Створюйте відео зі ШІ з текстового сценарію за лічені хвилини

Почніть зі сценарію, презентації слайдів або запису екрана й створюйте відшліфовані навчальні відео з HeyGen. Автоматично створюйте озвучку, субтитри, послідовності сцен і експорти, готові до публікації на платформах, щоб команди швидше випускали навчання, демо та інструкційні відео без камер і монтажу на таймлайні.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Швидкі модулі адаптації співробітників

Onboarding often creates scheduling and production bottlenecks. HeyGen transforms policy docs and slide decks into consistent onboarding lessons with narration, captions, and quick quizzes so new hires ramp faster and HR scales deliveries.

Огляди продукту та навчальні матеріали з функцій

Product teams need frequent tutorial updates after releases. HeyGen converts release notes and screen captures into short explainers with clear step-by-step scenes, sample usage clips, and highlight overlays to speed adoption and reduce support load.

Клієнтські освітні та підтримувальні кліпи

Support teams can turn knowledge base articles into short troubleshooting videos. HeyGen produces searchable transcripts and timestamped scenes so customers find answers faster and teams reduce ticket volume.

Модулі курсів та eLearning-контент

Educators and creators can generate full course modules from syllabi or slide decks. HeyGen creates lesson videos, assessment prompts, and downloadable assets to help scale monetized course catalogs with consistent production value.

Мікронавчання та підтримка результативності

Need quick refreshers for busy teams? HeyGen crafts microlearning clips and one-step how-tos that learners consume on the job, improving retention with short, focused video lessons.

Багатомовне навчання та сертифікація

Global programs require localization. Use HeyGen’s video translator to regenerate voiceovers, captions, and timing for each language so certification materials remain synchronized and culturally appropriate without reshoots.

Чому HeyGen — найкращий AI-генератор відеоінструкцій

HeyGen поєднує створення за сценарієм, точну озвучку та перевірені підходи інструктивного дизайну, щоб швидко створювати професійні навчальні відео. Від модулів курсів до коротких пояснювальних роликів — команди масштабують навчання, зберігаючи стабільну якість, відповідність бренду та доступність завдяки конструктору навчальних відео.

Швидке створення уроків

Перетворюйте текст або слайди на готові до уроку відео за лічені хвилини. HeyGen пише сценарії сцен, задає таймінг озвучення та підбирає візуали, щоб навчальні команди могли обійтися без записів у студії та ручного монтажу.

Якість студійного рівня без студій

HeyGen автоматично налаштовує освітлення, рух камери та чіткі закадрові голоси, тож навчальні відео виглядають і звучать професійно без виїзного продакшену.

Створено для масштабування та локалізації

Пакетно створюйте багато уроків, перекладайте сценарії за допомогою відеоперекладача та отримуйте озвучку й субтитри потрібною мовою, щоб навчання масштабувалося по всьому світу без повторного запису.

Інтелектуальне створення сценарію курсу та сегментація

Надайте план уроку або вставте повний сценарій, і HeyGen автоматично структурує його на сцени, заголовки та часові підказки. Система пропонує навчальні цілі, ділить матеріал на зручні для сприйняття мікроуроки та вставляє маркери вікторин або CTA, щоб кожен навчальний ролик відповідав перевіреній педагогічній логіці й був готовий до публікації.

Натуральне озвучення та синхронізовані субтитри

Створюйте природне, «людське» озвучення багатьма мовами та з різними акцентами. HeyGen забезпечує точну синхронізацію губ, коли використовуються ведучі у кадрі, автоматично створює субтитри та експортує SRT або вшиті субтитри для доступності й сумісності з LMS. Це гарантує чітке відтворення аудіо та зручний пошук у транскриптах для слухачів.

Візуальна композиція та розумний b-roll

HeyGen перетворює слайди, скріншоти та записи продукту на динамічні сцени з рухом, масштабуванням і пропозиціями b-roll. Платформа згладжує перехід від зображень до відео, накладає фрагменти коду або виноски та підлаштовує темп під озвучення, щоб огляди й демо залишалися захопливими та простими для сприйняття.

Пакетне створення, версіонування та експортування до LMS

Створюйте сотні варіантів уроків із таблиць або контентних бібліотек за допомогою пакетних робочих процесів, щоб оптимізувати створення відео. HeyGen зберігає бренд-кити, шаблони та історію версій і експортує пакети SCORM, LTI, MP4 та набори субтитрів для простого завантаження в LMS і розповсюдження на різних платформах, використовуючи свої можливості зі створення відео.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчального медіаконтенту
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми мали випуск, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду: тепер ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як користуватися генератором відеоінструкцій зі ШІ

Створюйте повні навчальні відео всього за чотири зрозумілі кроки — від контенту до матеріалів, готових до навчання.

Крок 1

Завантажте свій контент або вставте короткий опис

Надайте слайди, запис екрана, документ або короткий сценарій. HeyGen проаналізує структуру й виокремить ключові тези, щоб створити план уроку.

Крок 2

Оберіть стиль, голос і темп

Виберіть тип ведучого, голосову модель, тривалість і візуальну тему. Застосуйте свій брендбук, щоб кожне відео використовувало правильні шрифти, кольори та оверлеї.

Крок 3

Переглядайте, редагуйте та додавайте інтерактивність

Переглядайте створені чернетки, коригуйте сценарії, додавайте вікторини чи примітки та створюйте альтернативні дублі. Усі зміни автоматично застосовуються до всіх варіантів, щоб заощадити час.

Крок 4

Експортуйте та публікуйте свої відео для Ваших слухачів.

Експортуйте SCORM, LTI, MP4 і файли субтитрів або публікуйте контент безпосередньо в LMS. Використовуйте пакетний експорт, щоб розгорнути цілі бібліотеки курсів і відстежувати прогрес навчання користувачів.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке відеоінструкція зі ШІ та як HeyGen створює їх?

Відеоурок зі ШІ — це навчальне відео, створене з тексту, слайдів або записів екрана за допомогою автоматизованого сценарію, озвучення та побудови сцен із використанням ШІ відео генератора. HeyGen бере Ваші вихідні матеріали, пропонує структуру уроку, створює озвучення та субтитри й поєднує візуальні елементи в готові до публікації навчальні відео, застосовуючи сучасні методи створення відео без ручного знімання.

Чи потрібні мені навички запису або спеціальне обладнання, щоб створювати навчальні відео?

Ні. HeyGen створює професійні навчальні відео без камер і звукоізоляційних студій. Якщо бажаєте, Ви можете завантажити власні записи, але робочі процеси HeyGen text to video та image to video створюють відшліфовані уроки з наявного контенту за допомогою його відео-генератора.

Наскільки точними є створені скрипти та озвучення?

HeyGen — це інструмент на базі ШІ, який створює скрипти, орієнтовані на конверсію, на основі Вашого введення та може створювати природні за звучанням озвучування багатьма мовами. Скрипти можна редагувати, а HeyGen підтримує клонування голосу та вибір тону, щоб закадровий текст відповідав Вашому стилю подачі матеріалу.

Чи можу я додавати вікторини та оцінювання до навчальних матеріалів?

Так, Ви можете скористатися відеоредактором для подальшого вдосконалення. HeyGen підтримує створення тестових запитань і оціночних рубрик на основі матеріалів уроку. Їх можна вбудувати в структуру відео або експортувати як елементи, сумісні з LMS, для відстеження та оцінювання.

Які формати експорту та інтеграції з LMS підтримуються?

Серед варіантів експорту — відеофайли MP4, субтитри SRT/VTT, пакети SCORM та експорти, готові до LTI. HeyGen інтегрується з поширеними платформами LMS і підтримує масове завантаження для великих каталогів курсів.

Як працює локалізація для багатомовного навчання?

Використовуйте відеоперекладач, щоб перекладати сценарії, заново створювати озвучку цільовими мовами та робити синхронізовані субтитри. HeyGen за потреби коригує таймінг і lip-sync, тож локалізовані уроки сприймаються як створені рідною мовою.

Чи можу я зберігати цілісність бренду в багатьох навчальних матеріалах?

Так. Завантажте бренд-пакет із логотипами, шрифтами та кольоровими палітрами. HeyGen автоматично застосує їх і підтримує шаблони та заблоковані елементи, щоб візуальний стиль і повідомлення уроків залишалися послідовними.

Скільки часу потрібно, щоб створити навчальне відео?

Прості мікроуроки створюються за лічені хвилини, тоді як довші модулі з кількома сценами можуть займати більше часу залежно від тривалості та складності. Пакетна обробка багатьох уроків відбувається паралельно, тож великі каталоги можна обробляти ефективно, що спрощує створення відеоконтенту. Для індивідуальних авторів тариф Creator починається від $29

Чи підходять створені відео-інструкції для сертифікаційного або комплаєнс-навчання?

Так. HeyGen створює уроки з субтитрами, у різних версіях і з можливістю експорту, які відповідають вимогам доступності та відстежуваності. Використовуйте експорт метаданих і відстеження проходження, щоб підтримувати вимоги до сертифікації та аудиту.

Кому належить контент, створений за допомогою HeyGen?

Ви зберігаєте право власності на всі відео та матеріали, які створюєте. HeyGen використовує ліцензовані ресурси, а створені результати надаються для комерційного та освітнього використання. Переконайтеся, що будь-який сторонній контент, який Ви завантажуєте, має належні права на використання у Вашому конструкторі навчальних відео.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

