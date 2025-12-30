Познайомтеся з Avatar V — найреалістичнішим аватаром, який будь-коли створювали.
HeyGen для бізнесу

Масштабуйте відеовиробництво Вашої команди, а не обсяг роботи

HeyGen for Business надає Вашій організації у 5 разів більшу потужність створення відео, інтерактивні відео для навчання, самостійне підключення SSO, розширені ліміти на відео та багато іншого. Незалежно від того, чи Ви стартап, чи очолюєте великі відділи, HeyGen дає командам спільний, керований і масштабований спосіб швидко створювати та локалізувати відео, роблячи його найкращою платформою AI-відео для бізнесу.

Використовується командами в найінноваційніших компаніях світу.

4,8/5 на основі 1 300+ відгуків
G24.8Понад 1 000 відгуків

Найвищий рівень задоволеності клієнтів на G2

HeyGen дає змогу будь-кому (так, саме Вам) створювати високоякісний, масштабований відеоконтент для будь-яких потреб — і наші клієнти це підтверджують. Ми пишаємося тим, що маємо найвищий рейтинг задоволеності клієнтів на G2 у категоріях створення відео зі ШІ, перекладу та якості аватарів. Ось деякі з переваг, які отримують наші клієнти:

10Xшвидше створення відео
40%збільшення часу перегляду відео
5Xзбільшення обсягу створення відеоактивів
5Xокупність рекламних витрат
Що таке HeyGen для бізнесу?

Єдиний тариф HeyGen, створений спеціально для команд. Отримайте спільний робочий простір, у 5 разів більший ліміт створення відео та ексклюзивний доступ до найсучасніших моделей відео зі ШІ — усе з централізованим білінгом.

У 5 разів більша потужність створення для AI-зображень, аудіо та іншого.

Створюйте та перекладайте відео тривалістю до 60 хв

Створіть 5 кастомних аватарів для Вашої організації

Додайте учасників командидля спільної роботи у робочому просторі

"HeyGen дала змогу нашим сценаристам мати той самий рівень креативності у процесі, який маю я, коли йдеться про візуальні засоби сторітелінгу."

Steve Sowrey

Дизайнер навчального медіаконтенту в Miro

Створення відео щойно стало Вашою суперсилою

Створюйте навчальний, маркетинговий, сейлз та внутрішній контент з єдиного робочого простору з корпоративним рівнем безпеки та адміністративним контролем.

Створіть

Створюйте миттєво зі студійною якістю результату

Перетворюйте скрипти, PDF-файли та презентації на реалістичні відео з аватарами за лічені хвилини. Без камер. Без монтажних таймлайнів. Без виробничих витрат. Лише швидкий, відповідний бренду контент від будь-кого з Вашої команди.

Перекладіть

Одне відео — будь-якою мовою, для кожного ринку

Перекладайте наявний контент більш ніж 175 мовами з перекладом рівня носія, точною синхронізацією губ і вбудованою вичиткою. HeyGen допомагає глобальним командам відкривати нові авдиторії за лічені хвилини, а не місяці.

Персоналізуйте

Персоналізуйте відео в масштабі з людським впливом

Зробіть так, щоб кожен глядач відчував, що до нього звертаються особисто. Створюйте автентичні, персоналізовані відео, які допомагають командам продажів, маркетингу та навчання вибудовувати міцніші зв’язки на кожному етапі взаємодії — без жодного ручного запису.

Інтеграції

Безшовна інтеграція з Вашими наявними робочими процесами

Інтегруйтеся з Zapier, HubSpot, Make та n8n, щоб автоматично запускати створення відео. Створюйте персоналізований контент на основі оновлень у CRM, заповнення форм або будь-якої події у Вашому стеку.

Адміністративні інструменти

Єдиний вхід (SSO) та корпоративне керування на рівні підприємства

Залишайтеся в межах бренд‑гайдів і зберігайте повний контроль завдяки робочим просторам для команд, кастомним ролям, єдиному входу (SSO), спільному використанню лімітів і централізованим інструментам адміністрування. Масштабуйтеся безпечно з вбудованою від першого дня відповідністю SOC 2 Type II, GDPR та принципами AI‑governance.

Доступ до найновіших відеомоделей

Ваша команда отримує доступ до Avatar IV, Sora 2 та Veo 3 — найсучасніших відеомоделей зі ШІ, доступних сьогодні, зібраних в одному робочому просторі.

Avatar IV
Найсучасніша технологія аватарів. Розширене створення відео до 5 хвилин із природними рухами та мімікою.

Sora 2
Створюйте креативний відеоконтент за допомогою Sora 2 від OpenAI. Нові можливості для маркетингу та сторітелінгу.

Veo 3 
Преміальна якість відео від найпросунутішої моделі Google. Для контенту, який вимагає найкращого.

"Ми почали з одного відео. Цього було достатньо, щоб побачити результат. Коли Ви це відчуєте, одразу стає зрозуміло, які можливості це відкриває"

Mustafa Furniturewala

CTO в Coursera

Наші тарифи

Просте ціноутворення, створене для бізнесу

Бізнес

$149/mo

$20/додаткове місце. Ідеально підходить для організацій, яким потрібен безпечний, масштабований спосіб для команд швидко створювати, персоналізувати та локалізувати високоякісні відео зі ШІ.

У 5 разів більше лімітів на створення відео

5 кастомних аватарів

Самообслуговуваний SAML/SSO

Інтерактивне відео для eLearning

Експорт SCORM

Запис екрана

Спільна робота у робочому просторі

Коментування та редагування чернеток відео

Запрошення та керування командою

Комерційні права на використання відео

Переклад відео тривалістю до 60 хвилин

Пріоритетна обробка

Масштабуйте свій бренд за допомогою централізованих ресурсів

Інтегруйтеся з Zapier, HubSpot, Make, n8n та іншими

Централізований білінг

Масштабуйте відео в усіх
відділах компанії

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення відео та забезпечують зростання завдяки найінноваційнішій платформі відео зі ШІ.

Маркетинг

Перетворюйте кампанії, блоги та запуск нових продуктів на професійні відео за лічені хвилини. Створюйте більше контенту без розширення штату. Зберігайте цілісність бренду в кожному матеріалі.

Навчання та розвиток
Продажі
Локалізація
Внутрішні комунікації
Маркетинг
Сфери застосування

Понад 100 сценаріїв використання для творців у AI-відео генераторі

Від соціальних мереж і відеореклами до маркетингу та навчання — HeyGen дає змогу кожному (так, саме Вам) створювати якісний, масштабований відеоконтент для будь-яких потреб.

Команди з навчання та розвитку (L&D)

Перетворюйте слайди та документи на масштабовані навчальні відео з AI-аватарами та швидкими оновленнями.

Команди з успіху клієнтів

Онбординг-відео для клієнтів зі ШІ. Скоротіть кількість звернень у підтримку та прискорте впровадження у 175+ мовах.

Маркетингові команди

Створюйте маркетингові відео за лічені хвилини. Запускайте кампанії швидше в усіх каналах і будь-якою мовою.

Команди з навчання з комплаєнсу

Створюйте масштабовані навчальні відео з комплаєнсу. Швидко уніфікуйте політики для всіх команд і мов.

Відділи продажів

Створюйте персоналізовані продажні відео в масштабі. Збільшуйте кількість відповідей завдяки аутрічу, демо та матеріалам для навчання продажів.

Агентства

Масштабуйте відеовиробництво агенції. Доставляйте контент клієнтам за лічені хвилини понад 175 мовами.

Команди продуктових маркетологів

Запускайте продуктові відео вже в перший день. Публікуйте демо, матеріали для навчання та оновлення більш ніж 175 мовами.

Команди внутрішніх комунікацій

Створюйте внутрішні комунікаційні відео, які співробітники справді дивляться. Швидко діліться оновленнями між командами та різними мовами.

Можливості рівня Enterprise, самостійне налаштування

Надайте Вашому бізнесу потужні, безпечні, колаборативні та послідовні з брендом інструменти, створені для оптимізації кожного етапу створення відео.

SAML/SSO

Забезпечте безпечний, безперешкодний доступ команди завдяки корпоративному єдиному входу (SSO) та керуванню ідентичностями.

Централізований білінг

Єдине виставлення рахунків для всієї організації. Більше ніякого звіряння кількох підписок.

Права на комерційне використання

Створюйте та публікуйте відео з упевненістю — з повними комерційними правами, що включені для бізнес-використання.

Готовий до інтеграції

Підключайте Zapier, HubSpot, Make, n8n та інші. Створюйте відео зі ШІ прямо у Ваших наявних робочих процесах.

Керування командою

Керуйте ролями, дозволами та спільними ресурсами, щоб усі команди залишалися узгодженими й дотримувалися єдиного бренду.

Пріоритетна обробка

Швидше створення відео з пріоритетним рендерингом. Бізнес-користувачі потрапляють у початок черги.

У 5 разів більше лімітів на створення відео

Отримайте значно більший щомісячний ліміт на створення контенту, ніж в індивідуальних планах. Створюйте у масштабі, не натрапляючи на обмеження.

Відео тривалістю до 60 хвилин

Створюйте та перекладайте відео тривалістю до 60 хвилин. Підтримуються довгі формати для навчання, вебінарів і презентацій.

Ключові можливості, які подобаються бізнесу

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення відео та прискорюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі відео зі ШІ.

Цифровий двійник

Перетворіть будь-якого члена команди на масштабованого ведучого. Один запис створює аватар, який може з’являтися в необмеженій кількості відео.

Клонування голосу

Відтворюйте свій справжній голос із високою точністю. Редагуйте окремі речення або оновлюйте цілі абзаци без повторного запису, зберігаючи однаковий тон і енергію в усіх відео.

Легкі оновлення

Відредагуйте сценарій, замініть екран і натисніть «створити». Жодних нових зйомок, жодних затримок. Підтримуйте контент актуальним, щоб у Вас завжди були найкращі відео.

Співпраця

Працюйте разом у спільних робочих просторах, де команди можуть переглядати, коментувати й удосконалювати відео. Створюйте швидше та залишайтеся на одній хвилі без тривалих циклів зворотного зв'язку.

Субтитри та титри

Автоматично додавайте точні титри та субтитри для чіткого й доступного перегляду. Ідеально підходить для глобального, беззвучного або мультиканального контенту.

Брендовий набір

Завантажте елементи свого бренду, щоб кожне відео залишалося послідовним. Зберігайте єдині кольори, шрифти та логотипи в усій бібліотеці для кожного користувача.

Використовується провідними компаніями щобмасштабувати відеовиробництво

Надайте своїй команді повну потужність HeyGen із вбудованими засобами конфіденційності, управління та безпеки. Масштабуйте свій робочий простір без зусиль завдяки гнучким місцям, кредитам і адміністративним налаштуванням.

Miro

"Він дав змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа

HeyGen для бізнесу, створений для кожної команди

Дізнайтеся, як команди маркетингу, продажів, L&D, продукту та успіху клієнтів використовують HeyGen, щоб стимулювати зростання та залученість.

Маєте запитання? У нас є відповіді

Що таке HeyGen для бізнесу?

HeyGen for Business — це орієнтована на команди платформа відео зі ШІ, створена для організацій, яким потрібні безпечна співпраця, спільне використання та масштабоване створення відео. Вона включає спільний пул кредитів, адміністраторські налаштування, SSO та інструменти керування, яких немає в індивідуальних тарифах. Також вона надає потужність AI-відео генератора для бізнесу, спеціально створеного для глобальних команд.

Чим бізнес-план відрізняється від інших тарифних планів?

Індивідуальні плани створені для особистого створення відео. Бізнес-план розроблений для команд і пропонує спільні робочі простори, об’єднані кредити, дешевші робочі місця, централізоване виставлення рахунків, користувацькі ролі та автентифікацію й безпеку рівня підприємства.

Як працюють спільні кредити?

Кожен робочий простір Business щомісяця отримує спільний пул кредитів на створення контенту, яким користуються всі учасники. Кількість місць не збільшує цей пул, але адміністратори можуть додати ліміти використання через автоматичне поповнення або додаткові пакети для передбачуваного масштабування.

Чи може моя команда співпрацювати в HeyGen?

Так. Команди можуть працювати разом у спільних робочих просторах, щоб переглядати, коментувати й спільно вдосконалювати відео. Спільні ресурси, шаблони, аватари та бренд-набори допомагають усім залишатися узгодженими.

Чи підтримує HeyGen переклад і локалізацію?

Так, звісно. Ви можете перекласти будь-яке відео більш ніж 175 мовами та діалектами з природною синхронізацією губ і вбудованою перевіркою тексту. Це дає змогу зробити глобальну комунікацію та навчання швидкими, послідовними й економічно вигідними.

Чи безпечний HeyGen для бізнесу?

Так. HeyGen for Business включає SSO, доступ на основі ролей і безпеку рівня підприємства. HeyGen відповідає вимогам SOC 2 Type II, GDPR, CCPA та Data Privacy Framework і має суворі засоби контролю для захисту Ваших даних.

Чи підходить HeyGen для великих організацій?

Так. Тариф Business створений для компаній із кількістю співробітників від 100 до 100 000. Він допомагає командам швидко впровадити відео зі ШІ завдяки простому налаштуванню, гнучкому керуванню ліцензіями та можливості перейти на тарифні плани Enterprise, коли Ви будете до цього готові.

Які типи відео може створювати моя команда?

Команди можуть створювати будь-який тип відео: навчальні матеріали, онбординг, оглядові відео про продукт, внутрішні комунікації, маркетинговий контент, продажні звернення, навчальні ролики для підтримки клієнтів та багато іншого. Ви можете створювати, оновлювати й локалізувати відео за лічені хвилини, використовуючи найкращий AI-відео генератор для бізнесу.

