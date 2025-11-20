Створюйте AI-відео для соціальних мереж
Перетворюйте ідеї на захопливі відео для соцмереж за лічені хвилини. Без зйомок і без навичок монтажу. Створюйте професійний контент для Instagram, TikTok, LinkedIn та YouTube з AI-аватарами, які говорять більш ніж 175 мовами. Публікуйте більше, хвилюйтеся менше.
- Миттєво оновлюйте контент, коли змінюються продукти
Маркетингова проблема
Подивіться, як маркетингові команди, подібні до Вашої, масштабують створення контенту та забезпечують зростання завдяки інноваційній платформі перетворення тексту на відео зі ШІ.
Бігове колесо контенту для соцмереж
Масштабування означає найм дедалі більшої кількості креаторів або агенцій, і витрати швидко виходять з-під контролю. Багатомовний контент для глобальної авдиторії? Це вимагає окремих зйомок або дорогого дубляжу. Ваша команда знає, що відео дає у 10 разів більше залучення, ніж статичні пости, але через вузьке місце у продакшні Ви змушені публікувати лише графіку й просто сподіватися на краще.
Рішення HeyGen
HeyGenконструктор відео для соцмереж перетворює сценарії на контент, від якого неможливо відвести очей, за лічені хвилини. Введіть те, що Ви хочете сказати, оберіть AI-аватар, який відповідає Вашому бренду, і створіть відео, готові до публікації на будь-якій платформі. Жодної камери, студії чи монтажу не потрібно. Потрібне те саме повідомлення для Instagram Reels, TikTok, LinkedIn та YouTube Shorts? Створіть один раз і автоматично експортуйте у всі формати.
Виходите на нові ринки? Перекладіть свій найефективніший контент понад 175 мовами з клонуванням голосу та синхронізацією губ. Ваш аватар вільно говорить іспанською, китайською (мандаринською), німецькою та арабською без повторного запису. Оновлюйте повідомлення, коли змінюються тренди, продукти чи кампанії. Те, на що раніше Вашій команді потрібно було два тижні, тепер займає десять хвилин.
Усе, що потрібно командам соцмереж для масштабного створення контенту
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та забезпечують зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення тексту на відео зі ШІ.
Швидке створення відео
Переходьте від брифу до готового відео за лічені хвилини, а не тижні. Жодних бронювань студії, жодних графіків для акторів, жодних черг на постпродакшн. Ваша маркетингова команда контролює весь робочий процес — від ідеї до експорту — без зовнішніх залежностей.
• Створюйте відео за лічені хвилини
• Не потрібні Studio чи обладнання
• Повний креативний контроль у Вашій команді
AI-аватари-ведучі
Ваш фірмовий голос, послідовно переданий у кожному відео. Обирайте з понад 120 різноманітних AI-аватарів: професійних, невимушених, енергійних або авторитетних стилів, що відповідають характеру Вашого бренду. Більше ніякої координації графіків спікерів, узгодження прав на використання чи хвилювань через ведучих, які йдуть. Ваш аватар завжди доступний, завжди у стилі бренду, завжди готовий до запису.
• Понад 120 різноманітних аватарів для різних вікових груп, стилів та етнічного походження
• Створення кастомних аватарів з фото для послідовності бренду
• Кілька аватарів для різних типів контенту або авдиторій
Клонування голосу та переклад
Охоплюйте глобальну авдиторію без найму багатомовних креаторів. Створіть відео англійською, а потім перекладіть його іспанською, португальською, гінді, японською або будь-якою з понад 175 мов із клонуванням голосу, що звучить природно, а не як дубляж. Технологія lip-sync синхронізує рухи губ із перекладеним аудіо, тож Ваш аватар говорить природно кожною мовою. Одне відео — необмежена кількість ринків.
Ці багатомовні можливості виходять далеко за межі маркетингу в соціальних мережах. Організації також використовують технологію перекладу HeyGen для багатомовних навчальних відео, що дає змогу глобальним компаніям навчати співробітників їхніми рідними мовами, зберігаючи при цьому послідовність брендового повідомлення в усьому світі.
• Понад 175 мов із природним синтезом голосу
• Клонування голосу зберігає голос бренду різними мовами
• Синхронізація губ для природного звучання на кожному ринку
Створення відео зі сценарію
Немає досвіду монтажу відео? Не проблема. Надрукуйте свій сценарій або основні тези, і HeyGen подбає про все інше. ШІ автоматично підбирає темп, додає доречні паузи й ідеально синхронізує Ваше повідомлення. Надто довге для Instagram? Оптимізатор платформи запропонує правки. Потрібен чіпляючий початок у перші 3 секунди? Вбудовані шаблони покажуть, що працює найкраще.
• Автоматичне налаштування таймінгу та темпу сценарію на основі ШІ
• Рекомендації щодо сценарію, адаптовані під конкретні платформи
• Налаштування наголосів і емоцій у голосі
Інтеграція брендового набору
Зафіксуйте свій візуальний стиль в усіх відео для соцмереж. Завантажте свій логотип, фірмові кольори, шрифти та затверджену графіку один раз — і далі кожне відео автоматично зберігатиме послідовність. Brand Glossary гарантує, що назви продуктів, терміни компанії та ключові фрази щоразу вимовляються правильно. Перше відео Вашого стажера виглядатиме так само професійно, як і відео Вашого креативного директора.
• Централізовані бренд-активи для всієї команди
• Автоматичне застосування логотипа та кольорів
• Контроль вимови фірмових термінів
Масове створення відео
Запускаєте кампанію для 50 продуктів? Створіть 50 відео. Завантажте свої сценарії в пакетний процесор HeyGen і створіть повний контент‑календар за один сеанс. Різні аватари, різні фони — однакова професійна якість без 50 днів на продакшн. Масштабуйте обсяги контенту відповідно до Ваших амбіцій, а не розміру команди.
• Створюйте кілька відео з CSV або за допомогою пакетного завантаження
• Поєднуйте аватари, фони та стилі
• Експортуйте цілі кампанії, готові до планування
Від брифу до опублікованого відео за 3 кроки
Напишіть свій сценарій
Наберіть те, що Ви хочете сказати, або дозвольте ШІ створити контент на основі Вашого опису продукту, публікації в блозі чи цілей кампанії. Без суфлера. Без заучування тексту. Лише меседж, який Ви хочете донести до своєї авдиторії. Оптимізатор сценаріїв HeyGen пропонує правки для кращої залученості, спираючись на найкращі практики платформи.
Оберіть свій стиль
Оберіть AI-аватар, який відповідає Вашому контенту: професійний — для експертних матеріалів, енергійний — для презентацій продуктів, дружній — для бренд-історій. Виберіть фон (studio, офіс, на вулиці або власний) і додайте свій логотип. Перегляньте результат у режимі реального часу, щоб побачити, як саме виглядатиме Ваше відео перед створенням.
Створюйте та публікуйте
Натисніть «Створити». За 2–5 хвилин Ви отримаєте готове відео, оптимізоване для всіх потрібних платформ. Завантажуйте його для Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts і Facebook — усе з одного джерела. Заплануйте публікацію у своєму інструменті для соцмереж або опублікуйте одразу. Заповнювати контент-план тепер набагато простіше.
Створено для будь-яких маркетингових потреб
Відео для запуску продукту
Публікуйте контент до запуску вже в перший день, а не на тридцятий. Відео про продукт, які пояснюють функції, демонструють цінність і стимулюють використання — створені за години, а не тижні. Оновлюйте їх миттєво, щойно змінюються функції.
Випадок використання: створюйте відео-анонси продукту для сайту, email-розсилок і соцмереж одночасно в день запуску.
Контент для соціальних мереж
Підживлюйте алгоритми, не виснажуючи свою команду. Щоденний контент для соцмереж у TikTok, Instagram, LinkedIn та YouTube — стабільна якість і лише частка звичного часу на продакшн.
Сценарій використання: створіть тижневий запас відео для соцмереж за один післяобідній сеанс.
Рекламний креатив
Тестуйте більше концепцій, знаходьте переможців швидше. Створюйте варіації реклами для A/B‑тестування без окремих зйомок для кожного креативу. Різні зачіпки, різні аватари, різні ракурси — все в одному робочому процесі.
Випадок використання: створіть 10 варіацій реклами для креативного тестування за той самий час, який зазвичай потрібен, щоб підготувати один традиційний ролик.
Підтверджений результат: Attention Grabbing Media скоротила час виробництва з 3 днів до кількох годин і водночас розширилася більш ніж на 10 нових мов.
Відгуки клієнтів
Масштабований соціальний доказ. Створюйте контент у форматі відгуків, який підвищує довіру, без узгодження розкладів клієнтів і складної організації зйомок.
Сценарій використання: створюйте відео з історіями клієнтів, які демонструють варіанти використання та результати в різних галузях.
Пояснювальний та навчальний контент
Допоможіть клієнтам краще зрозуміти Ваш продукт за допомогою навчальних відео та пояснювальних роликів. Оновлюйте їх миттєво, щойно змінюється Ваш продукт — без повторних зйомок.
Сценарій використання: Створіть бібліотеку відео-оглядів функцій, які залишаються актуальними з кожним оновленням продукту.
Глобальні маркетингові кампанії
Одна кампанія для всіх ринків. Адаптуйте креатив для міжнародних авдиторій без окремих виробничих бюджетів для кожного регіону.
Випадок використання: запускайте продуктові кампанії одночасно в 12 ринках із відеокреативом рідною мовою.
Підтверджений результат: Vision Creative Labs допомогла клієнтам перейти від 1–2 відео на рік до 50–60 на день з HeyGen.
Найшвидше зростаючий продукт на G2 — і це не випадково
Від глобального навчання до відеореклами — HeyGen дає змогу будь-кому (так, саме Вам) створювати якісний, масштабований відеоконтент для будь-яких завдань. Ось деякі з переваг, які наші клієнти цінують найбільше:
HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Маєте запитання? У нас є відповіді
Що таке відео для соцмереж зі ШІ?
AI-відео для соціальних мереж використовують штучний інтелект для створення відеоконтенту з AI-аватарами (цифровими ведучими) та синтетичними голосами. Замість зйомки на камеру з обладнанням і участю людей Ви просто вводите сценарій, а ШІ створює готове відео з ведучим, який доносить Ваше повідомлення. HeyGen конструктор відео для соцмереж створює контент, оптимізований для Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube та інших платформ, готовий до публікації без монтажу.
Чи можу я створювати відео для Instagram, TikTok і LinkedIn в одному інструменті?
Так, саме для цього створено HeyGen. Створіть своє відео один раз, а потім експортуйте його одночасно в кількох форматах: вертикальний 9:16 для Instagram Reels і TikTok, квадратний 1:1 для стрічки Instagram, горизонтальний 16:9 для YouTube та LinkedIn. Кожен експорт оптимізовано під вимоги відповідної платформи, зокрема правильні розміри, обсяг файлу та оформлення субтитрів. Жодного ручного переформатування чи зміни розміру не потрібно.
Скільки часу потрібно, щоб створити відео для соціальних мереж?
Більшість відео для соцмереж створюються за 2–5 хвилин, залежно від тривалості та складності. Створення 60-секундного Instagram Reel зазвичай займає 2–3 хвилини. Написання сценарію може зайняти 5–10 хвилин. Від ідеї до готового відео, яке можна публікувати, минає менше ніж 15 хвилин загалом. Порівняйте це з традиційним відеовиробництвом (дні або тижні) чи навіть самостійним монтажем (1–2 години на одне відео).
Чи можу я створювати відео кількома мовами для глобальної авдиторії?
Так. HeyGen підтримує понад 175 мов із клонуванням голосу та синхронізацією губ. Створіть своє відео Вашою основною мовою (англійською, іспанською тощо), а потім натисніть «перекласти», щоб отримати версії французькою, німецькою, японською, арабською, гінді, португальською та ще понад 170 мовами.Клонування голосу забезпечує природне, а не роботизоване звучання кожною мовою. Синхронізація губ узгоджує рухи рота з перекладеним аудіо, тож Ваш аватар говорить автентично будь-якою мовою.
Чи можу я налаштувати AI-аватари під свій бренд?
Так. Оберіть з понад 120 наявних різноманітних аватарів або створіть власний аватар, який відповідає унікальному стилю Вашого бренду, на основі фотографій. Завантажте зображення з бажаним стилем, етнічністю, віковим діапазоном і гендером. HeyGen створить унікальний аватар для Вашого ексклюзивного використання. Для максимальної цілісності бренду створіть цифрового двійника себе або члена команди, який представлятиме Вашу компанію в усьому контенті для соцмереж.
Чи виглядають ці відео штучними або такими, що створені ШІ?
Останні аватари HeyGen мають фотореалістичну якість із природними рухами, мімікою та lip-sync, які більшість глядачів не може відрізнити від справжньої зйомки. Водночас багато брендів свідомо обирають виразну AI-естетику. Вона вирізняється, є послідовною та чесно демонструє, що відео створене за допомогою ШІ. Чи бажаєте Ви гіперреалістичні, чи стилізовані аватари — обидва варіанти доступні й однаково добре працюють на соціальних платформах.
Як працюють титри та субтитри?
Автоматичні субтитри створюються автоматично, коли Ви робите своє відео. Субтитри ідеально синхронізуються з аудіо, містять коректну пунктуацію та виділяють ключові слова для акценту. Ви можете налаштовувати стиль субтитрів, зокрема шрифт, розмір, колір, розташування та анімацію, щоб відповідати найкращим практикам платформи або брендбуку Вашої компанії. Субтитри доступні всіма 175+ підтримуваними мовами для перекладених відео.
Як швидко я можу створювати маркетингові відео?
HeyGen підтримує відео різної тривалості, щоб відповідати Вашому формату навчання. Більшість модулів із комплаєнсу добре працюють у діапазоні 3–10 хвилин для мікронавчання, але Ви можете створювати й довші матеріали для комплексних тем. Для розширених тренінгів (20+ хвилин) варто розбивати контент на розділи або модулі, щоб підвищити залученість слухачів і якість відстеження результатів.
Чим HeyGen відрізняється від традиційного відеовиробництва?
Традиційне створення маркетингових відео вимагає координації знімальної команди, бронювання студії, знімальних днів і постпродакшн-монтажу — зазвичай це займає 2–4 тижні й коштує $5,000–$20,000+ за одне готове відео. HeyGen створює порівняну за якістю відеопродукцію за лічені хвилини й за частку цієї вартості. Коли кампанії змінюються або контент потребує оновлення, Ви просто створюєте відео заново, а не проводите нові зйомки. Маркетингові команди відзначають утричі швидше створення контенту та суттєве зниження витрат на виробництво.
Чи можуть кілька учасників команди спільно працювати над соціальними відео?
Так. HeyGen для бізнесу містить робочі простори для команд, де Ваша команда соціальних мереж, дизайнери та контент-креатори можуть співпрацювати. Спільні бібліотеки ресурсів забезпечують доступ усім до затверджених аватарів, елементів бренду, сценаріїв і шаблонів. Адмін-панель дає змогу керувати правами доступу, переглядати контент перед публікацією та відстежувати, який член команди створив те чи інше відео.
Чи можу я використовувати HeyGen для навчальних відео для співробітників?
Так. Хоча HeyGen чудово підходить для створення контенту для соцмереж, який зупиняє прокрутку, багато організацій також використовують платформу для внутрішніх навчальних відео. Ті самі AI-аватари, багатомовні можливості та швидкий процес створення однаково добре працюють як для зовнішнього маркетингу, так і для внутрішніх потреб L&D.
Чи можу я додати музику, звукові ефекти або власний голос?
Так, на всі три. HeyGen містить бібліотеку ліцензованих фонограм для комерційного використання в соціальних відео. Ви також можете завантажувати власні аудіофайли, зокрема брендовані музичні підкладки, звукові ефекти або голосові записи. Деякі користувачі створюють гібридні відео: AI-аватар для візуальної подачі, але власний голосовий запис для аудіо. Або використовуйте ШІ для основного контенту й накладайте свою музику для збереження цілісності бренду.
