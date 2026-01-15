Створюйте навчальні відео про продукт, які прискорюють продуктивність продажів
Клонуйте ваших продакт-менеджерів і пресейл-інженерів в AI-аватарів, які навчатимуть необмежену кількість членів команди. Оновлюйте продуктове навчання миттєво, щойно змінюються функції. Масштабуйте знання про продукт для команд продажів, підтримки та партнерів без потреби знову проводити живі сесії.
Вузьке місце у створенні контенту для навчання та розвитку
Ваша продуктова команда застрягла в нескінченному повторенні одного й того самого навчання, поки знання про продукт відстають. Продакт-менеджери витрачають години на повторні пояснення функцій, нові співробітники з продажу чекають на тренінги, команди підтримки та customer success ледве встигають за останніми релізами, а партнери неправильно демонструють продукт. З десятками оновлень щокварталу живе навчання не масштабується, продавцям потрібні місяці, щоб вийти на повну ефективність, якість демо залежить від конкретної людини, а Ваші найкращі продуктові експерти втрачають цінний час розробки на навчання. Документацію ніхто не читає, неякісні записи в Zoom складно оновлювати, і Ваша команда продажу програє угоди конкурентам, чиї продавці краще розуміють продукт.
Рішення HeyGen
HeyGen перетворює Ваших експертів з предметної галузі на AI-аватарів, які проводять необмежене навчання з продукту, не відволікаючи їх від роботи. Один раз запишіть Вашого продакт-менеджера, solutions engineer або найкращого продавця — і їхній цифровий двійник навчатиме кожного нового співробітника, пояснюватиме всі функції та демонструватиме всі варіанти використання. Коли продукт змінюється, просто оновіть сценарій і заново створіть навчання за лічені хвилини, щоб відділ продажів вивчив нові функції в той самий день, коли вони виходять. Стандартизуйте найефективніший демо-показ для всієї команди, забезпечуючи послідовні, високоякісні демо замість результатів, що залежать від окремого менеджера.
Усе, що потрібно командам L&D для масштабного навчання
Клонування експерта з предметної галузі
Ваш продакт-менеджер став вузьким місцем. Створіть його копію як AI-аватар. Його цифрова версія презентує огляд продукту, детальний розбір функцій, конкурентне позиціонування та технічну архітектуру. Один раз записали — працює для Вас завжди. Sales engineer надто зайнятий, щоб навчати партнерів? Створіть його копію. Ваш найкращий продавець показує найкращий демо? Створіть його копію.
Запишіть експерта один раз для необмеженого навчання
Клонуйте продакт-менеджерів, інженерів з продажу та найкращих співробітників
Цифровий експерт, доступний 24/7
Звільніть експертів-предметників від повторюваного навчання
Миттєве навчання з новими функціями
SaaS-компанії випускають оновлення щотижня або щомісяця. Створюйте навчання щодо нових функцій того ж дня, коли Ви робите реліз. Ваш продакт-менеджер записує 10-хвилинне оновлення. Створіть відео. Одразу надішліть його командам продажів, підтримки та успіху клієнтів. Усі дізнаються про нові функції ще до того, як клієнти почнуть запитувати. Наступний реліз? Оновіть сценарій і створіть відео заново.
Навчання з нових функцій у день релізу
Оновлюйте навчальні матеріали за лічені хвилини
Не відставайте від темпів розвитку продукту
Жодних повторних записів експертів для оновлень
Стабільна якість демо
Ваш найкращий сейлз закриває угод у 3 рази більше за середній показник. Уся справа в його демо. Зробіть це демо стандартом, якому навчаються всі. Запишіть його найкращий сценарій демо, ключові меседжі та роботу із запереченнями. Кожен новий співробітник опановує цей перевірений підхід. Якість демо стає Вашою конкурентною перевагою.
Запишіть найкращий демо-дзвінок як стандартне навчання
Стабільна якість демо в усій команді
Перевірені сценарії розмов для всіх сейлз-репів
Стандартизовані питання для виявлення потреб
Швидкий вихід відділу продажів на планові показники
Новим співробітникам потрібно шість місяців, щоб вийти на продуктивність. Скоротіть час адаптації завдяки комплексному продуктовому навчанню, яке вони проходять у зручному для себе темпі. У перший день вони починають дивитися навчання від клонованих експертів Вашої компанії. На другому тижні вже розуміють ключові функції. Наприкінці першого місяця впевнено проводять демо. Середній час до першої угоди скорочується з шести місяців до трьох.
Скоротіть час адаптації на 40–60%
Самостійне навчання для нових співробітників
Продуктові знання за запитом
Швидший час до першої угоди
Багатомовні глобальні команди
Міжнародним командам з продажів, підтримки та партнерам потрібне навчання продукту їхньою мовою. Створіть навчання один раз англійською. Перекладіть його німецькою, португальською, японською, мандаринською. Клонування голосу забезпечує природне мовлення, а не незграбний дубляж. Глобальні команди розуміють продукти так само глибоко, як і штаб-квартира.
Понад 175 мов з одного джерела
Природне клонування голосу для кожної мови
Можливості для глобальної команди
Міжнародне навчання в той самий день
Масштабуйтеся без найму
Ваша команда з розвитку з двох людей підтримує 200 співробітників, і незабаром їх буде 400. Клонуйте своїх експертів. Їхні аватари беруть на себе необмежений обсяг навчання. Набір нових співробітників групами по 50? Без проблем. Ваші можливості навчання стають безмежними без збільшення штату.
Необмежені можливості для навчання
Не потрібно додаткових співробітників
Обслуговуйте зростаючі організації
Масштабуйтеся швидше, ніж наймаєте нових співробітників
Від потреби в навчанні до опублікованого курсу за 3 кроки
Зафіксуйте знання про продукт
Почніть з експертів Вашого продукту: продакт-менеджерів, інженерів із рішень, найкращих продавців. Запишіть, як вони пояснюють Ваш продукт, демонструють функції, проводять демо. Або завантажте вже наявні презентації. Експертиза вже існує — HeyGen робить її багаторазово придатною до використання.
Створіть аватар експерта з предметної галузі
Перетворюйте записи на AI-аватарів. Ваш продакт-менеджер стає цифровим ведучим, який проводить навчання за запитом. Обирайте професійних аватарів або створюйте власні клони з відео. Експертиза Ваших SME масштабується без витрат їхнього часу.
Безперервно розгортайте та оновлюйте
Розгорніть для відділів продажів, клієнтського успіху, підтримки та партнерів. Розміщуйте у Вашій LMS, вбудовуйте в бази знань, діліться за посиланнями. Коли продукти змінюються, оновлюйте скрипти й створюйте нові версії за лічені хвилини. Ваше навчання розвивається разом із Вашим продуктом.
Створено для будь-яких потреб у навчанні
Навчання з продукту для відділу продажів
Забезпечте відділ продажів глибокими знаннями про продукт. Огляди функцій, конкурентне позиціонування, приклади використання за галузями, ціноутворення, технічні вимоги, опрацювання заперечень. Нові співробітники проходять комплексне навчання ще до свого першого дзвінка потенційному клієнту.
Надайте представникам глибокі знання про продукт ще до їхнього першого дзвінка потенційному клієнту. Багато команд поєднують це зі структурованими відео для адаптації співробітників, щоб пришвидшити початковий етап входження в роль.
Підтримка успіху клієнтів
Навчайте CSM тому, як працює продукт, найкращим практикам використання функцій, стратегіям впровадження та можливостям розширення. CSM достатньо глибоко розуміють продукти, щоб підвищувати цінність для клієнтів і виявляти можливості додаткових продажів.
Приклад використання: команда CSM із 40 фахівців керує 2 000 акаунтів. Випуски продукту відбуваються щомісяця. Менеджер CSM створює навчання щодо нових функцій у той самий день, коли виходять релізи. Рівень використання функцій клієнтами зростає на 60%.
Навчання технічної підтримки
Надайте службі підтримки технічні знання про продукт: можливості функцій, інструкції з усунення несправностей, відомі проблеми, деталі інтеграцій, способи усунення помилок. Завдяки глибокому розумінню продукту агенти підтримки швидше розв’язують звернення.
Випадок використання: глобальна команда підтримки в трьох часових поясах. Продакт-менеджера клоновано як аватара, який проводить технічне навчання. Час вирішення звернень у підтримку скоротився на 35%.
Партнерська та каналова підтримка
Навчайте реселерів та партнерів з упровадження Вашої продуктової лінійки. Створюйте партнерські навчальні програми, які масштабуються на необмежену кількість партнерських організацій без окремої команди з розвитку партнерів.
Приклад використання: постачальник програмного забезпечення з 200 партнерськими каналами. Менеджер з роботи з партнерами створює навчання з продукту. Партнери проходять сертифікацію. Дохід, залучений партнерами, зріс на 45%.
Підтверджений результат: організації повідомляють про скорочення часу виходу продавців на план на 50% завдяки відео-навчанню продукту порівняно з підходами, що базуються лише на документації.
Навчання щодо випуску нових функцій
Навчайте команди новим функціям у день їхнього запуску. Продуктові менеджери створюють короткі тренінги до релізу. Відділи продажів, успіху клієнтів і підтримки залишаються в курсі безперервної еволюції продукту.
Випадок використання: SaaS-платформа випускає оновлення щотижня. Команда продуктових маркетологів створює 5–10-хвилинні тренінги щодо релізів. Команди, що відповідають за дохід, починають посилатися на нові функції вже за кілька днів, а не тижнів.
Найшвидше зростаючий продукт на G2 — і на це є причина
Від глобального навчання до відеореклами — HeyGen дає змогу будь-кому (так, саме Вам) створювати якісний, масштабований відеоконтент для будь-яких завдань. Ось деякі з переваг, які наші клієнти цінують найбільше:
HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та забезпечують зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Є запитання? У нас є відповіді
Що таке клонування експертів (SME) для навчання з продукту?
Клонування експертів-предметників створює AI-аватарів Ваших продуктових фахівців, які проводять навчання їхнім голосом і в їхньому стилі. Багато команд розширюють це використання за межі продуктового навчання, створюючи постійні внутрішні навчальні відео для безперервного розвитку компетенцій у різних ролях.
Як Ви підтримуєте актуальність навчання, коли функції постійно змінюються?
Відредагуйте сценарій з оновленою інформацією та створіть відео за лічені хвилини. Ваш аватар експерта з предметної галузі пояснює нові функції без повторного запису реальної людини. Навчання залишається синхронізованим із випусками продукту. Оновлюйте навчальні матеріали так само швидко, як Ви випускаєте код.
Чи може це повністю замінити живе навчання продукту?
Для передавання знань і демонстраційного навчання — так. Відео чудово підходить для пояснення функцій і навчання ключовим повідомленням. Для інтерактивної рольової гри поєднуйте відео для засвоєння знань із живими сесіями для відпрацювання навичок. Більшість організацій використовують відео для 80% навчання продукту.
Скільки часу потрібно, щоб створити повноцінне навчання з продукту?
Для типової SaaS-продуктової компанії 2–4 години записаного контенту достатньо, щоб охопити основні функції, сценарії використання та позиціонування. Запишіть експерта з предметної галузі, який пояснює ці теми. Створіть відео. Більшість організацій створюють базове навчання протягом одного тижня.
Чи справді відеотренінги скорочують час виходу менеджерів з продажу на план?
Так. Організації повідомляють про скорочення часу до повної продуктивності на 40–60%. Навчання за допомогою відео у власному темпі означає, що нові співробітники навчаються настільки швидко, наскільки можуть засвоювати інформацію, а не чекають на заплановані тренінги. Повне розуміння продукту вже в перший місяць пришвидшує їхній шлях до першої угоди.
Як це працює для підтримки партнерів?
Створюйте навчання для сертифікації партнерів. Партнери проходять його у зручний для себе час. Відстежуйте проходження, щоб підтвердити рівень знань. Багато постачальників програмного забезпечення вимагають сертифікації партнерів перед затвердженням реєстрації угоди.
Якої максимальної тривалості можуть бути навчальні відео?
HeyGen підтримує відео різної тривалості. Найефективніше навчання відповідає принципам мікронавчання — модулі тривалістю 3–10 хвилин, які зосереджені на конкретних навчальних цілях. Водночас Ви можете створювати довший контент для комплексних тем. Для розширених навчальних матеріалів (20+ хвилин) варто розбивати контент на розділи, щоб підвищити залученість слухачів і показники завершення навчання.
Чи можуть кілька людей з моєї команди L&D користуватися HeyGen?
Так. HeyGen для бізнесу містить робочі простори для команд, де інструкційні дизайнери, менеджери з навчання та контент-кріейтори можуть співпрацювати. Спільні бібліотеки ресурсів забезпечують доступ усієї Вашої команди до затверджених аватарів, елементів бренду та шаблонів. Адмін-панель дає змогу керувати правами доступу та відстежувати використання.
Чим HeyGen відрізняється від традиційного відеовиробництва?
Традиційне створення навчальних відео вимагає планування виступів ведучих, бронювання студій, координації знімальних команд і монтажу на етапі постпродакшну — зазвичай це займає 2–3 місяці й коштує $5,000–$15,000+ за одне готове відео. HeyGen забезпечує еквівалентну якість за лічені хвилини чи години з необмеженою кількістю правок. Advantive повідомляє про скорочення часу створення контенту на 50%. Würth Group зменшила час виробництва на 50% і витрати на переклад на 80%.
Що робити, якщо наш продакт-менеджер не хоче, щоб його записували?
Використовуйте професійні AI-аватари замість клонування. Ваші знання про продукт подає професійний ведучий. Експертиза в контенті важливіша за те, хто її озвучує.
Історії клієнтів
- Advantive: створення контенту на 50% швидше
- Група Würth: зниження витрат на переклад на 80 %
- Workday: локалізація за лічені хвилини
- Sibelco: масштабоване створення навчальних матеріалів
- Stratasys: глобальне розгортання навчання
- HubSpot: відео зі ШІ в масштабі
- Coursera: локалізація відео
- Lattice: масштабне онбординг-навчання
