Зробіть навчання з техніки безпеки швидшим, розумнішим і доступнішим

Ефективні навчальні відео з техніки безпеки є необхідними для кожної організації. Незалежно від того, чи навчаєте Ви співробітників виробничим ризикам, діям у надзвичайних ситуаціях або галузевим протоколам безпеки, HeyGen дає змогу командам швидко створювати професійні навчальні відео з безпеки без потреби в дорогих виробничих ресурсах.

Понад 1 000 відгуків
Переваги та цінність

Підвищуйте критичну безпеку на робочому місці за допомогою захопливих навчальних відео

Streamline safety training videos with no production delays

Traditional safety training video production requires significant time and budget. HeyGen streamlines the process, allowing safety officers, HR teams, and compliance managers to produce high-quality safety training content quickly and efficiently.

safety training video with stewardess

Deliver clear and consistent safety instructions with AI avatars

Use AI avatars to deliver safety instructions clearly and consistently. Incorporate animations, motion graphics, and step-by-step visuals to demonstrate workplace safety procedures, emergency protocols, and industry-specific precautions in your videos.

safety training rules and general guidelines with different scenes

Easily update, adapt, and translate safety training videos

With HeyGen’s AI-powered platform, you can quickly update training materials, adapt content for different industries, and translate your safety training videos into multiple languages. Ensure that employees and stakeholders receive the latest safety information without the need for costly reshoots.

translate safety training videos in any language

Дізнайтеся, як команди L&D масштабують навчання з безпеки

Sibelco boosts corporate training and safety with AI video

Discover how Sibelco uses HeyGen to transform the time it takes to produce internal training videos, dramatically decreasing costs by €1,000 per minute of video created.

«З HeyGen усе стає менш складним і більш інтуїтивним. Хоча використання ШІ може лякати, робочий процес у HeyGen робить усе простим і зрозумілим та дає нашій команді змогу заощаджувати час і кошти, водночас дбаючи про безпеку співробітників Sibelco»

Жан-Марі Петі

Менеджер з цифрового навчання в Sibelco

Як створювати навчальні відео з техніки безпеки за допомогою HeyGen

  1. Відкрийте HeyGen

Увійдіть до HeyGen і почніть створювати професійні навчальні відео з техніки безпеки зі ШІ всього за кілька хвилин.

  1. Знайдіть ідеальний шаблон відео
  1. Додайте скрипти, аватари та фони
  1. Налаштуйте своє відео зі ШІ
  1. Доповніть більш креативними елементами
  1. Експортуйте фінальне відео

Поширені запитання

Що таке HeyGen і як його можна використовувати для навчання з техніки безпеки?

HeyGen — це платформа для створення відео зі ШІ, яка допомагає організаціям ефективно створювати високоякісні навчальні відео з техніки безпеки. Вона підтримує команди в навчанні співробітників правилам безпеки на робочому місці, готовності до надзвичайних ситуацій та дотриманню галузевих протоколів.

Як HeyGen покращує створення навчальних відео з техніки безпеки порівняно з традиційними методами?

HeyGen усуває потребу в ведучих у кадрі, дорогих відеокомандах і тривалих циклах виробництва. AI-аватари професійно та послідовно доносять інструкції з безпеки, роблячи навчальні відео з техніки безпеки масштабованішими та доступнішими.

Чи можу я налаштувати AI-аватари під стиль навчання з безпеки в моїй організації?

Безумовно. HeyGen пропонує настроювані AI-аватари, які відповідають культурі безпеки Вашої компанії та навчальним цілям. Ви можете змінювати зовнішність, тон і сценарій, щоб узгодити їх із Вашими вимогами щодо безпеки.

Чи можна використовувати HeyGen для спеціалізованого навчання з техніки безпеки в нішевих галузях?

Так. HeyGen підходить для різних галузей — будівництва, виробництва, охорони здоров’я, транспорту та інших. Легко адаптуйте навчальні відео під конкретні стандарти безпеки.

Як оновити навчальні відео з техніки безпеки відповідно до нових протоколів?

З HeyGen оновлювати відео швидко й просто. Ви можете змінювати сценарії, оновлювати візуальні елементи та створювати оновлену версію за лічені хвилини — без дорогих повторних зйомок.

Чи можна використовувати навчальні відео з техніки безпеки HeyGen на різних платформах?

Так, звісно. Відео HeyGen можна завантажувати на внутрішні портали, платформи для e-learning, модулі онбордингу або навіть у мобільні застосунки.

Як швидко я можу створити навчальне відео з техніки безпеки за допомогою HeyGen?

Зазвичай створення професійних навчальних відео з техніки безпеки займає лише кілька годин, залежно від глибини контенту та рівня необхідної кастомізації.

Чи потрібні мені навички відеовиробництва, щоб використовувати HeyGen для навчання з техніки безпеки?

Ні. Інтуїтивний інтерфейс HeyGen створений для HR-команд, менеджерів з безпеки та тренерів, які мають мінімальний або взагалі не мають досвіду у відеовиробництві.

Які типи контенту з навчання з техніки безпеки найбільше виграють від використання HeyGen?

HeyGen ідеально підходить для навчання з техніки безпеки на робочому місці, модулів із дотримання вимог, інструкцій з реагування на надзвичайні ситуації, процедур евакуації та спеціалізованих тем із безпеки для різних галузей.

Як мені почати користуватися HeyGen для створення навчальних відео з техніки безпеки?

Зареєструйтеся в HeyGen, ознайомтеся з його інструментами на базі ШІ та одразу почніть створювати захопливі й ефективні навчальні відео з техніки безпеки.

