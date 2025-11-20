En iyi performans gösteren reklamlarınız, markalı ve cilalı reklamlardan 3–5 kat daha iyi dönüşüm sağlayan UGC tarzı videolar, ancak bunları ölçeklendirmek yavaş ve maliyetli. Birden fazla içerik üreticisini yönetmek, kullanım haklarını müzakere etmek, teslimatları beklemek ve video başına 200–500 $ ödemek hızla maliyetleri artırır. İçerik üreticileri teslim tarihlerini kaçırır, kalite tutarsızdır ve kullanım hakları sona erer; siz ise neyin işe yaradığını bulmak için hâlâ onlarca reklam varyasyonuna ihtiyaç duyarsınız. Yeni açılardan test yapmak, haftalar süren brief ve revizyon gerektirir, bu da rekabet etme hızınızı düşürür. Yaratıcı test etme hızınız, büyüme hedeflerinizle aynı tempoda ilerleyemiyor.

HeyGen'in YZ reklam oluşturucu içerik üreticisi tutmadan özgün UGC video reklamlar oluşturur. TikTok ve Instagram’a doğal şekilde uyum sağlayan, içerik üreticisi tarzında içerik sunan farklı YZ avatarları arasından seçim yapın. Sadece metninizi yazın, bir sunucu seçin ve içerik üreticisi yönetimi, kullanım hakkı pazarlığı veya bekleme olmadan dakikalar içinde reklamlar oluşturun. Farklı açılış cümlelerini, kurguları ve CTA'ları test etmek için 50 reklam varyasyonuna mı ihtiyacınız var? Hepsini tek oturumda, aynı sunucudan demolar, referans videoları, kutu açılışları ve eğitim videolarını test ederek oluşturun. İçerik üreticisi ücretleriyle 25.000 $ tutacak bir işi tek bir öğleden sonra içinde hayata geçirebilirsiniz.

Avatar sunucular, doğal anlatım ve dudak senkronizasyonu ile 175’ten fazla dilde konuşur. Aynı UGC reklam kreatifini dünya çapında kullanıma sunun; yerelleştirilmiş video kampanyaları için bölgesel içerik üreticileri tutmanıza veya bütçeleri artırmanıza gerek kalmadan.