Як Ogilvy використали HeyGen, щоб залучити покоління Z до розмов про свої емоції

Якщо не можете сказати — заспівайте

Ogilvy, одне з провідних рекламних агентств у світі, уже понад 75 років допомагає брендам досягати результатів завдяки культовим ідеям, що змінюють культуру та створюють додану цінність. Milka, один із найулюбленіших і найвпізнаваніших шоколадних брендів, залучила Ogilvy для створення кампанії, зосередженої на тому, що 48% представників покоління Z почуваються невпевнено, коли йдеться про вираження своїх почуттів.

Щоб допомогти людям поділитися своїми почуттями, Ogilvy та Milka надихнулися старим нідерландським прислів’ям: «Якщо не можеш сказати — заспівай». Тому вони об’єдналися зі Snelle, одним із улюблених нідерландських реперів покоління Z, щоб створити кампанію «Let Snelle Sing It for You». Усього за кілька хвилин кожен може створити персональну пісню, використовуючи його голос, зовнішність і унікальний стиль написання. Все, що потрібно зробити, — це купити плитку Milka, відсканувати код і записати свої емоції.

У кампанії використали три рушії ШІ. OpenAI створює тексти пісень у фірмовому стилі Snelle, Uberduck займається клонуванням його голосу, а HeyGen створює реалістичні відео з бездоганною синхронізацією губ. Разом вони формують досвід, який є захопливим, особистим і зворушливим.

