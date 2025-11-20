İçerik üreticisi tutmadan dönüşüm getiren UGC video reklamları
Gerçek içerik üreticilerinin paylaşımlarına benzeyen, doğal UGC video reklamlarını YZ avatarlarıyla oluşturun. İçerik üreticilerini yönetmeden, ücret pazarlığı yapmadan ve teslimat beklemeden TikTok, Instagram ve Meta için reklam kreatiflerinizi ölçeklendirin.
- Kredi kartı gerekmiyor
- Ürünler değiştiğinde içeriği anında güncelleyin
Pazarlama sorunu
Sizin gibi pazarlama ekiplerinin, yenilikçi bir metinden YZ videosuna platformuyla içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Pazarlama içeriği sıkışıklığı
En iyi performans gösteren reklamlarınız, markalı ve cilalı reklamlardan 3–5 kat daha iyi dönüşüm sağlayan UGC tarzı videolar, ancak bunları ölçeklendirmek yavaş ve maliyetli. Birden fazla içerik üreticisini yönetmek, kullanım haklarını müzakere etmek, teslimatları beklemek ve video başına 200–500 $ ödemek hızla maliyetleri artırır. İçerik üreticileri teslim tarihlerini kaçırır, kalite tutarsızdır ve kullanım hakları sona erer; siz ise neyin işe yaradığını bulmak için hâlâ onlarca reklam varyasyonuna ihtiyaç duyarsınız. Yeni açılardan test yapmak, haftalar süren brief ve revizyon gerektirir, bu da rekabet etme hızınızı düşürür. Yaratıcı test etme hızınız, büyüme hedeflerinizle aynı tempoda ilerleyemiyor.
HeyGen çözümü
HeyGen'in YZ reklam oluşturucu içerik üreticisi tutmadan özgün UGC video reklamlar oluşturur. TikTok ve Instagram’a doğal şekilde uyum sağlayan, içerik üreticisi tarzında içerik sunan farklı YZ avatarları arasından seçim yapın. Sadece metninizi yazın, bir sunucu seçin ve içerik üreticisi yönetimi, kullanım hakkı pazarlığı veya bekleme olmadan dakikalar içinde reklamlar oluşturun. Farklı açılış cümlelerini, kurguları ve CTA'ları test etmek için 50 reklam varyasyonuna mı ihtiyacınız var? Hepsini tek oturumda, aynı sunucudan demolar, referans videoları, kutu açılışları ve eğitim videolarını test ederek oluşturun. İçerik üreticisi ücretleriyle 25.000 $ tutacak bir işi tek bir öğleden sonra içinde hayata geçirebilirsiniz.
Avatar sunucular, doğal anlatım ve dudak senkronizasyonu ile 175’ten fazla dilde konuşur. Aynı UGC reklam kreatifini dünya çapında kullanıma sunun; yerelleştirilmiş video kampanyaları için bölgesel içerik üreticileri tutmanıza veya bütçeleri artırmanıza gerek kalmadan.
Ölçekli üretim için pazarlama ekiplerinin ihtiyaç duyduğu her şey
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi metinden YZ video platformuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Sınırsız yaratıcı test
Farklı açılışlar, acı noktaları, faydalar ve CTA’lar deneyerek sınırsız reklam varyasyonu oluşturun. 10, 20, 50 farklı versiyonu A/B test ederek kazanan formülünüzü bulun. Her varyasyon için ek içerik üretici maliyeti yok. Yaratıcı test hızınızı reklam harcamanızla aynı seviyeye çıkarın.
Gerçekçi içerik üretici estetiği
YZ avatarları, UGC reklamlarının performansını artıran samimi ve doğal bir stil sunar. Mobilde çekilmiş görünüm. Kameraya doğrudan hitap eden anlatım. Doğal konuşma tarzı. Reklam körlüğünü tetiklemeyen organik bir his. Reklamlarınız, yerel içerik gibi akışlara sorunsuzca karışır.
Anında sonuç
Günler değil, dakikalar içinde reklam kreatifi oluşturun. Sabahki strateji toplantısında yeni açıyı belirlersiniz, öğleden sonra pazarda test etmeye başlarsınız. Trendler, rakip hamleleri ve pazar değişimlerine performans pazarlamasının hızıyla yanıt verin.
Tam yaratıcı kontrol
Vizyonunuz, kusursuz şekilde hayata geçirilsin. İçerik üreticisinin yorumuna kalmasın. “Üzgünüm, bu benim tarzım değil.” olmasın. Ne söylenmesini istiyorsanız, nasıl söylenmesini istiyorsanız aynen yazın. Performans verilerine göre anında yineleyin ve iyileştirin.
Tutarlı kalite
Her video profesyonel kalitesini korur. Kötü ışık, zayıf ses ya da markayla uyuşmayan sunum yok. Tutarlı avatar, tutarlı ortam, tutarlı anlatım. İçeriği kalite farkı olmadan ölçeklendirin.
Sıfır kullanım hakkı sorunu
Bir kez oluşturun, hep kullanın. Süresi dolan sözleşmeler yok. Uzatılmış kullanım için yeniden pazarlık yok. Bölgesel kısıtlamalar yok. Reklamlarınızı ek ücret ödemeden, tüm platformlarda, dünya çapında ve süresiz olarak yayınlayın.
Briften yayında videoya 3 adımda
Hook'unuzu yazın
Reklam metninizi yazın. Dikkat çeken bir girişle başlayın. Acı noktalarına değinin. Çözümünüzü sunun. Net bir CTA ekleyin. Ya da yüksek performanslı UGC reklam formülleriyle eğitilmiş YZ metin oluşturucu kullanın. Test etmek için birden fazla metin varyasyonu oluşturun.
Oluşturucu tarzınızı seçin
Hedef kitlenize uygun YZ avatarını seçin. Gen Z ürünleri için genç ve enerjik sunucular. Kitle pazarına yönelik ürünler için herkesin kendini yakın hissedeceği, günlük hayattan insanlar. Premium markalar için sofistike avatarlar. Senaryonuzla birlikte birden fazla sunucuyu ön izleyerek en doğru eşleşmeyi bulun.
Ortamı seçin. Samimi bir his için yatak odası. Yaşam tarzı ürünleri için mutfak. Fitness markaları için spor salonu. B2B için ofis. Macera ürünleri için dış mekân. Ya da özel arka plan kullanın.
Oluşturun ve yayına alın
Oluştur’a tıklayın. 2-3 dakika içinde, TikTok ve Instagram için dikey 9:16 formatında, akış yerleşimleri için kare 1:1 formatında hazır UGC video reklam çıktıları elde edin. Doğrudan Meta Ads Manager’a, TikTok Ads Manager’a yükleyin veya diğer platformlar için indirin.
Farklı açılış cümlelerini test eden 10 varyasyon oluşturun. Farklı CTA'ları test eden 10 tane daha. Farklı fayda vurgularını öne çıkaran 10 tane daha. Bir saatten kısa sürede kapsamlı bir kreatif test süreci başlatın.
Her pazarlama ihtiyacı için tasarlandı
E-ticaret ürün reklamları
Ürün inceleme tarzında UGC reklamları oluşturun. Avatar, ürünü kutusundan çıkarır, özelliklerini vurgular ve deneyimini paylaşır. Ürünün kullanımını gösterin. Yaygın itiraz ve endişeleri ele alın. Gerçek kullanıcı yorumu formatıyla ürün sayfalarına tıklamaları artırın.
Doğrudan yanıt kampanyaları
Sorun-çözüm odaklı UGC reklamları oluşturun. Avatar, kitlenizin yaşadığı belirli bir acı noktasını vurgular. Ürününüzü çözüm olarak sunar. Sonuçları gösterir. Güçlü bir CTA, anında aksiyon aldırır.
Sosyal kanıt referansları
Sosyal kanıtı ölçeklendirin; referans videosu reklamlarını müşteri peşinde koşmadan oluşturun. Yorumları, sonuçları ve başarı hikâyelerini yüksek dönüşüm sağlayan UGC formatında sunun.
Ürün tanıtımları
Ürünlerin nasıl çalıştığını gösteren eğitim tarzı UGC. Avatar özellikleri adım adım anlatır, kullanım senaryolarını gösterir, faydaları açıklar. Satın alma tereddüdünü azaltan eğitici bir format.
Karşılaştırmalar ve alternatifler
"[rakip] ürününden [sizin ürününüze] geçtim" tarzı reklamlar. Avatar, neden geçiş yaptığını, nelerin daha iyi olduğunu ve elde ettikleri sonuçları anlatır. Gerçek kullanıcı içerikleri (UGC) formatında rekabetçi konumlandırma.
Sezonluk ve kampanyalı
İndirimler, tatiller ve sınırlı süreli kampanyalar için zamanında UGC reklamları oluşturun. Black Friday aciliyetini yakalayın. Hediye rehberleriyle tatil dönemlerini değerlendirin. Yaz sezonu ürün lansmanlarını öne çıkarın. Mevsimsel içerik üreticilerinin müsaitliğine takılmadan, sezonluk kreatifleri hızla oluşturun.
G2'de en hızlı büyüyen ürün olmamızın bir nedeni var
Küresel eğitimlerden video reklamlara kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin de) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar. İşte müşterilerimizin en çok sevdiği avantajlardan bazıları:
Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Sorularınız mı var? Bizde cevaplar var
UGC video reklamları nedir?
UGC video reklamları, organik sosyal medya gönderilerini taklit eden, kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik tarzı reklamlardır. Gerçek kişiler (veya gerçekçi avatarlar), samimi deneyimlerini, yorumlarını veya ürün/hizmet tanıtımlarını paylaşır. UGC reklamları, sosyal platformlara doğal hissettikleri, reklam körlüğünü tetiklemedikleri ve sosyal kanıt psikolojisinden yararlandıkları için geleneksel, cilalı reklamlardan daha iyi performans gösterir.
HeyGen'in YZ reklam oluşturucusu, gerçek içerik üreticileri tutmanıza gerek kalmadan, yapay zeka avatarlarıyla özgün, içerik üreticisi tarzı sunumlar yapan UGC tarzı videolar oluşturur.
Bir prodüksiyon ekibi olmadan pazarlama videolarını nasıl oluşturabilirim?
YZ ile oluşturulan UGC reklamları, daha hızlı iterasyon, tutarlı kalite ve sınırsız test imkânı sayesinde çoğu zaman içerik üreticilerinin hazırladığı içerikler kadar iyi, hatta daha iyi performans gösterir. Birçok marka, hızlı test ve ölçekleme için YZ UGC kullanır, ardından kahraman kampanyalar veya ürün lansman videosu için içerik üreticilerinin hazırladığı içerikleri devreye alır.
UGC reklamları benim sektörüm için işe yarar mı?
UGC video reklamları; e-ticaret, DTC, SaaS, mobil uygulamalar, takviyeler, güzellik, moda, fitness, yiyecek ve içecek, finansal hizmetler ve B2C hizmetler gibi birçok sektörde güçlü performans gösterir. Sosyal platformlarda tüketicileri hedefleyen her marka, özgün ve içerik üreticisi tarzındaki içerikten fayda sağlar.
B2B markalar, iş bağlamlarında profesyonel sunucularla uyarlanmış bir UGC yaklaşımı kullanır. Aynı samimi ve doğal anlatım, farklı ortam ve ton.
Yüksek performanslı bir UGC reklamını ne yapar?
Başarılı UGC reklamları şunları içerir: ilk 3 saniyede güçlü bir açılış, net bir problem tanımı, hedef kitleyle bağ kurabilen bir sunucu, doğal ve samimi bir anlatım tarzı, ürünün görsel olarak sergilenmesi, sosyal kanıt unsurları, doğrudan bir CTA, mobile uygun dikey format ve sessiz izlemeye uygun altyazılar.
HeyGen'in YZ senaryo oluşturucusu bu unsurları içerir. Ya da kanıtlanmış çerçeveleri kullanarak özel senaryolar yazın
HeyGen ile UGC tarzı içerik oluşturabilir miyim?
Uyum eğitim videonuzu bir kez ana dilinizde oluşturun. Ardından HeyGen'in çeviri özelliğini kullanarak 175+ desteklenen dilin her birinde sürümlerini oluşturun. Çeviri; ses klonlama (böylece sunucunuz her dilde doğal duyulur) ve dudak senkronizasyonunu (böylece ağız hareketleri çevrilen sesle eşleşir) içerir. İspanyolca sürümünüz, dublajlı İngilizce gibi değil, ana dili İspanyolca olan biri tarafından hazırlanmış gibi duyulur.
Birden fazla reklam varyasyonunu hızlıca test edebilir miyim?
Evet, bu HeyGen'in temel avantajıdır. Farklı değişkenleri test ederek 20, 50, 100+ varyasyon oluşturun: kancalar (ilk 3 saniye), ele alınan sorun noktaları, vurgulanan faydalar, ürün açılarının farklılaştırılması, CTA'lar, sunucu stilleri ve arka planlar.
HeyGen ile UGC reklamlarının maliyeti, içerik üreticileri işe almaya kıyasla ne kadar?
Üretici maliyetleri: video başına 200-500 $. 50 varyasyonu test etmek 10.000-25.000 $ tutar. HeyGen: Sabit aylık abonelik. Sınırsız video. 50 varyasyonun maliyeti 5 varyasyonla aynıdır: abonelik ücretiniz.
Yatırım getirisi zaman çizelgesi: Çoğu performans pazarlamacısı, abonelik maliyetini ilk 10-20 YZ ile oluşturulmuş videoda geri kazanır. Sonrasındaki her şey doğrudan kârlılık artışıdır.
HeyGen hangi video özelliklerini ve formatlarını sunuyor?
HeyGen, UGC reklamlarını tüm büyük platformlar için uygun formatlarda dışa aktarır:
- TikTok, Instagram Reels ve Hikayeler için dikey 9:16 (1080x1920)
- Instagram Akışı, Facebook Akışı için kare 1:1 (1080x1080)
- YouTube ve yatay yerleşimler için yatay 16:9 (1920x1080)
- Belirli yerleşimler için özel boyutlar
HeyGen, geleneksel video prodüksiyonu ile karşılaştırıldığında nasıl bir fark sunuyor?
Geleneksel pazarlama videosu prodüksiyonu; oyuncu ve ekip koordinasyonu, stüdyo rezervasyonları, çekim günleri ve post prodüksiyon montajı gerektirir — genellikle tamamlanmış bir video için 2-4 hafta ve video başına 5.000-20.000+ $ maliyet anlamına gelir. HeyGen, benzer kalitede videoları dakikalar içinde ve maliyetin çok küçük bir kısmına oluşturur. Kampanyalar değiştiğinde veya içerik güncellenmesi gerektiğinde, yeniden çekim yapmak yerine videoyu yeniden oluşturursunuz. Pazarlama ekipleri, içerik oluşturma hızında 3 kat artış ve prodüksiyon maliyetlerinde ciddi düşüşler bildirmektedir.
UGC reklamlarını uluslararası kampanyalar için çevirebilir miyim?
Evet. Birincil dilinizde UGC reklamı oluşturun, 175’ten fazla dile çevirin ve ses klonlama ile dudak senkronizasyonu kullanın. Aynı avatar, doğal telaffuzla akıcı İspanyolca, Fransızca, Almanca, Japonca ve Mandarin konuşur.
Bölgesel içerik üreticileri işe almadan uluslararası kampanyalar başlatın. Tek bir reklam kurgusu, sınırsız pazar versiyonuna dönüşsün. Tipik kullanım: İngilizce olarak 5-10 temel reklam konsepti oluşturun, her birini 5-10 hedef dile çevirin ve 50-100 pazar odaklı varyasyonla yayına alın.
Diğer çözümleri keşfedin
Use Cases
Tools
Müşteri hikayeleri
- Dikkat çeken medya: 3 kat daha hızlı prodüksiyon
- Vision Creative Labs: günde 50-60 video
- Videoimagem: 3 kat etkileşim
- HubSpot: ölçeklenebilir YZ video
- Ogilvy: Kişiselleştirilmiş kampanyalar
- Publicis Groupe: Küresel ölçek
- Advantive: İçerik oluşturmayı %50 hızlandırın
- Coursera: Video yerelleştirme
- Workday: Dakikalar içinde yerelleştirme
Pazarlama videolarınızı bugün oluşturmaya başlayın
Yarın yayında olması gereken içerik için haftalarca beklemeyi bırakın. Dakikalar içinde profesyonel pazarlama videoları oluşturun, küresel pazarlar için anında yerelleştirin ve ekibinizi ya da bütçenizi büyütmeden içerik üretiminizi ölçeklendirin. HubSpot, Ogilvy ve Publicis gibi içerik üretim süreçlerini dönüştüren pazarlama ekiplerine katılın.
- Kredi kartı gerekmiyor
- Prodüksiyon deneyimi gerekmez
- İstediğiniz zaman iptal edin