Протягом понад чотирьох десятиліть Videoimagem залишається на передовій корпоративного відеовиробництва в Бразилії. Агенція здобула міцну репутацію завдяки створенню високоякісного контенту для навчання, внутрішніх комунікацій, запусків продуктів і корпоративних самітів. Із розвитком очікувань клієнтів Videoimagem побачила зростання попиту на більш персоналізований, інтерактивний і масштабований контент.

Спочатку агенція використовувала інші інструменти для створення відео зі ШІ, щоб робити персоналізований контент, але стикнулася з обмеженнями щодо якості аватарів, реалістичності голосу та масштабованості. Ці обмеження заважали їм надавати високоякісні, захопливі відео, яких вимагали клієнти.

Videoimagem потрібно було створювати персоналізований відеоконтент у великому масштабі, забезпечуючи при цьому безперебійний досвід для своїх клієнтів, тож компанія звернулася до HeyGen.

Запуск персоналізованих відеокампаній для AB InBev за допомогою HeyGen

Videoimagem використала платформу HeyGen, щоб запустити персоналізовані відеокампанії для AB InBev, зокрема з таргетингом на клієнтів у застосунках BEES та Zé Delivery. Ці кампанії були спрямовані на поглиблення взаємин із клієнтами за допомогою персоналізованого, залучального контенту за участю бразильських знаменитостей.

Для застосунку BEES компанії AB InBev, який поєднує її з бізнес-клієнтами, такими як бари та супермаркети, Videoimagem створила понад 50 000 персоналізованих відео. У цих відео було використано індивідуалізований промоконтент: до клієнтів зверталися на ім’я та показували матеріали, що відповідають їхній історії покупок.

Для кампанії Zé Delivery, спрямованої на індивідуальних споживачів, компанія Videoimagem використала аватари популярних колишніх футболістів, які представляли провідні команди Ріо-де-Жанейро. Ці персоналізовані відео відзначали улюблені спортивні команди клієнтів, створюючи емоційний зв'язок. «Ми чули від них… що рівень залучення більш ніж утричі вищий порівняно з відео без персоналізації», — поділився Матіас. Спочатку створивши понад 3 000 відео, кампанія продемонструвала величезний потенціал для масштабування.

Допомагаємо Videoimagem масштабувати створення персоналізованих відео

Передова платформа персоналізації відео HeyGen стала ідеальним рішенням. Інтегрувавши HeyGen API, компанія Videoimagem покращила своє відеовиробництво завдяки реалістичним аватарам і можливостям клонування голосу, що було критично важливо для досягнення високого рівня залучення, якого вимагали їхні клієнти. Як пояснив Матіас Айхбаум, партнер у Videoimagem: «Якість аватарів значно краща, ніж у варіантів, якими ми користувалися або які бачили раніше», підкреслюючи переваги платформи.

Інтеграція API HeyGen з такими інструментами, як Eleven Labs, дала змогу Videoimagem оптимізувати клонування голосу та створювати тисячі персоналізованих відео без втрати якості, що робить це рішення ідеальним вибором для масштабних кампаній. Співпраця між Videoimagem і HeyGen вирізнялася оперативною, практичною підтримкою, яка допомогла Videoimagem подолати виклики та оптимізувати платформу під їхні конкретні потреби.

Підвищення залученості та зміцнення зв’язку з клієнтами

Результати персоналізованих відеокампаній виявилися вражаючими. Показники залученості для цих відео зросли більш ніж утричі порівняно з неперсоналізованими кампаніями. Клієнти відзначали суттєве покращення взаємодії користувачів, що доводить: персоналізований контент значно ефективніше допомагає вибудовувати глибші зв’язки з клієнтами.

Матіаса особливо вразило бездоганне виконання кампаній. Він зазначив: «Ми були неймовірно вражені… абсолютно жодних проблем. Усе було чудово, без помилок чи багів». Висока якість аватарів, природне звучання голосів і загальна надійність платформи відіграли ключову роль у тому, що ці кампанії відгукнулися їхній авдиторії.

Персоналізовані відео отримали схвальні відгуки від клієнтів і замовників Videoimagem, які відзначили можливість запускати масштабні кампанії без втрати якості чи залученості. Використовуючи платформу HeyGen, Videoimagem забезпечила більш персоналізований і впливовий досвід комунікації, встановивши новий стандарт у відеомаркетингу.

Майбутнє персоналізованого відео з HeyGen

Передова технологія ШІ від HeyGen докорінно змінила підхід Videoimagem до створення персоналізованого відео, допомігши на масштабі створювати контент із високим рівнем залучення. Подолавши попередні виклики, пов’язані з якістю аватарів, реалістичністю голосу та масштабованістю, Videoimagem змогла допомогти своїм клієнтам встановлювати глибший, більш особистий зв’язок із їхніми споживачами.

Дивлячись у майбутнє, Videoimagem планує масштабувати використання платформи HeyGen, щоб охопити ще ширшу авдиторію та ще більше зміцнити свої позиції як лідера у створенні персоналізованого відеоконтенту. «HeyGen допомагає нам звертатися до людей значно більш особисто, і це дає змогу краще з ними взаємодіяти», — сказав Матіас.

Завдяки цій співпраці компанія Videoimagem не лише підвищила залученість клієнтів, а й відкрила нові можливості для персоналізованого відеомаркетингу, остаточно закріпивши роль HeyGen як ключового гравця в майбутньому цифрових комунікацій.