Як створити цифрового двійника

Хочете персоналізувати свої відео так, як ніколи раніше? Завдяки Digital Twins у HeyGen Ви можете створити аватар, який виглядає й відчувається як Ви — до найменших деталей Вашого стилю, міміки та голосу. Це найособистіший спосіб бути присутніми у своїх відео, не з’являючись щоразу перед камерою.

Почніть у вкладці Avatars

Увійдіть у свій акаунт HeyGen і відкрийте вкладку Avatars на панелі керування. Тут Ви можете вибрати наявний Digital Twin або створити новий.

Натисніть «Create Avatar», потім виберіть «Почати». Ознайомтеся з порадами щодо запису, щоб забезпечити найкращу можливу якість. Вас також попросять обрати, чи вмикати розпізнавання жестів, яке фіксує більші рухи у Вашому відео й зберігає їх як жести, що можна повторно використовувати у Ваших відео.

Далі виберіть, як Ви хочете надати своє відео. Ви можете завантажити файл, записати його безпосередньо з вебкамери або скористатися телефоном.

Найкращі практики запису відеоматеріалу

Щоб отримати найкращий результат, завантажте або запишіть відео тривалістю приблизно дві хвилини. Рухайтеся природно й уникайте надмірно виразних жестів, щоб Ваш аватар не виглядав занадто анімованим.

За можливості використовуйте камеру або смартфон з високою роздільною здатністю. Якщо Ви лише тестуєте, достатньо 30-секундного фрагмента. Ви можете або завантажити відзнятий матеріал, або записати його безпосередньо в браузері.

Завантажте та надішліть Ваші відеоматеріали

Після завантаження Вашого відео Ви зможете обрати додаткові параметри, зокрема збереження фонових звуків, нормалізацію гучності аудіо, видалення фону та експорт Вашого аватара в роздільній здатності 4K.

Потім Вам буде запропоновано записати коротке відео з вебкамери для верифікації, яке можна завершити після створення аватара. HeyGen проаналізує Ваше відео та підсвітить моменти, які можуть потребувати покращення.

Коли все виглядає добре, натисніть «Submit». HeyGen створить Ваш Digital Twin і додасть його до Вашої бібліотеки ресурсів.

Редагуйте свій Digital Twin

Щойно Ваш аватар буде створений, Ви зможете вносити зміни будь-коли. Виберіть свій аватар і натисніть «Edit Avatar».

Тут Ви можете видалити або змінити фон, змінити роздільну здатність, а також вибрати або оновити голос. Коли завершите, натисніть «Save Changes».

Створюйте додаткові образи аватарів

Ви також можете створювати Avatar Looks, щоб додати різноманіття до Ваших відео. Looks — це варіації Вашого Digital Twin з різними образами, позами або фонами.

Щоб створити Look, завантажте однихвилинне відео або набір власних фото. Для завантаження фото додайте поєднання крупних планів і повноростових знімків під різними кутами та з різними виразами обличчя. Після верифікації Ваші нові Looks будуть доступні для використання в будь-якому проєкті.

Тепер у Вас є власний Digital Twin, готовий до використання в HeyGen. Завдяки кастомним Looks і розширеним можливостям виразності Ви можете легко створювати захопливі, персоналізовані відео.