Створюйте відео-відгуки клієнтів, які формують довіру та стимулюють продажі
Перетворюйте письмові відгуки на переконливі відео-відгуки, які підвищують конверсії та скорочують цикл продажів. Жодних зйомок із клієнтами не потрібно. Створюйте автентичні відео-історії клієнтів на основі наявних відгуків за допомогою AI-аватарів, які забезпечують соціальний доказ у масштабі.
- Не потрібна банківська картка
- Миттєво оновлюйте контент, коли змінюються продукти
Маркетингова проблема
Подивіться, як маркетингові команди, подібні до Вашої, масштабують створення контенту та забезпечують зростання завдяки інноваційній платформі перетворення тексту на відео зі ШІ.
Виклик відео-відгуків
У Вас сотні п’ятизіркових відгуків, але жодного відео-відгуку. Клієнти обожнюють Ваш продукт, але не хочуть записувати відео. Вони соромляться камери, надто зайняті або хвилюються через конфіденційність. Ті небагато, хто погоджується, так і не доходять до справи. Професійне відеовиробництво коштує $2,000–$5,000 за один відгук. Відео, зняті клієнтами, мають жахливе освітлення, поганий звук і відволікаючий фон. Ви витрачаєте тижні на узгодження графіків, а в результаті отримуєте непридатний матеріал. Тим часом у конкурентів відео-відгуки на кожній сторінці, і Ви знаєте, що відео-відгуки конвертують у 3 рази краще, ніж текстові. Вашого обмеженого контенту з відгуками недостатньо для маркетингових потреб. Кожній лендинг-сторінці потрібен соціальний доказ. Кожній сторінці продукту — довіра. Кожній розмові з відділом продажів — підтвердження цінності. Але у Вашій бібліотеці відгуків лише три застарілі відео ще з 2019 року.
Рішення HeyGen
HeyGen перетворює Ваші письмові відгуки клієнтів на професійні відео-відгуки без зйомки за участі клієнта. Скопіюйте текст із відгуків у Google, Trustpilot, опитувань або листів клієнтів. Оберіть AI-аватар, який відповідає демографії Ваших клієнтів, і створіть автентичні відео-відгуки за лічені хвилини.
Потрібно 50 відео-відгуків? Створіть їх за один день із Вашої бібліотеки відгуків. Виходите на глобальний ринок? Перекладіть відгуки на 175+ мов із клонуванням голосу та синхронізацією губ у локалізованих відеокампаніях. Клієнт змінив компанію або посаду? Відредагуйте сценарій і миттєво створіть відео заново. Питання конфіденційності? AI-аватари захищають особистість клієнта, водночас забезпечуючи автентичні відгуки.
Усе, що потрібно маркетинговим командам для масштабного створення контенту
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та прискорюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення тексту на відео зі ШІ.
Перетворюйте текстові відгуки на відео
Перестаньте чекати, поки клієнти запишуть відеовідгуки. Використовуйте відгуки, які у Вас уже є. Скопіюйте відгуки клієнтів з будь-якого джерела й перетворіть їх на професійний відеоформат. AI-аватари передають відгуки з живими емоціями та природною подачею. Ваша бібліотека текстових відгуків перетворюється на відеоконтент.
• Перетворюйте текстові відгуки на відео-відгуки
• Зберігайте справжні слова клієнта
• Природна подача з доречною емоцією
• Професійна подача щоразу
Масштабуйте контент із соціальними доказами
Створюйте необмежену кількість відео-відгуків на основі вашої бібліотеки відгуків клієнтів. Різні відгуки для різних авдиторій, продуктів або заперечень. Відгуки про конкретні продукти. Відгуки, зосереджені на окремих функціях. Відгуки для окремих індустрій. Підбирайте відгуки під кожну маркетингову потребу без виробничих затримок.
• Необмежене створення відео-відгуків
• Відгуки для кожного продукту або функції
• Контент для конкретних галузей та вертикалей
• Узгоджуйте відгуки з етапом шляху покупця
Конфіденційні відгуки
Деякі клієнти обожнюють Ваш продукт, але не хочуть з’являтися в кадрі. Політики компанії, питання конфіденційності, особисті вподобання. AI-аватари передають їхній відгук, водночас зберігаючи анонімність. Їхні щирі враження перетворюються на придатний до використання відеоконтент без розкриття особистості.
• Захищайте конфіденційність клієнтів
• Можливість анонімного відгуку
• Відповідає вимогам HIPAA для медичної сфери
• Підхід, сумісний із корпоративною політикою
Стабільна професійна якість
Відеовідгуки, які клієнти знімають самостійно, дуже відрізняються за якістю: погане освітлення, слабкий звук, невпевнена подача. HeyGen гарантує, що кожен відгук матиме професійний рівень. Послідовна подача зміцнює довіру до бренду без технічних проблем із якістю.
• Професійна якість відео щоразу
• Послідовний брендинг і подача
• Кероване донесення повідомлення
• Відсутні відмінності в якості продакшну
Багатомовні відгуки
Перекладайте відгуки клієнтів будь-якою мовою з клонуванням голосу та синхронізацією губ. Англомовний відгук перетворюється на іспанську, французьку, німецьку, японську версії. Формуйте довіру на міжнародних ринках завдяки локалізованим соціальним доказам з одного вихідного відгуку.
• Доступно понад 175 мов
• Клонування голосу для природного звучання
• Lip-sync синхронізується з перекладеним аудіо
• Масштабне формування довіри в усьому світі
Стратегічне розміщення відгуків
Створюйте відгукові відео, оптимізовані для кожного маркетингового каналу. Короткі відгуки для соцмереж. Розгорнуті історії клієнтів для сайту. Відгуки про окремі функції для сторінок продукту. Відгуки, що знімають заперечення, для презентацій відділу продажів.
• Відгуки для вебсайту та цільових сторінок
• Відгуки для соціальних мереж
• Відгуки для презентацій з продажу
• Відгуки для email-кампаній
• Соціальний доказ на сторінці продукту
Від брифу до опублікованого відео за 3 кроки
Вхідний відгук клієнта
Скопіюйте текст із відгуків клієнтів, відповідей на опитування, інтерв’ю для кейсів або листів із фідбеком. Або напишіть сценарій відгуку на основі розмов із клієнтами та досягнутих результатів. ШІ від HeyGen допомагає структурувати відгуки для максимального ефекту, з акцентом на проблему, рішення та результати.
Оберіть стиль ведучого
Оберіть AI-аватар, який відповідає демографії Ваших клієнтів або цільовій авдиторії. Професійні ведучі для B2B-відгуків. Звичайні, близькі за духом люди для споживчих продуктів. Галузеві аватари для вертикальних ринків. Виберіть фон і оточення, що відповідають естетиці Вашого бренду.
Створюйте та розгортайте
Натисніть «Створити». За 2–4 хвилини Ви отримаєте професійний відеовідгук, готовий до експорту у форматах для вбудовування на сайт, поширення в соцмережах, використання в продажних презентаціях та email-кампаніях. Створюйте кілька версій з одного відгуку: 30 секунд для соцмереж, 60 секунд для сайту, 2-хвилинну історію клієнта для кейсів.
Створено для будь-яких маркетингових потреб
Відгуки для вебсайту та лендингів
Розміщуйте відео-відгуки стратегічно по всьому сайту. Відгуки на головній сторінці одразу підвищують довіру. Відгуки на лендингах збільшують конверсію. Відгуки на сторінках продукту знімають конкретні заперечення. Відгуки на сторінці з цінами обґрунтовують інвестицію.
Приклад використання: SaaS-компанія розміщує відео-відгуки на кожній сторінці продукту, де вони відповідають на заперечення щодо конкретних функцій. Покращення коефіцієнта конверсії: на 45% вище порівняно лише з текстовими відгуками.
Підсилення відділу продажів та презентації
Забезпечте відділи продажу відео-відгуками, які відповідають на типові заперечення. Закрийте заперечення на кшталт «ваші конкуренти кажуть X» за допомогою відео-відгуків клієнтів, які розглядали конкурентів, але обрали саме вас. Створіть бібліотеку відгуків, упорядковану за галуззю, розміром компанії, сценарієм використання або типом заперечення.
Приклад використання: B2B-компанія з розробки програмного забезпечення створює 30 відео-відгуків для різних галузей і розмірів компаній. Цикл продажів скорочується на 25% завдяки релевантним соціальним доказам на кожному етапі.
Історії успіху клієнтів та кейси
Перетворюйте письмові кейси на переконливий відеоформат. Клієнт розповідає про початковий виклик, чому обрав Ваше рішення, ділиться досвідом упровадження, вимірюваними результатами та порадами для інших. Довші відео-історії клієнтів дають більше глибини для потенційних покупців на етапі розгляду.
Приклад використання: консалтингова компанія перетворює 15 письмових кейсів на відео-історії клієнтів. Залученість потенційних клієнтів зросла в 3 рази, кількість кваліфікованих лідів збільшилася на 60%.
Відгуки в охороні здоров’я з дотриманням вимог HIPAA
Медичним закладам потрібні відгуки пацієнтів із дотриманням вимог конфіденційності HIPAA. AI-аватари дають змогу ділитися історіями успіху пацієнтів, не розкриваючи їхню особу. Результати лікування, відгуки про досвід та рекомендації щодо клініки стають можливими з повним захистом приватності.
Сценарій використання: медична практика створює відео з відгуками пацієнтів, які підкреслюють досвід лікування та його результати без порушення вимог HIPAA чи ризику для конфіденційності пацієнтів.
Випадок використання: e-commerce бренд публікує відео-відгуки клієнтів тричі на тиждень. Показники залученості в 4 рази вищі, ніж у контенту лише з продуктом. Пряме віднесення до 20% нових залучень клієнтів.
Контент відгуків для соціальних мереж
Адаптуйте відгуки клієнтів для поширення в соціальних мережах. Створюйте 15–30-секундні відео-виділення з відгуками для Instagram Reels, TikTok, LinkedIn. Регулярний вихід відео з відгуками клієнтів формує стабільний соціальний доказ як частину постійної контент-стратегії.
Випадок використання: e-commerce бренд публікує відео з відгуками клієнтів тричі на тиждень. Показники залученості в 4 рази вищі, ніж у контенту лише з продуктом. Пряме віднесення до 20% нових залучень клієнтів.
Відгуки постачальників послуг та агенцій
Компанії з професійних послуг, консультанти та агенції підвищують довіру за допомогою відео з відгуками клієнтів. Досягнуті результати, якість співпраці, продемонстрована експертиза, отримана цінність. Створюйте відгуки, які підсвічують різні послуги й відповідають тим пропозиціям, що їх оцінюють потенційні клієнти.
Випадок використання: маркетингова агенція створює відео-відгуки клієнтів для кожного напряму послуг: відгуки про SEO, відгуки про PPC, відгуки про консалтингові послуги зі стратегії. Потенційні клієнти бачать релевантні соціальні докази для конкретних послуг.
Найшвидше зростаючий продукт на G2 — і на те є причина
Від глобального навчання до відеореклами — HeyGen дає змогу кожному (так, саме Вам) створювати якісний, масштабований відеоконтент для будь-яких завдань. Ось деякі з переваг, які наші клієнти цінують найбільше:
HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Маєте запитання? У нас є відповіді
Що таке створення відео зі ШІ для маркетингу?
Відео-відгуки — це відгуки клієнтів у відеоформаті, де задоволені покупці діляться своїм досвідом використання продукту чи послуги. Відео-відгуки викликають більше довіри, ніж текстові, адже глядачі можуть почути інтонацію, емоції та відчути автентичність. Багато команд також адаптують відгуки у формат контенту від креаторів, наприклад UGC-відеореклама для платного просування та розміщення в соцмережах.
Як створювати відео-відгуки, якщо клієнти нічого не знімають?
HeyGen перетворює письмові відгуки на відео у форматі з AI-аватарами. Скопіюйте текст із відгуків клієнтів, відповідей на опитування або листів із відгуками. AI-аватар передає відгук з автентичними емоціями та природною подачею. Реальні слова клієнта перетворюються на професійний відеовідгук без узгодження з клієнтом чи відеовиробництва. Це розв’язує типові проблеми: клієнти надто зайняті, щоб знімати відео, соромляться камери, мають занепокоєння щодо конфіденційності або надають відео нестабільної якості.
Чи справді відео з відгуками можуть підвищити конверсію?
Так. Дослідження показують, що відео-відгуки підвищують конверсію на 20–80% залежно від галузі та розміщення. Відео-відгуки працюють краще за текст, тому що відео передає автентичність, глядачі сприймають його як більш надійне, відео залучає кілька органів чуття, емоційний зв'язок впливає на рішення, а також відео зменшує відчутний ризик покупки. Лендінги з відео-відгуками стабільно показують кращі результати, ніж сторінки лише з текстом.
Що робить відгукове відео ефективним?
Ефективні відео-відгуки містять конкретні проблеми, з якими стикалися клієнти, чіткі результати, яких вони досягли, автентичну манеру подачі, конкретні показники, коли це можливо, релевантність для цільової авдиторії, відповіді на типові заперечення, професійну якість відео та відповідну тривалість (30–90 секунд для більшості випадків використання). Найважливіше — це конкретика. «Цей продукт чудовий» не справляє враження. «Цей продукт скоротив наш час обробки з 4 годин до 30 хвилин» демонструє конкретну, переконливу цінність.
Якої тривалості мають бути відео-відгуки?
Соціальні мережі: 15–30 секунд. Головна сторінка сайту: 30–60 секунд. Сторінки продуктів: 45–90 секунд. Лендінги: 60–90 секунд. Відео-кейси: 2–3 хвилини. Продажні презентації: 90–120 секунд. Загальне правило: достатньо довго, щоб виглядати переконливо й конкретно, але достатньо коротко, щоб утримати увагу. Більшість відгуків найкраще працюють, якщо тривають до 90 секунд.
Чи можете Ви перекладати відео-відгуки для міжнародних ринків?
Так. Створіть відгук-кейс у форматі відео Вашою основною мовою, а потім перекладіть його на 175+ мов із клонуванням голосу та синхронізацією губ. Той самий відеовідгук клієнта перетворюється на іспанську, французьку, німецьку, японську, мандаринську версії з природним звучанням, як у носія мови. Перекладені відеовідгуки підвищують довіру на міжнародних ринках. Відгуки локальною мовою значно ефективніші за відгуки лише англійською на неангломовних ринках
Як Ви забезпечуєте конфіденційність клієнтів у відео-відгуках?
Підхід HeyGen до AI-аватарів захищає конфіденційність клієнтів. Клієнт надає текст відгуку, але не з’являється у кадрі. Відгук перетворюється на відеоконтент без розкриття особи. Це дає змогу отримувати відгуки від пацієнтів медичних закладів (відповідність HIPAA), клієнтів фінансових сервісів (вимоги конфіденційності), корпоративних замовників (обмеження політик компаній), клієнтів терапії (критично важлива приватність) та будь-яких інших клієнтів, які віддають перевагу анонімності. Ви отримуєте цінність відгуків, не ставлячи під загрозу конфіденційність клієнтів.
Скільки відео-відгуків Вам потрібно?
Простий продукт: 5–10 відео-відгуків, які висвітлюють основні переваги. Кілька продуктів: 3–5 відгуків на кожен ключовий продукт. B2B з кількома галузями: відгуки для кожного цільового вертикального ринку. Складні продажі: відгуки, що відповідають на різні заперечення. Почніть із 10–15 відео-відгуків, які охоплюють загальну задоволеність, конкретні функції, різні типи клієнтів, типові заперечення та досвід упровадження. Потім розширюйте бібліотеку на основі даних про ефективність.
Чи можете Ви перекладати відео-відгуки для міжнародних ринків?
Так. Створіть відгук один раз, а потім масштабовуйте його по всьому світу за допомогою локалізованих відеокампаній із природним клонуванням голосу та синхронізацією губ більш ніж 175 мовами.
Досліджуйте інші рішення
Use Cases
Tools
Історії клієнтів
- Медійний контент, що привертає увагу: виробництво у 3 рази швидше
- Vision Creative Labs: 50–60 відео щодня
- Videoimagem: у 3 рази більше залучення
- HubSpot: відео зі ШІ в масштабі
- Ogilvy: персоналізовані кампанії
- Publicis Groupe: глобальний масштаб
- Advantive: створення контенту на 50% швидше
- Coursera: локалізація відео
- Workday: локалізація за лічені хвилини
Почніть створювати маркетингові відео вже сьогодні
Перестаньте чекати тижнями на контент, який має вийти вже завтра. Створюйте професійні маркетингові відео за лічені хвилини, миттєво локалізуйте їх для глобальних ринків і масштабуйте виробництво контенту без збільшення команди чи бюджету. Приєднуйтеся до маркетингових команд HubSpot, Ogilvy та Publicis, які вже змінили свій підхід до створення контенту.
- Не потрібна банківська картка
- Не потрібен досвід у відеовиробництві
- Скасуйте будь-коли