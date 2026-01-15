Створюйте відео для адаптації співробітників, які нові колеги справді дивляться
Перетворюйте презентації PowerPoint та онбординг-документи на захопливе відеонавчання, яке масштабуються для кожного нового співробітника, у будь-якій локації та будь-якою мовою. Без потреби узгоджувати живі сесії, без зйомок і без затримок під час змін політик.
- Без кредитної картки
- Експорт SCORM включено
Вузьке місце у створенні контенту для навчання та розвитку
Вузьке місце в онбордингу
Ваша команда швидко розширюється, але живий онбординг не масштабується. Координація сесій відволікає менеджерів від їхньої роботи, віддалені нові співробітники годинами сидять у довгих Zoom-дзвінках через різні часові пояси, а зміст залежить від того, хто саме проводить сесію. Онбординг-презентації застарівають, навчання лише англійською залишає міжнародні команди осторонь, а HR витрачає години лише на організацію процесу. У результаті нові співробітники залишаються дезорієнтованими, не залученими й витрачають місяці, щоб вийти на повну продуктивність, тоді як статичні слайди та живі сесії не встигають за темпами Вашого зростання.
Рішення HeyGen
HeyGen перетворює Ваші наявні матеріали для онбордингу на професійне відеонавчання, яке нові співробітники дійсно проходять. Завантажуйте презентації PowerPoint, вставляйте контент із посібника для працівників або створюйте сценарії за допомогою ШІ, потім обирайте аватара-ведучого й створюйте відшліфовані онбординг-відео за лічені хвилини. Нові співробітники навчаються у зручний для себе час із можливістю ставити відео на паузу та перемотувати, що підвищує засвоєння матеріалу. Коли політики змінюються, просто відредагуйте сценарій і миттєво створіть відео заново. Наймаєте по всьому світу? Перекладіть усю Вашу онбординг-програму більш ніж 175 мовами з природним клонуванням голосу та синхронізацією губ. Ваша HR-команда створює один раз, оновлює миттєво й масштабує онбординг у темпі найму.
Усе, що потрібно командам L&D для масштабного навчання
З PowerPoint в онбординг-відео
Припиніть змушувати нових співробітників читати презентації на 80 слайдів. Завантажте Ваші наявні презентації, і HeyGen перетворить їх на навчальні відео з аватаром, який веде подачу,відеотренінгиз озвученням, переходами та професійним оформленням. Ваша бібліотека слайдів перетворюється на відеоконтент без потреби починати все з нуля.
Імпортуйте PowerPoint, Google Slides або PDF
Аватар професійно проводить Вас крізь контент
Автоматично додайте свій логотип і фірмові кольори
Клонування експерта з предметної галузі
Ваш керівник відділу продажу проводить найкраще продуктове навчання. Ваш інженерний менеджер ідеально пояснює технічний онбординг. Створіть їхні цифрові версії з короткого відеозапису. Вони записують один раз — онбординг триває завжди. Послідовна подача, жодних конфліктів у розкладі й більше не потрібно чекати на зайнятих експертів з предметної галузі.
Клонуйте реальних членів команди з короткого запису
Масштабуйте їхню експертизу на необмежену кількість нових співробітників
Оновлюйте навчальні скрипти без повторного запису
Глобальна локалізація онбордингу
Одне відео для онбордингу — усі мови, якими розмовляє Ваша команда. Переклад відео зі ШІ із клонуванням голосу робить навчання природним і «рідним» іспанською, португальською, мандаринською та ще понад 175 мовами — без відчуття незграбного дубляжу. Онбордьте всіх їхньою бажаною мовою з одного джерела.
Клонування голосу зберігає автентичність ведучого
Lip-sync узгоджує рухи обличчя з кожною мовою
Запускайте по всьому світу з одного основного відео
Інтеграція з LMS
Експортуйте відео для онбордингу безпосередньо у вашу систему управління навчанням. Пакети SCORM 1.2 та 2004 працюють з Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, BambooHR та іншими платформами. Відстежуйте проходження, задавайте вимоги до успішного складання та інтегруйтеся з наявним HR‑техстеком.
Експорт у форматі SCORM 1.2 та SCORM 2004
Налаштовувані пороги завершення
Пряма підтримка завантаження до LMS
Миттєве оновлення контенту
Політики змінюються. Процеси еволюціонують. Інструменти замінюють одне одного. Коли Вашому онбординговому контенту потрібне оновлення, відредагуйте сценарій і створіть нову версію за лічені хвилини, а не місяці. Без повторних зйомок, без затримок у продакшні, без застарілого навчання. Ваш онбординг завжди відповідає реальному стану справ у Вашій компанії.
Зміни в сценарії впроваджуються за лічені хвилини
Не потрібно повторно знімати відео
Контроль версій для відстеження відповідності вимогам
Самостійне навчання для віддалених команд
Віддалені нові співробітники в різних часових поясах дивляться матеріали тоді, коли їм зручно. Не потрібно узгоджувати календарі для живих тренінгів. Вони можуть ставити на паузу, перемотувати назад і передивлятися потрібні розділи. Онбординг відбувається за їхнім графіком, а не за вашим.
Працює в усіх часових поясах
Доступ на вимогу в будь-який час
Зручно з мобільних пристроїв для більшої гнучкості
Від потреби в навчанні до опублікованого курсу за 3 кроки
Використовуйте те, що вже маєте
Завантажте наявні презентації PowerPoint, вставте тексти з посібника для співробітників або дозвольте ШІ створити контент на основі Ваших матеріалів з онбордингу. Жодних проблем із «чистим аркушем». Ви вже знаєте, що мають засвоїти нові співробітники. HeyGen просто робить це придатним для перегляду.
Оберіть свого ведучого
Оберіть з понад 120 професійних AI-аватарів або створіть цифрового клона Вашого CEO, CHRO чи рекрутера. Підберіть голос, який відповідає культурі Вашої компанії. Налаштуйте вигляд і стиль під Вашу організацію. Ваш онбординг виглядатиме як професійно створене відео — без залучення відеографів.
Створюйте, перекладайте, впроваджуйте
Натисніть «Створити». За кілька хвилин у Вас будуть професійні відео для онбордингу. Експортуйте їх як файли SCORM для Вашої LMS, завантажуйте MP4 для порталу онбордингу або вбудовуйте у Вашу внутрішню мережу. Потрібні інші мови? Створіть усі 175+ мовних версій з того самого джерела одним кліком. Нові співробітники зможуть переглядати їх з ноутбуків, планшетів або телефонів.
Створено для будь-яких потреб у навчанні
Онбординг для всієї компанії
Забезпечте кожному новому співробітнику однаково якісне знайомство з вашою компанією. Вітальне звернення від керівництва, історія компанії та місія, культура й цінності, організаційна структура, огляд пільг і політик робочого місця. Міцний фундамент, який потрібен усім, незалежно від ролі.
Приклад використання: зростаюча SaaS-компанія створює базову серію з 8 відео для онбордингу, що охоплює ключову інформацію про компанію. Кожен новий співробітник — від 50-го до 500-го — переглядає однакове професійне вступне відео.
Навчання для конкретних ролей
Методологія продажів для акаунт-менеджерів, інженерні стандарти для розробників, робочі процеси customer success для команди підтримки, вимоги комплаєнсу для фінансів. Таргетоване навчання для різних відділів без проведення окремих живих сесій для кожної ролі.
Приклад використання: технологічна компанія підтримує онбординг-треки для команд Engineering, Sales, Marketing та Customer Success. Нові співробітники проходять загальнокорпоративну програму, а також модулі, специфічні для їхнього відділу.
Онбординг віддалених співробітників
Рекомендації для розподілених команд, інструменти комунікації та найкращі практики, налагодження зв’язків у віртуальному форматі, очікування щодо облаштування домашнього офісу, політики віддаленої роботи. Допоможіть новим віддаленим співробітникам відчути себе частиною команди з першого дня, не змушуючи їх виходити на дзвінки з головним офісом о 6-й ранку.
Приклад використання: повністю віддалена компанія онбордить понад 40 співробітників щокварталу в 15 країнах. Відеонавчання забезпечує однаковий досвід незалежно від місця розташування чи часового поясу.
Глобальний онбординг команди
Запровадьте послідовний онбординг у всьому світі за допомогою багатомовних навчальних відео, щоб кожен співробітник навчався своєю бажаною мовою.
Приклад використання: міжнародна компанія один раз створює базовий онбординг і запускає його 8 мовами. Міжнародний найм прискорюється без окремих бюджетів на виробництво для кожного ринку.
Відповідність вимогам і обов’язкове навчання
Виконуйте регуляторні вимоги за допомогою обов’язкового навчання, яке є послідовним і відстежуваним. Запобігання домаганням, безпека на робочому місці, захист даних, кодекс поведінки. Забезпечте, щоб нові співробітники проходили обов’язкові політики, навчання з безпеки та регуляторну підготовку за допомогою навчальних відео з комплаєнсу з відстеженням на основі SCORM і звітністю, готовою до аудиту.
Випадок використання: медична компанія гарантує, що 100% нових співробітників проходять навчання з HIPAA до отримання доступу до системи. Відеоформат разом зі SCORM-відстеженням забезпечує необхідну документацію для регуляторних аудитів.
Онбординг менеджера
Очікування від лідерства, основи управління людьми, процес оцінювання результатів, найкращі практики проведення зустрічей один на один, обов’язки під час найму та співбесід. Підготуйте індивідуальних виконавців, підвищених до керівних ролей, до їхніх нових обов’язків.
Випадок використання: компанія щороку підвищує 20 співробітників до керівних посад. Програма адаптації менеджерів гарантує, що вони розуміють очікування, перш ніж очолити команди.
Найшвидше зростаючий продукт на G2 — і на це є причина
Від глобального навчання до відеореклами — HeyGen дає змогу будь-кому (так, саме Вам) створювати якісний, масштабований відеоконтент для будь-яких завдань. Ось деякі з переваг, які наші клієнти цінують найбільше:
HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість
Подивіться, як компанії, подібні до Вашої, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Маєте запитання? У нас є відповіді
Які типи онбордингового контенту найкраще підходять для відео?
Більшість матеріалів для онбордингу чудово підходять для формату відео, зокрема ознайомлення з компанією, культурою, пільгами, навчання роботі з системами, політиками та очікуваннями від ролі. Багато команд також розширюють онбординг, перетворюючи його на безперервний внутрішній навчальний відеоконтент для постійного навчання та підвищення кваліфікації.
Якої тривалості мають бути онбординг-відео?
Тривалість окремих відео тримайте в межах 5–15 хвилин. Довші теми розбийте на розділи. Увесь онбординг може тривати кілька годин і складатися з багатьох коротких модулів. Увага помітно падає після 15 хвилин, тож коротші, сфокусовані відео забезпечують вищий відсоток проходження, ніж «марафонські» сесії.
Чи потрібні Вам навички відеовиробництва?
Ні. Якщо Ви вмієте створювати презентації в PowerPoint або писати сценарій, Ви зможете створювати професійні відео для онбордингу. HeyGen бере на себе всю технічну частину виробництва. Більшість HR-команд створюють своє перше відео менш ніж за 30 хвилин, навіть без досвіду роботи з відео.
Як працює експорт SCORM?
Експортуйте Ваше відео онбордингу як SCORM-пакет (формат 1.2 або 2004). Завантажте його у Ваш LMS так само, як будь-який інший навчальний модуль. Налаштуйте вимоги до проходження. Ваш LMS відстежує, хто переглянув відео, прогрес і статус завершення. Працює з Workday, Cornerstone, SAP SuccessFactors та всіма основними платформами для навчання.
Чи можете Ви оновлювати відео, не починаючи все спочатку?
Так. Відредагуйте свій сценарій з оновленою інформацією та заново створіть відео. Це займає 5–10 хвилин. Без повторного запису, без складних оновлень у LMS, без плутанини з версіями. Особливо важливо, коли змінюються політики або Ви розумієте, що щось потрібно уточнити через запитання нових співробітників.
А як щодо різних мов?
Створіть своє онбординг-відео основною мовою. Натисніть «Перекласти». Оберіть іспанську, французьку, португальську, мандаринську, гінді або будь-яку комбінацію з понад 175 мов. HeyGen створює локалізовані версії з природним клонуванням голосу та синхронізацією губ. Той самий аватар говорить вільною іспанською, французькою або японською.
Чи підходить це для віддалених співробітників?
Особливо зручно для віддалених співробітників. Вони дивляться у зручний для себе час у різних часових поясах. Можна зробити паузу на обід, перемотати фрагменти, де потрібна додаткова ясність, подивитися з ноутбука чи телефона. Більше не потрібно змушувати команду в Токіо виходити на дзвінки з головним офісом о 3-й ночі.
Скільки це коштує порівняно з очним навчанням?
Живе онбординг-навчання має приховані витрати на час HR-координатора, час менеджерів, офісну інфраструктуру та поїздки для компаній з кількома офісами. Типова компанія витрачає 15–25 годин робочого часу на кожну групу нових співробітників. Відео-онбординг усуває більшість цих накладних витрат. Одноразове створення, яке можна використовувати безліч разів. Більшість HR-команд бачать позитивний ROI вже впродовж першого кварталу.
Досліджуйте інші рішення
Сфери використання
Інструменти
Історії клієнтів
- Advantive: створення контенту на 50% швидше
- Група Würth: зниження витрат на переклад на 80%
- Workday: локалізація за лічені хвилини
- Sibelco: масштабоване створення навчальних матеріалів
- Stratasys: глобальне розгортання навчання
- HubSpot: відео зі ШІ в масштабі
- Coursera: локалізація відео
- Lattice: масштабне онбординг-навчання
Почніть створювати навчальні відео вже сьогодні
Перестаньте чекати місяцями на контент, який застаріває ще до запуску. Створюйте професійні навчальні відео за лічені хвилини, миттєво перекладайте їх будь-якою мовою та оновлюйте щоразу, коли змінюється Ваш бізнес — без повторних зйомок. Приєднуйтеся до команд L&D у Workday, Advantive та Würth Group, які вже змінили підхід до навчання.
- Не потрібна банківська картка
- Експорт SCORM включено
- Скасувати можна будь-коли