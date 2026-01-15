Створюйте внутрішні навчальні відео, що масштабують Вашу команду L&D
Ваша команда L&D із трьох людей обслуговує 2 000 співробітників. Кожен відділ хоче навчання: розвиток лідерства, онбординг нових менеджерів, навчання системам, оновлення процесів, комунікаційні навички. Масштабуйте можливості навчання, не розширюючи команду.
Вузьке місце у створенні контенту для навчання та розвитку
Проблема з потужністю навчання
Забезпечуйте навчання з техніки безпеки, комплаєнсу, онбордингу та операційних процесів мовами, які розуміють Ваші співробітники. Виконуйте мовні вимоги OSHA, підвищуйте рівень розуміння матеріалу та зменшуйте ризики, проводячи навчання англійською, іспанською, мандаринською, в’єтнамською та іншими мовами. Глобальні команди використовують багатомовні програми, зокрема онбординг-відео для співробітників, щоб підтримувати послідовне навчання в різних регіонах без окремого виробництва. Організації повідомляють про понад 85% краще розуміння матеріалу та меншу кількість інцидентів із безпекою, коли навчання проводиться рідними мовами співробітників.
HeyGen перетворює Вашу невелику команду L&D на потужну фабрику з виробництва навчального контенту. Перетворюйте наявні презентації PowerPoint, документацію та експертні знання фахівців на професійні навчальні відео. Завантажте слайди з торішнього лідерського воркшопу. Вставте скрипти з Ваших процесних інструкцій. Запишіть, як Ваші найкращі співробітники пояснюють найкращі практики. Створюйте навчальні відео мовлення-якості за лічені хвилини.
Клонуйте своїх експертів з предметної галузі як AI-аватарів. Ваш директор з комунікацій один раз записується й навчає необмежену кількість співробітників навичкам презентації. Експертиза Вашого операційного менеджера перетворюється на багаторазовий тренінг із процесів. Ваш IT-лідер проводить навчання з роботи з системами, не встаючи зі свого робочого місця. Знання експертів масштабуються без витрат їхнього часу.
Оновлюйте навчання миттєво, щойно щось змінюється. Процес покращили? Відредагуйте сценарій і створіть відео наново за п’ять хвилин. Запустили нову систему? Оновіть навчання того ж дня. Ваша навчальна бібліотека залишається актуальною без потреби щоразу створювати все з нуля
Перетворюйте наявний контент на відео
У Вашій організації вже є навчальний контент, захований у презентаціях PowerPoint, PDF-файлах, документах Word і в головах експертів. Завантажте презентації, і HeyGen перетворить їх на професійне навчальне відео. Вставте тексти з інструкцій і створіть озвучене навчання. Ваша наявна робота перетвориться на захопливий відеоконтент.
Клонуйте експертів з предметної галузі
Ваш фахівець з комплаєнсу — єдина людина, яка по-справжньому розуміє Ваші політики. Ваш найкращий продавець володіє техніками, якими варто ділитися. Ваш операційний директор знає ефективні процеси. Створіть їхні AI-аватари. Запишіть їх один раз і використовуйте їхню експертизу необмежену кількість разів без постійного узгодження графіків.
Професійна якість без продакшн-експертизи
Ваше навчання має виглядати так само професійно, як і Ваша компанія. Жодних камер, освітлення, студій чи навичок відеомонтажу не потрібно. Оберіть один із 120+ професійних аватарів або створіть власні клони. Підберіть фони. Додайте брендинг. Створюйте навчальні відео мовлення-якості, які гідно представляють Вашу організацію.
Оновлюйте навчання за лічені хвилини
Компанії змінюються. Процеси вдосконалюються. Системи оновлюються. Політики переглядаються. Організації реорганізовуються. Коли Вашому навчанню потрібні оновлення, відредагуйте сценарій і заново створіть відео. П’ять хвилин замість п’яти тижнів. Ваша навчальна бібліотека завжди відповідає актуальним потребам бізнесу.
Розгорніть у всіх локаціях
П’ять офісів. Три зміни. Віддалені співробітники. Міжнародні команди. Усі потребують однакового навчання, але отримують до нього доступ по‑різному. Створіть один раз — використовуйте всюди. Доступ на вимогу означає, що нічна зміна навчається о 2:00, віддалені команди проходять навчання з дому, а міжнародні офіси отримують тренінги у своєму часовому поясі.
Багатомовність для глобальних команд
Міжнародним офісам потрібне навчання їхньою рідною мовою. Створюйте матеріали англійською, а потім перекладайте їх 175+ мовами з клонуванням голосу. Німецький офіс отримує навчання німецькою, команда в Шанхаї — мандаринською, Сан-Паулу — португальською. Усе це — з Вашого єдиного джерела контенту.
Від потреби в навчанні до опублікованого курсу за 3 кроки
Почніть з того, що вже маєте
Завантажте наявні навчальні матеріали. Презентації PowerPoint з воркшопів. PDF-посібники. Процесну документацію. Сценарії з живих навчальних сесій. Або запишіть експертів з предметної галузі, які пояснюють теми, що постійно викладають. Ваш навчальний контент уже існує в різних форматах. HeyGen перетворює його на професійне відео.
Створюйте професійні навчальні відео
Оберіть AI-аватара, який відповідає Вашій темі. Професійні ведучі для тренінгів з лідерства. Привітні обличчя для розвитку soft skills. Технічні експерти для навчання з роботи з системами. Налаштуйте все під Ваш бренд: додайте логотип компанії, кольори, затверджені шрифти. Створюйте відео, які виглядають так, ніби їх зробили у професійній студії.
Розгорніть у своїй організації
Експортуйте у Ваш LMS із пакуванням SCORM. Завантажуйте для інтранету або бази знань. Вбудовуйте в портали співробітників. Діліться через посилання. Ваше навчання досягає співробітників там, де вони навчаються. Відстежуйте завершення, контролюйте прогрес, вимірюйте ефективність у Ваших наявних системах.
Лідерство та менеджмент
Навчання Розвивайте лідерів на всіх рівнях завдяки програмам для нових менеджерів, коучингу, ухвалення рішень і управління змінами. Організації повідомляють про підвищення ефективності менеджменту до 40% після впровадження структурованих програм лідерства.
Програми розвитку навичок
Розвивайте ключові професійні навички, зокрема комунікацію, розв’язання проблем, ведення переговорів і тайм-менеджмент. Навчання у власному темпі підвищує компетентність команди та забезпечує вимірюваний ріст задоволеності клієнтів.
Навчання процесам і процедурам
Стандартизуйте робочі процеси та найкращі практики за допомогою послідовного навчання за SOP. Команди, які проходять навчання процесам у форматі відео, зменшують кількість помилок і підвищують якість більш ніж на 30%.
Навчання системам і інструментам
Прискорте впровадження внутрішніх систем, таких як CRM, ERP та інструменти підвищення продуктивності. Навчальні відео забезпечують швидше опанування й активніше використання порівняно лише з документацією.
Навчання для окремих відділів
Забезпечуйте цільове навчання для відділів продажів, маркетингу, операцій, HR та служби підтримки клієнтів. Команди впроваджують оновлення за лічені дні замість тижнів із послідовною, масштабованою подачею.
Організації досягають до 10-кратного зростання обсягу навчальних матеріалів завдяки відео-навчанню порівняно з традиційними методами
Від глобального навчання до відеореклами — HeyGen дає змогу кожному (так, саме Вам) створювати якісний, масштабований відеоконтент для будь-яких завдань. Ось деякі з переваг, які наші клієнти цінують найбільше:
HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Маєте запитання? У нас є відповіді
Які типи внутрішнього навчання Ви можете створювати?
Будь-яке навчання для співробітників: розвиток лідерських якостей, управлінські навички, soft skills, технічне навчання, навчання процесам і процедурам, робота з системами, оновлення знань із комплаєнсу, навчання для окремих відділів, професійний розвиток, комунікаційні навички, управління проєктами, тайм-менеджмент. Якщо Вам потрібно навчити співробітників цьому, HeyGen із цим упорається.
Чим це відрізняється від стандартних готових навчальних курсів?
Готові курси є загальними. У Вашої організації є власні процеси, системи, культура, термінологія. HeyGen створює навчання, адаптоване саме під Вашу компанію, використовуючи Ваш контент, Ваших експертів і Ваші приклади. Співробітники навчаються саме тому, що їм потрібно для роботи у Вашій організації.
Скільки часу потрібно, щоб створити навчальний курс?
Навчання простим процедурам: 30 хвилин. Комплексна програма з лідерства: один тиждень. Це значно швидше, ніж традиційне виробництво (від кількох тижнів до місяців) або робота із зовнішніми підрядниками (місяці). Більшість організацій створюють цілі бібліотеки навчальних матеріалів уже впродовж першого кварталу.
Що робити, якщо наш навчальний контент потребує оновлень?
Відредагуйте сценарій і створіть відео заново. П’ять хвилин замість укладання договорів із підрядниками чи повторних зйомок. Процес змінився? Оновіть навчання того ж дня. Систему оновлено? Оновіть навчальні матеріали негайно.
Чи справді відеотренінги підвищують показники проходження навчання?
Так. Організації стабільно повідомляють про у 2–3 рази вищі показники проходження навчання у форматі відео порівняно з навчанням на основі документів. Відео більш захопливе, його легше сприймати, воно краще вписується в робочі процеси. Співробітники справді проходять відеонавчання до кінця.
Як це працює з нашою LMS?
Експортуйте відео як SCORM-пакети, сумісні з усіма основними системами управління навчанням. Або завантажуйте MP4 для внутрішніх порталів, баз знань, інтранетів. Працює з Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors або будь-якою LMS, що підтримує SCORM.
Якої максимальної тривалості можуть бути навчальні відео?
Чи можуть кілька людей з моєї команди L&D користуватися HeyGen?
Так. HeyGen для бізнесу містить робочі простори для команд, де інструкційні дизайнери, менеджери з навчання та контент-кріейтори можуть співпрацювати. Спільні бібліотеки ресурсів забезпечують доступ усієї Вашої команди до затверджених аватарів, елементів бренду та шаблонів. Адмін-панель дає змогу керувати правами доступу та відстежувати використання.
Чим HeyGen відрізняється від традиційного відеовиробництва?
Традиційне створення навчальних відео вимагає планування виступів спікерів, бронювання студій, координації знімальних команд і монтажу на постпродакшні — зазвичай це займає 2–3 місяці й коштує $5,000–$15,000+ за одне готове відео. HeyGen забезпечує еквівалентну якість за лічені хвилини чи години, з необмеженою кількістю правок. Advantive повідомляє про скорочення часу створення контенту на 50%. Würth Group зменшила час виробництва на 50% і витрати на переклад на 80%.
А як щодо навчання для глобальних команд?
Створюйте навчальні матеріали Вашою основною мовою, перекладайте їх на 175+ мов із клонуванням голосу та синхронізацією губ. Те саме навчання, природно подане кожною мовою. Глобальна команда отримує послідовне навчання своєю бажаною мовою від Вашої єдиної L&D-команди.
Які формати відео та рівні якості підтримуються?
HeyGen експортує відео у форматі MP4 з роздільною здатністю до 4K. Більшість команд L&D використовують 1080p (Full HD), що забезпечує баланс між якістю та розміром файлу для доставки через LMS і з урахуванням пропускної здатності мережі. Ви також можете експортувати у 720p для мобільних або середовищ з обмеженою пропускною здатністю.
