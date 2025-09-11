Vision Creative Labs є світовим лідером у створенні аватар-відео, що дає змогу фінансовим компаніям масштабувати відеокомунікацію, досягати вищої залученості та збільшувати ROI. Співзасновник Роджер Гьорст побачив фундаментальну проблему у фінансових комунікаціях: розрив між творцями відео та фінансовою індустрією. «Фахівці з фінансів хочуть відео, але часто не знають, як його створити. Водночас креативники часто не розуміють фінанси», — сказав Роджер.

Зосередившись на створенні захопливого контенту в масштабах для фінансових і децентралізованих фінансових компаній, Роджер разом зі своїм співзасновником Демієном Горнером поєднали експертизу в розумінні ринку та креативному баченні. Разом вони поставили за мету підняти фінансовий відеосторітелінг на новий рівень, перетворюючи сухі, перевантажені даними теми на історії, що резонують як із професіоналами, так і з широкою авдиторією.

Але створення такого контенту у великому масштабі стало викликом. Клієнтам були потрібні сотні, а інколи й тисячі відео на рік, часто персоналізованих або локалізованих, і вони хотіли отримувати їх швидко. HeyGen змінив правила гри.

Масштабування без компромісів щодо якості

До HeyGen Vision Creative Labs стикалися з фундаментальним вузьким місцем: їхні клієнти хотіли більше відеоконтенту, але високі витрати на виробництво робили це нереальним. Багатьом доводилося обмежуватися лише одним-двома відео на рік, не маючи змоги масштабувати комунікацію, не виходячи за рамки бюджету. «Найкраще в ШІ — це можливість масштабувати відеовиробництво», — сказав Роджер.

HeyGen відкрив новий рівень гнучкості для Vision Creative Labs, дозволивши їм перетворювати матеріали клієнтів, такі як дослідницькі звіти, PDF-файли та навіть внутрішні електронні листи, на переконливий відеоконтент. Справжнім проривом стало те, наскільки легко й ефективно це можна було зробити. Клієнти змогли стати голосом власних продуктів, створюючи автентичні, відшліфовані відео без традиційних часових чи фінансових витрат. «До HeyGen це просто було неможливо без величезних продакшн-команд і витрат», — сказав Roger.

Простота та швидкість HeyGen стали ключовою перевагою під час продажу. Завдяки мінімальним зусиллям Vision Creative Labs тепер могли створювати десятки високоякісних відео на день з однієї зйомки. Така масштабованість перетворила відео на реальний, щоденний інструмент комунікації для клієнтів, які раніше вважали його надто ресурсозатратним.

Один із найяскравіших моментів стався, коли Роджер використав HeyGen, щоб створити свій цифровий двійник. "У нас був серіал під назвою 'The Man from Macro', і я зрозумів, що можу й надалі робити ці епізоди звідки завгодно — на пляжі, з текілою в руці. Ось тоді й сталося це магічне прозріння."

Можливості перекладу в HeyGen відкрили нові глобальні можливості. Вперше Vision Creative Labs змогли взяти один відеосценарій і ефективно адаптувати його для кількох регіонів. Це дозволило клієнтам максимально розширити охоплення своїх досліджень та інсайтів без потреби повторно записувати відео чи виконувати ручний переклад.

Оптимізація витрат, ефективності та творчої енергії

Відтоді як Vision Creative Labs почала використовувати HeyGen, компанія суттєво збільшила обсяги виробництва, не жертвуючи якістю чи контролем.

Масштабний контент : Дозволило клієнтам перейти від створення 1–2 відео на рік до 50–60 на день, використовуючи аватари та сценарний контент.

: Дозволило клієнтам перейти від створення 1–2 відео на рік до 50–60 на день, використовуючи аватари та сценарний контент. Багатомовне охоплення : Використали можливості перекладу HeyGen, щоб охопити глобальні авдиторії з єдиного джерела.

: Використали можливості перекладу HeyGen, щоб охопити глобальні авдиторії з єдиного джерела. Креативна ефективність: Звільнили час для стратегічного сторітелінгу, усунувши логістичні бар’єри у виробництві.

Реакція клієнтів і колег була надзвичайно позитивною. «Я показав друзям відео й сказав: “Це мій аватар”. Вони були шоковані: “Ти це не знімав?” І саме тоді вони зрозуміли, що можливості — величезні».

Найголовніше — платформа розв’язала творчий потенціал. Коли виробничі бар’єри зникли, Роджер зміг повністю зосередитися на створенні захопливих ринкових наративів з будь-якої локації. Те, для чого раніше була потрібна повноцінна студія, тепер можна було реалізувати в машині, на пляжі чи будь-де у світі, отримуючи безпрецедентну творчу свободу.

Його порада новачкам? «Спробуйте все. Почніть із простої фотографії себе, скористайтеся функцією перекладу й покажіть її друзям. Реакція завжди однакова: “Це справді ти?”»

HeyGen дає змогу Vision Creative Labs масштабуватися розумно, обслуговувати клієнтів по всьому світу й зберігати сторітелінг у центрі кожного фінансового повідомлення.