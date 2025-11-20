- Kredi kartı gerekmiyor
- Ürünler değiştiğinde içeriği anında güncelleyin
Pazarlama sorunu
Sizin gibi pazarlama ekiplerinin, yenilikçi bir metinden YZ videosu platformu ile içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Pazarlama içeriği sıkışıklığı
İçerik takviminiz durmak bilmiyor. Ürün lansmanları için videolara ihtiyacınız var. Sosyal kanallar her gün yeni içerik talep ediyor. Kampanyalar, her pazar için yerelleştirilmiş yaratıcı videolar gerektiriyor. Ancak geleneksel video prodüksiyonu; stüdyo ayarlamayı, oyuncu ve konuşmacıları koordine etmeyi, montaj için haftalarca beklemeyi ve tek bir çekime bütçenizi harcamayı gerektiriyor. İçerik hazır olduğunda ise fırsat çoktan kaçmış oluyor. Rakipleriniz her gün video yayınlarken siz hâlâ ön prodüksiyon aşamasındasınız. Üst yönetimden kameraya çıkmasını istemek mi? O takvimi ayarlamaya da bol şans.
HeyGen çözümü
HeyGen, pazarlama ekibinizi bir video prodüksiyon motoruna dönüştürür. Bir metin yazın — ya da brieften yapay zeka ile bir metin oluşturun — bir YZ avatarı seçin ve dakikalar içinde profesyonel video oluşturun. Ürün demoları, açıklayıcı videolar, sosyal içerikler, reklam kreatifleri — tümü kamera, stüdyo veya oyuncu koordinasyonuna gerek kalmadan. Aynı kampanyaya 12 pazarda mı ihtiyacınız var? 175+ dile çevirin ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile. Pazarlama takviminizin hızında video hazırlayın.
Ölçekli üretim için pazarlama ekiplerinin ihtiyaç duyduğu her şey
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi metinden YZ video platformuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Hızlı video prodüksiyonu
Kısa bir özetten bitmiş videoya haftalar değil, dakikalar içinde geçin. Stüdyo rezervasyonu yok, oyuncu/konuşmacı planlaması yok, post prodüksiyon sırası beklemek yok. Pazarlama ekibiniz, fikir aşamasından dışa aktarmaya kadar tüm iş akışını harici bağımlılıklar olmadan kontrol eder.
• Dakikalar içinde videolar oluşturun
• Stüdyo veya ekipmana gerek yok
• Tüm yaratıcı kontrol şirket içinde
Çok kanallı dışa aktarma
Tek video, her format. YouTube için 16:9, TikTok ve Reels için 9:16, Instagram akışı için 1:1 olarak dışa aktarın. Her platform için içeriği yeniden oluşturmayı bırakın—bir kez oluşturun, her yerde dışa aktarın.
• 16:9, 9:16, 1:1 en-boy oranları
• Her platform için optimize edilmiştir
• Verimlilik için toplu dışa aktarma
Küresel kampanya yerelleştirme
Her pazar için ayrı prodüksiyonlara gerek kalmadan kampanyalarınızı dünya çapında başlatın. YZ video çevirisi yaratıcılığınızı ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile 175’ten fazla dile yerelleştirir. Almanca kampanyanız dublajlı değil, Almanca gibi duyulur.
• Ses klonlama, marka sesinizi korur
• Dudak senkronizasyonu yüz hareketleriyle uyum sağlar
• Tek kaynaktan, küresel dağıtım
UGC tarzı içerik
Influencer koordinasyonuna gerek kalmadan özgün görünen içerikler oluşturun. UGC tarzı videolar ile sosyal medya akışlarına doğal gelen, referans formatlarında, ürün tepkilerini gösteren, samimi konuşma tarzında ve performans odaklı içerikler hazırlayın.
• Çeşitli avatar stilleri
• Doğal, samimi anlatım
• Influencer ücretleri olmadan ölçekleyin
Marka tutarlılığı
Görsel kimliğinizi her videoda tutarlı hale getirin. Brand Kit, onaylı renkleri, yazı tiplerini, logoları ve avatar seçimlerini zorunlu kılar. Brand Glossary ürün adlarının ve sloganların her seferinde, her ekip üyesi tarafından doğru telaffuz edilmesini sağlar.
• Merkezi marka varlıkları
• Telaffuz kontrolleri
• Ekip genelinde tutarlı çıktı
Ölçeklenebilir kişiselleştirilmiş video
Tek bir videoyu binlerce kişiselleştirilmiş versiyona dönüştürün. Dinamik değişkenler, isimleri, şirketleri ve detayları kişiselleştirilmiş erişim için özelleştirmenize olanak tanır; böylece her bir alıcı için manuel prodüksiyon yapmadan etkileşimi artırırsınız.
• Dinamik kişiselleştirme alanları
• Toplu oluşturma
• Bireysel izleyici hedefleme
Briften yayında videoya 3 adımda
Mesajınızla başlayın
Metninizi yapıştırın, kısa bir özet yükleyin veya YZ metin oluşturucuya kampanya hedeflerinizden içerik oluşturmasını bırakın. Boş sayfa sorunu yok—mevcut pazarlama materyallerinizden yola çıkarak başlayın.
Yaratıcılığınızı seçin
Markanıza ve kitlenize uygun 200+ çeşitli YZ avatarı arasından seçim yapın. Sesleri, arka planları ve görsel stilleri belirleyin. Ya da tüm içeriklerinizde tutarlı bir marka varlığı için bir marka yüzü klonu oluşturun.
Oluşturun ve dağıtın
Oluştur’a tıklayın. Dakikalar içinde elinizde profesyonel bir pazarlama videosu olsun. Her kanal için her en-boy oranında dışa aktarın. Küresel erişime mi ihtiyacınız var? Tek tıkla istediğiniz dile çevirin. İçeriği pazarlama takviminizin hızında yayına alın.
Her türlü pazarlama ihtiyacı için tasarlandı
Ürün lansman videoları
Ürününüzü piyasaya sürdüğünüz ilk günde içerik yayınlayın, otuzuncu günde değil. Ürün videoları özellikleri açıklayan, değeri gösteren ve benimsemeyi artıran videoları saatler içinde, haftalar değil, üretin. Özellikler değiştiğinde anında güncelleyin.
Kullanım alanı: Lansman gününde web sitesi, e-posta ve sosyal medya için ürün duyuru videolarını aynı anda oluşturun.
Sosyal medya içeriği
Ekibinizi yıpratmadan algoritmayı besleyin. TikTok, Instagram, LinkedIn ve YouTube genelinde günlük sosyal içerik—tutarlı kalite, üretim süresinin çok küçük bir kısmında.
Kullanım alanı: Tek bir öğleden sonra oturumunda bir haftalık sosyal medya videosu oluşturun.
Reklam kreatifi
Daha fazla konsepti test edin, kazananları daha hızlı bulun. reklam varyasyonları oluşturun ve her bir yaratıcı için ayrı çekimler yapmadan A/B testi gerçekleştirin. Farklı açılış cümleleri, farklı avatarlar, farklı açılar—hepsi tek bir iş akışından.
Kullanım örneği: Bir geleneksel reklam filmi üretmek için geçen sürede yaratıcı testler için 10 reklam varyasyonu oluşturun.
Doğrulanmış sonuç: Attention Grabbing Media, 3 günlük prodüksiyon süresini saatlere indirirken 10'dan fazla yeni dile genişledi.
Müşteri referansları
Ölçeklenebilir sosyal kanıt. Müşteri programlarını ayarlamak ve çekim lojistiğiyle uğraşmak zorunda kalmadan güven oluşturan referans tarzı içerikler oluşturun.
Kullanım alanı: Farklı sektörlerdeki kullanım senaryolarını ve elde edilen sonuçları öne çıkaran müşteri hikâyesi videoları oluşturun.
Açıklayıcı ve nasıl yapılır içerikleri
Müşterilerin ürününüzü daha iyi anlamasını sağlayın: eğitici videolar ve açıklayıcı içerikler kullanın. Ürününüz değiştiğinde anında güncelleyin—yeniden çekim yapmanıza gerek yok.
Kullanım alanı: Her ürün güncellemesiyle güncel kalan özellik açıklamalarından oluşan bir kütüphane oluşturun.
Küresel pazarlama kampanyaları
Aynı kampanya, her pazarda. Her bölge için ayrı prodüksiyon bütçelerine ihtiyaç duymadan yaratıcı içeriği uluslararası kitleler için yerelleştirin.
Kullanım örneği: Ürününüzün kampanyalarını 12 pazarda aynı anda, yerel dilde video içeriklerle başlatın.
Doğrulanmış sonuç: Vision Creative Labs, müşterilerinin HeyGen ile yılda 1-2 videodan günde 50-60 videoya çıkmasına yardımcı oldu.
G2'de en hızlı büyüyen ürün olmamızın bir nedeni var
Küresel eğitimlerden video reklamlara kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin de) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar. İşte müşterilerimizin en çok sevdiği avantajlardan bazıları:
Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor
Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor
Sorularınız mı var? Bizde cevaplar var
Pazarlama için yapay zeka video oluşturma nedir?
YZ video oluşturma, geleneksel prodüksiyon gereksinimleri olmadan profesyonel pazarlama videoları oluşturmak için yapay zekadan yararlanır. HeyGen, senaryoları cilalı video içeriklerine dönüştürmek için YZ avatarları, ses sentezi ve otomatik düzenlemeyi bir araya getirir—kamera, stüdyo veya çekim ekibine gerek yoktur. Pazarlama ekipleri ürün videolarını, sosyal medya içeriklerini ve reklam kreatiflerini haftalar yerine dakikalar içinde üretebilir.
Bir prodüksiyon ekibi olmadan pazarlama videolarını nasıl oluşturabilirim?
Metninizi yazın veya HeyGen'in YZ metin oluşturucusunun kısa brifinizden bir metin oluşturmasına izin verin. Ekrandaki sunucunuz olarak bir YZ avatar seçin, bir ses ve görsel stil belirleyin ve videonuzu oluşturun. Tüm süreç yalnızca birkaç dakika sürer ve hiçbir prodüksiyon uzmanlığı gerektirmez. Marka tutarlılığı için, marka yüzünüzün sesini klonlayın ve dijital ikizinin tüm içeriklerinizde markanızı temsil etmesini sağlayın.
Birden fazla platform için sosyal medya videoları oluşturabilir miyim?
Evet—HeyGen tek bir projeden birden fazla en-boy oranında dışa aktarma yapar. İçeriği bir kez oluşturun, ardından YouTube için 16:9, TikTok ve Instagram Reels için 9:16, Instagram akış gönderileri için 1:1 formatında dışa aktarın. Her platform için içeriği yeniden oluşturmanıza veya birden fazla prodüksiyon iş akışını yönetmenize gerek yok.
Çok dilli pazarlama videosu nasıl çalışır?
Pazarlama videonuzu kendi ana dilinizde oluşturun, ardından HeyGen'in çeviri özelliğini kullanarak 175+ desteklenen dilin her birinde sürümler oluşturun. Çeviri, ses klonlama (böylece marka sesiniz her dilde doğal duyulur) ve dudak senkronizasyonunu (böylece ağız hareketleri çevrilen sesle uyumlu olur) içerir. Tek bir kaynak videodan küresel kampanyalar başlatın.
HeyGen ile UGC tarzı içerik oluşturabilir miyim?
Uyum eğitimi videonuzu bir kez ana dilinizde oluşturun. Ardından HeyGen'in çeviri özelliğini kullanarak 175+ desteklenen dilin her birinde sürümlerini oluşturun. Çeviri, ses klonlamayı (böylece sunucunuz her dilde doğal duyulur) ve dudak senkronizasyonunu (böylece ağız hareketleri çevrilmiş sesle eşleşir) içerir. İspanyolca sürümünüz, dublajlı İngilizce gibi değil, ana dili İspanyolca olan biri tarafından kaydedilmiş gibi duyulur.
Videolar arasında marka tutarlılığını nasıl sağlayabilirim?
HeyGen, SOC 2 Type II sertifikalıdır ve GDPR ile uyumludur. İçeriğiniz aktarım sırasında ve depolama halinde şifrelenir. Hassas politika dokümantasyonunu yöneten kurumsal uyumluluk ekipleri için HeyGen, SSO entegrasyonuna ve merkezi kullanıcı yönetimine sahip özel çalışma alanları sunar. YZ modellerimizi içeriğiniz üzerinde eğitmiyoruz.
Videoları tek tek izleyicilere göre kişiselleştirebilir miyim?
Evet. HeyGen, isimler, şirketler ve özel detaylar için değişken alanlarla dinamik kişiselleştirmeyi destekler. Tek bir şablon oluşturun, ardından binlerce kişiselleştirilmiş versiyon üretin; hesap bazlı pazarlama, satış erişimi veya müşteri etkileşimi kampanyaları için kullanın. Videoimagem, bu yaklaşımla AB InBev için 50.000’den fazla kişiselleştirilmiş video üretti.
Pazarlama videolarını ne kadar hızlı oluşturabilirim?
HeyGen, eğitim tasarımınıza uygun farklı uzunluklarda videoları destekler. Çoğu uyumluluk modülü, mikro öğrenme yaklaşımları için 3-10 dakikalık aralıkta iyi çalışır, ancak kapsamlı konular için daha uzun içerikler de oluşturabilirsiniz. 20 dakikadan uzun eğitimler için, öğrenenlerin etkileşimini ve takibini iyileştirmek amacıyla içeriği bölümlere veya modüllere ayırmayı düşünün.
HeyGen, geleneksel video prodüksiyonu ile karşılaştırıldığında nasıl bir fark sunuyor?
Geleneksel pazarlama videosu prodüksiyonu; oyuncu ve ekip ayarlamaları, stüdyo rezervasyonları, çekim günleri ve post prodüksiyon montajı gerektirir — genellikle tamamlanmış bir video için 2-4 hafta ve $5,000-$20,000+ maliyet anlamına gelir. HeyGen, benzer kalitede videoları dakikalar içinde ve maliyetin çok küçük bir kısmına oluşturur. Kampanyalar değiştiğinde veya içerik güncellenmesi gerektiğinde, yeniden çekim yapmak yerine videoyu yeniden oluşturursunuz. Pazarlama ekipleri, içerik oluşturma hızında 3 kat artış ve prodüksiyon maliyetlerinde ciddi düşüş bildirmektedir.
Tüm pazarlama ekibim HeyGen'i kullanabilir mi?
Evet. HeyGen for Business pazarlama yöneticileri, içerik üreticileri ve tasarımcıların birlikte çalışabileceği ekip çalışma alanları sunar. Paylaşılan varlık kütüphaneleri, onaylı marka öğelerini herkes için erişilebilir kılar. Yönetici kontrolleri, izinleri yönetmenize, kullanımı takip etmenize ve tüm ekip çıktılarında marka tutarlılığını sağlamanıza olanak tanır.
Hangi tür pazarlama videolarını oluşturabilirim?
HeyGen, ürün lansmanları, açıklayıcı videolar, sosyal medya içerikleri, reklam kreatifleri, müşteri referansları, nasıl yapılır eğitimleri, şirket duyuruları, etkinlik tanıtımları, e-posta video içerikleri ve çok daha fazlası dahil olmak üzere neredeyse tüm pazarlama video formatlarını destekler. Senaryosunu yazabildiğiniz her şeyi HeyGen, her dilde ve her kanal için üretebilir.
Pazarlama içeriklerim güvende mi?
HeyGen, SOC 2 Type II sertifikalıdır ve GDPR ile uyumludur. İçeriğiniz aktarım sırasında ve depolama halinde şifrelenir. Hassas kampanya materyalleri veya henüz piyasaya çıkmamış ürün bilgileriyle çalışan kurumsal pazarlama ekipleri için HeyGen, SSO entegrasyonuna ve merkezi erişim yönetimine sahip özel çalışma alanları sunar. YZ modellerimizi içeriğiniz üzerinde eğitmeyiz.
Müşteri hikayeleri
