Kullanım alanı: Lansman gününde web sitesi, e-posta ve sosyal medya için ürün duyuru videolarını aynı anda oluşturun.

Ürününüzü piyasaya sürdüğünüz ilk günde içerik yayınlayın, otuzuncu günde değil. Ürün videoları özellikleri açıklayan, değeri gösteren ve benimsemeyi artıran videoları saatler içinde, haftalar değil, üretin. Özellikler değiştiğinde anında güncelleyin.

Kullanım alanı: Tek bir öğleden sonra oturumunda bir haftalık sosyal medya videosu oluşturun.

Ekibinizi yıpratmadan algoritmayı besleyin. TikTok, Instagram, LinkedIn ve YouTube genelinde günlük sosyal içerik—tutarlı kalite, üretim süresinin çok küçük bir kısmında.

Reklam kreatifi

Daha fazla konsepti test edin, kazananları daha hızlı bulun. reklam varyasyonları oluşturun ve her bir yaratıcı için ayrı çekimler yapmadan A/B testi gerçekleştirin. Farklı açılış cümleleri, farklı avatarlar, farklı açılar—hepsi tek bir iş akışından.

Kullanım örneği: Bir geleneksel reklam filmi üretmek için geçen sürede yaratıcı testler için 10 reklam varyasyonu oluşturun.

Doğrulanmış sonuç: Attention Grabbing Media, 3 günlük prodüksiyon süresini saatlere indirirken 10'dan fazla yeni dile genişledi.