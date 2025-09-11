Coursera є однією з провідних у світі онлайн-платформ для навчання, яка прагне забезпечити універсальний доступ до освіти світового рівня. З більш ніж 100 мільйонами слухачів, понад 7 000 курсів і партнерствами з більш ніж 300 провідними університетами та компаніями Coursera змінила те, як люди навчаються в цифрову епоху.

Але коли платформа почала глобально розширюватися, постала критична проблема: як забезпечити по-справжньому локалізований, емоційно близький досвід навчання для студентів різними мовами й з різних культур, не втрачаючи автентичності та не створюючи непосильних витрат на виробництво.

Мустафа Фернічервала, CTO в Coursera, керує інженерною командою Coursera та ініціативами у сфері ШІ. Його робота зосереджена на створенні інструментів генеративного ШІ (таких як AI-дубляж, клонування голосу, lip-sync тощо) і на тому, щоб технологічний прогрес слугував головній місії — забезпеченню персоналізованої, доступної та ефективної освіти для кожного, будь-де у світі.

«Coursera має місію — надавати можливості для навчання в усьому світі й у великому масштабі», — сказав Мустафа. «І щоб робити це ефективно, ми маємо усунути мовні бар’єри, персоналізувати навчання та зберегти якість і задум оригінального викладання. Саме тут генеративний ШІ, і зокрема HeyGen, став по-справжньому трансформаційним».

Створення захопливого навчання під керівництвом викладача

До того, як Coursera почала використовувати HeyGen, компанія вже успішно застосовувала ШІ для масштабування текстових і аудіоперекладів. Але локалізація відео залишалася серйозною перешкодою.

«Ми почали з тексту, — сказав Мустафа. — Це було посильно, але коли дійшло до перекладу відеоконтенту з переданням тону викладача, емоцій і синхронізацією губ з новою мовою, це виявилося нереальним. Це було надто дорого й надто складно, щоб робити в масштабі».

Прорив стався, коли Мустафа з командою відкрили для себе HeyGen, зокрема клонування голосу та lip-sync. Coursera впровадила HeyGen, щоб створювати локалізовані версії відео з викладачами французькою, іспанською, німецькою та іншими мовами, зберігаючи не лише те, що говорять, а й те, як це звучить.

«Найбільше здивувало те, наскільки природно це виглядало, — сказав Мустафа. — Ми змогли взяти відео викладача, який говорить англійською, і зробити так, ніби він говорить іспанською, зберігши його тон, ритм і емоційний вираз».

Ця автентичність була для Coursera принциповою умовою. Команда завжди з обережністю ставилася до контенту зі ШІ, який здавався роботизованим або відірваним від живого спілкування. «Ми не просто передаємо інформацію. Ми створюємо занурювальні, орієнтовані на викладача навчальні досвіди», — пояснив Мустафа. «Якщо зникає емоція, страждає навчання».

Можливість HeyGen забезпечувати масштабовану якість, не жертвуючи емоцією чи присутністю викладача, була саме тим, на що Coursera так чекала.

Усвідомлення «магічного моменту» з HeyGen

Мустафа зазначив, що те, для чого раніше були потрібні великі інвестиції та час, тепер відбувається набагато гнучкіше. «Ми завжди думали, що масштабний переклад відео вимагатиме величезних інвестицій у продакшн або технології», — сказав він. «Коли команда змогла створити це всього за кілька спринтів чи тижнів, ми були вражені, наскільки швидко нам вдалося вийти на такий масштаб».

Для викладачів було дуже важливо побачити, що їхній голос і емоції збережені в перекладених відео. «Здавалося, що це справді вони», — сказав Мустафа. «Перекладені відео й далі виглядали й звучали як наші викладачі, тільки іншою мовою».

Технічне досягнення відповідало емоційній реакції. «Магічний момент для нас настав, коли ми побачили продубльоване відео з ідеальною синхронізацією губ і збереженими емоціями», — згадує Мустафа. «Тоді ми зрозуміли, що це не просто інструмент, а платформа для масштабування навчання без втрати того, що робить його по-справжньому людським».

HeyGen не просто покращив логістику — він відкрив нові творчі й операційні можливості. Інженери Coursera та творці контенту тепер можуть сказати: «Я зробив це» — не лише тому, що вони створили навчальний матеріал, а й тому, що самостійно переклали й локалізували його, не покладаючись на допомогу третіх сторін.

«Це було приголомшливо», — сказав Мустафа. «Відео було зовсім іншою мовою, але все одно зберігало контекст, емоцію та навчальну чіткість оригіналу. Воно сприймалося природно».

Покращення часу перегляду та показників завершення

Відтоді як Coursera почала використовувати HeyGen, платформа досягла відчутного зростання залученості слухачів, доступності платформи та результатів навчання.

Ключові результати:

40% зростання часу перегляду відео – У регіонах, зокрема в Латинській Америці, локалізований відеоконтент суттєво збільшив загальний час перегляду.

– У регіонах, зокрема в Латинській Америці, локалізований відеоконтент суттєво збільшив загальний час перегляду. 25% зростання показника завершення курсів – Студенти частіше завершували курси, коли відеоконтент подавався їхньою рідною мовою.

– Студенти частіше завершували курси, коли відеоконтент подавався їхньою рідною мовою. Масштабована, автентична локалізація – Coursera тепер надає перекладений відеоконтент у різних форматах і мовах без дорогих перезйомок.

Мустафа закликає інші команди починати з малого. «Ми почали з одного відео. Цього було достатньо, щоб побачити результат», — сказав він. «Щойно Ви це спробуєте, відразу стає зрозуміло, які можливості це відкриває».

Він також наголосив, як швидко розвиваються технології ШІ, зокрема HeyGen. «Ця сфера змінюється дуже швидко. Якщо Ви не експериментуєте зараз, то згодом опинитеся позаду. HeyGen став критично важливою частиною нашої інфраструктури».