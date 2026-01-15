Створюйте багатомовні навчальні відео, які зрозумілі кожному

Ваші іспаномовні співробітники не розуміють англомовного навчання з техніки безпеки. OSHA оштрафувала Вас за порушення мовних вимог. Традиційний переклад коштує $50,000 для Вашої навчальної програми. Створюйте навчання 175+ мовами з природним клонуванням голосу та синхронізацією губ. Одне відео перетворюється на необмежену кількість мов. Відповідає вимогам OSHA, на 90% дешевше.

Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Вузьке місце у створенні навчального контенту

Багатомовний виклик навчання

Ваші співробітники розмовляють різними мовами, але навчання з техніки безпеки та дотримання вимог проводиться лише англійською. Багато працівників не розуміють його достатньо добре, що наражає Вашу організацію на ризик порушення мовних вимог OSHA та штрафів до $15,000 за кожен випадок. Традиційний переклад навчальних матеріалів є повільним і дорогим, часто коштує тисячі доларів за одну мову й дає неякісний дубляж, який знижує залученість. Субтитри не розв’язують проблему, адже передбачають високий рівень навичок читання та перегляд із увімкненим звуком. У результаті — слабке розуміння матеріалу, низькі показники проходження навчання та постійні юридичні ризики, тоді як організації з багатомовними програмами навчання працюють безпечно й відповідно до вимог для всіх мовних груп.


Рішення HeyGen

HeyGen перетворює Ваше наявне навчання на багатомовний відеоконтент 175+ мовами. Завантажте своє англомовне навчання й миттєво створюйте природні переклади з клонуванням голосу ШІ та точною синхронізацією губ, отримуючи професійну якість без незграбного дубляжу. На відміну від традиційного перекладу, який коштує тисячі доларів за мову, фікована підписка HeyGen покриває необмежену кількість відео необмеженою кількістю мов, зменшуючи витрати до 90%. Коли навчальні матеріали змінюються, оновіть сценарій один раз і перезапустіть усі мовні версії за лічені хвилини, зберігаючи Вашу глобальну бібліотеку навчальних матеріалів точною, відповідною вимогам і завжди актуальною.

Усе, що потрібно командам L&D для масштабного навчання

Понад 175 мов із клонуванням голосу

Перекладіть навчальні матеріали будь-якою мовою, якою розмовляють Ваші співробітники. Іспанська (латиноамериканська та європейська), мандаринська китайська, вʼєтнамська, тагальська, арабська, гінді, португальська, польська, корейська, японська та ще понад 165 мов. Природне клонування голосу зі ШІ забезпечує навчання, що звучить автентично кожною мовою. Жодного роботизованого синтезу мовлення. Професійні голоси людської якості, які зберігають емоції та інтонацію.

Понад 175 мов і регіональних варіантів

Природне клонування голосу для кожної мови

Автентична якість мовлення носія мови

Емоції та тон збережені в усіх мовах

Професійна технологія синхронізації губ

Рухи рота відповідають усній мові. Під час навчання іспанською видно характерні для іспанської мови рухи губ. Під час навчання мандаринською видно притаманну їй артикуляцію. Це усуває незграбний ефект дубляжу, коли звук не збігається з відеорядом. Професійна якість подачі матеріалу формує довіру та підсилює авторитет у слухачів. Співробітники із зацікавленням взаємодіють із контентом, який виглядає й звучить природно.

Синхронізація губ понад 175 мовами

Природний рух губ для кожної мови

Без неприродного ефекту дубляжу

Професійна якість презентації

Відповідність мовним вимогам OSHA

OSHA вимагає проводити навчання мовою, яку працівники розуміють. HeyGen забезпечує відповідне вимогам багатомовне навчання з техніки безпеки. Інформування про небезпеки, lockout tagout, ЗІЗ, дії в надзвичайних ситуаціях — рідною мовою працівників. Фіксуйте відповідність вимогам завдяки відстеженню проходження навчання. Уникайте приписів і штрафів завдяки навчанню, яке працівники справді розуміють.

Мовне навчання, що відповідає вимогам OSHA

Навчання з техніки безпеки будь-якою мовою

Задокументоване розуміння працівниками матеріалу

Уникайте порушень вимог до мови в документації

Зниження витрат на 90% порівняно з традиційним перекладом

Традиційні агенції: $3,000–$8,000 за мову за одне відео. HeyGen: фіксована підписка з необмеженою кількістю мов. Однакова вартість, чи це одна мова, чи п’ятдесят. Перші кілька мультимовних відео повністю окупаються. Величезний ROI для глобальних програм навчання. Припиніть обирати, на які мови Вам вистачить бюджету. Навчайте всіх їхньою рідною мовою.

Фіксована вартість, необмежена кількість мов

Економія 90% порівняно з традиційним перекладом

Без окремих тарифів за мову

Окупність інвестицій уже на перших кількох відео

Оновлюйте всі мови одночасно

Потрібно оновити навчання? Відредагуйте англомовний сценарій. Створіть усі мовні версії заново за лічені хвилини. Без координації восьми окремих проєктів перекладу. Без очікування оновлень місяцями. Усі мовні версії автоматично залишаються синхронізованими й актуальними. Зміни в процесах впливають на навчання з техніки безпеки? Оновіть усі мови в той самий день.

Відредагуйте один раз — оновіть усі мовні версії

Одночасні багатомовні оновлення

Координація перекладу більше не потрібна

Актуальне глобальне навчання

Глобальне розгортання в той самий день

Створіть англомовне навчання в понеділок. Запустіть його 12 мовами у вівторок. Традиційний переклад триває тижні або місяці. HeyGen забезпечує багатомовний запуск того ж дня. Запускайте навчання по всьому світу без затримок на переклад. Миттєво реагуйте на регуляторні зміни для всіх мовних груп співробітників.

Багатомовний запуск того ж дня

Жодного очікування на переклад

Миттєвий глобальний запуск

Миттєва доступність мов

Від англомовного навчання до 175+ мов за 3 кроки

Крок 1

Створюйте Вашою основною мовою

Розробляйте навчальні матеріали англійською або Вашою основною мовою. Завантажуйте наявні презентації PowerPoint, записуйте експертів з предметної галузі або створюйте новий контент. Це стане джерелом для всіх перекладених версій. Ваші наявні навчальні матеріали чудово підходять. Немає потреби створювати контент з нуля.

Крок 2

Виберіть цільові мови

Оберіть, які мови потрібні Вашим співробітникам. Іспанська для об’єкта в Техасі. В’єтнамська для складу в Каліфорнії. Мандаринська для офісу в Шанхаї. Португальська для Бразилії. Оберіть одну мову або п’ятдесят. HeyGen автоматично створює природне клонування голосу та синхронізацію губ для кожної обраної мови.


Крок 3

Розгорніть для глобальних команд

Розповсюджуйте багатомовне навчання у відповідних локаціях. Іспанську версію — для іспаномовних співробітників. В’єтнамську — для в’єтнамськомовних. Відстежуйте проходження за мовою. Забезпечте наявність документації з комплаєнсу для всіх мовних груп співробітників. Ваша LMS працює з багатомовним контентом так само, як із навчанням англійською.


Створено для будь-яких потреб навчання

Відповідність вимогам з охорони праці OSHA щодо навчання з безпеки

Виконуйте мовні вимоги OSHA, проводячи навчання з техніки безпеки мовою, яку працівники добре розуміють. Створюйте навчальні матеріали з інформування про небезпеки, lockout tagout та ЗІЗ англійською, іспанською, в’єтнамською, мандаринською та іншими мовами. Організації повідомляють про нуль зауважень, пов’язаних із мовою, після впровадження багатомовного навчання.

Глобальне корпоративне навчання

Запускайте програми з лідерства, комплаєнсу та онбордингу послідовно в усіх міжнародних офісах. Перекладайте основні програми локальними мовами без окремого продакшену, використовуючи відео для онбордингу співробітників, щоб забезпечити глобальну узгодженість і швидший запуск.

Навчання різноманітного персоналу в США

Підтримуйте багатомовні команди в роздрібній торгівлі, готельно-ресторанному бізнесі та сфері послуг за допомогою навчання з безпеки харчових продуктів, запобігання домаганню та обслуговування клієнтів кількома мовами. Багатомовний формат підвищує рівень проходження навчання з приблизно 50% до понад 90% і допомагає відповідати вимогам штатів щодо мов.

Багатомовний медичний персонал

Проводьте навчання з безпеки пацієнтів, HIPAA та контролю інфекцій рідними мовами співробітників. Чітке розуміння зменшує кількість випадків непорозуміння та підвищує рівень безпеки пацієнтів.

Безпека на будівельному майданчику

Забезпечуйте на об’єкті спеціалізоване навчання з техніки безпеки мовами бригади: з роботи на висоті, експлуатації обладнання та безпечних земляних робіт. Навчання відповідною мовою зменшує кількість інцидентів і допомагає успішно проходити перевірки OSHA без зауважень.

Підтверджений результат

Організації фіксують понад 85% вищий рівень розуміння, коли навчання проводиться рідними мовами співробітників, порівняно з контентом лише англійською або з субтитрами.

Найшвидше зростаючий продукт на G2 — і на це є причина

Від глобального навчання до відеореклами — HeyGen дає змогу будь-кому (так, саме Вам) створювати якісний, масштабований відеоконтент для будь-яких завдань. Ось деякі з переваг, які наші клієнти цінують найбільше:

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Маєте запитання? У нас є відповіді

Які мови доступні?

Понад 175 мов, зокрема іспанська (латиноамериканська та європейська), мандаринська, вʼєтнамська, тагальська, французька, німецька, португальська (бразильська та європейська), арабська, гінді, корейська, японська, польська, російська, італійська, тайська та ще понад 160 інших. Для основних мов доступні регіональні варіанти, щоб забезпечити культурну та мовну відповідність.


Чи відповідає це мовним вимогам OSHA?

Так. OSHA вимагає проведення навчання мовою, яку працівники розуміють. HeyGen забезпечує природне голосове навчання з фіксацією проходження, що підтримує відповідність під час комплаєнс-аудитів. Багато команд поєднують це з внутрішніми навчальними відео, щоб з часом посилювати культуру безпеки та дотримання процедур.

Скільки коштує багатомовне навчання?

Традиційний переклад: $3,000–$8,000 за мову за одне відео. Фіксована підписка HeyGen покриває необмежену кількість відео необмеженою кількістю мов. Та сама вартість — чи одна мова, чи п’ятдесят. Типова економія: 90% порівняно з традиційними послугами перекладу. Перші кілька відео зазвичай повністю покривають річну вартість підписки.


Чим клонування голосу відрізняється від дубляжу?

Клонування голосу створює природні, людські за якістю голоси кожною мовою. Традиційний дубляж звучить роботизовано, з неприродним аудіо, яке не відповідає візуальному ряду. HeyGen має lip-sync, тож рухи губ професійно збігаються з мовленням. Співробітники залучаються до природного на слух навчання, а не сміються з очевидного дубляжу.


Чи можете Ви оновлювати навчальні матеріали всіма мовами?

Так. Відредагуйте сценарій вихідною мовою один раз. Створіть усі мовні версії за лічені хвилини. Усі мови оновлюються одночасно. Жодної координації окремих проєктів перекладу чи очікування тижнями. Процес змінився? Оновіть усі мови того ж дня.


Скільки часу займає переклад?

Того ж дня. Оберіть цільові мови, створіть переклади з клонуванням голосу та синхронізацією губ. Запускайте відразу. Традиційний переклад займає тижні або місяці для кожної мови. HeyGen дає змогу миттєво вийти на глобальний ринок.


А як щодо регіональних варіантів мов?

Доступно для основних мов. Латиноамериканська іспанська проти європейської іспанської. Бразильська португальська проти європейської португальської. Спрощена китайська проти традиційної китайської. Оберіть відповідний варіант для Ваших співробітників, щоб забезпечити природне, культурно доречне навчання.


Чи підходить це для технічного контенту?

Так. Завантажте глосарії термінології. HeyGen забезпечує точний переклад технічних термінів, назв продуктів і термінів безпеки. Підтримується послідовність між мовами для спеціалізованого контенту. Якість технічного навчання залишається високою всіма мовами.


Чим HeyGen відрізняється від традиційного відеовиробництва?

Традиційне створення навчальних відео вимагає планування виступів ведучих, бронювання студій, координації знімальних команд і монтажу на постпродакшні — зазвичай це займає 2–3 місяці й коштує $5,000–$15,000+ за одне готове відео. HeyGen забезпечує еквівалентну якість за лічені хвилини чи години, з необмеженою кількістю правок. Advantive повідомляє про скорочення часу створення контенту на 50%. Würth Group зменшила час виробництва на 50% і витрати на переклад на 80%.

Почніть створювати навчальні відео вже сьогодні

Перестаньте чекати місяцями на контент, який застаріває ще до запуску. Створюйте професійні навчальні відео за лічені хвилини, миттєво перекладайте їх будь-якою мовою та оновлюйте щоразу, коли змінюється Ваш бізнес — без додаткових зйомок. Приєднуйтеся до команд L&D у Workday, Advantive та Würth Group, які вже змінили підхід до навчання.

