Навчання ефективне лише тоді, коли люди його проходять. Довгі презентації та об’ємні текстові посібники швидко знижують залученість. З HeyGen команди з навчання та розвитку можуть легко створювати навчальні відео зі ШІ, які підвищують відсоток завершення, покращують засвоєння знань і підсилюють результати.
Studies show that video-based learning is far more effective than text-based content. Employees are more likely to retain information when it is presented visually and audibly compared to reading a document. HeyGen training videos make learning more interactive and engaging, leading to better outcomes.
Filming, editing, and hiring voiceover artists can be costly and time-consuming. HeyGen simplifies video creation with AI-powered avatars, voiceovers, and easy-to-use templates, allowing businesses, educators, and content creators to produce high-quality training videos in minutes without expensive production equipment.
Need to train employees in multiple locations? Expand your online course reach? HeyGen’s AI-powered translation and lip-syncing make it easy to localize training videos in over 170 languages and dialects for corporate teams, online learners, and social media audiences without the hassle of reshooting content.
Using HeyGen, Sibelco’s Learning & Development team now produces more training content, faster—without the complexity of traditional video production.
«З HeyGen усе стає менш складним і більш інтуїтивним. Хоча використання ШІ може лякати, робочий процес у HeyGen робить його простим для розуміння й дає нашій команді змогу заощаджувати час і кошти, водночас зберігаючи безпеку співробітників Sibelco»
Jean-Marie Petit
Менеджер з цифрового навчання в Sibelco
Як створювати навчальні відео з HeyGen
Почніть створювати професійні навчальні відео за лічені хвилини — без продакшн-команди та навичок монтажу.
Навчальні відео зі ШІ — це короткі, захопливі відео, створені для того, щоб навчати конкретних навичок, робочих процесів або найкращих практик. Вони допомагають компаніям доносити важливі знання, підвищувати залученість і масштабувати навчання в межах команд.
Відео — ефективний спосіб підвищити залученість і розуміння матеріалу порівняно зі статичним контентом. HeyGen дає змогу легко створювати високоякісні навчальні відео зі ШІ без повноцінної продакшн-команди, забезпечуючи швидше опанування навичок і послідовний обмін знаннями.
HeyGen використовує інструменти створення відео на основі ШІ, зокрема реалістичні аватари, автоматичні озвучування та готові шаблони. Маркетологи, фахівці з навчання та розвитку (L&D) або будь-які контент-креатори можуть швидко створювати професійні навчальні відео зі ШІ без потреби у поглиблених технічних навичках.
Так. HeyGen дає змогу застосувати фірмові кольори, шрифти, логотипи та інші візуальні елементи, щоб Ваші навчальні відео зі ШІ відображали цілісну айдентику бренду. Ви також можете адаптувати тон і стиль залежно від Вашої авдиторії.
Так, звісно. HeyGen підтримує переклад зі ШІ та синхронізацію губ різними мовами, що дає змогу масштабувати навчальний контент у всьому світі без додаткових витрат на виробництво.
Ні. HeyGen створено для користувачів з будь-яким рівнем навичок. Інтуїтивні інструменти drag-and-drop та зручний інтерфейс допоможуть Вам створювати професійні відео без досвіду у відеомонтажі.
Ви можете створювати відео для адаптації нових співробітників, навчання з комплаєнсу, модулі з розвитку лідерства, продуктові туторіали або будь-які інші навчальні матеріали. Просто адаптуйте своє відео під потреби Ваших слухачів.
Зазвичай 2–5 хвилин — це оптимальна тривалість для зосередженого навчального відео. Втім, Ви можете створювати довші або коротші відео залежно від теми та платформи, де їх публікуватимете.
Ви можете поширювати відео HeyGen на різних каналах: платформах LMS, в email-кампаніях, у внутрішній базі знань компанії або в соціальних мережах. Забезпечте зручний доступ, щоб слухачі могли переглядати їх у зручний для себе час.
З AI-можливостями HeyGen Ви зможете створити професійне навчальне відео за лічені хвилини. Такий оптимізований процес дає змогу легко підтримувати актуальність навчальних матеріалів і вчасно виконувати найтерміновіші завдання.
