Додавайте чіткі, привабливі текстові накладки та субтитри до своїх відео за допомогою інструментів на базі ШІ від HeyGen. Зробіть свій контент доступним, підвищте залученість глядачів і покращте пошукову видимість без складкого монтажу.
Легко додавайте текст і субтитри до своїх відео
За допомогою інструментів відео зі ШІ від HeyGen додавання субтитрів і титрів для покращення Вашого контенту є швидким, простим і доступним. Цей AI-відео редактор дає змогу з легкістю створювати відео з насиченим текстом. Додаючи ці елементи, Ви можете зробити свої відео помітнішими, охопити ширшу авдиторію та підвищити доступність.
Використовуючи субтитри та титри, HeyGen забезпечує чіткість відео навіть тоді, коли їх переглядають без звуку або люди з порушеннями слуху. Завдяки субтитрам, доступним різними мовами, Ви можете виходити на глобальний ринок без значних витрат на виробництво — це ідеально підходить для різноманітних авдиторій і регіонів.
Пошукові системи добре розпізнають текст, але мають труднощі з відеоконтентом. Додаючи субтитри та транскрипти за допомогою HeyGen, Ви покращуєте видимість своїх відео в пошуку. Це робить Ваші відео доступнішими та розширює охоплення авдиторії завдяки нашим опціям AI відео генератор from text.
Найкращі практики додавання тексту до відео
Щоб максимально підвищити ефективність текстових накладень, дотримуйтеся таких найкращих практик:
Підвищення залученості за допомогою відео з покращеним текстом
Використовуючи наш генератор відео зі ШІ з тексту, додавання тексту може суттєво підвищити залученість. Коли глядачі можуть читати під час перегляду, вони краще взаємодіють із матеріалом. Це призводить до вищих показників взаємодії та кращого утримання авдиторії. Захопливі відео з багатомовними субтитрами створюють інклюзивний досвід для різних культурних груп, підвищуючи їхню доступність і задоволення від перегляду.
HeyGen задає тренди у створенні відео на основі ШІ й користується довірою бізнесів у всьому світі, допомагаючи їм покращувати комунікацію за допомогою персоналізованих відеорішень. Незалежно від того, чи йдеться про медіа, освіту або корпоративні комунікації, наш AI-відеоінструмент дає Вам змогу створювати захопливий контент, який знаходить відгук у широкої авдиторії.
Додайте текст і субтитри до свого відео за 4 прості кроки
Покращуйте свої відео за допомогою стилізованих текстових накладень, титрів і субтитрів на основі ШІ.
Почніть із вставлення Вашого контенту, наприклад допису в блозі чи оголошення, в редактор, щоб розпочати роботу з нашим безкоштовним AI-генератором відео з тексту.
У нашій великій бібліотеці оберіть понад 300 аватарів і голосів, щоб відповідати Вашому тону та авдиторії. Цей відеоредактор зі ШІ усуває потребу в акторах або студіях.
Накладіть текст або субтитри на Ваше відео. Обирайте з різних шрифтів, розмірів, кольорів і стилів підписів, які ідеально відповідають Вашому повідомленню та візуальному стилю. Наш відео-генератор зі ШІ дає змогу без зусиль створювати відео професійної якості.
Дозвольте HeyGen обробити Ваше відео з непомітними текстовими покращеннями. Завантаження та публікація контенту займають лише кілька хвилин — і Ваше відео готове до підвищення доступності та залучення авдиторії.
Інструмент HeyGen Add Text to Video дає змогу додавати текст, субтитри та заголовки до Ваших відео просто в браузері. Він створений так, щоб бути простим і ефективним, навіть якщо у Вас немає досвіду відеомонтажу.
Завантажте своє відео на платформу HeyGen, виберіть опцію додавання тексту, а потім налаштуйте шрифт, колір, розмір і розташування. Ви можете додати кілька текстових елементів, змінювати час їх появи та миттєво переглядати внесені зміни.
Так, HeyGen пропонує широкий вибір шрифтів, кольорів і стилів тексту. Ви також можете анімувати текст, налаштовувати вирівнювання та розміщувати його будь-де на екрані.
HeyGen пропонує як безкоштовні, так і преміум-плани. Базові функції редагування тексту можуть бути доступні у безкоштовній версії, тоді як більш просунуті інструменти та параметри експорту входять до платних планів.
Так, звісно. HeyGen дає змогу в реальному часі переглядати розміщення та стиль тексту, щоб Ви могли внести правки перед фінальним створенням відео.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.