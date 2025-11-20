Глобальні запускі продуктів Запускайте продукти одночасно на всіх міжнародних ринках із кампаніями рідною мовою. Жоден регіон не чекає місяцями. Кожен ринок стартує в перший день із професійними кампаніями, що звучать природно та забезпечують глобальну впізнаваність. Приклад використання: SaaS-компанія глобально запускає нову функцію платформи. Локалізує її 12 мовами, що охоплюють основні ринки. Усі ринки стартують одночасно. Глобальне впровадження відбувається в 3 рази швидше, ніж за поетапних запусків.



Вихід на регіональний ринок Виходьте на нові ринки з переконливою репутацією, використовуючи локалізовані відео-відгуки, які формують довіру завдяки історіям клієнтів рідною мовою. Приклад використання: e-commerce бренд виходить на європейські ринки. Локалізує контент німецькою, французькою, італійською та іспанською мовами. Запускається одночасно по всій Європі. Європейський дохід досягає 40% від доходу в США протягом 6 місяців.



Сезонні та святкові кампанії Адаптуйте сезонні кампанії до регіональних свят і культурних подій. Black Friday для США. Singles Day для Китаю. Diwali для Індії. Кожен регіон отримує культурно релевантні сезонні кампанії, адаптовані до місцевих свят і сезонів у відповідній півкулі. Випадок використання: модний бренд створює сезонні кампанії. Локалізує їх під регіональні сезони, свята та культурні події. Глобальний сезонний дохід зростає на 55% завдяки релевантним для кожного регіону кампаніям. Підтверджений результат: e-commerce бренди повідомляють про на 48% вищі показники конверсії завдяки локалізованому відеоконтенту порівняно зі сторінками лише англійською мовою.



Локалізація для e-commerce та роздрібної торгівлі Масштабуйте відеомаркетинг в e-commerce на міжнародні ринки. Створюйте продуктові відео, локалізовані під кожен регіон, із відображенням місцевих цін, способів оплати та інформації про доставку. Підвищуйте довіру покупців завдяки релевантній для них локальній інформації про покупки. Приклад використання: бренд побутової електроніки локалізує демонстраційні відео про продукти 15 мовами для всіх маркетплейсів Amazon у світі. Міжнародний дохід зростає на 67% рік до року.

