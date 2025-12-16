HubSpot, dünya çapında pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri ekipleri tarafından kullanılan yapay zeka (YZ) destekli bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformudur. Kurum genelinde ve müşteri tabanında yapay zekanın benimsenmesine öncülük etme misyonuyla HubSpot, YZ'nin iş akışlarını nasıl yeniden şekillendirebileceğini, üretim süreçlerindeki sürtünmeyi nasıl azaltabileceğini ve ekiplerin daha iyi büyümesine nasıl yardımcı olabileceğini anlamak için önemli yatırımlar yapmıştır.

Pazarlama ve Kitle Geliştirme alanında çalışan Nelson Chacón Guzman ile Video YZ Teknoloji Uzmanı Oscar Eduardo Estrada için yaptıkları iş, HubSpot’un temel önceliklerinden birini destekliyor: şirket içeriden bu benimsemeyi örneklerken, müşterilerin de yeni yapay zeka araçlarını anlamalarına ve bunlardan yararlanmalarına yardımcı olmak. Bu hedefe ulaşmak, büyük bir darboğazı çözmeyi gerektiriyordu: işletmenin ihtiyaç duyduğu hızda video oluşturma, güncelleme ve yerelleştirme zorluğunu.

Ekip HeyGen kullanmaya başladığında her şey değişti. Platform, HubSpot’un üretimi hızlandırmasına, videoları dakikalar içinde düzenlemesine, içeriği anında çevirmesine ve daha fazla iç ekibi profesyonel videolar oluşturmaları için güçlendirmesine yardımcı oldu.

Geleneksel video prodüksiyonundaki sürtünmeyi ortadan kaldırmak

HeyGen'i kullanmadan önce ekip, video oluşturmadaki en büyük kısıtla mücadele ediyordu: zaman.

“HeyGen'i kullanmadan önce karşılaştığımız en büyük zorluk insanların zamanıydı,” dedi Oscar. “Bir videoda birinin söylediği bir şeyi değiştirmemiz gerekse, bu muhtemelen günler sürerdi çünkü yalnızca oyuncuların değil, videoyu çeken ekibin programlarına da uymamız gerekiyordu.”

Bu sadece küçük bir rahatsızlık değildi. Teslimat sürelerini doğrudan etkiledi.

“Post prodüksiyondaki küçük değişiklikler, bir proje için muhtemelen birkaç günlük gecikmeye dönüştü,” diye ekledi Oscar.

Yerelleştirme, sürece ek bir karmaşıklık katmanı getirdi. Çok dilli içerik oluşturmak, uzun çeviri süreleri gerektiriyor. “Bazen bu video transkriptlerinden bazılarının çevrilmesi için bir ya da iki haftalık bekleme süresi olabiliyor,” dedi Nelson.

Sık sık güncellenen ürünler sunan küresel bir marka için, geleneksel video süreçlerinin katılığı hız, tutarlılık ve kalite önünde engel oluşturuyordu. Ekip, HubSpot’un içerik ihtiyaçları ne kadar hızlı evrilirse evrilsin aynı hızla uyum sağlayabilecek bir çözüme ihtiyaç duyuyordu.

Karmaşık iş akışlarından anında video oluşturmaya

HeyGen, bu kısıtlamaları ortadan kaldıran ve yeni yaratıcı olanakların önünü açan platform haline geldi.

İlk deneyimden itibaren ekip onun potansiyelini gördü. “İlk kez kullandığınızda ne kadar gerçekçi olduğuna ve neredeyse bitmiş bir nihai ürüne ne kadar yakın olduğuna oldukça şaşırdım,” dedi Nelson.

Kullanımının kolay olması, ekipler arasında benimsenmesini son derece sorunsuz hale getirdi. “HeyGen hakkında en sevdiğim şey, kullanımının ne kadar basit olduğu. Kullanıcı arayüzü gerçekten sürtünmeyi azaltıyor ve video oluşturma geçmişi olmayanların bile kendi avatarlarıyla video oluşturabilmesini mümkün kılıyor,” dedi Oscar.

Bu erişilebilirlik, HubSpot'ta daha fazla kişinin prodüksiyon ekiplerine büyük ölçüde bağımlı kalmadan profesyonel içerik oluşturmasını sağladı. Ayrıca, blog yazılarını anında oluşturulan videolarla eşleştirmek gibi daha önce mümkün olmayan denemeleri de mümkün kıldı.

“Her zaman yapmak istediğimiz şeylerden biri, sahip olduğumuz her blog yazısıyla eşleştirilecek videolar oluşturmaktı,” dedi Nelson. “Şimdi sadece URL’yi yapıştırıyoruz ve birkaç dakika içinde bir senaryo oluşturup editöre gönderilmeye hazır ilk katmanı hazırlayabiliyorsunuz.”

Artık herkesin, eskiden özel ekipler ve uzun koordinasyon süreçleri gerektiren işleri gerçekleştirmesi mümkün.

HeyGen, HubSpot'a çekimleri tamamlanmış videoları sonradan değiştirme esnekliğini de sağladı.

“HeyGen sayesinde, videolar oluşturulduktan sonra bunları birkaç dakika içinde düzenleyebiliyoruz,” dedi Oscar.

Bu, ekibin zaman çizelgelerine yaklaşımını tamamen değiştirdi ve hızlı bir şekilde uyum sağlama konusunda onlara güven verdi. “Sonradan yapılması gereken herhangi bir değişiklik olursa, olası gecikmeler konusunda endişelenmeden bunları HeyGen kullanarak güvenle uygulayabiliyoruz.”

Etkileyici, kesintisiz ve çok dilli içerik oluşturma

HeyGen'in HubSpot için en çarpıcı faydalarından biri, çeviri ve yerelleştirme yetenekleri oldu. Nelson, çok dilli içeriği ilk kez görme deneyimini şöyle anlattı:

“Normalde İngilizce izlediğiniz bir videonun ilk versiyonunu görmek bana büyük bir başarı hissi verdi. Onu doğal dilinde görmek gerçekten, gerçekten çok etkileyiciydi.”

Gerçekçilik ise çok daha şaşırtıcıydı. “Kişinin İspanyolca tek kelime bilmediğini bilip onu neredeyse ana diliymiş gibi İspanyolca konuşurken duymak gerçekten çok şaşırtıcıydı,” dedi Nelson.

Dilleri ve bölgeleri aşan müşterilere hizmet veren bir şirket için bu düzeyde özgünlük dönüştürücü nitelikteydi.

Müşteri tarafında Oscar beklenmedik bir şey fark etti: insanlar hiç tepki vermedi ve bu iyi bir şeydi. “En şaşırtıcı etkileşim, hiçbir etkileşim olmadığında yaşanıyor; çünkü o zaman HeyGen’in kusursuzca araya karışabildiğini hissediyorsunuz.”

Müşteriler videonun hangi bölümlerinin yeniden çekildiğini, çevrildiğini veya YZ ile değiştirildiğini ayırt edemiyorsa, içerik HubSpot’un ürün güncellemeleri kadar hızlı bir şekilde gelişebilir.

Daha fazla ekibin video ile üretmesini ve yenilik yapmasını sağlamak

İçerik kalitesi ve hızın ötesinde, HeyGen HubSpot ekiplerinin daha yaratıcı ve bağımsız çalışmasını sağladı.

“Dışarıdan yardım almadan profesyonel içerik üretebilmek heyecan verici hissettiriyor. Video oluşturmanın önündeki engelleri inanılmaz derecede azaltıyor,” dedi Oscar. “Harika bir hikâye anlatmak isteyen herkese, o harika hikâyeyi anlatma gücü veriyor.”

Nelson ve Oscar için bu demokratikleşme, HeyGen'in HubSpot’un misyonuyla en yakından örtüştüğü nokta. Müşterilerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak, dahili ekiplerin daha hızlı hareket etmesini, daha fazla üretmesini ve yol boyunca öğrendiklerini paylaşmasını sağlamak anlamına geliyor.

Oscar’ın sözleriyle: “HeyGen’in çok farklı ürünleri var ve sürekli yeni güncellemeler çıkarıyorlar. Bu da denemeler yapıp sınırların nerede olduğunu görme imkânını gerçekten açıyor.”