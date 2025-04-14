Додайте текст до відео

Додавайте чіткі, привабливі текстові накладки та субтитри до своїх відео за допомогою інструментів на базі ШІ від HeyGen. Зробіть свій контент доступним, підвищте залученість глядачів і покращте пошукову видимість без складкого монтажу.

Tool featured image
131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Створення відео зі ШІ

Легко додавайте текст і субтитри до своїх відео

За допомогою інструментів відео зі ШІ від HeyGen додавання субтитрів і титрів для покращення Вашого контенту є швидким, простим і доступним. Цей AI-відео редактор дає змогу з легкістю створювати відео з насиченим текстом. Додаючи ці елементи, Ви можете зробити свої відео помітнішими, охопити ширшу авдиторію та підвищити доступність.

Використовуючи субтитри та титри, HeyGen забезпечує чіткість відео навіть тоді, коли їх переглядають без звуку або люди з порушеннями слуху. Завдяки субтитрам, доступним різними мовами, Ви можете виходити на глобальний ринок без значних витрат на виробництво — це ідеально підходить для різноманітних авдиторій і регіонів.

Пошукові системи добре розпізнають текст, але мають труднощі з відеоконтентом. Додаючи субтитри та транскрипти за допомогою HeyGen, Ви покращуєте видимість своїх відео в пошуку. Це робить Ваші відео доступнішими та розширює охоплення авдиторії завдяки нашим опціям AI відео генератор from text.

Почніть безкоштовно →
a woman sits on a couch with the words welcome to heygen
Створення відео зі ШІ

Найкращі практики додавання тексту до відео

Щоб максимально підвищити ефективність текстових накладень, дотримуйтеся таких найкращих практик:

  • Забезпечте високоякісне аудіо для точної транскрипції за потреби.
  • Зберігайте оригінальний тон і контекст, ефективно використовуючи інструменти ШІ.
  • Перегляньте переклади з урахуванням культурних нюансів, які можуть потребувати коригування, щоб краще відгукуватися в різних авдиторіях.
Почніть безкоштовно →
a screen shows tips for converting text to video
Створення відео зі ШІ

Підвищення залученості за допомогою відео з покращеним текстом

Використовуючи наш генератор відео зі ШІ з тексту, додавання тексту може суттєво підвищити залученість. Коли глядачі можуть читати під час перегляду, вони краще взаємодіють із матеріалом. Це призводить до вищих показників взаємодії та кращого утримання авдиторії. Захопливі відео з багатомовними субтитрами створюють інклюзивний досвід для різних культурних груп, підвищуючи їхню доступність і задоволення від перегляду.

HeyGen задає тренди у створенні відео на основі ШІ й користується довірою бізнесів у всьому світі, допомагаючи їм покращувати комунікацію за допомогою персоналізованих відеорішень. Незалежно від того, чи йдеться про медіа, освіту або корпоративні комунікації, наш AI-відеоінструмент дає Вам змогу створювати захопливий контент, який знаходить відгук у широкої авдиторії.

Почніть безкоштовно →
a video that says boost engagement on it
Як це працює?

Додайте текст і субтитри до свого відео за 4 прості кроки

Покращуйте свої відео за допомогою стилізованих текстових накладень, титрів і субтитрів на основі ШІ.

Крок 1

Введіть свій сценарій

Почніть із вставлення Вашого контенту, наприклад допису в блозі чи оголошення, в редактор, щоб розпочати роботу з нашим безкоштовним AI-генератором відео з тексту.

Крок 2

Оберіть AI-аватар і голос

У нашій великій бібліотеці оберіть понад 300 аватарів і голосів, щоб відповідати Вашому тону та авдиторії. Цей відеоредактор зі ШІ усуває потребу в акторах або студіях.

Крок 3

Додайте текст або субтитри

Накладіть текст або субтитри на Ваше відео. Обирайте з різних шрифтів, розмірів, кольорів і стилів підписів, які ідеально відповідають Вашому повідомленню та візуальному стилю. Наш відео-генератор зі ШІ дає змогу без зусиль створювати відео професійної якості.

Крок 4

Створіть і поділіться своїм відео

Дозвольте HeyGen обробити Ваше відео з непомітними текстовими покращеннями. Завантаження та публікація контенту займають лише кілька хвилин — і Ваше відео готове до підвищення доступності та залучення авдиторії.

Поширені запитання про додавання тексту до відео

Що таке інструмент HeyGen «Додати текст до відео»?

Інструмент HeyGen Add Text to Video дає змогу додавати текст, субтитри та заголовки до Ваших відео просто в браузері. Він створений так, щоб бути простим і ефективним, навіть якщо у Вас немає досвіду відеомонтажу.

Як додати текст до відео онлайн за допомогою HeyGen?

Завантажте своє відео на платформу HeyGen, виберіть опцію додавання тексту, а потім налаштуйте шрифт, колір, розмір і розташування. Ви можете додати кілька текстових елементів, змінювати час їх появи та миттєво переглядати внесені зміни.

Чи можу я використовувати різні шрифти та стилі для свого тексту?

Так, HeyGen пропонує широкий вибір шрифтів, кольорів і стилів тексту. Ви також можете анімувати текст, налаштовувати вирівнювання та розміщувати його будь-де на екрані.

Чи безкоштовно додавати текст до відео за допомогою HeyGen?

HeyGen пропонує як безкоштовні, так і преміум-плани. Базові функції редагування тексту можуть бути доступні у безкоштовній версії, тоді як більш просунуті інструменти та параметри експорту входять до платних планів.

Чи можу я переглянути зміни перед експортом відео?

Так, звісно. HeyGen дає змогу в реальному часі переглядати розміщення та стиль тексту, щоб Ви могли внести правки перед фінальним створенням відео.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background