Malecare — це національна організація підтримки та адвокації людей із раком, яку очолює Даррил Міттельдорф, онколог і соціальний працівник, що десятиліттями допомагає пацієнтам жити довше й щасливіше. Те, що почалося 30 років тому як відповідь на діагноз раку простати в його батька, перетворилося на одну з найбільших онкологічних організацій у Сполучених Штатах. «Я сприйняв це як можливість помститися хворобі», — сказав Даррил.

У центрі діяльності Malecare — Cancer Academy, цифрова освітня платформа, створена для того, щоб надавати пацієнтам з раком та їхнім близьким чіткі, практичні рекомендації. «Cancer Academy — це платформа для всіх пацієнтів з раком і для всіх, хто любить людей з раком», — сказав Даррил. За допомогою коротких, сфокусованих відео платформа прагне відновити впевненість, зменшити страх і допомогти людям краще орієнтуватися в лікуванні, симптомах та щоденних викликах.

З часом Malecare усвідомили, що для втілення їхнього освітнього бачення потрібні тисячі відео, кожне з яких має бути ретельно підготовленим, емоційно підтримувальним і медично точним. Але з командою, що повністю складалася із соціальних працівників і психологів, створення такої кількості якісного контенту здавалося неможливим.

«Платформа Malecare’s Cancer Academy потребує тисяч відео, — сказав Даррил. — До появи HeyGen нашою головною труднощю було створення тисяч відео у масштабі командою з шести людей, усі з яких є соціальними працівниками або психологами й ніхто не має досвіду у відеовиробництві».

Усе змінилося, коли команда відкрила для себе HeyGen. Платформа дала їм змогу створювати емпатичні, точні освітні відео у великому масштабі без спеціалізованих навичок зйомки чи дорогих виробничих ресурсів.

Подолання виробничих бар'єрів, щоб охопити мільйони пацієнтів

До HeyGen Malecare було важко охопити всю спільноту пацієнтів, які потребували інформації. «Наші групи підтримки відвідують 120 000 людей. Є мільйони людей із діагнозом рак. Тож ми втрачаємо дуже багатьох», — сказав Даррил.

Щоб достукатися до цих пацієнтів, потрібен був такий рівень відеовиробництва, якого команда просто не могла досягти. Їм були потрібні ведучі, яких можна легко відтворювати, чітка подача й великий обсяг відео, але живі зйомки були повільними, дорогими й залежали від зовнішніх учасників. «Нам не потрібно чекати вільного часу в студії чи появи початкових спікерів. Нам не потрібно наймати фахівців із дуже високою кваліфікацією», — сказав Дарріл. «Я соціальний працівник, і я створюю відео на тому самому рівні або майже на тому самому рівні, що й професіонали з 20–30 роками досвіду».

Без можливості створювати відео стабільно й швидко багато пацієнтів не мали доступу до надійних відповідей. Команда часто чула від людей, які дивилися відео посеред ночі, налякані й невпевнені, чи є їхні симптоми нормальними.

«Щоразу, коли вони вночі вкриваються потом і думають: що я скажу своєму лікарю? Або чи доживу я до ранку? Вони можуть подивитися відео, створене в HeyGen, і дізнатися, що ліки, які вони приймають, справді мають побічний ефект. Ви переживете цю ніч і зможете насолодитися завтрашнім днем».

Для Malecare допомога пацієнтам відчути спокій у такі моменти стала центральною частиною їхньої місії та причиною, чому їм було потрібне масштабоване, надійне рішення.

Використання ШІ для масштабування освіти з чіткістю, упевненістю та турботою

Перший досвід команди з HeyGen став тим, що Дарріл називає «магічним моментом». Лише за один день, працюючи у себе в вітальні, вони досягли того, що раніше здавалося неможливим.

«Нас троє сиділо в моїй вітальні, і наприкінці дня ми зробили 15 відео. Це було таке: “як ми це взагалі зробили?”» — сказав Даррил. «П’ятнадцять абсолютно якісних, придатних до публікації відео».

У той момент вони побачили, що є можливим. HeyGen дозволив їм розширити виробництво далі за межі кількох учасників і надати змогу кожному члену команди створювати якісний, послідовний відеоконтент. «Ми передали цей робочий процес окремим фахівцям», — пояснив Даррил. «Психологи могли спокійно створювати від 5 до 10 відео на день».

Знайти правильний голос і тон було не менш важливо. У Malecare помітили, що пацієнти з раком найкраще реагують на доброзичливих ведучих, особливо тих, хто нагадує вчителів природничих наук у старшій школі. Після тестування десятків реальних ведучих HeyGen дала змогу команді відтворити ці теплі, заспокійливі голоси в цифровому форматі.

«Ми насправді можемо наділити кожен аватар особистістю», — сказав Даррил. «Ми могли б відтворити тих самих учителів шкільної хімії та біології, яких ми залучали як живих ведучих».

Пацієнти часто не можуть відрізнити, в яких відео виступають реальні ведучі, а в яких — аватари, і в багатьох випадках люди навіть глибше взаємодіють із цифровими версіями. Один учасник фокус-групи поділився думкою, яка відтоді надовго запам’яталася Даррилу:

«Я знаю, що це аватар. Ви сказали мені, що це аватар, але я відчуваю, що можу мати з ним глибшу розмову саме про ту тему, яку він мені презентує. І навіть зараз я відчуваю, як на очі навертаються сльози, коли думаю про те, як ми розуміємо, що нам вдалося встановити зв’язок з людьми, допомогти їм розслабитися, зменшити їхню тривожність і дати змогу насправді почути й сприйняти справді складну інформацію.»

Для Дарріла ця емоційна реакція показала, що HeyGen не просто дає змогу масштабуватися, а й посилює емпатію. «Якщо й можна сказати про HeyGen щось одне, то це те, що Ви отримаєте не лише контроль, а й можливість використовувати свою креативність і вкладати серце у створення розмов для людей, з якими Ви ніколи не зустрічалися».

Досягнення вимірюваного впливу та відновлення довіри пацієнтів

HeyGen став основою робочого процесу Malecare, даючи змогу команді створювати контент з точністю та гнучкістю.

«Я маю змогу створювати цифрові освітні матеріали, які ми можемо вимірювати, розуміти, яка частина відео потребує коригування, а потім повторно його редагувати. Це можливо лише тоді, коли Ви маєте цифровий контроль над тим, як виступає аватар», — сказав Даррил.

HeyGen також робить цю роботу емоційно й творчо стійкою. Замість того щоб відчувати себе перевантаженим самою ідеєю монтажу, Даррил описує відчуття легкості. «Studio для редагування дозволяє мені не думати про сам процес монтажу. Я не редагую, я створюю», — сказав Даррил. «Це неймовірне відчуття».

Найголовніше, що результати для пацієнтів поліпшуються. Malecare покладається на валідовані інструменти, щоб вимірювати зміни в обізнаності пацієнтів, їхній підготовленості та залученості. «Усі наші показники перевершили наші очікування», — сказав Даррил. «Є дуже небагато речей, про які можна сказати, що вони дають такий швидкий ефект, як той, який нам вдалося продемонструвати».

Для Дарріла та його команди HeyGen — це більше, ніж інструмент; це спосіб зустрітися з пацієнтами з ясністю, комфортом і надією в ті моменти, коли вони найбільше цього потребують. «Це ніби ангел спустився через їхній iPhone просто їм у голову», — сказав Дарріл. «І це справді чудово».