Група Würth є світовим лідером ринку в розробці, виробництві та продажу кріпильних і монтажних матеріалів. Понад 400 компаній, що працюють більш ніж у 2 800 філіях і магазинах, входять до складу цього глобального сімейного бізнесу, який походить із німецького міста Кюнцельзау. Корпоративна культура Würth характеризується такими цінностями, як відкритість, вдячність, повага, допитливість, відповідальність, скромність і поміркованість. Ці цінності є наріжним каменем успіху Würth і основою всієї співпраці.
Маючи 88 000 співробітників у більш ніж 80 країнах, компанія працює з багатомовними командами з різними операційними потребами. Щоб подолати прогалини в комунікації та навчанні, Würth потребувала рішення, яке б оптимізувало її комунікаційні процеси, залишаючись водночас економічно вигідним і ефективним. Саме це й привело Würth до HeyGen.
Комунікація з глобальною робочою силою
Як сімейний глобальний бізнес, Würth зіткнулася з викликом забезпечення послідовної та ефективної комунікації в межах своєї багатонаціональної робочої сили. Керівники, зокрема CEO та члени рад директорів, мали ділитися оновленнями й стратегічними ініціативами кількома мовами, щоб охопити співробітників у таких регіонах, як APAC, Європа та Америка. Існуючі процеси спиралися на дорогі студійні озвучування або недосконалі рішення з субтитрами, які не були ані масштабованими, ані економічно ефективними.
«У нас була справді велика потреба в такому інструменті, як HeyGen, адже якщо Ви, наприклад, виконавчий віцепрезидент у регіоні Азійсько-Тихоокеанського басейну, то відповідаєте за наші компанії в Японії, Малайзії, Індонезії та Камбоджі», — сказав Андреас Геншель, керівник групи корпоративних комунікацій у Würth.
Додатковою складністю стали неефективні витрати коштів і часу. Традиційні методи створення відео, зокрема транскрипція, переклад і субтитрування, вимагали значних ресурсів. Створення озвучування в зовнішніх студіях коштує від €800 до €1 200 за 10 хвилин аудіо залежно від потрібної мови.
«Коли послуги дикторів були надто дорогими для окремого проєкту, ми намагалися додавати субтитри різними мовами до англомовної версії відео, — розповідає Андреас. — Це було недостатнім рішенням і все одно доволі дорогим, адже людям, які не розуміють англійської, все ще було складно сприймати англомовне відео лише з субтитрами їхньою мовою».
Впровадження HeyGen і розширення сценаріїв використання
HeyGen допоміг Würth легко створювати багатомовні відео. Регіональні виконавчі віцепрезиденти використовують HeyGen, щоб щомісяця записувати оновлення до 10 мовами, завдяки чому команди в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Європі та Америці отримують своєчасні локалізовані повідомлення. Ці відео поширюються через внутрішні системи Würth, які автоматично узгоджують контент із налаштуваннями мови користувачів, підвищуючи доступність та залученість.
«Функція перекладу відео та зручність інтерфейсу настільки кращі порівняно з конкурентами. HeyGen не має альтернатив», — сказав Андреас.
Würth знайшла ще один варіант використання HeyGen для навчання команд роботі зі своїми складними продуктами. Маючи різноманітне портфоліо, що включає промислові інструменти та електронні компоненти, Würth потребувала багатомовних навчальних матеріалів як для внутрішніх команд, так і для клієнтів. Однак мовні бар’єри знижували ефективність навчальних сесій — як віддалених, так і на місці.
«Оскільки в нас є глобальна команда продажів, яку потрібно навчити ключовим перевагам і внутрішнім особливостям більшості наших продуктів, у нас виникала проблема з передаванням знань від наших відділів R&D до продакт-менеджменту, а потім до глобальної команди продажів», — сказав Андреас.
Тепер команди можуть записувати воркшопи рідною мовою, а HeyGen перекладає їх і створює відшліфовані відео кількома мовами. Ця можливість дала змогу командам безперешкодно оновлювати окремі фрагменти без повторного знімання всього відео, що суттєво зменшило витрати часу й ресурсів і водночас забезпечило точність контенту.
«Найкраще в цьому те, що навіть якщо Ви припуститеся помилки, наприклад, спіткнетеся на слові, Ви можете легко все виправити в HeyGen», — сказав Андреас. «Якщо виходить оновлення продукту, Ви можете внести зміни, не перезнімаючи все відео. Наші тренери зараз відкривають для себе, що це — величезна перевага».
Стаючи компанією з пріоритетом на відео
Впровадження HeyGen змінює те, як група Würth комунікує та навчає свою глобальну команду, переводячи компанію від письмової до відеоорієнтованої комунікації.
- Економія коштів: Замінюючи традиційні студійні озвучування голосом можливостями перекладу зі ШІ від HeyGen, Würth досягла 80% економії витрат. Створення презентацій для керівництва тепер коштує значно менше, що дає змогу компанії розподіляти ресурси більш стратегічно.
- Ефективність за часом: HeyGen скоротив удвічі час, необхідний для створення відео. Нещодавню 65-хвилинну презентацію від CEO та власника компанії, перекладену вісьмома мовами, було завершено за чотири робочі дні — процес, який раніше традиційно займав би щонайменше вісім днів.
- Покращена доступність: Завдяки відео, доступним до 10 мовами, комунікація Würth стала більш інклюзивною та ефективною. Співробітники могли отримувати контент, адаптований до їхніх мовних уподобань, що підвищувало залученість і розуміння.
- Покращена зручність використання: інтуїтивний інтерфейс HeyGen скоротив час онбордингу порівняно з традиційними інструментами для e-learning або відеомонтажу. Співробітники могли навчитися користуватися інструментом лише за 45 хвилин, що дало змогу командам у глобальних офісах Würth безперешкодно впровадити цю технологію.
«HeyGen докорінно змінив те, як ми створюємо відеоконтент, і допоміг нам використовувати відео як форму комунікації», — сказав Андреас. «Це зробило комунікацію значно доступнішою та значно більш особистою».