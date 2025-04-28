Kişisel videolar için YZ ile kendinizi klonlama aracı

Kendinizi yapay zeka ile klonlayın ve her seferinde kayıt yapmadan video oluşturun. Metni, size benzeyen ve sizin gibi konuşan, içerik, güncellemeler ve kurumsal iletişimler boyunca mesajları tutarlı bir şekilde ileten dijital bir versiyonunuzla videoya dönüştürün.

128.632.814Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.347Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Kurucu ve yönetici güncellemeleri

Leaders use AI clone workflows to share regular updates without scheduling recordings, keeping communication timely and consistent.

Eğitsel içerik sunumu

Educators clone themselves once and generate lessons, explanations, and updates by editing text instead of recording sessions repeatedly, essentially making an AI version of their teaching style.

Satış ve müşteri kazanım videoları

Create personalized or repeatable sales messages that look like they were recorded individually, without the time cost.

İç eğitim ve işe alıştırma

Training teams deliver instructions through a familiar face while updating scripts as processes change.

İçerik üreticileri için içerik oluşturma

Creators maintain a steady publishing schedule by generating videos from scripts even when not on camera.

Küresel iletişim

Companies deliver the same message from the same presenter across regions using translated scripts and a single clone with the video translator.

HeyGen neden en iyi yapay zeka ile kendinizi klonlama aracı?

HeyGen, herhangi bir metni dakikalar içinde yüksek kaliteli, gerçekçi bir videoya dönüştürür. İster kaba bir fikirle, ister üzerinde çalışılmış bir senaryoyla, ister sadece birkaç madde işaretiyle başlayın. HeyGen, güçlü kontrol seçenekleriyle son derece gerçekçi konuşma sahneleri oluşturur; böylece geleneksel prodüksiyon iş akışına ihtiyaç duymadan, kelimelerden bitmiş videoya hızla geçebilirsiniz.

Sizin tek versiyonunuzla sınırsız video

Tek bir klon oluşturun ve onu birçok videoda tekrar tekrar kullanın. Kendinizin yapay zeka versiyonunu oluşturmak için her seferinde kamera kurmak yerine, yalnızca metinleri güncelleyin.

Ölçeklenebilir ve tutarlı varlık

Klonlanmış videolarınız, kanallar, ekipler ve diller arasında aynı YZ sesi, görünüm ve anlatım tarzını korur.

Gerçek üretim ihtiyaçları için tasarlandı

YZ ile kendinizi klonlama iş akışı, tek seferlik denemeler veya eğlence amaçlı videolardan ziyade tekrarlanabilir içerikler için tasarlanmıştır ve yapay zeka videosu oluştururken verimliliği garanti eder.

YZ fotoğraf avatarı ve karakter animasyonu

Portreleri, tam boy fotoğrafları ve avatarları gerçekçi jestlerle canlandırın. Bu görsel oluşturucu, yüz ifadelerini analiz eder ve gelişmiş yapay zeka kullanarak gerçekçi yüz animasyonu ekler, böylece etkileyici video sonuçları ortaya çıkarır.

Fotoğraflardan videoya hızlı oluşturma

Bir görsel yükleyin, metninizi ekleyin ve video oluştur’a tıklayın. Geri kalan her şeyi HeyGen halleder. Fotoğrafları saniyeler içinde yüksek video kalitesiyle etkileyici videolara dönüştürün. Bu, ölçekli ve hızlı video oluşturma ihtiyacı olanlar için ideal görselden videoya aracıdır.

Ses, müzik ve altyazılar tek iş akışında

Yerleşik sesler ve müziklerle videolar oluşturun. Sese senkronize altyazılara sahip konuşan avatarlar yaratın. Ek araçlara ihtiyaç duymadan ses katmanları ekleyin. Birden fazla video formatı ve çözünürlüğü destekler.

Esnek stiller ve hareket kontrolü

Video uzunluğunu, en-boy oranını ve temposunu özelleştirin. Geçişleri “yavaş kaydırma” veya “özneye yakınlaştır” gibi metin tabanlı komutlarla yönlendirin. Bu video oluşturma aracı, hiçbir öğrenme eğrisi olmadan size tam kontrol sağlar.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı söz konusu olduğunda benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyini süreç boyunca aynı şekilde ortaya koyabilmelerini sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

Kendinizi Klonlama YZ aracını nasıl kullanırsınız

YZ klonunuzla, tekrar tekrar kullanıma uygun tasarlanmış dört basit adımda videolar oluşturun.

Adım 1

Klonunuzu oluşturun

Kısa bir görsel ve ses örneği sağlayın. HeyGen, sizi en doğru şekilde temsil eden bir YZ avatarı oluşturur.

Adım 2

Metninizi ekleyin

İletilmesini istediğiniz metni yazın veya yapıştırın. Sistem, konuşma hızını ve vurguyu otomatik olarak ayarlar.

Adım 3

Stil ve dili seçin

Görsel yerleşimi, tonu ve dili seçin. Klon, kimliğinizi tutarlı tutarken buna uyum sağlar.

Adım 4

Oluşturun ve dışa aktarın

Videoyu işleyin, indirin veya paylaşın. Yeni bir sürüm oluşturmak için metni dilediğiniz zaman güncelleyin.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ ile kendinizi klonlamak ne anlama geliyor?

Kendinizi YZ ile klonlamak, metinden video sunabilen dijital bir versiyonunuzu oluşturmak anlamına gelir; bu, YZ video oluşturucu kullanarak yapılır. Böylece her videoyu tek tek kaydetmeden ekranda görünebilirsiniz.

Her videoyu kendim mi kaydetmem gerekiyor?

Hayır. Klonu bir kez oluşturursunuz, ardından metni düzenleyerek yeni videolar oluşturursunuz. Bu, tekrar tekrar çekim yapma ve yeniden çekim ihtiyacını ortadan kaldırır.

Klon ne kadar gerçekçi?

YZ klonunuz, profesyonel video kullanımı için uygun doğal anlatım ve tutarlı hareketlerle size benzemesi ve sizin gibi ses çıkarması için tasarlanmıştır; bu da onu YouTube için mükemmel hale getirir.

Aynı klonu farklı dillerde kullanabilir miyim?

Evet. Tek bir klon, aynı görünüm ve ses özelliklerini koruyarak birden fazla dilde konuşabilir.

Bu profesyonel kullanım için uygun mu?

Evet. Birçok ekip, eğitim, öğretim, liderlik güncellemeleri ve içerik oluşturma için YZ klonlama iş akışlarını kullanıyor.

Videoları daha sonra güncelleyebilir miyim?

Metni dilediğiniz zaman düzenleyebilir ve yerleşimleri yeniden oluşturmaya veya görüntüleri tekrar kaydetmeye gerek kalmadan videoyu yeniden oluşturabilirsiniz.

Teknik bilgiye veya video düzenleme becerilerine ihtiyacım var mı?

Hayır. Süreç metin tabanlıdır ve teknik olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Kendini klonlamaktan en çok kimler fayda sağlar?

Kurucular, eğitimciler, içerik üreticileri, satış ekipleri ve tutarlı video iletişimine ihtiyaç duyan kuruluşlar, kendinizi YZ ile klonlama araçlarından en çok fayda sağlayan gruplardır.

