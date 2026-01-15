Навчальні відео з комплаєнсу в масштабі

Перетворіть обов'язкове навчання на відстежуваний відеоконтент з експортом SCORM для Вашої LMS. Оновлюйте його миттєво, коли змінюються вимоги регуляторів. Запускайте навчання 175+ мовами. Зберігайте аудиторські сліди, що підтверджують: кожен співробітник пройшов необхідне навчання.

  • Не потрібна банківська картка
  • Експорт SCORM включено
Почніть створювати безкоштовно
131 883 550Створені відео
106 241 675Створені аватари
18 133 955Перекладені відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Вузьке місце у створенні контенту для навчання та розвитку

Проблема з навчанням із дотримання комплаєнсу

Проблема з навчанням із дотримання комплаєнсу

Навчання з комплаєнсу є юридично обов’язковим, прив’язаним до жорстких строків і складним в управлінні на масштабі. Сотні співробітників пропускають дедлайни, нормативні вимоги змінюються швидше, ніж встигають оновлювати матеріали, а аудити виявляють прогалини в обліку проходження навчання. Живі сесії не працюють для всіх змін і локацій, навчання лише англійською відкидає глобальні команди назад, а презентації в PowerPoint майже ніхто не проходить до кінця. Зовнішні тренери коштують тисячі доларів щороку, тоді як ручне відстеження забирає години часу й підвищує ризики під час аудиту, відповідальність і ймовірність штрафів.

Рішення HeyGen

Рішення HeyGen

HeyGen перетворює вимоги комплаєнсу на професійні навчальні відео із вбудованим SCORM‑відстеженням для документації, готової до аудиту. Завантажте свій контент, оберіть професійний AI-аватар і створіть відео, які експортуються безпосередньо у Ваш LMS з даними про проходження, часовими мітками та контролем версій. Коли змінюються регуляції, оновіть сценарій і перезапустіть створення відео за лічені хвилини — нова версія автоматично стане доступною для слухачів. Потрібне багатомовне навчання з комплаєнсу? Перекладіть матеріали з протидії домаганням, OSHA або HIPAA на 175+ мов із природним клонуванням голосу та синхронізацією губ, забезпечуючи юридично коректне навчання з єдиним, послідовним ланцюжком аудиту.

Усе, що потрібно командам L&D для масштабного навчання

Експорт SCORM і журнали аудиту

Експортуйте навчальні відео з комплаєнсу як пакети SCORM 1.2 або 2004, що інтегруються з будь-якою LMS. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors чи будь-яка інша платформа для навчання. Ваша LMS автоматично відстежує проходження, витрачений час, результати оцінювання та дати завершення. Коли аудитори запитують документацію, просто завантажте звіти про проходження безпосередньо з Вашої системи.

Відповідає стандартам SCORM 1.2 та 2004

Автоматичне відстеження завершення

Аудит-записи з позначками часу

Документація з контролю версій

A presentation editing software interface displaying a "Weekly Report" slide on "Team Performance" with a video of a woman, text, and a carousel of other slides.

Миттєві оновлення регуляторних вимог

Норми не чекають на Ваш виробничий графік. OSHA оновлює стандарт. Судова справа змінює вимоги до навчання з протидії домаганню. Відредагуйте свій навчальний сценарій з урахуванням нових вимог і створіть відео заново за п’ять хвилин. Завантажте його у Ваш LMS — і воно автоматично замінить стару версію. Ваше навчання з комплаєнсу залишається актуальним без тижнів затримок у виробництві.

Зміни в сценарії впроваджуються за лічені хвилини

Повторні зйомки не потрібні

Відстеження версій для відповідності вимогам

Оновлюйте всі мови одночасно

Three cards feature women in video settings with text descriptions, primarily "Corporate Communications," and a name tag for Sophie Park, Marketing Director.

Багатомовне навчання з комплаєнсу

У багатьох юрисдикціях законом вимагається проводити навчання мовами, які працівники розуміють. Одне відео з вимогами відповідності перетворюється на необмежену кількість мовних версій. Перекладіть навчання OSHA іспанською для Вашого об’єкта в Техасі, португальською для бразильських працівників, в’єтнамською для Вашої команди в Каліфорнії. Клонування голосу забезпечує природне звучання, а не роботизований синтез мовлення. Кожна мовна версія містить однакове відстеження SCORM.

Доступно понад 175 мов

Природне клонування голосу для кожної мови

Lip-sync точно синхронізує рухи губ

Відстеження SCORM для кожної мовної версії

Multilingual video interface with presenters for Spanish and Chinese content, and English highlighted in a language list.

Професійний контент для відповідності вимогам

Ніхто не проходить до кінця 40-слайдові презентації PowerPoint про запобігання домаганням. Відео завершують утричі частіше, ніж навчання у форматі документів. Професійні аватар-ведучі подають обов’язковий контент у захопливому, зручному для перегляду форматі. Співробітники краще розуміють вимоги й довше пам’ятають навчальний матеріал.

Професійна подача ведучого

Вища завершуваність, ніж у документів

Краще засвоєння знань

Сценарні приклади за потреби

A stack of blue, semi-transparent cards angled downwards, labeled with "Content Library," "content.pdf," "Voice," "Voice Clone," "Avatar," and "Digital Twin."

Від потреби в навчанні до опублікованого курсу за 3 кроки

Крок 1

Завантажте Ваші матеріали з комплаєнсу

Почніть з наявних матеріалів із комплаєнсу. Завантажте презентації PowerPoint з попередніх тренінгів, вставте сценарії з політик або використайте структуру контенту Вашого зовнішнього тренера. Для типових тем із комплаєнсу орієнтуйтеся на чинні вимоги. Стандарти OSHA є публічними. Рекомендації EEOC щодо запобігання домаганням задокументовані. Вимоги HIPAA чітко визначені.

A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
Крок 2

Виберіть професійного ведучого

Обирайте з понад 120 професійних AI-аватарів, які підходять для серйозних тем із комплаєнсу. Бізнес-професіонали для тренінгів із протидії домаганням. Аватари з фокусом на безпеці для контенту з OSHA. Медичні фахівці для навчання з HIPAA. Додайте логотип і фірмовий стиль Вашої компанії. Включіть необхідні юридичні застереження.

A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
Крок 3

Розгорніть із відстеженням SCORM

Експортуйте як пакет SCORM. Завантажте його у Ваш LMS разом з іншими обов’язковими навчальними матеріалами. Налаштуйте вимоги до проходження. Призначте курс потрібним групам співробітників. Ваш LMS обробляє запис на курс, відстеження, нагадування та документацію. Коли аудитори запитують підтвердження, створіть звіти про проходження.

A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

Навчання з комплаєнсу для кожної регуляторної вимоги

Навчання з техніки безпеки OSHA

Виробництво, будівництво, складська логістика та будь-яка інша галузь із вимогами до безпеки на робочому місці. Інструктажі з небезпек, lockout tagout, захист від падіння, робота в замкнених просторах, керування навантажувачем, вимоги до ЗІЗ. Створюйте навчальні програми, що відповідають вимогам OSHA, із фіксацією проходження для перевірок.

Випадок використання: виробнича компанія з трьома змінами створює навчальне відео з lockout tagout відповідно до вимог OSHA. Розгортає його англійською та іспанською мовами. Усі зміни проходять навчання у зручний для себе час. Інспектор OSHA запитує документацію. Менеджер створює звіт про проходження навчання, який показує 100% відповідність вимогам менш ніж за дві хвилини.

Навчання з конфіденційності та безпеки за стандартами HIPAA

Постачальники медичних послуг, медичні практики, лікарні, страхові компанії та будь-які інші суб’єкти, які працюють із захищеною медичною інформацією. Правило конфіденційності HIPAA, правило безпеки, повідомлення про порушення, права пацієнтів. Щорічна вимога щодо навчання за HIPAA виконується за допомогою відстежуваного відеоконтенту.

Випадок використання: медична практика з кількома локаціями створює навчання з конфіденційності HIPAA. Навчання проходять усі клінічні та адміністративні співробітники в п’яти офісах. LMS відстежує проходження, підтверджуючи, що всі працівники виконали щорічні вимоги HIPAA до встановленого дедлайну.

Тренінг із запобігання домаганням

Обов’язковий у більшості штатів для всіх роботодавців. Сексуальні домагання, дискримінація, репресії, створення поважного робочого середовища, процедури подання скарг, обов’язки менеджерів. Вимоги окремих штатів виконуються завдяки можливості налаштовувати зміст.

Випадок використання: роздрібна мережа з 50 торговими точками в Каліфорнії та Нью-Йорку створює навчання з профілактики домагань, яке відповідає специфічним вимогам обох штатів. Відстежує проходження, щоб підтвердити, що всі керівники завершили обов’язкове двогодинне навчання, передбачене законодавством Каліфорнії.

Конфіденційність даних і відповідність вимогам кібербезпеки

Вимоги GDPR для європейських операцій, політики захисту даних, обізнаність щодо фішингу, безпека паролів, звітування про інциденти. Технологічні компанії, фінансові сервіси, будь-яка організація, що працює з даними клієнтів.

Випадок використання: SaaS-компанія створює навчання з дотримання вимог GDPR для європейських співробітників. Містить принципи захисту даних, індивідуальні права, процедури повідомлення про витік даних. Відстежує проходження навчання для документального підтвердження регуляторної відповідності.

Відповідність вимогам у фінансових послугах

Протидія відмиванню грошей, Закон про банківську таємницю, принцип «Знай свого клієнта» (KYC), відповідність вимогам SOX, регулювання ринку цінних паперів, запобігання інсайдерській торгівлі. Банки, кредитні спілки, інвестиційні компанії та страхові компанії, які дотримуються фінансових регуляторних вимог.

Випадок використання: регіональний банк створює навчання з протидії відмиванню коштів (AML) для всіх касирів і працівників, які взаємодіють із клієнтами. Щокварталу оновлює його новими прикладами кейсів і змінами в регулюванні. Відстеження SCORM забезпечує документацію щодо проходження іспитів для регуляторних перевірок.

Навчання з дотримання вимог для нових співробітників

Забезпечте, щоб кожен співробітник під час онбордингу проходив обов’язкові політики за допомогою онбордингових відео для співробітників з автоматичним відстеженням відповідності вимогам.

Є запитання? У нас є відповіді

Чи відповідає це вимогам навчання OSHA?

Так. OSHA вимагає відповідного навчання, розуміння мови та належної документації. Відеонавчання зі SCORM-відстеженням відповідає цим вимогам. Багато організацій також розширюють навчання з комплаєнсу за допомогою постійних внутрішніх навчальних відео, щоб посилити культуру безпеки та дотримання нормативних вимог.

Чи відповідає відеонавчання юридичним вимогам щодо запобігання домаганням?

Більшість законів штатів щодо навчання з протидії домаганням вимагають інтерактивного контенту, але не зобов’язують проводити навчання особисто. Відеонавчання з прикладами ситуацій і перевірками знань відповідає вимогам до інтерактивності. Каліфорнія, Нью-Йорк, Коннектикут, Делавер, Іллінойс і Мен визнають відеоформат навчання з протидії домаганням.

Як працює відстеження SCORM для документації з комплаєнсу?

SCORM надсилає до Вашої LMS дані про проходження курсу, зокрема хто його завершив, коли, скільки часу витратив, які отримав оцінки за тести та яку версію курсу пройшов. Ваша LMS зберігає це назавжди, створюючи журнал для аудиту, який підтверджує, що обов’язкове навчання відбулося.

Чи можете Ви оновлювати відео, коли змінюються вимоги регуляторів?

Федеральні та штатні закони часто вимагають навчання мовами, які працівники розуміють. Створіть своє відео з комплаєнсу англійською,перекладіть його іспанською, в’єтнамською, мандаринськоюабо будь-якою мовою, якою розмовляють Ваші співробітники. Кожна мовна версія має власне відстеження SCORM.

А що робити з працівниками, які не розмовляють англійською?

Федеральні та штатні закони часто вимагають навчання мовами, які працівники добре розуміють. Створіть своє відео з комплаєнсу англійською, перекладіть його іспанською, в’єтнамською, мандаринською або будь-якою іншою мовою, якою розмовляють Ваші співробітники. Кожна мовна версія має власне відстеження SCORM.

Якої тривалості мають бути відео з навчання з комплаєнсу?

Залежить від регуляторних вимог. У Каліфорнії для навчання керівників із запобігання домаганням потрібно дві години. У більшості штатів достатньо однієї години навчання для працівників. Для загальної відповідності тримайте окремі модулі до 20 хвилин. Довші програми розбийте на розділи.

З якими платформами LMS це працює?

Будь-яка LMS, що підтримує SCORM 1.2 або 2004, тобто практично всі. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard та ще сотні інших

Як Ви підтверджуєте проведення навчання для авдиторів?

Ваш LMS зберігає всі дані про проходження навчання. Коли аудитори запитують підтвердження, створіть у своєму LMS звіти про проходження. У них відображаються імена співробітників, дати завершення, витрачений час, результати оцінювання та версія навчання, яку було завершено.

