Створюйте корпоративні навчальні відео, які Ваша команда справді дивитиметься
Перетворюйте презентації PowerPoint, PDF-файли та внутрішні знання команди на захопливе навчальне відео, яке масштабуються для кожної команди, локації та мови — без студій, знімальних груп і очікування на експертів.
- Без кредитної картки
- Експорт SCORM включено
Вузьке місце у створенні контенту для навчання та розвитку
Вузьке місце у створенні контенту для навчання та розвитку
Ваш список навчальних матеріалів постійно зростає. Новим співробітникам потрібен онбординг. Оновлення продукту вимагають навчання. Керівництво очікує програми розвитку навичок. Але створення навчального відео означає координацію експертів, у яких ніколи немає часу, бронювання студій, наймання знімальних команд і очікування місяцями на контент, який застаріває ще до запуску. Тим часом Вашій глобальній команді потрібно все це кількома мовами — а у Вашому бюджеті немає коштів на дубляж для кожного ринку. Статичні слайди не залучають слухачів. Живі сесії не масштабуються. А Ваша команда з двох людей не може ефективно обслуговувати організацію з тисячами співробітників.
Рішення HeyGen
HeyGen перетворює Ваші наявні навчальні матеріали на професійний відеоконтент, який Ваші слухачі справді проходять до кінця. Завантажте PowerPoint, вставте сценарій або дозвольте ШІ створити контент на основі Вашої документації. Оберіть AI-аватар — або клонувати експерта з предметної галузі — і створюйте відшліфовані навчальні відео за лічені хвилини. Потрібно охопити глобальну команду? Один клік — і Ваше відео перекладене більш ніж 175 мовами з клонуванням голосу та синхронізацією губ. Оновлення миттєві: відредагуйте сценарій, створіть відео заново — і Ваша LMS залишається актуальною без додаткових зйомок.
Усе, що потрібно командам L&D для навчання в масштабі
PowerPoint у відео
Припиніть змушувати слухачів читати слайди. Завантажте свої наявні презентації, і HeyGen перетворить їх на відеомодулі з аватаром, озвученням, переходами та професійним оформленням. Ваша бібліотека контенту стане відеобібліотекою — без потреби починати все з нуля.
• Імпортуйте PowerPoint, Google Slides або PDF
• Збережіть наявну структуру та логіку подачі
• Автоматично додайте аватара-ведучого
Клонування експерта з предметної галузі
Ваші найкращі тренери не можуть бути всюди. Створюйте цифрових двійників з короткого відеозапису, а потім використовуйте їхню експертизу в необмеженій кількості навчальних модулів. Стабільна якість подачі, жодних конфліктів у розкладі й більше ніяких затримок через «чекаємо на SME».
• Клонуйте експертів з короткого запису
• Повторно використовуйте в необмеженій кількості модулів
• Оновлюйте скрипти без повторного запису
Глобальна локалізація навчання
Одне навчальне відео — всі мови, якими розмовляють Ваші співробітники. Переклад відео зі ШІ з клонуванням голосу означає, що Ваш онбординг звучить природно іспанською, китайською (мандаринською), німецькою та ще понад 175 мовами — а не як дубльований контент. Навчайте всіх їхньою бажаною мовою з єдиного джерела.
• Клонування голосу зберігає автентичність ведучого
• Lip-sync синхронізує рухи обличчя
• Запускайте глобально з одного основного відео
Інтеграція з LMS
Експортуйте навчальні модулі безпосередньо до Вашої системи управління навчанням. Пакети SCORM 1.2 та 2004 сумісні з Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors та іншими платформами. Відстежуйте проходження, задавайте порогові бали для успішного складання та інтегруйте все це у Вашу наявну екосистему навчання.
• Експорт SCORM 1.2 і SCORM 2004
• Налаштовувані пороги завершення
• Пряма підтримка завантаження до LMS
Швидке оновлення контенту
Продукти змінюються. Процеси розвиваються. Політики оновлюються. Коли Вашому навчальному контенту потрібне оновлення, відредагуйте сценарій і створіть його заново — за лічені хвилини, а не місяці. Без повторних зйомок, без часу в студії, без виробничих черг. Ваше навчання залишається таким же актуальним, як і Ваш бізнес.
• Зміни в сценарії впроваджуються за лічені хвилини
• Повторні зйомки не потрібні
• Контроль версій для аудиторських журналів
Цілісність бренду
Закріпіть візуальний стиль Вашої організації за допомогою Brand Kit. Затверджені кольори, шрифти, логотипи та аватари гарантують, що кожне навчальне відео виглядатиме так, ніби його створила одна й та сама професійна команда — навіть коли над ними працюють різні люди. Brand Glossary забезпечує правильну вимову назв продуктів і термінів щоразу.
• Дотримуйтеся бренд-стандартів в усіх відео
• Контролюйте вимову ключових термінів
• Затверджена бібліотека аватарів для Вашої команди
Від потреби в навчанні до опублікованого курсу за 3 кроки
Почніть з того, що вже маєте
Завантажуйте наявні презентації PowerPoint, вставляйте сценарії з Вашої документації або дозвольте AI-генератору сценаріїв створити контент на основі Ваших навчальних цілей. Жодної проблеми «порожньої сторінки» — почніть із наявних знань.
Оберіть свого ведучого
Обирайте з понад 200 різноманітних AI-аватарів або створіть цифрового двійника свого тренера. Підберіть голос, який відповідає Вашому бренду, або виконайте клонування голосу Вашого експерта для максимальної автентичності. Налаштуйте вигляд і стиль, щоб вони відповідали Вашій організації.
Оберіть свого ведучого
Обирайте з понад 200 різноманітних AI-аватарів або створіть цифрового двійника свого тренера. Підберіть голос, який відповідає Вашому бренду, або клонувати голос Вашого експерта для максимальної автентичності. Налаштуйте вигляд і стиль, щоб вони відповідали Вашій організації.
Створено для будь-яких потреб у навчанні
Адаптація нових співробітників
Допоможіть новим співробітникам швидше вийти на продуктивність завдяки стандартизованому онбордингу, який не залежить від доступності тренера. Онбординг-відео розкривають культуру компанії, навчання роботі з системами та очікування від ролі — подаються однаково щоразу й у будь-якій локації.
Випадок використання: стандартизуйте орієнтацію нових співробітників в усіх офісах за допомогою відеомодулів, які замінюють живі сесії.
Тренінг з розвитку навичок
Розвивайте компетенції всієї Вашої команди за допомогою навчання навичкам, яке легко масштабувати. Лідерський розвиток, комунікаційні навички, технічне навчання — створіть один раз, а доставте тисячам.
Сценарій використання: впроваджуйте навчання менеджменту для кожного нового керівника без потреби планувати живі воркшопи.
Навчання продуктам і системам
Допомагайте командам завжди бути в курсі оновлень продукту, змін у програмному забезпеченні та нових інструментів. Навчальні відео наочно показують, як працюють системи, і миттєво оновлюються, щойно змінюється інтерфейс.
Випадок використання: створюйте навчальні CRM-відео, які автоматично оновлюються під час запуску нових функцій.
Глобальне навчання персоналу
Навчайте свої міжнародні команди їхніми рідними мовами без окремого виробництва для кожного ринку. Той самий контент, та сама якість, понад 175 мов.
Приклад використання: проводьте навчання з техніки безпеки на складах 12 мовами в глобальних розподільчих центрах.
Підтверджений результат: Würth Group створила 65-хвилинну навчальну презентацію 8 мовами всього за 4 дні, скоротивши витрати на переклад на 80%.
Навчання з комплаєнсу та безпеки
Відповідайте регуляторним вимогам за допомогою навчання з комплаєнсу, яке є послідовним і відстежуваним. Експорт у SCORM означає, що Ваша LMS фіксує проходження курсів для аудиторської документації.
Випадок використання: розповсюджуйте щорічні сертифікації з комплаєнсу з відстеженням проходження в усіх відділах.
Партнерська та каналова підтримка
Розширте навчання за межі співробітників, залучивши партнерів, дистриб’юторів і команди каналів збуту. Забезпечуйте послідовні повідомлення в масштабі, без необхідності відряджати тренерів у кожне місце.
Сценарій використання: дайте змогу командам продажів дистриб’юторів опановувати запуск нових продуктів за допомогою відеотренінгів, які вони проходять у зручний для себе час.
Найшвидше зростаючий продукт на G2 — і на це є причина
Від глобального навчання до відеореклами — HeyGen дає змогу кожному (так, саме Вам) створювати якісний, масштабований відеоконтент для будь-яких завдань. Ось деякі з переваг, які наші клієнти цінують найбільше:
HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Є запитання? У нас є відповіді
Що таке програмне забезпечення для навчальних відео?
Програмне забезпечення для навчальних відео допомагає командам L&D створювати, керувати та поширювати навчальний відеоконтент. HeyGen використовує AI-аватари та синтез голосу, щоб створювати професійні навчальні відео зі сценаріїв, слайдів або документів — без камер, студій чи знімальних команд. У результаті Ви отримуєте масштабоване відеонавчання, яке можна швидко оновлювати та перекладати будь-якою мовою.
Як мені створювати корпоративні навчальні відео без Studio?
Завантажте Вашу наявну презентацію PowerPoint або навчальний сценарій до HeyGen. Оберіть AI-аватар, який буде Вашим ведучим у кадрі, виберіть голос і створіть відео. Увесь процес триває лічені хвилини, а не місяці. Для більш особистого підходу клонувати Вашого експерта з предметної галузі щоб його цифровий двійник проводив навчання.
Чи можу я перетворити свої наявні презентації PowerPoint на навчальні відео?
Так — це один із найпопулярніших L&D робочих процесів у HeyGen. Завантажте свою презентацію PowerPoint або Google Slides, і HeyGen перетворить кожен слайд на відеосцену з озвученням аватаром. Ваша наявна структура, контент і логіка подачі зберігаються. Ви можете редагувати скрипти, коригувати таймінг і додавати переходи перед створенням фінального відео.
Як працює багатомовне навчання?
Створіть своє навчальне відео один раз основною мовою. Потім скористайтеся функцією перекладу HeyGen, щоб створити версії будь-якою з понад 175 підтримуваних мов. Переклад включає клонування голосу (щоб ведучий звучав природно кожною мовою) і синхронізацію губ (щоб рухи рота відповідали перекладеному аудіо). Одне вихідне відео — глобальне охоплення.
Чи інтегрується HeyGen з нашою LMS?
Так. HeyGen експортує пакети SCORM 1.2 та SCORM 2004, які працюють з основними системами управління навчанням, зокрема Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, Absorb та іншими. Встановлюйте пороги завершення, відстежуйте прогрес навчання користувачів і інтегруйте рішення з Вашою наявною навчальною екосистемою.
Як створити цифрового клона нашого експерта з предметної галузі?
HeyGen's функція AI clone створює цифрового двійника з короткого відеозапису. Ваш експерт із предметної галузі один раз записує відео — дотримуючись простих рекомендацій щодо освітлення та кадрування — і його аватар потім може без обмежень проводити навчання. Коли ця людина недоступна або залишає компанію, Ви все одно маєте її експертизу, зафіксовану у відеоформаті.
Якої максимальної тривалості можуть бути навчальні відео?
HeyGen підтримує відео різної тривалості. Найефективніше навчання відповідає принципам мікронавчання — модулі тривалістю 3–10 хвилин, які зосереджені на конкретних навчальних цілях. Водночас Ви можете створювати довший контент для комплексних тем. Для розширених навчальних матеріалів (20+ хвилин) варто розбивати контент на розділи, щоб підвищити залученість слухачів і показники завершення навчання.
Чи можуть кілька людей з моєї команди L&D користуватися HeyGen?
Так. HeyGen для бізнесу містить робочі простори для команд, де інструкційні дизайнери, менеджери з навчання та контент-кріейтори можуть співпрацювати. Спільні бібліотеки ресурсів забезпечують доступ усієї Вашої команди до затверджених аватарів, елементів бренду та шаблонів. Адмін-панель дає змогу керувати правами доступу та відстежувати використання.
Чим HeyGen відрізняється від традиційного відеовиробництва?
Традиційне створення навчальних відео вимагає планування виступів ведучих, бронювання студій, координації знімальних команд і монтажу на постпродакшні — зазвичай це займає 2–3 місяці й коштує $5,000–$15,000+ за одне готове відео. HeyGen створює відео такої самої якості за лічені хвилини чи години, з необмеженою кількістю правок. Advantive повідомляє про скорочення часу створення контенту на 50%. Група Würth зменшила час виробництва на 50% і витрати на переклад на 80%.
Чи можу я додавати вікторини або інтерактивні елементи до своїх навчальних відео?
HeyGen підтримує інтерактивні елементи, зокрема вікторини, перевірки знань і розгалужені сценарії. Додавайте запитання з кількома варіантами відповідей, вбудовуйте посилання та створюйте точки вибору, які персоналізують навчальний досвід. Інтерактивні функції експортуються разом із Вашим SCORM-пакетом для відстеження в LMS.
Чи є мій навчальний контент захищеним?
HeyGen має сертифікацію SOC 2 Type II та відповідає вимогам GDPR. Ваш контент шифрується під час передавання та зберігання. Для корпоративних команд L&D, які працюють із конфіденційними навчальними матеріалами, HeyGen пропонує виділені робочі простори з інтеграцією SSO та централізованим керуванням користувачами. Ми не навчаємо наші моделі ШІ на Вашому контенті.
Які формати відео та рівні якості підтримуються?
HeyGen експортує відео у форматі MP4 з роздільною здатністю до 4K. Більшість команд L&D використовують 1080p (Full HD), що забезпечує баланс між якістю та розміром файлу для доставки через LMS і з урахуванням пропускної здатності мережі. Ви також можете експортувати у 720p для мобільних або середовищ з обмеженою пропускною здатністю.
Досліджуйте інші рішення
Сфери застосування
Інструменти
Історії клієнтів
- Advantive: створення контенту на 50% швидше
- Würth Group: зниження витрат на переклад на 80 %
- Workday: локалізація за лічені хвилини
- Sibelco: масштабоване створення навчальних матеріалів
- Stratasys: глобальне розгортання навчання
- HubSpot: відео зі ШІ в масштабі
- Coursera: локалізація відео
- Lattice: масштабне онбординг-навчання
Почніть створювати навчальні відео вже сьогодні
Перестаньте чекати місяцями на контент, який застаріває ще до запуску. Створюйте професійні навчальні відео за лічені хвилини, миттєво перекладайте їх будь-якою мовою та оновлюйте щоразу, коли змінюється Ваш бізнес — без додаткових зйомок. Приєднуйтеся до команд L&D у Workday, Advantive та Würth Group, які вже змінили підхід до навчання.
- Не потрібна банківська картка
- Експорт SCORM включено
- Скасувати можна будь-коли