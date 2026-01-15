Створюйте мікронавчальні відео, які співробітники справді проходять до кінця
Ваші 60-хвилинні навчальні курси мають 35% проходження. Співробітники кажуть, що в них немає часу. Та й усе забувається вже за тиждень. Розбийте навчання на сфокусовані відео тривалістю 3–5 хвилин. Показники проходження зростають до 90%. Знання справді закріплюються.
Вузьке місце у створенні контенту для навчання та розвитку
Проблема тривалого навчання
Співробітники не проходять довгі навчальні програми до кінця. Годинні курси з комплаєнсу та продуктового навчання мають показники завершення всього близько 35%, причому більшість слухачів «відсіюється» вже в перші 10–15 хвилин. Причина не у відсутності мотивації, а в нестачі часу: насичені робочі дні залишають лише короткі вікна для навчання. Навіть коли довгі курси завершують, надлишок інформації знижує рівень розуміння та запам’ятовування. Концентрація уваги досягає піку приблизно на 8–10-й хвилині, тому «марафонське» навчання неефективне. У результаті падає залученість, втрачаються критично важливі навички, а навчання не впливає на показники роботи. Дослідження показують, що співробітники краще навчаються за допомогою коротких, сфокусованих модулів, які подаються з інтервалами, у форматі навчання «в потрібний момент».
Рішення HeyGen
Мікронавчання подає навчальний матеріал у зосереджених відео тривалістю 2–10 хвилин, з однією темою, навичкою або процесом у кожному модулі. Замість довгих курсів команди вивчають саме те, що їм потрібно, у той момент, коли це потрібно. Менеджери з продажу можуть переглянути 3–5-хвилинне відео про роботу із запереченнями перед дзвінком і одразу застосувати техніку, підвищуючи запам’ятовування завдяки використанню в реальному часі. Мікронавчання природно вписується в насичений робочий день, дозволяючи співробітникам навчатися між зустрічами, під час перерв або в дорозі. HeyGen спрощує мікронавчання, перетворюючи наявний контент на професійні короткі відео, оптимізовані для перегляду на мобільних пристроях, із вбудованим відстеженням проходження та вищою залученістю.
Багато команд використовують мікронавчання, щоб доповнити структуровані відео для адаптації нових співробітників, поступово закріплюючи ключові концепції замість того, щоб перевантажувати новачків уже в перший тиждень.
Усе, що потрібно командам L&D для масштабного навчання
Ідеально підходить для сфокусованих відео тривалістю 2–10 хвилин
HeyGen природно створює ідеальну тривалість мікронавчання. AI-аватари подають лаконічний контент без «води». Три хвилини про техніки активного слухання. П’ять хвилин про подання звіту про витрати. Сім хвилин на огляд нових функцій. Сфокусовано, повно, з чіткими діями. Обирайте професійні шаблони та стилі, що відповідають Вашому бренду.
Без зайвих відступів. Без води. Лише ключовий контент, який співробітники можуть швидко засвоїти й одразу застосувати. Ідеальний формат для сучасної концентрації уваги та перегляду з мобільних пристроїв.
Створюйте модулі швидше, ніж співробітники встигають їх переглядати
Створити бібліотеку мікронавчання можна дуже швидко. Створіть 5-хвилинне відео за 10 хвилин. Десять сфокусованих модулів — за один день. Ваш довгий курс, на який пішли тижні? Розбийте його на 15 мікромодулів. Створіть їх усі за один день. Швидкість має значення, коли Ви створюєте бібліотеки з десятків або сотень сфокусованих відео.
Оптимізовано для мобільного навчання будь-де
Ваша команда продажів переглядає навчальні матеріали між зустрічами з клієнтами на своїх телефонах. Сервісні техніки навчаються безпосередньо на об’єктах, використовуючи планшети. Працівники роздрібної торгівлі проходять модулі під час перерв на своїх пристроях. Мікронавчання — це мобільне навчання. Короткі відео швидко завантажуються. Файли зручні за обсягом для передавання даних. Ставте на паузу й відновлюйте без жодних зусиль. Навчайтеся будь-де, будь-коли й на будь-якому пристрої.
Створюйте придатні до пошуку мікронавчальні бібліотеки
Замість того, щоб шукати одну відповідь у 90-хвилинному відео, співробітники знаходять саме той 4-хвилинний модуль, який їм потрібен. Упорядковані бібліотеки сфокусованого контенту. Розподілені за темами. Доступні через пошук за ключовими словами. Доступ «саме вчасно» до всього, що їм потрібно. Потрібне нагадування, як працювати з розгніваними клієнтами? Здійсніть пошук. Знайдіть 3-хвилинне відео. Перегляньте. Застосуйте.
Оновлюйте окремі модулі без перероблення всього проєкту
Потрібно оновити довгий курс? Переробіть усі 60 хвилин. Потрібно оновити мікронавчальний модуль? Створіть заново одне 4-хвилинне відео. Модульний підхід означає точкові, «хірургічні» оновлення. Змінився процес? Оновіть єдине відео, яке його пояснює. Оновили функцію продукту? Оновіть лише 5-хвилинний модуль про цю функцію.
Інтервальне повторення для кращого запам’ятовування
Мікронавчання природно забезпечує розподілене повторення. Замість одного 60-хвилинного заняття співробітники переглядають пов’язані 5-хвилинні відео протягом кількох днів або тижнів. Таке рознесення в часі підвищує запам’ятовування на 200–300%. Тиждень 1: вступ до переговорів (5 хв). Тиждень 2: тактики підготовки (4 хв). Тиждень 3: початкові кроки (6 хв). Розподілене навчання, яке закріплюється, на відміну від одного перевантаженого заняття, про яке швидко забувають.
Від потреби в навчанні до опублікованого курсу за 3 кроки
Розбийте контент на сфокусовані теми
Візьміть наявні навчальні матеріали. Визначте окремі теми. Маєте годинне навчання по продукту? Розбийте його на 12 окремих функцій продукту. Кожна стане окремим 5-хвилинним відео. Сфокусованим. Таким, що легко завершити. Легко знайти. Або почніть з нуля. Складіть список навичок, які потрібні співробітникам. Створіть одне сфокусоване відео для кожної навички. Формуйте свою бібліотеку тема за темою.
Створюйте відео тривалістю 2–10 хвилин
Оберіть професійний аватар. Вставте свій сфокусований сценарій. Три хвилини про техніки тайм-менеджменту. П’ять хвилин про навігацію в CRM. Сім хвилин про тактики деескалації. Створіть професійний мікронавчальний контент, який поважає обмежену увагу. Обмежуйте кожне відео однією чіткою навчальною ціллю. Після перегляду співробітник має думати: «Я навчився саме цієї конкретної речі».
Розгорніть мобільну бібліотеку, зручну для користувачів
Упорядковуйте модулі за категоріями: навички, процеси, продукти, системи. Співробітники шукають за потребою. Вони знаходять саме те 4-хвилинне відео, яке їм потрібно просто зараз. Дивляться на телефоні. Застосовують одразу. Навчання стає «вчасно», а не «про всяк випадок». Відстежуйте, які модулі переглядають найчастіше. Визначайте прогалини в знаннях. Створюйте цільовий мікроконтент, щоб їх заповнити.
Створено для будь-яких потреб у навчанні
Оперативне застосування навичок у потрібний момент
Співробітники навчаються саме тому, що їм потрібно, саме тоді, коли це потрібно. Продажники переглядають 3–4-хвилинне відео з опрацювання заперечень перед дзвінками й одразу застосовують знання на практиці, підвищуючи показник виграних угод на 28%.
Навчання мобільної робочої сили
Короткі навчальні відео з усунення несправностей органічно вписуються між завданнями. Польові техніки переглядають 3–5-хвилинні модулі на своїх пристроях безпосередньо на об’єктах, що підвищує показник усунення проблем з першого разу на 35% і зменшує кількість повторних виїздів.
Інтервальне повторення для кращого запам’ятовування
Замініть довгі воркшопи короткими відео, які надсилаються з часом. Розбиття навчання на модулі по 5–7 хвилин, що виходять щотижня, підвищує довгострокове запам’ятовування більш ніж у 2 рази порівняно з марафонськими сесіями.
Оновлення процесів і систем
Мікронавчання дає змогу швидко оновлювати матеріали, коли змінюються функції, процеси чи політики. Команди отримують 3–6-хвилинні відео з оновленнями в той самий день, коли виходять зміни, що забезпечує швидше впровадження.
Підкріплення під час онбордингу
Продовжуйте онбординг після першого тижня завдяки щотижневим мікронавчальним модулям, узгодженим із реальними робочими потребами. Такий поетапний підхід зменшує перевантаження й скорочує час до повної продуктивності з 87 днів до 52 днів.
Найшвидше зростаючий продукт на G2 — і на те є причина
Від глобального навчання до відеореклами — HeyGen дає змогу кожному (так, саме Вам) створювати якісний, масштабований відеоконтент для будь-яких завдань. Ось деякі з переваг, які наші клієнти цінують найбільше:
HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та забезпечують зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Маєте запитання? У нас є відповіді
Якої тривалості мають бути мікронавчальні відео?
2–10 хвилин — це оптимальна тривалість. 3–5 хвилин — для простих понять або швидких оновлень. 5–7 хвилин — для процедур чи навичок. 7–10 хвилин — для складних тем, яким справді потрібно більше часу. Понад 10 хвилин — це вже не мікронавчання. Якщо тема потребує більше ніж 10 хвилин, розбийте її на кілька окремих, сфокусованих модулів.
Чи справді мікронавчання підвищує показники проходження навчання?
Так. Галузеві дані показують понад 90% завершення мікронавчання проти 30–40% для традиційних довгих e-learning курсів. Співробітники проходять короткі відео, тому що їх легко вписати в розклад. Вони кидають довгі курси, тому що знайти 60 безперервних хвилин майже неможливо.
Які теми найкраще підходять для мікронавчання?
Навички, робочі процеси, функції продукту, покрокові огляди системи та оновлення політик чудово підходять для цього формату. Для глибшого розуміння продукту команди часто поєднують мікронавчання зі структурованими навчальними відео про продукт.
Як Ви організовуєте велику кількість коротких відео?
Створюйте зручні для пошуку бібліотеки, упорядковані за категоріями: навички, процеси, продукти, комплаєнс, системи. Позначайте відео ключовими словами. Створюйте плейлисти для навчальних траєкторій. Співробітники можуть шукати те, що їм потрібно, або проходити підібрані послідовності.
Чи можна використовувати мікронавчання для складних програм навчання?
Так, але спроєктуйте це як послідовність. Маєте складну тему, якій потрібно 60 хвилин? Створіть 12 відео по 5 хвилин кожне. Співробітники зможуть проходити їх протягом кількох днів або тижнів, а не за один раз. Інтервали між повторами насправді покращують засвоєння складних тем.
Чи означає коротке навчання менше засвоєння?
Ні. Сфокусований підхід кращий за всеохопний. Співробітники запам’ятовують більше з п’яти 5-хвилинних цільових відео, ніж з одного 25-хвилинного відео, яке охоплює п’ять тем. Менше — означає більше, коли йдеться про когнітивне навантаження та увагу.
Як мікронавчання поєднується з традиційною LMS?
Так само, як і будь-яке інше відеонавчання. Завантажте відео в LMS, додайте теги для пошуку, відстежуйте проходження. Стандартні відео, сумісні зі SCORM, працюють у будь-якій LMS. Короткі відео легше впорядковувати й знаходити, ніж довгі.
А як щодо практичного навчання, яке потребує відпрацювання навичок?
Мікронавчання чудово підходить для засвоєння знань і демонстрації. Для практики «на руках» поєднуйте підходи: відео з мікронавчанням показує, як це робити (5 хв), а потім практичне заняття допомагає застосувати побачене. Відео навчає навичці. Практика розвиває майстерність.
Як мікронавчання працює разом із LMS?
Мікронавчальні відео безперешкодно інтегруються з будь-якою LMS і їх легко відстежувати та впорядковувати. Багато організацій також розширюють мікронавчання на постійні внутрішні навчальні відео, щоб підтримувати безперервне навчання та підвищення кваліфікації.
