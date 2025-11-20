Geleneksel prodüksiyondan 3 kat daha hızlı pazarlama videoları oluşturun

Ürün lansmanları, sosyal içerikler, reklam kreatifleri, müşteri hikayeleri—stüdyo, ekip veya oyuncu beklemeden dakikalar içinde profesyonel pazarlama videoları oluşturun. Tüm kanallarda ve dillerde içeriğinizi tek bir kaynaktan ölçeklendirin.

129.158.675Oluşturulan videolar
103.408.112Oluşturulan avatarlar
17.753.207Çevrilen videolar
Workday
Coursera
miro
hubspot
bosch
Intel
komatsu
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Pazarlama sorunu

Sizin gibi pazarlama ekiplerinin, yenilikçi bir metinden YZ videosu platformu ile içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

HeyGen olmadan

Pazarlama içeriği sıkışıklığı

İçerik takviminiz durmak bilmiyor. Ürün lansmanları için videolara ihtiyacınız var. Sosyal kanallar her gün yeni içerik talep ediyor. Kampanyalar, her pazar için yerelleştirilmiş yaratıcı videolar gerektiriyor. Ancak geleneksel video prodüksiyonu; stüdyo ayarlamayı, oyuncu ve konuşmacıları koordine etmeyi, montaj için haftalarca beklemeyi ve tek bir çekime bütçenizi harcamayı gerektiriyor. İçerik hazır olduğunda ise fırsat çoktan kaçmış oluyor. Rakipleriniz her gün video yayınlarken siz hâlâ ön prodüksiyon aşamasındasınız. Üst yönetimden kameraya çıkmasını istemek mi? O takvimi ayarlamaya da bol şans.

HeyGen ile

HeyGen çözümü

HeyGen, pazarlama ekibinizi bir video prodüksiyon motoruna dönüştürür. Bir metin yazın — ya da brieften yapay zeka ile bir metin oluşturun — bir YZ avatarı seçin ve dakikalar içinde profesyonel video oluşturun. Ürün demoları, açıklayıcı videolar, sosyal içerikler, reklam kreatifleri — tümü kamera, stüdyo veya oyuncu koordinasyonuna gerek kalmadan. Aynı kampanyaya 12 pazarda mı ihtiyacınız var? 175+ dile çevirin ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile. Pazarlama takviminizin hızında video hazırlayın.

Ölçekli üretim için pazarlama ekiplerinin ihtiyaç duyduğu her şey

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi metinden YZ video platformuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Hızlı video prodüksiyonu

Kısa bir özetten bitmiş videoya haftalar değil, dakikalar içinde geçin. Stüdyo rezervasyonu yok, oyuncu/konuşmacı planlaması yok, post prodüksiyon sırası beklemek yok. Pazarlama ekibiniz, fikir aşamasından dışa aktarmaya kadar tüm iş akışını harici bağımlılıklar olmadan kontrol eder.

• Dakikalar içinde videolar oluşturun

• Stüdyo veya ekipmana gerek yok

• Tüm yaratıcı kontrol şirket içinde

A software interface shows a text message from 'Jennifer' explaining easy AI video creation with custom voice, next to a video of a woman speaking.

Çok kanallı dışa aktarma

Tek video, her format. YouTube için 16:9, TikTok ve Reels için 9:16, Instagram akışı için 1:1 olarak dışa aktarın. Her platform için içeriği yeniden oluşturmayı bırakın—bir kez oluşturun, her yerde dışa aktarın.

• 16:9, 9:16, 1:1 en-boy oranları

• Her platform için optimize edilmiştir

• Verimlilik için toplu dışa aktarma

Video sharing interface with 'Copy link' button and social media options, overlaying a video of a man speaking, with a pink cursor pointing to 'Copy link'.

Küresel kampanya yerelleştirme

Her pazar için ayrı prodüksiyonlara gerek kalmadan kampanyalarınızı dünya çapında başlatın. YZ video çevirisi yaratıcılığınızı ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile 175’ten fazla dile yerelleştirir. Almanca kampanyanız dublajlı değil, Almanca gibi duyulur.

• Ses klonlama, marka sesinizi korur

• Dudak senkronizasyonu yüz hareketleriyle uyum sağlar

• Tek kaynaktan, küresel dağıtım

Video localization service showing a language selection menu with English highlighted, flanked by video clips of women speaking Spanish and Chinese.

UGC tarzı içerik

Influencer koordinasyonuna gerek kalmadan özgün görünen içerikler oluşturun. UGC tarzı videolar ile sosyal medya akışlarına doğal gelen, referans formatlarında, ürün tepkilerini gösteren, samimi konuşma tarzında ve performans odaklı içerikler hazırlayın.

• Çeşitli avatar stilleri

• Doğal, samimi anlatım

• Influencer ücretleri olmadan ölçekleyin

Smiling woman with curly hair holds a black LIQUIA dropper bottle, with an inset image of the bottle in the top left.

Marka tutarlılığı

Görsel kimliğinizi her videoda tutarlı hale getirin. Brand Kit, onaylı renkleri, yazı tiplerini, logoları ve avatar seçimlerini zorunlu kılar. Brand Glossary ürün adlarının ve sloganların her seferinde, her ekip üyesi tarafından doğru telaffuz edilmesini sağlar.

• Merkezi marka varlıkları

• Telaffuz kontrolleri

• Ekip genelinde tutarlı çıktı

A digital interface displaying recruitment data with a video call, overlaid by a brand kit menu for fonts and colors.

Ölçeklenebilir kişiselleştirilmiş video

Tek bir videoyu binlerce kişiselleştirilmiş versiyona dönüştürün. Dinamik değişkenler, isimleri, şirketleri ve detayları kişiselleştirilmiş erişim için özelleştirmenize olanak tanır; böylece her bir alıcı için manuel prodüksiyon yapmadan etkileşimi artırırsınız.

• Dinamik kişiselleştirme alanları

• Toplu oluşturma

• Bireysel izleyici hedefleme

Generated text describing a joyful woman in an apron presenting an olive oil bottle in a bright modern kitchen with fresh vegetables and copper cookware, conveying a food blogger style.

Briften yayında videoya 3 adımda

Adım 1

Mesajınızla başlayın

Metninizi yapıştırın, kısa bir özet yükleyin veya YZ metin oluşturucuya kampanya hedeflerinizden içerik oluşturmasını bırakın. Boş sayfa sorunu yok—mevcut pazarlama materyallerinizden yola çıkarak başlayın.

A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
Adım 2

Yaratıcılığınızı seçin

Markanıza ve kitlenize uygun 200+ çeşitli YZ avatarı arasından seçim yapın. Sesleri, arka planları ve görsel stilleri belirleyin. Ya da tüm içeriklerinizde tutarlı bir marka varlığı için bir marka yüzü klonu oluşturun.

A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
3. adım

Oluşturun ve dağıtın

Oluştur’a tıklayın. Dakikalar içinde elinizde profesyonel bir pazarlama videosu olsun. Her kanal için her en-boy oranında dışa aktarın. Küresel erişime mi ihtiyacınız var? Tek tıkla istediğiniz dile çevirin. İçeriği pazarlama takviminizin hızında yayına alın.

A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

Her türlü pazarlama ihtiyacı için tasarlandı

Ürün lansman videoları

Ürününüzü piyasaya sürdüğünüz ilk günde içerik yayınlayın, otuzuncu günde değil. Ürün videoları özellikleri açıklayan, değeri gösteren ve benimsemeyi artıran videoları saatler içinde, haftalar değil, üretin. Özellikler değiştiğinde anında güncelleyin.

Kullanım alanı: Lansman gününde web sitesi, e-posta ve sosyal medya için ürün duyuru videolarını aynı anda oluşturun.

Sosyal medya içeriği

Ekibinizi yıpratmadan algoritmayı besleyin. TikTok, Instagram, LinkedIn ve YouTube genelinde günlük sosyal içerik—tutarlı kalite, üretim süresinin çok küçük bir kısmında.

Kullanım alanı: Tek bir öğleden sonra oturumunda bir haftalık sosyal medya videosu oluşturun.

Reklam kreatifi

Daha fazla konsepti test edin, kazananları daha hızlı bulun. reklam varyasyonları oluşturun ve her bir yaratıcı için ayrı çekimler yapmadan A/B testi gerçekleştirin. Farklı açılış cümleleri, farklı avatarlar, farklı açılar—hepsi tek bir iş akışından.

Kullanım örneği: Bir geleneksel reklam filmi üretmek için geçen sürede yaratıcı testler için 10 reklam varyasyonu oluşturun.

Doğrulanmış sonuç: Attention Grabbing Media, 3 günlük prodüksiyon süresini saatlere indirirken 10'dan fazla yeni dile genişledi.

Müşteri referansları

Ölçeklenebilir sosyal kanıt. Müşteri programlarını ayarlamak ve çekim lojistiğiyle uğraşmak zorunda kalmadan güven oluşturan referans tarzı içerikler oluşturun.

Kullanım alanı: Farklı sektörlerdeki kullanım senaryolarını ve elde edilen sonuçları öne çıkaran müşteri hikâyesi videoları oluşturun.

Açıklayıcı ve nasıl yapılır içerikleri

Müşterilerin ürününüzü daha iyi anlamasını sağlayın: eğitici videolar ve açıklayıcı içerikler kullanın. Ürününüz değiştiğinde anında güncelleyin—yeniden çekim yapmanıza gerek yok.

Kullanım alanı: Her ürün güncellemesiyle güncel kalan özellik açıklamalarından oluşan bir kütüphane oluşturun.

Küresel pazarlama kampanyaları

Aynı kampanya, her pazarda. Her bölge için ayrı prodüksiyon bütçelerine ihtiyaç duymadan yaratıcı içeriği uluslararası kitleler için yerelleştirin.

Kullanım örneği: Ürününüzün kampanyalarını 12 pazarda aynı anda, yerel dilde video içeriklerle başlatın.

Doğrulanmış sonuç: Vision Creative Labs, müşterilerinin HeyGen ile yılda 1-2 videodan günde 50-60 videoya çıkmasına yardımcı oldu.

G2'de en hızlı büyüyen ürün olmamızın bir nedeni var

Küresel eğitimlerden video reklamlara kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin de) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar. İşte müşterilerimizin en çok sevdiği avantajlardan bazıları:

10 Katvideo üretim hızında artış
5Xvideo oluşturma artışı
%40 video izlenme süresinde artış
5Xreklam harcaması getirisi
Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin, pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Sorularınız mı var? Bizde cevaplar var

Pazarlama için yapay zeka video oluşturma nedir?

YZ video oluşturma, geleneksel prodüksiyon gereksinimleri olmadan profesyonel pazarlama videoları oluşturmak için yapay zekadan yararlanır. HeyGen, senaryoları cilalı video içeriklerine dönüştürmek için YZ avatarları, ses sentezi ve otomatik düzenlemeyi bir araya getirir—kamera, stüdyo veya çekim ekibine gerek yoktur. Pazarlama ekipleri ürün videolarını, sosyal medya içeriklerini ve reklam kreatiflerini haftalar yerine dakikalar içinde üretebilir.

Bir prodüksiyon ekibi olmadan pazarlama videolarını nasıl oluşturabilirim?

Metninizi yazın veya HeyGen'in YZ metin oluşturucusunun kısa brifinizden bir metin oluşturmasına izin verin. Ekrandaki sunucunuz olarak bir YZ avatar seçin, bir ses ve görsel stil belirleyin ve videonuzu oluşturun. Tüm süreç yalnızca birkaç dakika sürer ve hiçbir prodüksiyon uzmanlığı gerektirmez. Marka tutarlılığı için, marka yüzünüzün sesini klonlayın ve dijital ikizinin tüm içeriklerinizde markanızı temsil etmesini sağlayın.

Birden fazla platform için sosyal medya videoları oluşturabilir miyim?

Evet—HeyGen tek bir projeden birden fazla en-boy oranında dışa aktarma yapar. İçeriği bir kez oluşturun, ardından YouTube için 16:9, TikTok ve Instagram Reels için 9:16, Instagram akış gönderileri için 1:1 formatında dışa aktarın. Her platform için içeriği yeniden oluşturmanıza veya birden fazla prodüksiyon iş akışını yönetmenize gerek yok.

Çok dilli pazarlama videosu nasıl çalışır?

Pazarlama videonuzu kendi ana dilinizde oluşturun, ardından HeyGen'in çeviri özelliğini kullanarak 175+ desteklenen dilin her birinde sürümler oluşturun. Çeviri, ses klonlama (böylece marka sesiniz her dilde doğal duyulur) ve dudak senkronizasyonunu (böylece ağız hareketleri çevrilen sesle uyumlu olur) içerir. Tek bir kaynak videodan küresel kampanyalar başlatın.

HeyGen ile UGC tarzı içerik oluşturabilir miyim?

Evet. HeyGen, influencer koordinasyonuna gerek kalmadan özgün görünen UGC tarzı içerikler oluşturmanıza olanak tanır. Çeşitli avatar stilleri, doğal anlatım seçenekleri ve farklı içerik formatları sayesinde sosyal medya akışlarına organik biçimde uyum sağlayan videolar üretebilirsiniz.

Videolar arasında marka tutarlılığını nasıl sağlayabilirim?

HeyGen, marka tutarlılığını sağlamak için Brand Kit ve Brand Glossary araçları sunar. Brand Kit, onaylı renkleri, yazı tiplerini, logoları ve avatar seçimlerini zorunlu kılar. Brand Glossary ise ürün adlarının ve sloganların her seferinde, her ekip üyesi tarafından doğru telaffuz edilmesini sağlar.

Videoları tek tek izleyicilere göre kişiselleştirebilir miyim?

Evet. HeyGen, isimler, şirketler ve özel detaylar için değişken alanlarla dinamik kişiselleştirmeyi destekler. Tek bir şablon oluşturun, ardından binlerce kişiselleştirilmiş versiyon üretin; hesap bazlı pazarlama, satış erişimi veya müşteri etkileşimi kampanyaları için kullanın. Videoimagem, bu yaklaşımla AB InBev için 50.000’den fazla kişiselleştirilmiş video üretti.

Pazarlama videolarını ne kadar hızlı oluşturabilirim?

HeyGen, birkaç dakikadan saatlere kadar uzanan farklı uzunluklarda pazarlama videoları oluşturmanıza olanak tanır. Kısa sosyal medya içerikleri için 30-60 saniyelik formatlar, ürün açıklamaları için 2-5 dakikalık videolar ve kapsamlı içerikler için daha uzun formatlar desteklenir.

HeyGen, geleneksel video prodüksiyonu ile karşılaştırıldığında nasıl bir fark sunuyor?

Geleneksel pazarlama videosu prodüksiyonu; oyuncu ve ekip ayarlamaları, stüdyo rezervasyonları, çekim günleri ve post prodüksiyon montajı gerektirir — genellikle tamamlanmış bir video için 2-4 hafta ve $5,000-$20,000+ maliyet anlamına gelir. HeyGen, benzer kalitede videoları dakikalar içinde ve maliyetin çok küçük bir kısmına oluşturur. Kampanyalar değiştiğinde veya içerik güncellenmesi gerektiğinde, yeniden çekim yapmak yerine videoyu yeniden oluşturursunuz. Pazarlama ekipleri, içerik oluşturma hızında 3 kat artış ve prodüksiyon maliyetlerinde ciddi düşüş bildirmektedir.

Tüm pazarlama ekibim HeyGen'i kullanabilir mi?

Evet. HeyGen for Business pazarlama yöneticileri, içerik üreticileri ve tasarımcıların birlikte çalışabileceği ekip çalışma alanları sunar. Paylaşılan varlık kütüphaneleri, onaylı marka öğelerini herkes için erişilebilir kılar. Yönetici kontrolleri, izinleri yönetmenize, kullanımı takip etmenize ve tüm ekip çıktılarında marka tutarlılığını sağlamanıza olanak tanır.

Hangi tür pazarlama videolarını oluşturabilirim?

HeyGen, ürün lansmanları, açıklayıcı videolar, sosyal medya içerikleri, reklam kreatifleri, müşteri referansları, nasıl yapılır eğitimleri, şirket duyuruları, etkinlik tanıtımları, e-posta video içerikleri ve çok daha fazlası dahil olmak üzere neredeyse tüm pazarlama video formatlarını destekler. Senaryosunu yazabildiğiniz her şeyi HeyGen, her dilde ve her kanal için üretebilir.

Pazarlama içeriklerim güvende mi?

HeyGen, SOC 2 Type II sertifikalıdır ve GDPR ile uyumludur. İçeriğiniz aktarım sırasında ve depolama halinde şifrelenir. Hassas kampanya materyalleri veya henüz piyasaya çıkmamış ürün bilgileriyle çalışan kurumsal pazarlama ekipleri için HeyGen, SSO entegrasyonuna ve merkezi erişim yönetimine sahip özel çalışma alanları sunar. YZ modellerimizi içeriğiniz üzerinde eğitmeyiz.

Pazarlama videolarınızı bugün oluşturmaya başlayın

Yarın yayında olması gereken içerik için haftalarca beklemeyi bırakın. Dakikalar içinde profesyonel pazarlama videoları oluşturun, küresel pazarlar için anında yerelleştirin ve ekibinizi ya da bütçenizi büyütmeden içerik üretiminizi ölçeklendirin. HubSpot, Ogilvy ve Publicis gibi içerik üretim süreçlerini dönüştüren pazarlama ekiplerine katılın.

