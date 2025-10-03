Workday — це платформа ШІ для керування людьми, фінансами та агентами. Платформа Workday створена з вбудованим у її основу ШІ, щоб допомогти клієнтам розкривати потенціал людей, посилювати ефективність роботи та безперервно рухати свій бізнес уперед. Нею користуються понад 11 000 організацій у всьому світі та в різних галузях — від компаній середнього розміру до більш ніж 60% зі списку Fortune 500.

Як глобальний лідер, Workday створює велику й постійно зростаючу бібліотеку мультимедійного контенту, значну частину якого потрібно локалізувати для різноманітних міжнародних авдиторій. За підтримки більш ніж 50 мов і запитами від стейкхолдерів, що зазвичай охоплюють від 10 до 15 мов у межах одного проєкту, масштаби й складність локалізації ставали дедалі серйознішим викликом.

«Ми створювали так багато контенту — маркетингові відео, внутрішні комунікації, довгі вебінари — і нам потрібно було перекласти все це всіма цими різними мовами», — сказав Джастін Майзінґер, менеджер програм у команді Globalization Production Team компанії Workday. «Але старий підхід просто не масштабувався».

Проблема полягала не лише в масштабі. «Коли Ви працюєте з десятками мов, надзвичайно складно зберігати повну відповідність брендовому тону. Йдеться не просто про переклад слів, а про збереження тону, наміру й чіткості». Запровадження HeyGen докорінно змінило підхід Workday до відео.

Переосмислення робочого процесу локалізації

До HeyGen компанія Workday повністю покладалася на ручні процеси, що сповільнювало виробництво й обмежувало кількість проєктів, які команда могла підтримувати. «Це було не лише дорого — це обмежувало нашу здатність казати бізнесу “так”,» — сказав Мейсінгер. «Ми постійно балансували між наявними ресурсами та попитом».

Традиційний робочий процес локалізації був побудований навколо людських перекладачів, акторів озвучування та фахівців з постпродакшену й тривав тижні або навіть місяці. До процесу входили перекладачі, які працювали над сценаріями, рецензенти, що перевіряли точність, актори озвучування, які записували голос у студіях, і ціла команда, що зводила все докупи.

«У нас величезний портфель контенту, і коли щось змінюється, зазвичай є лише невелике вікно, щоб змінити кілька відео й вчасно їх випустити», — сказала Джоанна Стассі, продакт-стратег у Workday.

Ця ресурсомістка модель також мала високу ціну. «Ми витрачали сотні тисяч доларів на рік на локалізацію», — сказав Мейсінгер. «І іноді нам доводилося відмовлятися від проєктів, особливо довгих відео на кшталт вебінарів, тому що це просто було нереально з тими ресурсами, які ми мали».