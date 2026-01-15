Онбординг для всієї компанії Забезпечте кожному новому співробітнику однаково якісне знайомство з вашою компанією. Вітальне звернення від керівництва, історія компанії та місія, культура й цінності, організаційна структура, огляд пільг і політик робочого місця. Міцний фундамент, який потрібен усім, незалежно від ролі. Приклад використання: зростаюча SaaS-компанія створює базову серію з 8 відео для онбордингу, що охоплює ключову інформацію про компанію. Кожен новий співробітник — від 50-го до 500-го — переглядає однакове професійне вступне відео.



Навчання для конкретних ролей Методологія продажів для акаунт-менеджерів, інженерні стандарти для розробників, робочі процеси customer success для команди підтримки, вимоги комплаєнсу для фінансів. Таргетоване навчання для різних відділів без проведення окремих живих сесій для кожної ролі. Приклад використання: технологічна компанія підтримує онбординг-треки для команд Engineering, Sales, Marketing та Customer Success. Нові співробітники проходять загальнокорпоративну програму, а також модулі, специфічні для їхнього відділу.



Онбординг віддалених співробітників Рекомендації для розподілених команд, інструменти комунікації та найкращі практики, налагодження зв’язків у віртуальному форматі, очікування щодо облаштування домашнього офісу, політики віддаленої роботи. Допоможіть новим віддаленим співробітникам відчути себе частиною команди з першого дня, не змушуючи їх виходити на дзвінки з головним офісом о 6-й ранку. Приклад використання: повністю віддалена компанія онбордить понад 40 співробітників щокварталу в 15 країнах. Відеонавчання забезпечує однаковий досвід незалежно від місця розташування чи часового поясу.



Глобальний онбординг команди Запровадьте послідовний онбординг у всьому світі за допомогою багатомовних навчальних відео, щоб кожен співробітник навчався своєю бажаною мовою. Приклад використання: міжнародна компанія один раз створює базовий онбординг і запускає його 8 мовами. Міжнародний найм прискорюється без окремих бюджетів на виробництво для кожного ринку.



Відповідність вимогам і обов’язкове навчання Виконуйте регуляторні вимоги за допомогою обов’язкового навчання, яке є послідовним і відстежуваним. Запобігання домаганням, безпека на робочому місці, захист даних, кодекс поведінки. Забезпечте, щоб нові співробітники проходили обов’язкові політики, навчання з безпеки та регуляторну підготовку за допомогою навчальних відео з комплаєнсу з відстеженням на основі SCORM і звітністю, готовою до аудиту. Випадок використання: медична компанія гарантує, що 100% нових співробітників проходять навчання з HIPAA до отримання доступу до системи. Відеоформат разом зі SCORM-відстеженням забезпечує необхідну документацію для регуляторних аудитів.