Створюйте відео для запуску продукту, які стимулюють продажі

Перетворюйте запуск продуктів на відеоконтент, що приносить дохід. Створюйте професійні анонсні відео для Instagram, LinkedIn, YouTube та TikTok за лічені хвилини. Камера, знімальна команда чи навички монтажу не потрібні.

  • Не потрібна банківська картка
  • Миттєво оновлюйте контент, коли змінюються продукти
Почніть створювати безкоштовно
131 883 550Створені відео
106 241 675Створено аватарів
18 133 955Перекладені відео
Workday
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
Workday
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
Workday
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Маркетингова проблема

Подивіться, як маркетингові команди, подібні до Вашої, масштабують створення контенту та забезпечують зростання завдяки інноваційній платформі перетворення тексту на відео зі ШІ.

Почніть безкоштовно
Без HeyGen

Вузьке місце під час запуску продукту

Вузьке місце під час запуску продукту

Ваш продукт готовий. Дату запуску вже визначено. Але Вашого відео-анонсу ще немає. Координація відеовиробництва означає пошук акторів, оренду обладнання, очікування тижнями на монтаж. Коли відео нарешті затверджують, конкуренти вже встигають привернути увагу ринку.

Масштабування на весь продуктовий портфель лише посилює ці проблеми. Двадцять нових SKU означають двадцять окремих відеозйомок по $5,000 кожна. Агенції називають терміни 4–6 тижнів на одне відео. Продуктові менеджери не можуть чекати так довго. Маркетингові бюджети не можуть так розтягуватися. А коли характеристики продукту змінюються перед запуском, Вам доводиться починати все з нуля.


Разом із HeyGen

Рішення HeyGen

Рішення HeyGen

HeyGen's конструктор відео для запуску продукту перетворює Ваш короткий опис продукту на професійні відео-анонси за лічені хвилини. Введіть опис продукту, оберіть ведучого‑AI аватара та створіть контент, готовий до запуску, без камер і студій. Ваше відео автоматично експортується в усіх форматах: вертикальний для Instagram і TikTok, квадратний для стрічок у соцмережах, горизонтальний для YouTube.

Запускаєте п’ятдесят продуктів? Створіть п’ятдесят відео за один сеанс завдяки пакетному створенню. Глобальний запуск? Перекладіть своє відео-анонс більш ніж 175 мовами з клонуванням голосу та синхронізацією губ. Змінилися характеристики продукту? Відредагуйте свій сценарій і створіть нову версію за п’ять хвилин. Ваш контент для запуску завжди залишається актуальним без затримок у продакшні та дорогих перезйомок.

Усе, що потрібно маркетинговим командам для масштабного створення контенту

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення тексту на відео зі ШІ.

Почніть безкоштовно

Можливість запуску кількох продуктів

Запустіть увесь свій продуктовий каталог за допомогою відеоконтенту. Масове створення в HeyGen дає змогу отримати анонсні відео для необмеженої кількості SKU з одного CSV-файла. Різні категорії продуктів отримують різних ведучих, водночас зберігаючи єдиний стиль бренду в усьому портфоліо.


Почніть безкоштовно →
A software interface shows a text message from 'Jennifer' explaining easy AI video creation with custom voice, next to a video of a woman speaking.

Оптимізовані під платформу відео для запуску

Створюйте один раз, запускайте всюди. Експортуйте вертикальний формат 9:16 для Instagram і TikTok, квадратний 1:1 для стрічок у соцмережах, горизонтальний 16:9 для YouTube та LinkedIn. Жодного ручного зміни розміру. Кожен формат зберігає професійну якість із правильним кадруванням.

Почніть безкоштовно →
Video sharing interface with 'Copy link' button and social media options, overlaying a video of a man speaking, with a pink cursor pointing to 'Copy link'.

Багатомовні глобальні запуски

Запускайтеся одночасно на всіх ринках. Перекладіть своє анонсне відео більш ніж 175 мовами з клонуванням голосу, що звучить природно. Технологія lip-sync синхронізує рухи губ із перекладеним аудіо. Налаштовуйте регіональні деталі, як-от ціни та доступність, для кожного ринку.


Почніть безкоштовно →
Video localization service showing a language selection menu with English highlighted, flanked by video clips of women speaking Spanish and Chinese.

AI-аватари для презентації продукту

Обирайте з понад 120 різноманітних AI-аватарів або створюйте власні аватари з фото. Технічно підковані ведучі для запусків програмного забезпечення. Привітні обличчя для товарів масового вжитку. Аватари в стилі топменеджменту для B2B-оголошень. Ваш аватар завжди на зв’язку й щоразу виступає бездоганно.

Почніть безкоштовно →
Smiling woman with curly hair holds a black LIQUIA dropper bottle, with an inset image of the bottle in the top left.

Шаблони відео запуску

Готові шаблони для типових сценаріїв запуску продукту. Запуск нової функції програмного забезпечення. Представлення нової лінійки продуктів. Лімітований дроп. Презентація сезонної колекції. Оберіть шаблон, додайте інформацію про продукт і створіть відео.

Почніть безкоштовно →
A digital interface displaying recruitment data with a video call, overlaid by a brand kit menu for fonts and colors.

Миттєві оновлення запуску

Змінилися характеристики продукту? Оновили ціни? Відредагуйте сценарій і створіть відео заново за лічені хвилини. Без додаткових зйомок і без затримок у продакшені. Протестуйте різні підходи до меседжингу. Проведіть A/B‑тест, щоб з’ясувати, який продуктовый наратив найкраще відгукується в авдиторії.


Почніть безкоштовно →
Generated text describing a joyful woman in an apron presenting an olive oil bottle in a bright modern kitchen with fresh vegetables and copper cookware, conveying a food blogger style. A blurred image of the described scene is in the background.

Від брифу до опублікованого відео за 3 кроки

Почніть безкоштовно
Крок 1

Введіть дані про продукт

Введіть опис Вашого продукту, ключові характеристики, ціни та інформацію про доступність. Або завантажте наявні брифи продукту чи пресрелізи. Для запусків із кількома продуктами завантажте CSV з усіма даними про SKU для пакетного створення.


Почніть безкоштовно
A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
Крок 2

Створіть свій відеоролик для запуску

Виберіть AI-аватара, який відповідає категорії Вашого продукту. Оберіть фон. Додайте зображення продукту, логотипи та фірмові кольори. Перегляньте, як саме виглядатиме Ваше відео-анонс.


Почніть безкоштовно
A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
Крок 3

Створюйте та поширюйте

Натисніть «Створити». За кілька хвилин у Вас буде професійне маркетингове відео. Експортуйте його в будь-якому співвідношенні сторін для кожного каналу. Потрібне глобальне охоплення? Перекладіть будь-якою мовою в один клік. Публікуйте контент у темпі Вашого маркетингового календаря.

Почніть безкоштовно
A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

Створено для будь-яких маркетингових потреб

Почніть безкоштовно
Запуски програмного забезпечення та SaaS-продуктів

Запуски програмного забезпечення та SaaS-продуктів

Анонсуйте нові функції, важливі оновлення та запуск платформи за допомогою відео, які демонструють усе нове. Технічні продукти отримують чіткі пояснення завдяки записам екрана, що показують роботу функцій у дії.


Запуски e-commerce та споживчих продуктів

Запуски e-commerce та споживчих продуктів

Запускайте нові колекції, сезонні товари або лімітовані серії за допомогою захопливих відео-презентацій продуктів. Створюйте окремі відео для кожного SKU або оглядові відео для всієї колекції.

B2B-рішення та запуск корпоративних продуктів

B2B-рішення та запуск корпоративних продуктів

Просувайте нові B2B-рішення за допомогою професійних анонсних відео. Аватари в діловому стилі чітко доносять ціннісні пропозиції до осіб, що ухвалюють рішення.


Запуск мобільного застосунку

Запуск мобільного застосунку

Збільшуйте кількість завантажень за допомогою відео до запуску застосунку, які демонструють ключові функції. Попередні перегляди в App Store, тізери для соцмереж і відео для лендингу — усе, створене в межах одного проєкту.


Запуск апаратних і фізичних продуктів

Запуск апаратних і фізичних продуктів

Демонструйте фізичні продукти за допомогою відео з поєднанням AI-ведучого та предметної фотозйомки. Пояснюйте характеристики й показуйте сценарії використання без складних предметних зйомок.


Лімітовані серії та ексклюзивні запуски

Лімітовані серії та ексклюзивні запуски

Створюйте відчуття терміновості навколо продуктів обмеженого тиражу. Запускові відео підкреслюють їхню обмеженість, демонструють унікальні особливості та спонукають до негайної дії, поки запаси не вичерпалися.


Підтверджений результат: Vision Creative Labs допомогла клієнтам перейти від 1–2 відео на рік до 50–60 на день з HeyGen.

G24.8Понад 1 000 відгуків

Найшвидше зростаючий продукт на G2 — і на те є причина

Від глобального навчання до відеореклами, HeyGen дає змогу кожному (так, саме Вам) створювати якісний, масштабований відеоконтент для будь-яких завдань. Ось деякі з переваг, які наші клієнти цінують найбільше:

у 10 разівзбільшення швидкості створення відео
5Xзбільшення створення відео
40%збільшення часу перегляду відео
5Xокупність рекламних витрат
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам проявляти таку саму креативність у процесі, яку маю я, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду: тепер ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

Є запитання? У нас є відповіді

Що таке відео для запуску продукту?

Відео для запуску продукту — це маркетингові відео, які оголошують і презентують нові продукти. Вони демонструють функції, пояснюють переваги та створюють зацікавлення навколо нових релізів. HeyGen створює професійні оголошення у форматі відео з використанням AI-аватарів і синтезу голосу без камер і студій.

Як створити відео для запуску продукту без зйомок?

Введіть деталі Вашого продукту в HeyGen. Оберіть ведучого‑AI-аватара. Виберіть візуальний стиль і додайте елементи бренду. Натисніть «Створити», і HeyGen за кілька хвилин підготує готове відео-анонс продукту. Жодних камер чи навичок монтажу не потрібно.


Якої тривалості має бути відео для запуску продукту?

Instagram і TikTok: 15–45 секунд. LinkedIn: 45–90 секунд. YouTube: 60–180 секунд. Вебсайт: 60–90 секунд. Коротші відео забезпечують вищі показники перегляду до кінця на соціальних платформах.



Чи можу я перекладати відео запуску продукту для глобальних релізів?

Так. Створіть своє відео основною для Вас мовою, а потім перекладіть його понад 175 мовами із клонуванням голосу та синхронізацією губ. Запускайте одночасно на кожному ринку з контентом рідною мовою.


Що робити, якщо деталі продукту зміняться перед запуском?

Відредагуйте сценарій з оновленою інформацією та створіть відео знову за лічені хвилини. Жодних додаткових зйомок не потрібно. Багато продуктових команд спочатку створюють базові відео, а потім оновлюють їх фінальними деталями безпосередньо перед запуском.


Чи можу я показати свій реальний продукт у відео?

Так. Завантажте фото продукту, скриншоти або демозаписи. Поєднайте ведучого‑аватара зі ШІ з візуальними матеріалами про продукт, щоб створити повну історію про нього.


Чи можу я персоналізувати відео для окремих глядачів?

Так. HeyGen підтримує динамічну персоналізацію з полями змінних для імен, компаній та індивідуальних деталей. Створіть один шаблон, а потім створіть тисячі персоналізованих версій для маркетингу, орієнтованого на конкретні акаунти (account-based marketing), продажів або кампаній із залучення клієнтів. Videoimagem створила понад 50 000 персоналізованих відео для AB InBev, використовуючи цей підхід.

Як швидко я можу створювати маркетингові відео?

HeyGen підтримує відео різної тривалості, щоб відповідати Вашому формату навчання. Більшість модулів із комплаєнсу добре працюють у діапазоні 3–10 хвилин для мікронавчання, але Ви можете створювати й довші матеріали для комплексних тем. Для розширених тренінгів (20+ хвилин) варто розбивати контент на розділи або модулі, щоб підвищити залученість слухачів і якість відстеження результатів навчання.

Чим HeyGen відрізняється від традиційного відеовиробництва?

Традиційне створення маркетингових відео вимагає координації знімальної команди, бронювання студії, знімальних днів і постпродакшн-монтажу — зазвичай це займає 2–4 тижні й коштує $5,000–$20,000+ за одне готове відео. HeyGen створює порівняну за якістю відеопродукцію за лічені хвилини й за частку цієї вартості. Коли кампанії змінюються або контент потрібно оновити, Ви просто створюєте відео заново, а не проводите нові зйомки. Маркетингові команди відзначають утричі швидше створення контенту та суттєве зниження витрат на виробництво.

Чим HeyGen відрізняється від співпраці з відеоагенцією?

Послуги традиційних агенцій коштують $5,000–$15,000 за одне відео з термінами виконання 2–4 тижні. HeyGen створює відео такої самої якості за лічені хвилини за частку цієї вартості, з необмеженою кількістю відео та правок.


Чи підходить відео зі ШІ як для маркетингу, так і для навчання?

Безумовно. Багато організацій використовують відео зі ШІ як для зовнішнього маркетингу, так і для внутрішніх навчальних ініціатив, зокрема локалізовані відеокампанії, щоб охопити авдиторії в різних регіонах.

Досліджуйте інші рішення

Use Cases

Tools

Історії клієнтів

Почніть створювати маркетингові відео вже сьогодні

Перестаньте чекати тижнями на контент, який має виходити вже завтра. Створюйте професійні маркетингові відео за лічені хвилини, миттєво локалізуйте їх для глобальних ринків і масштабуйте виробництво контенту без збільшення команди чи бюджету. Приєднуйтеся до маркетингових команд HubSpot, Ogilvy та Publicis, які вже змінили свій підхід до створення контенту.

Почніть безкоштовно
  • Не потрібна банківська картка
  • Не потрібен досвід у відеовиробництві
  • Скасувати можна будь-коли
CTA background