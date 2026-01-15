Забезпечуйте навчання з техніки безпеки, комплаєнсу, онбордингу та операційних процесів мовами, які розуміють Ваші співробітники. Виконуйте мовні вимоги OSHA, підвищуйте рівень розуміння матеріалу та зменшуйте ризики, проводячи навчання англійською, іспанською, мандаринською, в’єтнамською та іншими мовами. Глобальні команди використовують багатомовні програми, зокрема онбординг-відео для співробітників , щоб підтримувати послідовне навчання в різних регіонах без окремого виробництва. Організації повідомляють про понад 85% краще розуміння матеріалу та меншу кількість інцидентів із безпекою, коли навчання проводиться рідними мовами співробітників.

HeyGen перетворює Вашу невелику команду L&D на потужну фабрику з виробництва навчального контенту. Перетворюйте наявні презентації PowerPoint, документацію та експертні знання фахівців на професійні навчальні відео. Завантажте слайди з торішнього лідерського воркшопу. Вставте скрипти з Ваших процесних інструкцій. Запишіть, як Ваші найкращі співробітники пояснюють найкращі практики. Створюйте навчальні відео мовлення-якості за лічені хвилини.

Клонуйте своїх експертів з предметної галузі як AI-аватарів. Ваш директор з комунікацій один раз записується й навчає необмежену кількість співробітників навичкам презентації. Експертиза Вашого операційного менеджера перетворюється на багаторазовий тренінг із процесів. Ваш IT-лідер проводить навчання з роботи з системами, не встаючи зі свого робочого місця. Знання експертів масштабуються без витрат їхнього часу.

Оновлюйте навчання миттєво, щойно щось змінюється. Процес покращили? Відредагуйте сценарій і створіть відео наново за п’ять хвилин. Запустили нову систему? Оновіть навчання того ж дня. Ваша навчальна бібліотека залишається актуальною без потреби щоразу створювати все з нуля