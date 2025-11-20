Локалізовані відеокампанії, що відгукуються на кожному ринку
Запускайте багатомовні відеокампанії на глобальних ринках без регіональних продакшн-команд і затримок на переклад. Одне створене відео перетворюється на 175+ локалізованих версій із природним клонуванням голосу та синхронізацією губ. Масштабуйте міжнародний маркетинг без збільшення бюджетів.
- Без кредитної картки
- Миттєво оновлюйте контент, коли змінюються продукти
Маркетингова проблема
Подивіться, як маркетингові команди, подібні до Вашої, масштабують створення контенту та забезпечують зростання завдяки інноваційній платформі перетворення тексту на відео зі ШІ.
Глобальне вузьке місце маркетингу
Ваш продукт продається в 15 країнах, але маркетингові кампанії запускаються лише англійською. Міжнародні ринки отримують загальний контент із субтитрами — якщо пощастить. Ви знаєте, що контент рідною мовою працює краще, але створення локалізованих відеокампаній означає окреме виробництво для кожного ринку. Традиційна локалізація відео коштує $3,000–$8,000 за одну мову. Кампанія на 10 ринків обходиться в $30,000–$80,000 ще до витрат на медіарозміщення. Регіональні команди чекають місяцями, поки штаб-квартира створить контент, а потім ще тижнями — на переклад. Коли Ваша іспаномовна кампанія нарешті стартує, англомовна вже застаріла. Дубляж звучить штучно. Субтитри вимагають перегляду зі звуком. Ваші міжнародні кампанії показують гірші результати не тому, що повідомлення неправильне, а тому, що спосіб подачі відчувається чужим.
Рішення HeyGen
HeyGen перетворює одну відеокампанію на необмежену кількість локалізованих версій із природним клонуванням голосу та синхронізацією губ. Створіть свою кампанію один раз основною мовою. Один клік перекладає на Spanish, French, German, Japanese, Mandarin, Arabic, а також понад 170 інших мов. Ваш аватар говорить природною мовою кожного ринку, а не незграбним дубляжем. Клонування голосу передає тембр і манеру подачі Вашого ведучого будь-якою мовою. Lip-sync синхронізує рухи губ із перекладеним аудіо. Налаштовуйте під кожен ринок: регіональні ціни, локальну валюту, пропозиції для конкретного ринку. Запускайте всі ринки одночасно. Без поетапних релізів. Оновлення миттєво розгортаються на всіх ринках.
Усе, що потрібно маркетинговим командам для масштабного створення контенту
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення тексту на відео зі ШІ.
Локалізація понад 175 мовами
Перетворюйте відеокампанії на версії рідною мовою для будь-якого світового ринку. Іспанська, французька, німецька, португальська, японська, мандаринська, корейська, арабська, гінді та понад 165 інших мов. Природне клонування голосу, а не роботизований синтез мовлення. Ваша кампанія звучить як професійно створена для кожного ринку. Варіанти регіональних діалектів забезпечують відповідність ринку: латиноамериканська іспанська для Мексики, європейська іспанська для Іспанії.
Понад 175 мов і регіональних діалектів
Природне синтезування голосу для кожної мови
Збережені емоції та наголоси
Вибір регіонального акценту
Клонування голосу з культурною автентичністю
Клонування голосу зберігає вокальні характеристики Вашого ведучого різними мовами. Той самий тон, та сама енергія, та сама індивідуальність бренду, природно адаптована до кожної мови. Іспанська версія передає експресивність. Японська версія зберігає ділову формальність. Французька версія підтримує вишуканість. Кожна локалізація звучить культурно автентично, а не як буквальний переклад.
Клонування голосу всіма мовами
Зберігайте індивідуальність ведучого в усьому світі
Культурна адаптація подачі матеріалу
Автентичне локальне відчуття для кожного ринку
Технологія синхронізації губ
Просунута синхронізація губ узгоджує рухи рота аватара з перекладеним аудіо будь-якою мовою. Іспанські слова відповідають іспанській артикуляції губ. Японські фрази відповідають японській артикуляції. Глядачі бачать природну мову, а не очевидний дисонанс дубляжу. Це критично важливо для довіри глядачів і професійної подачі контенту в усьому світі.
Lip-sync для всіх 175+ мов
Природний рух губ для кожної мови
Усуває ефект дубляжу
Професійна презентація в усьому світі
Регіональне налаштування
Локалізація — це більше, ніж просто переклад. Адаптуйте контент під кожен ринок: регіональні ціни, локальна валюта, спеціальні пропозиції для конкретного ринку, регіональні офіси, місцеві партнерства, вимоги відповідності. У Вашій кампанії для США відображаються ціни в доларах і офіс у Нью-Йорку. У іспаномовній кампанії — ціни в євро та офіс у Мадриді. Кожен ринок отримує релевантний, локально адаптований контент.
Регіональне ціноутворення та валюта
Спеціальні пропозиції для окремих ринків
Локальні контактні дані
Адаптація культурних подій
Одночасні запуски на кількох ринках
Запускайте кампанії на всіх ринках в один і той самий день. Жодних поетапних запусків. Глобальний запуск продукту? Кожен ринок стартує одночасно з кампаніями рідною мовою. Акція до Black Friday? Усі регіони виходять в ефір разом. Конкурентна перевага в швидкості на кожному ринку.
Глобальні запуски в один день
Без регіональних затримок
Усі ринки одночасно
Глобальний імпульс зростає
Від брифу до опублікованого відео за 3 кроки
Створіть свою головну кампанію
Розробляйте свою відеокампанію основною мовою. Напишіть сценарій повідомлення, оберіть AI-аватар, оформіть візуальні елементи, додайте брендовані матеріали. Це стане основою для всіх локалізованих версій. ШІ від HeyGen допомагає структурувати повідомлення з урахуванням культурних особливостей.
Локалізуйте для цільових ринків
Оберіть цільові ринки та мови. Іспанська для Іспанії та Латинської Америки. Французька для Франції та Квебеку. Німецька для регіону DACH. Португальська для Бразилії. Японська, мандаринська, арабська та будь-які комбінації з понад 175 мов. HeyGen автоматично створює локалізовані версії з клонуванням голосу та синхронізацією губ. Додайте налаштування під конкретний ринок: регіональні ціни, локальні пропозиції, контактну інформацію.
Запускайте й оптимізуйте глобально
Запускайте локалізовані кампанії на всіх ринках одночасно. Завантажуйте на соціальні платформи для кожного регіону. Запускайте платну рекламу локальними мовами. Відстежуйте ефективність по кожному ринку. Оптимізуйте на основі даних, специфічних для ринку. Оновлюйте кампанії глобально за потреби
Створено для будь-яких маркетингових потреб
Глобальні запускі продуктів
Запускайте продукти одночасно на всіх міжнародних ринках із кампаніями рідною мовою. Жоден регіон не чекає місяцями. Кожен ринок стартує в перший день із професійними кампаніями, що звучать природно та забезпечують глобальну впізнаваність.
Приклад використання: SaaS-компанія глобально запускає нову функцію платформи. Локалізує її 12 мовами, що охоплюють основні ринки. Усі ринки стартують одночасно. Глобальне впровадження відбувається в 3 рази швидше, ніж за поетапних запусків.
Вихід на регіональний ринок
Виходьте на нові ринки з переконливою репутацією, використовуючи локалізовані відео-відгуки, які формують довіру завдяки історіям клієнтів рідною мовою.
Приклад використання: e-commerce бренд виходить на європейські ринки. Локалізує контент німецькою, французькою, італійською та іспанською мовами. Запускається одночасно по всій Європі. Європейський дохід досягає 40% від доходу в США протягом 6 місяців.
Сезонні та святкові кампанії
Адаптуйте сезонні кампанії до регіональних свят і культурних подій. Black Friday для США. Singles Day для Китаю. Diwali для Індії. Кожен регіон отримує культурно релевантні сезонні кампанії, адаптовані до місцевих свят і сезонів у відповідній півкулі.
Випадок використання: модний бренд створює сезонні кампанії. Локалізує їх під регіональні сезони, свята та культурні події. Глобальний сезонний дохід зростає на 55% завдяки релевантним для кожного регіону кампаніям.
Підтверджений результат: e-commerce бренди повідомляють про на 48% вищі показники конверсії завдяки локалізованому відеоконтенту порівняно зі сторінками лише англійською мовою.
Локалізація для e-commerce та роздрібної торгівлі
Масштабуйте відеомаркетинг в e-commerce на міжнародні ринки. Створюйте продуктові відео, локалізовані під кожен регіон, із відображенням місцевих цін, способів оплати та інформації про доставку. Підвищуйте довіру покупців завдяки релевантній для них локальній інформації про покупки.
Приклад використання: бренд побутової електроніки локалізує демонстраційні відео про продукти 15 мовами для всіх маркетплейсів Amazon у світі. Міжнародний дохід зростає на 67% рік до року.
Платна реклама на різних ринках
Масштабуйте платну рекламу в соцмережах і діджитал-каналах на міжнародному рівні за допомогою локалізованих відеооголошень. Реклама в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube локальними мовами. Тестуйте креативи оголошень на різних ринках. Масштабуйте найуспішніші кампанії в регіонах.
Приклад використання: DTC-бренд запускає рекламу в 10 ринках. Створює 5 концепцій, локалізує кожну на 10 мов. Тестує креативи в різних країнах. Міжнародний ROAS зростає на 40%, CAC зменшується на 35%.
Найшвидше зростаючий продукт на G2 — і на те є причина
Від глобального навчання до відеореклами — HeyGen дає змогу кожному (так, саме Вам) створювати якісний, масштабований відеоконтент для будь-яких завдань. Ось деякі з переваг, які наші клієнти цінують найбільше:
HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Маєте запитання? У нас є відповіді
Що таке створення відео зі ШІ для маркетингу?
Локалізований відеомаркетинг адаптує відеоконтент під конкретні мови, регіони та культури. Окрім перекладу, він враховує культурні нюанси, регіональну адаптацію, озвучення носіями мови та локальну релевантність. Багато брендів поєднують локалізацію з перформанс-форматами, такими як UGC-відеореклама, щоб досягати кращих результатів у міжнародних платних кампаніях.
Що таке багатомовні кампанії?
Багатомовні кампанії — це маркетингові ініціативи, які запускаються одразу кількома мовами. Замість маркетингу лише англійською, багатомовні кампанії охоплюють різні авдиторії завдяки контенту рідною мовою. HeyGen створює відео для багатомовних кампаній з єдиного джерела контенту, а клонування голосу забезпечує природне звучання кожною мовою.
Скількома мовами Ви можете локалізувати?
HeyGen підтримує понад 175 мов, зокрема іспанську, французьку, німецьку, італійську, португальську, мандаринську, японську, корейську, арабську, гінді, російську, турецьку та ще понад 165 інших. Варіанти регіональних діалектів забезпечують коректну подачу для кожного ринку. Латиноамериканська іспанська відрізняється від європейської іспанської. Бразильська португальська відрізняється від європейської португальської.
Чи працює клонування голосу всіма мовами?
Так. HeyGen клонування голосу працює всіма 175+ підтримуваними мовами. Клонування голосу відтворює вокальні характеристики ведучого й природно адаптується до кожної цільової мови. Якість залишається стабільною всіма мовами з природним, «людським» звучанням.
Що таке lip-sync і чому це важливо?
Lip-sync синхронізує рухи рота аватара з озвученням кожною мовою. Правильний lip-sync створює природний досвід перегляду. Поганий lip-sync свідчить про неякісний дубляж і знижує довіру. Lip-sync від HeyGen забезпечує природні рухи рота, що відповідають аудіо будь-якою мовою.
Чи можете Ви запускати кампанії на всіх ринках одночасно?
Так. HeyGen дає змогу здійснювати справжні одночасні глобальні запуски. Створіть основну кампанію. Локалізуйте її всіма цільовими мовами в той самий день. Запускайте одночасно на всіх ринках. Запуски продуктів, сезонні кампанії та промоакції виходять у глобальний ефір одночасно.
Чи можете Ви налаштовувати кампанії для кожного ринку окремо, не обмежуючись лише перекладом?
Так. Регіональна кастомізація включає ціноутворення в місцевій валюті, пропозиції для конкретних ринків, розташування регіональних офісів, згадки про локальні партнерства, відповідність місцевим нормам, культурну адаптацію візуальних матеріалів і посилання на регіональні події.
Як швидко я можу створювати маркетингові відео?
HeyGen підтримує відео різної тривалості, щоб відповідати Вашому формату навчання. Більшість модулів із комплаєнсу добре працюють у діапазоні 3–10 хвилин для мікронавчання, але Ви можете створювати й довший контент для комплексних тем. Для розширених тренінгів (20+ хвилин) варто розбивати матеріал на розділи або модулі, щоб підвищити залученість слухачів і якість відстеження результатів навчання.
Досліджуйте інші рішення
Use Cases
Tools
Історії клієнтів
- Медіаконтент, що привертає увагу: виробництво у 3 рази швидше
- Vision Creative Labs: 50–60 відео щодня
- Videoimagem: у 3 рази більше залучення
- HubSpot: відео зі ШІ в масштабі
- Ogilvy: персоналізовані кампанії
- Publicis Groupe: глобальний масштаб
- Advantive: створення контенту на 50% швидше
- Coursera: локалізація відео
- Workday: локалізація за лічені хвилини
Почніть створювати маркетингові відео вже сьогодні
Перестаньте чекати тижнями на контент, який має вийти вже завтра. Створюйте професійні маркетингові відео за лічені хвилини, миттєво локалізуйте їх для глобальних ринків і масштабуйте виробництво контенту без збільшення команди чи бюджету. Приєднуйтеся до маркетингових команд HubSpot, Ogilvy та Publicis, які вже змінили свій підхід до створення контенту.
- Не потрібна банківська картка
- Не потрібен досвід у відеовиробництві
- Скасувати можна будь-коли