HubSpot — це платформа керування взаєминами з клієнтами (CRM) на основі ШІ, якою користуються команди маркетингу, продажів і сервісу по всьому світу. Маючи місію очолити впровадження ШІ в усій своїй організації та серед клієнтів, HubSpot суттєво інвестує в розуміння того, як ШІ може змінити робочі процеси, зменшити тертя у виробництві контенту та допомогти командам зростати ефективніше.

Для Нельсона Чакона Гусмана, фахівця з маркетингу та розвитку авдиторії, і Оскара Едуардо Естради, спеціаліста з відео зі ШІ, їхня робота підтримує один із ключових пріоритетів HubSpot: допомогти клієнтам зрозуміти й ефективно використовувати нові інструменти ШІ, поки компанія демонструє таке впровадження зсередини. Досягнення цієї мети вимагало усунення серйозного вузького місця: складності створення, оновлення та локалізації відео з тією швидкістю, якої потребував бізнес.

Усе змінилося, коли команда почала використовувати HeyGen. Платформа допомогла HubSpot пришвидшити виробництво, редагувати відео за лічені хвилини, миттєво перекладати контент і надати змогу більшій кількості внутрішніх команд створювати професійні відео.

Приберіть бар’єри традиційного відеовиробництва

До того, як почали користуватися HeyGen, команда стикалася з найбільшим обмеженням у створенні відео: часом.

«Найбільшим викликом, з яким ми стикалися до того, як почали користуватися HeyGen, був час людей», — сказав Оскар. «Якщо нам потрібно було змінити те, що людина говорить у відео, це, ймовірно, займало кілька днів, тому що доводилося узгоджувати розклади не лише з талантом, а й з усією знімальною командою».

Це було не просто незручністю. Це безпосередньо впливало на строки виконання.

«Невеликі зміни на етапі постпродакшену перетворювалися, ймовірно, на кілька додаткових днів затримки для проєкту», — додав Оскар.

Локалізація додала ще один рівень складності. Створення багатомовного контенту потребує тривалих термінів перекладу. «Іноді доводиться чекати тиждень або навіть два, щоб отримати переклад деяких із цих відеотранскриптів», — сказав Нельсон.

Для глобального бренду, який запускає продукти з частими оновленнями, негнучкість традиційних відеопроцесів заважала швидкості, послідовності та якості. Команді було потрібне рішення, яке могло б адаптуватися так само швидко, як змінювалися потреби HubSpot у контенті.

Від складних робочих процесів до миттєвого створення відео

HeyGen стала платформою, яка зняла ці обмеження й відкрила нові творчі можливості.

З першого ж досвіду команда побачила його потенціал. «Я був дуже вражений тим, наскільки реалістичним він є і наскільки близьким до готового фінального продукту він виглядає, коли Ви використовуєте його вперше», — сказав Нельсон.

Простота використання зробила впровадження безшовним для всіх команд. «Що мені подобається в HeyGen, так це те, наскільки просто ним користуватися. Інтерфейс користувача справді зменшує бар’єри й дає змогу будь-кому, навіть тим, хто не має досвіду створення відео, створювати відео з власними аватарами», — сказав Оскар.

Ця доступність дала змогу більшій кількості людей у HubSpot створювати професійний контент, не покладаючись надмірно на продакшн-команди. Вона також відкрила можливість для експериментів, які раніше були недосяжними, наприклад поєднання дописів у блозі з миттєво створеними відео.

«Однією з речей, яку ми завжди хотіли зробити, було створювати відео до кожної нашої статті в блозі», — сказав Нельсон. «Тепер ми просто вставляємо URL, і за лічені хвилини Ви можете створити сценарій і підготувати перший варіант, готовий до відправлення редактору».

Тепер будь-хто може зробити те, для чого раніше були потрібні спеціалізовані команди та тривалі цикли узгодження.

HeyGen також надала HubSpot гнучкість змінювати відео вже після того, як їх було знято.

«З HeyGen ми можемо редагувати відео вже після їх створення всього за кілька хвилин», — сказав Оскар.

Це змінило підхід команди до планування термінів і дало їм упевненість швидко адаптуватися. «Якщо потрібно внести будь-які зміни вже після факту, ми можемо впевнено зробити це за допомогою HeyGen, не хвилюючись через можливі затримки».

Створення безшовного, багатомовного контенту, який відгукується авдиторії

Однією з найвагоміших переваг HeyGen для HubSpot стали його можливості перекладу та локалізації. Нельсон описав свій досвід, коли вперше побачив багатомовний контент:

«Я відчув(ла) себе дуже задоволеним(ою), коли побачив(ла) першу версію відео, яке зазвичай дивишся англійською. Побачити його природною мовою було надзвичайно вражаюче»

Ще більш вражаючим була реалістичність. «Розуміти, що людина не знає жодного слова іспанською, і чути, як вона говорить іспанською майже як носій, було дуже несподівано», — сказав Нельсон.

Для компанії, що обслуговує клієнтів різними мовами та в різних регіонах, такий рівень автентичності став справді переломним.

З боку клієнтів Оскар помітив дещо неочікуване: люди взагалі ніяк не реагували — і це було добре. «Найдивовижніша взаємодія — це коли немає жодної взаємодії, бо тоді здається, що HeyGen може непомітно злитися з процесом».

Якщо клієнти не можуть визначити, які частини відео були перезняті, перекладені або змінені за допомогою ШІ, контент може оновлюватися так само швидко, як і оновлення продукту HubSpot.

Розширюємо можливості команд створювати й упроваджувати інновації за допомогою відео

Окрім якості та швидкості контенту, HeyGen дав змогу командам HubSpot працювати більш творчо й автономно.

«Це захопливо — мати змогу створювати професійний контент без зовнішньої допомоги. Це настільки знижує бар’єри для створення відео», — сказав Оскар. «Це дає змогу будь-кому, хто хоче розповісти чудову історію, справді розповісти чудову історію».

Для Нельсона й Оскара саме ця демократизація є тим місцем, де HeyGen найбільше узгоджується з місією HubSpot. Допомагати клієнтам зростати краще означає допомагати внутрішнім командам працювати швидше, створювати більше та ділитися своїми напрацюваннями на кожному етапі.

Як сказав Оскар: «HeyGen має стільки різних продуктів і постійно запускає нові оновлення. Це справді відкриває можливості для експериментів і дає змогу побачити, де проходять межі».