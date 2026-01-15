Співробітники не проходять довгі навчальні програми до кінця. Годинні курси з комплаєнсу та продуктового навчання мають показники завершення всього близько 35%, причому більшість слухачів «відсіюється» вже в перші 10–15 хвилин. Причина не у відсутності мотивації, а в нестачі часу: насичені робочі дні залишають лише короткі вікна для навчання. Навіть коли довгі курси завершують, надлишок інформації знижує рівень розуміння та запам’ятовування. Концентрація уваги досягає піку приблизно на 8–10-й хвилині, тому «марафонське» навчання неефективне. У результаті падає залученість, втрачаються критично важливі навички, а навчання не впливає на показники роботи. Дослідження показують, що співробітники краще навчаються за допомогою коротких, сфокусованих модулів, які подаються з інтервалами, у форматі навчання «в потрібний момент».

З HeyGen Рішення HeyGen

Мікронавчання подає навчальний матеріал у зосереджених відео тривалістю 2–10 хвилин, з однією темою, навичкою або процесом у кожному модулі. Замість довгих курсів команди вивчають саме те, що їм потрібно, у той момент, коли це потрібно. Менеджери з продажу можуть переглянути 3–5-хвилинне відео про роботу із запереченнями перед дзвінком і одразу застосувати техніку, підвищуючи запам’ятовування завдяки використанню в реальному часі. Мікронавчання природно вписується в насичений робочий день, дозволяючи співробітникам навчатися між зустрічами, під час перерв або в дорозі. HeyGen спрощує мікронавчання, перетворюючи наявний контент на професійні короткі відео, оптимізовані для перегляду на мобільних пристроях, із вбудованим відстеженням проходження та вищою залученістю.

Багато команд використовують мікронавчання, щоб доповнити структуровані відео для адаптації нових співробітників, поступово закріплюючи ключові концепції замість того, щоб перевантажувати новачків уже в перший тиждень.