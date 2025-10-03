Workday — це платформа ШІ для керування людьми, фінансами та агентами. Платформа Workday створена з вбудованим у її основу ШІ, щоб допомогти клієнтам розкривати потенціал людей, посилювати ефективність роботи та безперервно рухати свій бізнес уперед. Нею користуються понад 11 000 організацій у всьому світі та в різних галузях — від компаній середнього розміру до більш ніж 60% зі списку Fortune 500.
Як глобальний лідер, Workday створює велику й постійно зростаючу бібліотеку мультимедійного контенту, значну частину якого потрібно локалізувати для різноманітних міжнародних авдиторій. За підтримки більш ніж 50 мов і запитами від стейкхолдерів, що зазвичай охоплюють від 10 до 15 мов у межах одного проєкту, масштаби й складність локалізації ставали дедалі серйознішим викликом.
«Ми створювали так багато контенту — маркетингові відео, внутрішні комунікації, довгі вебінари — і нам потрібно було перекласти все це всіма цими різними мовами», — сказав Джастін Майзінґер, менеджер програм у команді Globalization Production Team компанії Workday. «Але старий підхід просто не масштабувався».
Проблема полягала не лише в масштабі. «Коли Ви працюєте з десятками мов, надзвичайно складно зберігати повну відповідність брендовому тону. Йдеться не просто про переклад слів, а про збереження тону, наміру й чіткості». Запровадження HeyGen докорінно змінило підхід Workday до відео.
Переосмислення робочого процесу локалізації
До HeyGen компанія Workday повністю покладалася на ручні процеси, що сповільнювало виробництво й обмежувало кількість проєктів, які команда могла підтримувати. «Це було не лише дорого — це обмежувало нашу здатність казати бізнесу “так”,» — сказав Мейсінгер. «Ми постійно балансували між наявними ресурсами та попитом».
Традиційний робочий процес локалізації був побудований навколо людських перекладачів, акторів озвучування та фахівців з постпродакшену й тривав тижні або навіть місяці. До процесу входили перекладачі, які працювали над сценаріями, рецензенти, що перевіряли точність, актори озвучування, які записували голос у студіях, і ціла команда, що зводила все докупи.
«У нас величезний портфель контенту, і коли щось змінюється, зазвичай є лише невелике вікно, щоб змінити кілька відео й вчасно їх випустити», — сказала Джоанна Стассі, продакт-стратег у Workday.
Ця ресурсомістка модель також мала високу ціну. «Ми витрачали сотні тисяч доларів на рік на локалізацію», — сказав Мейсінгер. «І іноді нам доводилося відмовлятися від проєктів, особливо довгих відео на кшталт вебінарів, тому що це просто було нереально з тими ресурсами, які ми мали».
Створення того чарівного моменту за допомогою відео зі ШІ
Поява HeyGen стала справжнім проривом. Спочатку Workday розглядала HeyGen як спосіб пришвидшити початковий етап перекладу, але дуже швидко з’ясувалося, що він здатен на значно більше. «HeyGen був для нас справжньою магією», — поділився Мейсінгер. «Він може перекласти відео за лічені хвилини, а ми можемо запросити наших лінгвістів безпосередньо в HeyGen, щоб вони вичитали матеріал і зробили невеликі правки, зберігаючи наш фірмовий тон голосу».
«Справжнім магічним моментом стали саме кастомні аватари та можливість змінювати контент за лічені хвилини», — сказала Йоганна. «Я можу мати відео, вони можуть надіслати мені відео, і я можу створити його в трьох мовах, щоб вони погодили того ж дня».
Однією з ключових причин обрати HeyGen була його термінологічна функціональність, яка інтегрується з попередньо визначеним у Workday набором затверджених перекладів для ключових термінів. «Це дає нам змогу завантажити нашу термінологічну базу, тож коли ШІ перекладає контент, він уже використовує правильну мову», — сказав він. «Такого ми більше ніде не бачили».
Ще однією великою перевагою стали розширені аудіоможливості HeyGen. Навіть коли оригінальні аудіодоріжки були недоступні, HeyGen міг виокремити голос спікера з фонової музики та відтворити його іншою мовою — завдання, для якого зазвичай потрібна ціла продакшн-команда.
"Магічний момент для мене настав, коли я завантажив відео з собою, а за кілька хвилин HeyGen видала відео, де я говорю німецькою. Я взяв це відео й показав його своїм німецьким колегам, і вони запитали мене: 'Ти говориш німецькою?' Тож, гадаю, саме це й змусило все здаватися справжньою магією", — сказав Мейсінгер.
Зрештою, HeyGen вирізнився як партнер, який поділяє цінності Workday щодо інновацій та доброчесності. «Ми теж компанія зі ШІ, тож нам дуже важливе етичне використання ШІ», — наголосив Мейсінгер. «HeyGen надав нам контроль і гнучкість, які були потрібні, не змушуючи поступатися нашими принципами».
Допомагаємо команді Workday сказати: «Це зробив я»
HeyGen повністю змінив те, як Workday підходить до локалізації. «Найбільше мені подобається в HeyGen те, що мені більше не потрібно відмовляти в проєктах», — сказав Мейсінгер. «Ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо».
«Щоб перекласти курс, у середньому потрібно було від 4 до 6 тижнів», — сказала Йоганна. «Сьогодні я можу перекласти медіа для одного з наших курсів за лічені тижні, а інколи навіть за кілька днів, залежно від проєкту. Раніше про таке й мріяти не могли».
Інтегрувавши HeyGen у свій процес локалізації, Workday переосмислив свою глобальну відеостратегію, зробивши її швидшою, розумнішою та етичнішою. У результаті компанія отримала масштабований, високоякісний процес, готовий задовольнити потреби зростаючої міжнародної авдиторії.
- Швидкість і масштабованість: Час локалізації скорочено з тижнів до хвилин, з підтримкою 10–15 мов для кожного відео, включно з двогодинними вебінарами.
- Ефективність витрат: Значна економія завдяки фіксованій вартості; збільшення потужностей на 100% без розширення штату.
- Цілісність бренду та етика: Повна відповідність стандартам термінології Workday та етичному використанню ШІ, із уникненням оманливих практик, як-от lip-sync.
Озираючись на цей досвід, Майзінгер наголосив на професійній гордості, яка приходить із виконанням якісної й ефективної роботи. «Для мене важливо з професійного погляду мати змогу робити це. Не лише тому, що це змушує мене виглядати добре, а й тому, що я можу наприкінці дня повернутися додому з відчуттям, що я створив якісний продукт і став ефективнішим», — поділився він.
Для інших команд, які розглядають використання ШІ для локалізації, Workday має просте повідомлення: «Просто спробуйте. Тестування безкоштовне. Ви можете здивуватися, наскільки це покращить Ваш робочий процес».
«Зануртеся в це, випробуйте й будьте допитливими. Я справді знайшла кілька корисних речей, яких не очікувала, але які заощадили час і додали цінності нашому робочому процесу», — сказала Йоганна.