Kişiselleştirilmiş videoYerelleştirmeKurumsal

Publicis Groupe, 100.000 teşekkür notunu kişiselleştirmek için HeyGen'i nasıl kullandı

SEKTÖR:Kurumsal
DEPARTMAN:Yerelleştirme
KONUM:🌍 Paris, Fransa
1926 yılında kurulan Publicis Groupe, günümüzde dünyanın 2. büyük iletişim grubu ve pazarlama, iletişim ile dijital iş dönüşümü alanlarında lider konumdadır. Her yıl üst düzey liderlik ekibi, çalışanlar için kutlama niteliğinde özel bir teşekkür videosu hazırlamak için tüm imkanlarını seferber eder.

Publicis Groupe için 2023, birçok ilke sahne olan bir yıldı. Rekor düzeyde finansal sonuçlar elde etti ve hisse fiyatında %41 artışla en iyi performans gösteren ajans hissesi oldu. Aynı zamanda, insan yaratıcılığıyla yönlendirildiğinde inanılmaz bir araç haline gelen YZ (yapay zeka) devriminin yılıydı. Dolayısıyla, şimdiye kadarki en iyi teşekkür mesajlarını hazırlamak için doğal olarak yapay zekadan yararlandılar.

HeyGen’in Avatar Video’su, OpenAI, Azure, ElevenLabs ve diğer araçları kullanarak Publicis Groupe, CEO’su Arthur Sadoun’un dijital bir avatarını oluşturdu ve her bir çalışana 100.000 teşekkür notu gönderdi. Her video, çalışanların ilgi alanlarını ve tutkularını kutlayacak şekilde kişiselleştirildi. Bu proje, Publicis Groupe’ün yapay zekanın yaratıcılıktaki rolüne bakışını kalıcı olarak değiştirdi. Mesele teknoloji değildi. Mesele, her bir insanın fark edildiğini hissettirmekti.

Avatar Video

Almanya'nın önde gelen bölgesel haber kanallarından STUDIO 47, HeyGen ile haber merkezini dönüştürerek içerik ölçeklerken üretim sürecini %80 hızlandırdı ve maliyetlerde %60 tasarruf sağladı.

Video TranslationAvatar Video

The Economist'in, küresel erişimini genişletmek, çok dilli videolar oluşturmak ve her platformda editoryal kalitesini korumak için HeyGen'i nasıl kullandığını keşfedin.

Avatar Video

Attention Grabbing Media'nın etkileyici video içerikler oluşturmak ve hedef kitleleriyle etkili şekilde etkileşim kurmak için HeyGen yapay zeka odaklı çözümlerini nasıl kullandığını keşfedin.

