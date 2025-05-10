Група Würth є світовим лідером ринку в розробці, виробництві та продажу кріпильних і монтажних матеріалів. Понад 400 компаній, що працюють більш ніж у 2 800 філіях і магазинах, входять до складу цього глобального сімейного бізнесу, який походить із німецького міста Кюнцельзау. Корпоративна культура Würth характеризується такими цінностями, як відкритість, вдячність, повага, допитливість, відповідальність, скромність і поміркованість. Ці цінності є наріжним каменем успіху Würth і основою всієї співпраці.

Маючи 88 000 співробітників у більш ніж 80 країнах, компанія працює з багатомовними командами з різними операційними потребами. Щоб подолати прогалини в комунікації та навчанні, Würth потребувала рішення, яке б оптимізувало її комунікаційні процеси, залишаючись водночас економічно вигідним і ефективним. Саме це й привело Würth до HeyGen.

Комунікація з глобальною робочою силою

Як сімейний глобальний бізнес, Würth зіткнулася з викликом забезпечення послідовної та ефективної комунікації в межах своєї багатонаціональної робочої сили. Керівники, зокрема CEO та члени рад директорів, мали ділитися оновленнями й стратегічними ініціативами кількома мовами, щоб охопити співробітників у таких регіонах, як APAC, Європа та Америка. Існуючі процеси спиралися на дорогі студійні озвучування або недосконалі рішення з субтитрами, які не були ані масштабованими, ані економічно ефективними.

«У нас була справді велика потреба в такому інструменті, як HeyGen, адже якщо Ви, наприклад, виконавчий віцепрезидент у регіоні Азійсько-Тихоокеанського басейну, то відповідаєте за наші компанії в Японії, Малайзії, Індонезії та Камбоджі», — сказав Андреас Геншель, керівник групи корпоративних комунікацій у Würth.

Додатковою складністю стали неефективні витрати коштів і часу. Традиційні методи створення відео, зокрема транскрипція, переклад і субтитрування, вимагали значних ресурсів. Створення озвучування в зовнішніх студіях коштує від €800 до €1 200 за 10 хвилин аудіо залежно від потрібної мови.

«Коли послуги дикторів були надто дорогими для окремого проєкту, ми намагалися додавати субтитри різними мовами до англомовної версії відео, — розповідає Андреас. — Це було недостатнім рішенням і все одно доволі дорогим, адже людям, які не розуміють англійської, все ще було складно сприймати англомовне відео лише з субтитрами їхньою мовою».

Впровадження HeyGen і розширення сценаріїв використання