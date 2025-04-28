Інструмент для створення власного AI-клона для персональних відео

Клонуйте себе за допомогою ШІ та створюйте відео без постійних записів. Перетворюйте текст на відео, яке виглядає й звучить як Ви, використовуючи цифрову версію себе, що послідовно передає Ваші повідомлення в контенті, оновленнях і комунікаціях.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Спробуйте наш безкоштовний інструмент для створення відео з зображень

Виберіть аватар
Синхронізація губ застосовується після створення
Введіть свій сценарій
Введіть текст будь-якою мовою
Оновлення від засновників та керівництва

Leaders use AI clone workflows to share regular updates without scheduling recordings, keeping communication timely and consistent.

Доставка освітнього контенту

Educators clone themselves once and generate lessons, explanations, and updates by editing text instead of recording sessions repeatedly, essentially making an AI version of their teaching style.

Відео для продажів та залучення клієнтів

Create personalized or repeatable sales messages that look like they were recorded individually, without the time cost.

Внутрішнє навчання та адаптація нових співробітників

Training teams deliver instructions through a familiar face while updating scripts as processes change.

Створення контенту креаторами

Creators maintain a steady publishing schedule by generating videos from scripts even when not on camera.

Глобальна комунікація

Companies deliver the same message from the same presenter across regions using translated scripts and a single clone with the video translator.

Чому HeyGen — найкращий інструмент ШІ, щоб створити свій клон

HeyGen перетворює будь-який сценарій на якісне, реалістичне відео за лічені хвилини. Почніть із чернеткової ідеї, відшліфованого сценарію або навіть кількох тез. HeyGen створює правдоподібні сцени з промовою та потужними інструментами керування, тож Ви можете пройти шлях від слів до готового відео без традиційного виробничого процесу.

Одна версія Вас, необмежена кількість відео

Створіть один клон і використовуйте його в багатьох відео. Оновлюйте сценарії замість того, щоб щоразу налаштовувати камеру, коли хочете створити AI-версію себе.

Послідовна присутність у масштабі

Ваші клоновані відео зберігають однаковий голос зі ШІ, вигляд і подачу на всіх каналах, у командах та різними мовами.

Створено для реальних виробничих потреб

Робочий процес зі створення Вашого AI-клона розроблений для повторюваного контенту, а не разових експериментів чи розважальних відео, що забезпечує ефективність під час створення відео зі ШІ.

AI-фотоаватар і анімація персонажів

Анімуйте портрети, фото на повний зріст і аватари з природними жестами. Цей генератор зображень аналізує вирази обличчя та додає реалістичну анімацію обличчя за допомогою передового ШІ, створюючи переконливі відеорезультати.

Швидке створення відео з фото

Завантажте зображення, додайте свій скрипт і натисніть «створити відео». HeyGen зробить усе інше. Перетворюйте фото на вражаючі відео за лічені секунди з високою якістю відео. Це ідеальний інструмент для перетворення зображень у відео для тих, кому потрібне швидке створення відео в масштабі.

Голос, музика та субтитри в одному робочому процесі

Створюйте відео з вбудованими голосами та музикою. Створюйте розмовні аватари з субтитрами, синхронізованими з аудіо. Додавайте аудіошари без потреби у додаткових інструментах. Підтримуються різні формати та роздільні здатності відео.

Гнучкі стилі та керування рухом

Налаштовуйте тривалість відео, співвідношення сторін і темп. Керуйте переходами за допомогою текстових команд на кшталт «повільний панорамний рух» або «зум на об’єкт». Цей інструмент для створення відео зі ШІ дає Вам повний контроль без жодної кривої навчання.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав, коли ми вже кілька тижнів поспіль знімали фільм. Раптом ми зрозуміли, що я можу просто написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться ставати перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програм
Як це працює

Як користуватися інструментом AI Clone Yourself

Створюйте відео зі своїм AI-клоном у чотири прості кроки, розроблені для багаторазового використання.

Крок 1

Створіть свій клон

Надайте короткий візуальний зразок і зразок голосу. HeyGen створить AI-аватар, який точно Вас представляє.

Крок 2

Додайте свій сценарій

Введіть або вставте текст, який Ви хочете озвучити. Система автоматично підготує темп і подачу.

Крок 3

Оберіть стиль і мову

Оберіть візуальне оформлення, тон і мову. Клон адаптується, зберігаючи Вашу впізнавану ідентичність.

Крок 4

Створіть та експортуйте

Відрендерте відео та завантажте його або поділіться ним. Оновлюйте сценарій у будь-який момент, щоб створити нову версію.

Поширені запитання (FAQ)

Що означає «AI clone yourself»?

AI-клон себе — це створення Вашої цифрової версії, яка може створювати відео з тексту за допомогою AI-відеогенератора. Це дає змогу з’являтися у відео без необхідності записувати кожен ролик вручну.

Чи потрібно мені записувати кожне відео?

Ні. Ви створюєте клон один раз, а потім створюєте нові відео, просто редагуючи текст. Це усуває потребу в повторних зйомках і перезаписах.

Наскільки реалістичним є клон?

AI-клон створений так, щоб виглядати й звучати як Ви, з природною подачею та стабільними рухами, придатними для професійного використання у відео, тож він ідеально підходить для YouTube.

Чи можу я використовувати один і той самий клон різними мовами?

Так. Один клон може говорити кількома мовами, зберігаючи той самий зовнішній вигляд і характеристики голосу.

Чи підходить це для професійного використання?

Так. Багато команд використовують робочі процеси з AI-клонуванням для навчання, тренінгів, оновлень від керівництва та створення контенту.

Чи можу я оновити відео пізніше?

Ви можете редагувати сценарій і будь-коли повторно створювати відео, не перебудовуючи макети й не перезаписуючи відзнятий матеріал.

Чи потрібні мені технічні або навички монтажу?

Ні. Процес керується текстом і розроблений для нетехнічних користувачів.

Хто отримує найбільшу користь від клонування себе?

Засновники, освітяни, креатори, команди з продажу та організації, яким потрібна послідовна відеокомунікація, отримують найбільшу користь від інструментів зі ШІ для створення власного клону.

