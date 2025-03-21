Eğitim ancak insanlar tamamladığında etkilidir. Uzun slayt gösterileri ve metin yüklü kılavuzlar, katılımı hızla azaltabilir. HeyGen ile eğitim ve gelişim ekipleri, tamamlama oranlarını artıran, bilgi kalıcılığını güçlendiren ve performansı yükselten YZ eğitim videolarını kolayca oluşturabilir.
Studies show that video-based learning is far more effective than text-based content. Employees are more likely to retain information when it is presented visually and audibly compared to reading a document. HeyGen training videos make learning more interactive and engaging, leading to better outcomes.
Filming, editing, and hiring voiceover artists can be costly and time-consuming. HeyGen simplifies video creation with AI-powered avatars, voiceovers, and easy-to-use templates, allowing businesses, educators, and content creators to produce high-quality training videos in minutes without expensive production equipment.
Need to train employees in multiple locations? Expand your online course reach? HeyGen’s AI-powered translation and lip-syncing make it easy to localize training videos in over 170 languages and dialects for corporate teams, online learners, and social media audiences without the hassle of reshooting content.
Using HeyGen, Sibelco’s Learning & Development team now produces more training content, faster—without the complexity of traditional video production.
“HeyGen ile işler daha az karmaşık ve çok daha sezgisel hale geliyor. Yapay zeka kullanmak göz korkutucu olabilir, ancak HeyGen ile iş akışı süreci kolayca yönetmemizi sağlıyor ve ekibimizin hem zamandan hem maliyetten tasarruf ederken Sibelco çalışanlarının güvenliğini korumasına imkân tanıyor.”
Jean-Marie Petit
Sibelco'da Dijital Öğrenme Müdürü
HeyGen ile eğitim videoları nasıl oluşturulur
Dakikalar içinde profesyonel kalitede eğitim videoları oluşturmaya başlayın—üretim ekibine veya montaj becerilerine gerek yok.
YZ eğitim videoları, belirli becerileri, iş akışlarını veya en iyi uygulamaları öğretmek için tasarlanmış kısa ve ilgi çekici videolardır. Şirketlerin temel bilgileri aktarmasına, etkileşimi artırmasına ve öğrenmeyi ekipler genelinde ölçeklendirmesine yardımcı olurlar.
Video, sabit içeriklere kıyasla öğrenenlerin etkileşimini ve konuyu anlama düzeyini artırmanın etkili bir yoludur. HeyGen, tam bir prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan yüksek kaliteli YZ eğitim videoları oluşturmanızı kolaylaştırarak daha hızlı beceri geliştirme ve tutarlı bilgi paylaşımı sağlar.
HeyGen, gerçeğe yakın avatarlar, otomatik seslendirmeler ve hazır şablonlar dahil olmak üzere YZ destekli video oluşturma araçları kullanır. Pazarlamacılar, L&D (öğrenme ve gelişim) profesyonelleri veya herhangi bir içerik üreticisi, ileri düzey teknik becerilere ihtiyaç duymadan kısa sürede profesyonel yapay zeka eğitim videoları oluşturabilir.
Evet. HeyGen, marka renklerinizi, yazı tiplerinizi, logolarınızı ve diğer görsel öğelerinizi kullanmanıza olanak tanıyarak yapay zeka eğitim videolarınızın tutarlı bir marka kimliğini yansıtmasını sağlar. Ayrıca hedef kitlenize göre ton ve tarzı da uyarlayabilirsiniz.
Kesinlikle. HeyGen, çeşitli dillerde YZ çeviri ve dudak senkronizasyonunu destekleyerek ek prodüksiyon maliyetleri olmadan eğitim içeriklerinizi küresel ölçekte ölçeklendirmenizi sağlar.
Hayır. HeyGen, her seviyeden kullanıcı için tasarlanmıştır. Sezgisel sürükle-bırak araçları ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, video düzenleme geçmişiniz olmasa bile profesyonel görünümlü videolar oluşturmanıza yardımcı olur.
Çalışan işe alıştırma videoları, uyum eğitimi içerikleri, liderlik geliştirme modülleri, ürün eğitimleri veya diğer tüm eğitim materyallerini oluşturabilirsiniz. Videonuzu, öğrenenlerinizin ihtiyaçlarına uyacak şekilde kolayca uyarlayın.
Genellikle, odaklı bir eğitim içeriği için 2–5 dakika idealdir. Ancak, konuya ve videoları paylaşacağınız platforma bağlı olarak daha uzun veya daha kısa videolar da oluşturabilirsiniz.
HeyGen videolarını birden fazla kanalda dağıtabilirsiniz: LMS platformları, e-posta kampanyaları, şirketinizin dahili bilgi tabanı veya sosyal ağlar. Öğrenenlerin kendi programlarına göre izleyebilmeleri için kolay erişim sağlayın.
HeyGen’in YZ özellikleriyle, dakikalar içinde profesyonel bir eğitim videosu oluşturabilirsiniz. Bu sadeleştirilmiş süreç, eğitim materyallerinizi güncel tutmanıza ve acil teslim tarihlerini kolaylıkla karşılamanıza olanak tanır.
