Відгуки для вебсайту та лендингів Розміщуйте відео-відгуки стратегічно по всьому сайту. Відгуки на головній сторінці одразу підвищують довіру. Відгуки на лендингах збільшують конверсію. Відгуки на сторінках продукту знімають конкретні заперечення. Відгуки на сторінці з цінами обґрунтовують інвестицію. Приклад використання: SaaS-компанія розміщує відео-відгуки на кожній сторінці продукту, де вони відповідають на заперечення щодо конкретних функцій. Покращення коефіцієнта конверсії: на 45% вище порівняно лише з текстовими відгуками.



Підсилення відділу продажів та презентації Забезпечте відділи продажу відео-відгуками, які відповідають на типові заперечення. Закрийте заперечення на кшталт «ваші конкуренти кажуть X» за допомогою відео-відгуків клієнтів, які розглядали конкурентів, але обрали саме вас. Створіть бібліотеку відгуків, упорядковану за галуззю, розміром компанії, сценарієм використання або типом заперечення. Приклад використання: B2B-компанія з розробки програмного забезпечення створює 30 відео-відгуків для різних галузей і розмірів компаній. Цикл продажів скорочується на 25% завдяки релевантним соціальним доказам на кожному етапі.



Історії успіху клієнтів та кейси Перетворюйте письмові кейси на переконливий відеоформат. Клієнт розповідає про початковий виклик, чому обрав Ваше рішення, ділиться досвідом упровадження, вимірюваними результатами та порадами для інших. Довші відео-історії клієнтів дають більше глибини для потенційних покупців на етапі розгляду. Приклад використання: консалтингова компанія перетворює 15 письмових кейсів на відео-історії клієнтів. Залученість потенційних клієнтів зросла в 3 рази, кількість кваліфікованих лідів збільшилася на 60%.



Відгуки в охороні здоров’я з дотриманням вимог HIPAA Медичним закладам потрібні відгуки пацієнтів із дотриманням вимог конфіденційності HIPAA. AI-аватари дають змогу ділитися історіями успіху пацієнтів, не розкриваючи їхню особу. Результати лікування, відгуки про досвід та рекомендації щодо клініки стають можливими з повним захистом приватності. Сценарій використання: медична практика створює відео з відгуками пацієнтів, які підкреслюють досвід лікування та його результати без порушення вимог HIPAA чи ризику для конфіденційності пацієнтів.

Контент відгуків для соціальних мереж Адаптуйте відгуки клієнтів для поширення в соціальних мережах. Створюйте 15–30-секундні відео-виділення з відгуками для Instagram Reels, TikTok, LinkedIn. Регулярний вихід відео з відгуками клієнтів формує стабільний соціальний доказ як частину постійної контент-стратегії. Випадок використання: e-commerce бренд публікує відео з відгуками клієнтів тричі на тиждень. Показники залученості в 4 рази вищі, ніж у контенту лише з продуктом. Пряме віднесення до 20% нових залучень клієнтів.

