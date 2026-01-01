Attention Grabbing Media® (AGM) — це повнофункціональна маркетингова агенція, що допомагає бізнесам зростати завдяки інноваційним стратегіям, які збільшують дохід і розширюють присутність на ринку. Спеціалізуючись на e-commerce, соціальних мережах та email-маркетингу, AGM створила вражаюче портфоліо результатів. Одним із її найяскравіших досягнень є співпраця з NaturalSlim®, брендом у сфері здоров’я та wellness, заснованим Мануелем Суаресом та його батьком, Франком Суаресом.



Бренд демонструє вибухове зростання та має понад 10 мільйонів підписників у соціальних мережах, значною мірою завдяки експертизі AGM. Прагнучи розширити охоплення NaturalSlim® за межі вже сформованої латиноамериканської авдиторії, AGM звернулася до технології відео зі ШІ від HeyGen, щоб подолати виклики локалізації, оптимізувати робочі процеси та посилити ефективність клієнтських кампаній.

Подолання труднощів локалізації

Розширення присутності NaturalSlim на європейських та англомовних ринках стало серйозним викликом. Френк Суарес, обличчя NaturalSlim, був відомий своїми освітніми відео про здоров’я та метаболізм. Ці відео відігравали ключову роль у формуванні довіри авдиторії, але переважно були іспанською мовою.

«Коли чуєш це безпосередньо з вуст людини — це інше. Саме так і формується принцип ‘знати, подобатися й довіряти’,» — сказав Джиммі Стернс, старший креативний директор в AGM.

Традиційні методи перекладу, зокрема текстові накладки, не мали достатньої автентичності, щоб ефективно залучати нову авдиторію. Інструменти на кшталт Google Translate і ChatGPT виявилися непослідовними, тож вимагали ретельної вичитки, що сповільнювало виробництво. «Нам знадобилося три дні, щоб випустити восьмихвилинне відео», — сказав Джиммі.

Забезпечення безперервного перекладу та залучення авдиторії

AGM впровадила відеотехнологію HeyGen на основі ШІ, щоб подолати ці виклики. Спершу їх привабили інноваційні аватари, але дуже швидко AGM зрозуміла, що справжнім проривом є можливості платформи з перекладу. Джиммі згадує: «Коли я показав це Мануелю, він одразу побачив потенціал і сказав: “Давайте почнемо це тестувати”».

HeyGen дала змогу AGM перекласти величезну бібліотеку контенту NaturalSlim більш ніж 10 новими мовами, зокрема російською, португальською, французькою та німецькою. Переклади зберегли голос, тон і зовнішню схожість Френка Суареса, що було критично важливо для збереження автентичності його послання.

«Можливість зберегти схожість, голос і все інше — навіть рухомі аватари — це те, що вирізняє HeyGen», — сказав Джиммі. «Це дало нам змогу вийти на глобальний ринок із послугами перекладу, які звучать природно, а не як згенеровані ШІ».

Окрім перекладів, AGM використовувала аватари HeyGen для створення захопливого контенту для соціальних мереж. Ці «thumb-stoppers», як називав їх Джиммі, привертали увагу глядачів і підвищували залученість. Поєднання перекладу та візуалів, що миттєво привертають увагу, допомогло AGM представити NaturalSlim та інших клієнтів на нових глобальних ринках, зберігаючи їхні унікальні айдентики бренду.

Розширення охоплення NaturalSlim

Інструменти HeyGen суттєво підвищили ефективність робочих процесів AGM і результати для клієнтів. Природне звучання перекладів усунуло потребу в ретельній вичитці та залученні сторонніх перекладачів, що дало змогу AGM швидше створювати й публікувати контент, скоротивши час виробництва відео з трьох днів до кількох годин.

Результати були справді проривними. NaturalSlim успішно розширив свою присутність на європейських ринках, встановивши контакт із мільйонами потенційних клієнтів. Локалізований контент відгукнувся в авдиторії, посилюючи довіру та стимулюючи залученість. «Брендинг просто божевільний», — сказав Джиммі, розмірковуючи над впливом виходу на нові авдиторії з освітніми відео Френка Суареса. Покращена масштабованість інструментів HeyGen також дала змогу AGM повторно використовувати контент різними мовами без збільшення витрат ресурсів.

Партнерство між AGM та HeyGen демонструє потужність ШІ у глобальному маркетингу. Використовуючи інструменти перекладу та аватари HeyGen, AGM подолала суттєві виклики локалізації, розширила охоплення своїх клієнтів і оптимізувала робочі процеси. Продовжуючи впроваджувати інновації та досліджувати нові способи застосування технологій HeyGen, агенція має всі передумови, щоб задавати нові стандарти в цифровому маркетингу та допомагати своїм клієнтам успішно розвиватися в взаємопов’язаному світі.