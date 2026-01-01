Упродовж понад 150 років, Sibelco є глобальною компанією з матеріальних рішень, що спеціалізується на видобутку та переробці промислових мінералів. Штаб-квартира компанії розташована в Бельгії, а операції здійснюються по всьому світу, зокрема в Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азії. Sibelco віддана принципам сталого розвитку та інновацій, постійно вдосконалюючи свої процеси й продукти, щоб відповідати зростаючим потребам клієнтів і водночас мінімізувати вплив на довкілля.

Жан-Марі Петі, менеджер з цифрового навчання в Sibelco, розповів, що традиційний процес створення внутрішніх навчальних відео часто займає місяці виробничого часу. Однак з HeyGen його команда суттєво підвищила ефективність, узгодивши свої зусилля з місією компанії — надавати безпечні й інформативні навчальні матеріали, які спрощують процес їхнього виробництва в ланцюгу постачання.

Завдання

Раніше створення відео було серйозною перешкодою для навчальної команди Sibelco. Пошук акторів, поїздки до різних локацій по всьому світу, монтаж і адаптація кожного відео під різні мови забирали багато часу та ресурсів. Такий традиційний підхід не лише виснажував їхній бюджет, а й заважав команді створювати відео швидко та результативно.

Зацікавившись інструментами зі ШІ, які могли б скоротити витрати та оптимізувати час виробництва, команда Learning & Development Жан-Марі відкрила для себе HeyGen, що повністю змінило їхній робочий процес. Команді більше не потрібно було запрошувати акторів до студії на години чи навіть дні для створення відео, що заощадило час і зусилля. Завдяки HeyGen оновлення контенту можна впроваджувати дуже швидко, тож навчальні матеріали завжди відповідають актуальним політикам і процедурам.

Рішення

Інтеграція реалістичних AI-аватарів HeyGen та функцій перетворення тексту на мовлення суттєво змінила навчальні процеси Sibelco, зменшивши їхню залежність від зовнішніх підрядників. Публікуючи відео власними силами, команда отримала значно більший контроль над контентом, що призвело до відчутної економії коштів і надало їхній продакшн-команді змогу самостійно створювати відео.

Цей новий робочий процес не лише оптимізував процеси Sibelco, а й дав змогу створювати навчальні відео студійної якості в більшому масштабі, забезпечуючи співробітників знаннями та навичками, необхідними для безпечного й ефективного виконання їхньої роботи. Завдяки спрощенню процесу виробництва команда L&D Жан-Марі може швидко розробляти контент, адаптований до конкретних навчальних потреб. Це гарантує, що співробітники отримують послідовні й чіткі інструкції, зменшуючи ймовірність помилок і підвищуючи їхню загальну результативність. У підсумку це не лише відповідає вимогам до навчання, а й формує культуру безпеки та ефективності в усій організації.

Результати

Менш ніж за шість місяців компанія Sibelco кардинально скоротила час, необхідний для створення внутрішніх навчальних відео. Вартість відеовиробництва суттєво знизилася, що дозволило їхній команді заощаджувати 1 000 євро лише за одну хвилину навчального контенту. Крім того, їхня команда використовувала HeyGen, щоб продемонструвати своїм колегам потенціал ШІ, що виявилося безцінним для підкреслення трансформаційних можливостей ШІ в Sibelco.

Крім того, використання HeyGen дало їм змогу суттєво збільшити кількість відео, які вони створюють і публікують. Ця зміна надала ширшому колу людей можливість експериментувати та створювати, навіть тим, хто не має глибокої експертизи у відеовиробництві. Тепер їхня команда може ефективно оновлювати наявний контент і створювати високоякісні навчальні матеріали, не збільшуючи свої бюджети.

«З HeyGen усе стає менш складним і більш інтуїтивним. Хоча використання ШІ може здаватися лякаючим, робочий процес у HeyGen робить його простим в освоєнні та дає нашій команді змогу заощаджувати час і кошти, водночас зберігаючи безпеку співробітників Sibelco».

Жан-Марі Петі

Менеджер з цифрового навчання в Sibelco