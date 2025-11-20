UGC-відеореклама, що продає без найму креаторів
Створюйте автентичні UGC-відеореклами за допомогою AI-аватарів, які виглядають і сприймаються як справжній контент від креаторів. Масштабуйте свої креативи для реклами в TikTok, Instagram і Meta без роботи з креаторами, узгодження ставок чи очікування на готові матеріали.
- Не потрібна банківська картка
- Миттєво оновлюйте контент, коли змінюються продукти
Маркетингова проблема
Подивіться, як маркетингові команди, подібні до Вашої, масштабують створення контенту та забезпечують зростання завдяки інноваційній платформі перетворення тексту на відео зі ШІ.
Кризовий дедлайн маркетингового контенту
Ваші найрезультативніші рекламні оголошення — це UGC-відео, які конвертують у 3–5 разів краще, ніж відшліфовані брендовані ролики, але масштабувати їх повільно й дорого. Потрібно керувати роботою кількох креаторів, узгоджувати права використання, чекати на готові матеріали, а ще платити по $200–$500 за відео — витрати стрімко зростають. Креатори зривaють дедлайни, якість нестабільна, права використання закінчуються, а Вам усе одно потрібні десятки варіацій оголошень, щоб знайти ті, що справді працюють. Тестування нових підходів займає тижні на брифінги та правки, сповільнюючи Вашу здатність конкурувати. Швидкість креативного тестування не встигає за Вашими цілями зростання.
Рішення HeyGen
HeyGen's AI ad creator створює автентичні UGC-відеореклами без залучення креаторів. Обирайте серед різноманітних AI-аватарів, які подають контент у стилі креаторів і виглядають нативно для TikTok та Instagram. Просто введіть свій скрипт, оберіть ведучого й створіть рекламу за лічені хвилини — без менеджменту креаторів, узгодження прав на використання чи очікування. Потрібно 50 варіантів оголошень, щоб протестувати різні гачки, підходи та CTA? Створіть їх за один сеанс, протестувавши демо, відгуки, розпакування та туторіали з тим самим ведучим. Те, що зазвичай коштувало б $25,000 гонорарів креаторам, можна створити за один післяобідній сеанс.
Аватар-ведучі говорять понад 175 мовами з природною подачею та точною синхронізацією губ. Запускайте ті самі UGC-оголошення по всьому світу за допомогою локалізованих відеокампаній без найму локальних креаторів чи збільшення бюджетів.
Усе, що потрібно маркетинговим командам для масштабного створення контенту
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення тексту на відео зі ШІ.
Необмежене креативне тестування
Створюйте безліч варіантів реклами, тестуючи різні зачіпки, болі, переваги та заклики до дії. Проводьте A/B‑тести 10, 20 чи 50 версій, щоб знайти свою переможну формулу. Жодних додаткових витрат на креаторів за кожну варіацію. Масштабуйте швидкість креативного тестування відповідно до Ваших рекламних бюджетів.
Автентична естетика креатора
AI-аватари створюють невимушений, автентичний стиль, завдяки якому UGC-реклама працює краще. Зйомка, ніби з телефона. Звернення прямо в камеру. Природна манера мовлення. Органічне відчуття, яке не викликає «банерної сліпоти». Ваші оголошення непомітно вливаються у стрічку, як нативний контент.
Миттєвий результат
Створюйте рекламні креативи за лічені хвилини, а не дні. Вранці на стратегічній зустрічі Ви визначаєте новий підхід, а вже пообіді тестуєте його на ринку. Реагуйте на тренди, дії конкурентів і зміни на ринку з тією ж швидкістю, з якою працює performance-маркетинг.
Повний креативний контроль
Ваша візія, втілена бездоганно. Жодних трактувань від креаторів. Жодного «вибачте, це не в моєму стилі». Пропишіть дослівно, що саме й як саме має бути сказано. Миттєво вдосконалюйте на основі даних про ефективність.
Стабільна якість
Кожне відео зберігає професійну якість. Жодного поганого освітлення, низької якості аудіо чи невідповідної бренду подачі. Послідовний аватар, послідовне оточення, послідовна подача. Масштабуйте контент без втрати та коливань якості.
Жодних проблем із правами на використання
Створюйте один раз — використовуйте завжди. Жодних контрактів із терміном дії. Жодних повторних перемовин для продовження використання. Жодних територіальних обмежень. Запускайте рекламу по всьому світу, безстроково, на всіх платформах без додаткових платежів.
Від брифу до опублікованого відео за 3 кроки
Напишіть свій хук
Напишіть текст своєї реклами. Почніть із гачка, який зупиняє скрол. Опишіть болючу точку. Запропонуйте рішення. Додайте чіткий заклик до дії. Або скористайтеся генератором рекламних сценаріїв на ШІ, натренованим на найефективніших формулах UGC-реклами. Створюйте кілька варіантів сценарію для тестування.
Оберіть свій стиль створення
Оберіть AI-аватар, який відповідає Вашій цільовій авдиторії. Молоді, енергійні ведучі — для продуктів для покоління Gen Z. Звичайні, близькі до щоденного життя люди — для масового ринку. Вишукані аватари — для преміальних брендів. Перегляньте кількох ведучих із Вашим сценарієм, щоб знайти ідеальний варіант.
Оберіть сцену. Спальня — для відчуття автентичності. Кухня — для товарів для дому та способу життя. Спортзал — для фітнес-брендів. Офіс — для B2B. Вулиця — для товарів для активного відпочинку. Або використайте власний фон.
Створюйте та розгортайте
Натисніть «Створити». За 2–3 хвилини Ви отримаєте готові UGC‑відеореклами у вертикальному форматі 9:16 для TikTok та Instagram і квадратному 1:1 для розміщення у стрічці. Завантажуйте їх безпосередньо в Meta Ads Manager, TikTok Ads Manager або завантажуйте файли для інших платформ.
Створіть 10 варіацій для тестування різних хукiв. Ще 10 — для тестування різних CTA. Ще 10 — з іншим акцентом на перевагах. Запустіть комплексне креативне тестування менш ніж за годину
Створено для будь-яких маркетингових потреб
Рекламні оголошення товарів для e-commerce
Створюйте UGC-рекламу у форматі оглядів продуктів. Аватар розпаковує продукт, підкреслює ключові переваги, ділиться досвідом. Покажіть продукт у використанні. Відповідайте на типові заперечення. Скеруйте кліки на сторінки продуктів завдяки формату автентичних відгуків.
Кампанії прямого відгуку
Створюйте UGC-рекламу у форматі «проблема‑рішення». Аватар озвучує конкретний біль, який відчуває Ваша авдиторія, представляє Ваш продукт як рішення, демонструє результати. Потужний заклик до дії спонукає до негайного кроку.
Відгуки клієнтів як соціальний доказ
Масштабуйте соціальний доказ за допомогою відео-відгуків у рекламі без постійного переслідування клієнтів за записами. Показуйте відгуки, результати та історії успіху у висококонверсійному форматі UGC.
Демонстрації продукту
UGC у форматі туторіалу, який показує, як працюють продукти. Аватар проходить по функціях, демонструє варіанти використання, пояснює переваги. Освітній формат, що зменшує вагання перед покупкою.
Порівняння та альтернативи
Реклама у стилі «Я перейшов(ла) з [competitor] на [your product]». Аватар пояснює, чому вони зробили цей перехід, що стало кращим і яких результатів досягли. Конкурентне позиціонування в автентичному форматі UGC.
Сезонні та промоакції
Створюйте актуальну UGC-рекламу для розпродажів, свят і обмежених пропозицій. Наголошуйте на терміновості до Black Friday. Готуйте святкові гайд-листи подарунків і літні запуски продуктів. Швидко створюйте сезонні креативи без проблем із доступністю сезонних креаторів.
Найшвидше зростаючий продукт на G2 — і це не випадково
Від глобального навчання до відеореклами — HeyGen дає змогу будь-кому (так, саме Вам) створювати високоякісний, масштабований відеоконтент для будь-яких потреб. Ось деякі з переваг, які наші клієнти цінують найбільше:
Використовується понад 100 000 командами, які цінують якість, простоту та швидкість
Подивіться, як компанії, подібні до Вашої, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Маєте запитання? У нас є відповіді
Що таке UGC-відеореклама?
UGC-відеореклама — це оголошення у стилі користувацького контенту, які імітують органічні пости в соцмережах. У них знімаються реальні люди (або реалістичні аватари), що діляться справжнім досвідом, відгуками чи демонстраціями. UGC-реклама показує кращі результати, ніж традиційні «відполіровані» оголошення, тому що виглядає природно для соціальних платформ, не спричиняє «сліпоту до реклами» та ефективно використовує психологію соціального доказу.
AI-конструктор реклами HeyGen створює відео у стилі UGC з AI-аватарами, які забезпечують автентичну, схожу на креаторську подачу без потреби наймати реальних креаторів.
Як мені створювати маркетингові відео без продакшн-команди?
UGC-реклама, створена за допомогою ШІ, часто показує такі самі або навіть кращі результати, ніж контент від креаторів, завдяки швидшій ітерації, стабільній якості та необмеженому тестуванню. Багато брендів використовують AI UGC для швидкого тестування й масштабування, а потім залучають креаторів для героїчних кампаній або відео запуску продуктуs.
Чи працює UGC‑реклама для моєї галузі?
UGC-відеореклама ефективна в різних галузях: e-commerce, DTC, SaaS, мобільні застосунки, добавки, бʼюті, мода, фітнес, їжа та напої, фінансові послуги та B2C-сервіси. Будь-який бренд, який звертається до споживачів у соцмережах, виграє від автентичного контенту у стилі креаторів.
B2B-бренди використовують модифікований підхід UGC із професійними ведучими в бізнес-контекстах. Та сама автентична подача, але інше середовище та тон.
Що робить UGC-рекламу високоефективною?
Ефективні UGC‑оголошення містять: потужний хук у перші 3 секунди, чітке окреслення проблеми, ведучого, з яким легко себе ототожнити, автентичний стиль подачі, наочну демонстрацію продукту, елементи соціального доказу, прямий заклик до дії (CTA), вертикальний формат, оптимізований для мобільних пристроїв, а також субтитри для перегляду без звуку.
HeyGen's AI-генератор сценаріїв враховує всі ці елементи. Або напишіть власні сценарії, використовуючи перевірені фреймворки
Чи можу я створювати контент у стилі UGC за допомогою HeyGen?
Створіть своє навчальне відео з комплаєнсу один раз основною мовою. Потім скористайтеся функцією перекладу HeyGen, щоб створити версії будь-якою з понад 175 підтримуваних мов. Переклад включає клонування голосу (щоб ведучий звучав природно кожною мовою) і синхронізацію губ (щоб рухи рота відповідали перекладеному аудіо). Ваша іспаномовна версія звучить як справжня іспанська, а не як дубльована англійська.
Чи можу я швидко протестувати кілька варіантів реклами?
Так, це ключова перевага HeyGen. Створюйте 20, 50, 100+ варіацій, тестуючи різні змінні: зачіпки (перші 3 секунди), озвучені болі, підкреслені переваги, ракурси подачі продукту, CTA, стилі ведучих і фони.
Скільки коштує створення UGC-реклами з HeyGen порівняно з наймом креаторів?
Витрати на креатора: $200–$500 за одне відео. Тестування 50 варіацій коштує $10,000–$25,000. HeyGen: фіксована щомісячна підписка. Необмежена кількість відео. 50 варіацій коштують стільки ж, скільки 5 варіацій: вартість Вашої підписки.
Термін окупності: більшість performance-маркетологів повертають вартість підписки вже на перших 10–20 відео зі ШІ. Усе, що далі, — це чисте зростання маржі.
Які характеристики та формати відео підтримує HeyGen?
HeyGen експортує UGC-рекламу у форматах для всіх основних платформ:
- Вертикальне 9:16 (1080x1920) для TikTok, Instagram Reels, Stories
- Квадрат 1:1 (1080x1080) для стрічки Instagram, стрічки Facebook
- Горизонтальне 16:9 (1920x1080) для YouTube, горизонтальних розміщень
- Користувацькі розміри для конкретних розміщень
Чим HeyGen відрізняється від традиційного відеовиробництва?
Традиційне створення маркетингових відео вимагає координації знімальної команди, бронювання студії, знімальних днів і постпродакшн-монтажу — зазвичай це займає 2–4 тижні й коштує $5,000–$20,000+ за одне готове відео. HeyGen створює порівняну за якістю продукцію за лічені хвилини й за частку цієї вартості. Коли кампанії змінюються або контент потребує оновлення, Ви просто створюєте відео заново, а не перезнімаєте його. Маркетингові команди відзначають утричі швидше створення контенту та суттєве зниження витрат на виробництво.
Чи можу я перекладати UGC-рекламу для міжнародних кампаній?
Так. Створіть UGC-рекламу Вашою основною мовою, перекладіть її на 175+ мов із клонуванням голосу та синхронізацією губ. Той самий аватар вільно говорить іспанською, французькою, німецькою, японською та мандаринським діалектом з природною вимовою.
Запускайте міжнародні кампанії без найму локальних креаторів. Одне створене оголошення перетворюється на необмежену кількість версій для різних ринків. Типовий сценарій: створіть 5–10 базових концепцій реклами англійською, перекладіть кожну на 5–10 цільових мов, запустіть 50–100 варіацій, адаптованих під конкретні ринки.
Досліджуйте інші рішення
Use Cases
Tools
Історії клієнтів
- Медійні матеріали, що привертають увагу: виробництво у 3 рази швидше
- Vision Creative Labs: 50–60 відео щодня
- Videoimagem: у 3 рази більше залучення
- HubSpot: відео зі ШІ в масштабі
- Ogilvy: персоналізовані кампанії
- Publicis Groupe: глобальний масштаб
- Advantive: створення контенту на 50% швидше
- Coursera: локалізація відео
- Workday: локалізація за лічені хвилини
Почніть створювати маркетингові відео вже сьогодні
Перестаньте чекати тижнями на контент, який має вийти вже завтра. Створюйте професійні маркетингові відео за лічені хвилини, миттєво локалізуйте їх для глобальних ринків і масштабуйте виробництво контенту без збільшення команди чи бюджету. Приєднуйтеся до маркетингових команд HubSpot, Ogilvy та Publicis, які вже змінили свій підхід до створення контенту.
- Без кредитної картки
- Не потрібен досвід у відеовиробництві
- Скасувати можна будь-коли