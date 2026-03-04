Advantive — це компанія SaaS, що надає цільове програмне забезпечення для спеціалізованих виробників і дистриб’юторів, допомагаючи їм ефективно масштабуватися та працювати з вищою прибутковістю. Як директор з навчання та розвитку, Боб Беднарз очолює глобальні ініціативи з розвитку, спрямовані на прискорення зростання співробітників і розкриття їхнього потенціалу по всій організації.

Для Боба навчання — це не просто передавання інформації, а допомога людям розвивати навички й швидше запам’ятовувати те, що вони вивчають. Його мета — скоротити час, який потрібен співробітникам, щоб досягти ключових етапів, стискаючи те, що раніше займало два-три роки, до шести-дванадцяти місяців або навіть менше. Досягти цього в масштабі, з невеликою командою L&D, вимагало нового підходу до створення контенту та залучення авдиторії.

Підтримання залученості, працюючи з обмеженими ресурсами

Команда L&D компанії Advantive свідомо працює у лаконічному складі. Боб поєднує кілька ролей одночасно, балансуючи між фасилітацією, створенням контенту та розробкою програм, підтримуючи понад 600 співробітників по всьому світу, а також навчаючи клієнтів.

Відео завжди було в центрі навчальної стратегії Advantive, особливо для самостійного та контенту на вимогу. Створити відео, яке залишалося б актуальним і залучальним з часом, було складно.

«Одна з найбільших проблем із традиційним відео в тому, що воно дуже швидко застаріває», — сказав Боб. «Ви можете записати годинне навчання, а через 30 або 40 днів воно вже не буде актуальним. Тоді доводиться перезаписувати все заново».

Ще однією суттєвою перепоною була залежність від галузевих експертів. Технічні фахівці Advantive часто працюють безпосередньо з клієнтами, і знайти для них час, щоб записати навчання, не кажучи вже про створення захопливого відео, було складно.

«У них не завжди є навички, щоб записати справді захопливе навчання, — пояснив Боб. — І в нас не завжди є час відривати їх від клієнтів».

У результаті виробничі цикли були повільними, контент застарівав, а можливості масштабувати програми навчання без збільшення навантаження були обмеженими.

Пошук швидшого способу створювати захопливий навчальний контент

Перше враження Боба від HeyGen сформувала нагальна потреба. Працюючи з однією з найменших команд L&D у своїй кар’єрі, він потребував способу створювати контент швидше, не жертвуючи якістю чи залученістю.

«Мені потрібно було мати змогу створювати контент швидше», — сказав він. «Тоді, по суті, були лише я і ще одна людина, які підтримували сотні співробітників».

Перше, що відразу впало в око, — це здатність HeyGen перетворювати текстові навчальні матеріали на захопливе відео, додаючи людський елемент завдяки аватарам. «Одним із найбільших викликів у самостійному навчанні є залученість», — сказав Боб. «Людям потрібен емоційний зв’язок, щоб утримувати інформацію».

Використовуючи студійний аватар, часто змодельований за власною зовнішністю, Боб міг створити відчуття присутності та знайомості навіть в асинхронному навчанні. «Якщо слухачі бачать людину, навіть аватарну версію мене, вони з більшою ймовірністю запам’ятають те, що вивчають», — сказав він.

Реалістичне рольове моделювання без живого коучингу

Одним із найбільших проривів став момент, коли Боб почав використовувати інтерактивні можливості аватарів HeyGen.

«Магічним моментом для нас було побачити, як аватар оживає», — сказав він. «Але ще важливішим був LiveAvatar і можливість проводити рольові ігри».

Боб продемонстрував змодельований сценарій співбесіди для керівника, якому він підпорядковувався, показавши, як співробітники можуть відпрацьовувати реальні навички, зокрема проведення співбесід або розмов про результати роботи, без потреби в присутності живого коуча.

«У той момент ми зрозуміли, що можемо допомогти людям розвивати навички без потреби в тому, щоб тренер сидів поруч із ними годинами», — сказав він.

Це відкрило шлях до масштабованої практики, вбудованої безпосередньо в самостійне навчання. Замість того щоб покладатися на 90-хвилинні воркшопи або індивідуальні рольові сесії, співробітники тепер могли відпрацьовувати навички в реалістичних сценаріях у зручний для себе час.

«Я не думав, що ми вже дійшли до цього зі ШІ, — сказав Боб. — Але це зробило це можливим».

Оптимізація оновлення контенту та багатомовної доставки

HeyGen також докорінно змінила те, як Advantive працює з оновленням контенту та локалізацією.

Замість того щоб перезаписувати цілі відео заради невеликих змін, Боб міг швидко оновлювати сценарії та заново створювати контент. «Якщо нам потрібно щось оновити, це набагато швидше, ніж перезаписувати трьох- чи п’ятихвилинне відео», — сказав він.

Команда також почала експериментувати зі створенням відео зі ШІ, перетворюючи промпти або контент у стилі PowerPoint на відшліфовані відео за кілька днів замість тижнів.

«Часто у нас є ідеї, але раніше втілити їх у візуальний формат займало тижні», — сказав Боб. «Тепер ми робимо це за лічені дні».

Для навчання клієнтів переклад став значно простішим. Advantive переважно працює англійською мовою, але глобальним клієнтам потрібне навчання іншими мовами. «Можливість завантажити відео й дуже швидко отримати його в кількох мовних версіях стала величезною перевагою», — сказав Боб.

Створення основи для швидшого, масштабованого навчання

Відтоді як Advantive почала використовувати HeyGen, компанія спостерігає чіткі, вимірювані результати.

Боб оцінює, що час, потрібний для створення навчального контенту у власному темпі, скоротився на 50%. В одному з нещодавніх прикладів озвучене в PowerPoint навчання, на яке раніше йшло кілька днів, тепер було завершене всього за дві-три години. «Економія часу — це для нас найважливіший показник», — сказав Боб.

Окрім підвищення ефективності, повернутий час дає Бобу змогу зосередитися на роботі з більшим впливом — наприклад, проведенні сесій, взаємодії зі співробітниками та підтримці лідерів — замість того, щоб годинами займатися створенням контенту.

«Якщо я заощаджую час, то я також заощаджую гроші, — сказав він. — І я можу проводити більше часу з людьми, що зрештою підвищує залученість і утримання співробітників».

Найбільше Боб цінує в HeyGen те, що платформа постійно розвивається. Нові функції розширюють можливості команд з навчання та розвитку. «Ми все ще лише торкаємося поверхні», — сказав він.

Його порада тим, хто лише починає, проста: занурюйтесь у процес і експериментуйте. «Чим більше Ви з ним працюєте, тим краще вчитеся ним користуватися», — сказав Боб. «І приділіть час створенню свого Studio-аватара. Чим краще Ви це зробите, тим більш реалістичним і захопливим стане досвід».

Для Боба та команди Advantive L&D HeyGen став основою для швидшого, більш захопливого та масштабованого навчання.

«Якщо Ви хочете заощаджувати час, швидше створювати контент і робити навчальні матеріали, з якими люди справді встановлюють зв’язок і які запам’ятовують, – сказав Боб, – HeyGen однозначно варто спробувати».