Заснована у 1926 році, Publicis Groupe сьогодні є другою за величиною комунікаційною групою у світі та лідером у сфері маркетингу, комунікацій і цифрової трансформації бізнесу. Щороку команда вищого керівництва докладає максимум зусиль і створює святкове подячне відео для співробітників.

Для Publicis Groupe 2023 рік став роком перших досягнень. Компанія показала рекордні фінансові результати й стала найуспішнішою агенцією на біржі, збільшивши вартість акцій на 41%. Це також був рік революції ШІ, який став неймовірним інструментом у поєднанні з людською креативністю. Тож цілком природно, що вони використали ШІ, щоб створити найкращі подяки за всю історію.

Використовуючи HeyGen’s Avatar Video, OpenAI, Azure, ElevenLabs та інші інструменти, Publicis Groupe створила цифровий аватар свого CEO, Артура Садуна, і надіслала 100 000 подяк кожному співробітнику. Кожне відео було персоналізоване, щоб відзначити їхні інтереси та захоплення. Цей проєкт назавжди змінив те, як Publicis Groupe мислить про роль ШІ у творчості. Йшлося не про технології. Йшлося про те, щоб кожна людина відчула, що її помітили.