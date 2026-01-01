İşletmeler için HeyGen

Ekibinizin video üretimini, iş yükünüzü değil ölçeklendirin

HeyGen for Business, kuruluşunuza 5 kat daha fazla video oluşturma kapasitesi, eğitim için interaktif video, self-servis SSO, genişletilmiş video limitleri ve daha fazlasını sunar. İster bir startup olun ister büyük ekipleri yönetin, HeyGen ekiplerin hızlı bir şekilde video oluşturup yerelleştirmesi için paylaşımlı, yönetilebilir ve ölçeklenebilir bir yol sağlar; bu da onu işletmeler için en iyi YZ video platformu haline getirir.

HeyGen for Business'i deneyin

Dünyanın en yenilikçi şirketlerindeki ekipler tarafından kullanılıyor.

Review platform
1.300+ değerlendirmeden 4,8/5
G24.81.000+ değerlendirme

G2'de en yüksek müşteri memnuniyeti

HeyGen, herkesin (evet, sizin de) her ihtiyaca yönelik, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlıyor ve müşterilerimiz de buna katılıyor. YZ video oluşturma, çeviri ve avatar kalitesi alanlarında G2 üzerinde en yüksek müşteri memnuniyeti puanına sahip olmaktan gurur duyuyoruz. İşte müşterilerimizin elde ettiği bazı faydalar:

10 katdaha hızlı video prodüksiyonu
%40 video izlenme süresinde artış
5Xvideo varlık çıktısında artış
5Xreklam harcaması getirisi
HeyGen for Business nedir?

Özellikle ekipler için tasarlanmış tek HeyGen planı. Ortak çalışma alanı, 5 kat daha fazla oluşturma kapasitesi ve en son teknoloji yapay zeka video modellerine özel erişimi, tümü merkezi faturalandırma ile birlikte edinin.

5 kat daha fazla YZ görseli, ses ve daha fazlası için oluşturma gücü.

Videoları oluşturun ve çevirin, süresi 60 dakikaya kadar

5 özel avatarı kuruluşunuz için oluşturun

Ekip üyeleri ekleyinçalışma alanında iş birliği için

"HeyGen, yazarlarımızın benim görsel hikâye anlatımı alanındaki yaratıcılık düzeyiyle aynı seviyede yaratıcı olabilmelerini sağladı."

Steve Sowrey

Miro'da Öğrenme Medyası Tasarımcısı

Video oluşturma artık sizin süper gücünüz

Kurumsal düzeyde güvenlik ve yönetici kontrolleriyle, tek bir çalışma alanından eğitim, pazarlama, satış ve iç iletişim içerikleri oluşturun.

Oluşturun

Stüdyo kalitesinde sonuçlarla anında oluşturun

Metinleri, PDF'leri ve slayt sunumlarını dakikalar içinde gerçekçi avatar videolarına dönüştürün. Kamera yok. Kurgu zaman çizelgeleri yok. Prodüksiyon maliyeti yok. Sadece ekibinizdeki herkesin hızla oluşturabileceği, markanıza uygun içerik.

Çevirin

Tek bir video, her dil, her pazar için

Mevcut içeriklerinizi 175’ten fazla dile ana dil kalitesinde çeviriler, doğru dudak senkronizasyonu ve yerleşik düzeltme okuması ile dönüştürün. HeyGen, küresel ekiplerin yeni kitlelere aylar değil, dakikalar içinde ulaşmasına yardımcı olur.

Kişiselleştirin

İnsan etkisini koruyarak ölçekli şekilde videoları kişiselleştirin

Her izleyicinin kendini özel hissetmesini sağlayın. Satış, pazarlama ve eğitim ekiplerinin her temas noktasında daha güçlü bağlar kurmasına yardımcı olan, özgün ve kişiye özel videolar oluşturun; üstelik hiçbir manuel kayıt gerektirmeden.

Entegrasyonlar

Mevcut iş akışlarınızla sorunsuz entegrasyon

Zapier, HubSpot, Make ve n8n ile entegre olarak video oluşturmayı otomatikleştirin. CRM güncellemeleri, form doldurmaları veya yığınınızdaki herhangi bir olaydan kişiselleştirilmiş içerik oluşturun.

Yönetici araçları

Tek oturum açma (SSO) ve kurumsal düzeyde yönetişim

Ekip çalışma alanları, özel roller, tek oturum açma (SSO), paylaşımlı kullanım ve merkezi yönetim araçlarıyla markanıza sadık kalın ve kontrolü elinizde tutun. İlk günden itibaren yerleşik SOC 2 Type II, GDPR ve YZ yönetişimi ile güvenle ölçeklenin.

En yeni video modellerine erişim

Ekibiniz Avatar IV, Sora 2 ve Veo 3’e erişim sağlar. Piyasadaki en gelişmiş yapay zeka video modellerinin tümü, tek bir çalışma alanından kullanılabilir.

Avatar IV
En gelişmiş avatar teknolojisi. Doğal hareket ve mimiklerle 5 dakikaya kadar uzatılmış video oluşturma.

Sora 2
OpenAI'nin Sora 2 modeliyle yaratıcı video içerikleri oluşturun. Pazarlama ve hikâye anlatımı için yeni olanaklar keşfedin.

Veo 3 
Google'ın en gelişmiş modelinden premium video kalitesi. En iyisini gerektiren içerikler için.

"Bir video ile başladık. Etkiyi görmek için bu kadarı yeterliydi. Bunu bir kez deneyimlediğinizde, neleri açığa çıkarabileceği zaten çok net oluyor"

Mustafa Furniturewala

Coursera'da CTO

Fiyatlandırmamız

İşletmeler için tasarlanmış sade fiyatlandırma

Kurumsal

149 $/mo

Ek koltuk başına 20 $. Ekiplerin yüksek kaliteli YZ videolarını hızlıca oluşturması, kişiselleştirmesi ve yerelleştirmesi için güvenli ve ölçeklenebilir bir çözüme ihtiyaç duyan organizasyonlar için idealdir.

5 kat daha fazla oluşturma kullanımı

5 özel avatar

Self-servis SAML/SSO

e-öğrenme için etkileşimli video

SCORM dışa aktarma

Ekran kaydı

Çalışma alanı iş birliği

Video taslağına yorum yapma ve düzenleme

Davetler ve ekip yönetimi

Videolar için ticari kullanım hakları

60 dakikaya kadar video çevirileri

Öncelikli işlem

Merkezi varlıklarla markanızı ölçeklendirin

Zapier, HubSpot, Make, n8n ve daha fazlasıyla entegre edin

Merkezi faturalandırma

Videoyu ölçeklendirinher departmanda

Sizin gibi işletmelerin en yenilikçi YZ video platformuyla video oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Pazarlama

Kampanyalarınızı, bloglarınızı ve ürün lansmanlarınızı dakikalar içinde profesyonel videolara dönüştürün. Ekip büyütmeden daha fazla içerik oluşturun. Her varlıkta marka tutarlılığını koruyun.

Öğrenme ve Gelişim
Satış
Yerelleştirme
Dahili iletişim
Pazarlama
Kullanım alanları

YZ video oluşturucu için 100+ içerik üreticisi kullanım senaryosu

Sosyal medya ve video reklamlarından pazarlama ve eğitime kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar.

Öğrenme ve gelişim ile eğitim ekipleri

Sunumları ve dokümanları YZ avatarlarıyla, hızlı güncellemelerle ölçeklenebilir eğitim videolarına dönüştürün.

Müşteri başarı ekipleri

YZ ile müşteri onboarding videoları. Destek taleplerini azaltın ve 175+ dilde ürün benimsenmesini hızlandırın.

Pazarlama ekipleri

Dakikalar içinde pazarlama videoları oluşturun. Kampanyalarınızı tüm kanallarda ve dillerde daha hızlı hayata geçirin.

Uyum eğitimi ekipleri

Ölçeklenebilir uyumluluk eğitim videoları oluşturun. Politikaları ekipler ve diller arasında hızla standartlaştırın.

Satış ekipleri

Kişiselleştirilmiş satış videolarını ölçekli olarak oluşturun. İletişim, demo ve satış etkinleştirme süreçlerinizle yanıt oranlarını artırın.

Ajanslar

Ajans video prodüksiyonunu ölçeklendirin. Müşteri içeriklerini 175+ dilde dakikalar içinde teslim edin.

Ürün pazarlama ekipleri

Ürününüzü ilk günden video ile piyasaya sunun. Demo, yetkinleştirme içerikleri ve güncellemeleri 175+ dilde hızla hazırlayıp paylaşın.

İç iletişim ekipleri

Çalışanların gerçekten izlediği iç iletişim videoları oluşturun. Güncellemeleri ekipler ve diller arasında hızla paylaşın.

Kurumsal düzeyde özellikler, self-servis kurulum

Kuruluşunuzu, video oluşturmanın her adımını kolaylaştırmak için tasarlanmış, güvenli, iş birliğine açık ve marka tutarlılığını koruyan araçlarla güçlendirin.

SAML/SSO

Kurumsal düzeyde tek oturum açma (SSO) ve kimlik yönetimiyle güvenli, kesintisiz ekip erişimi sağlayın.

Kurumsal çapta faturalandırma tek bir yerde. Birden fazla aboneliği uzlaştırmakla uğraşmaya son.

İş amaçlı kullanım için tam ticari haklar dahil olmak üzere videoları güvenle oluşturup yayınlayın.

Zapier, HubSpot, Make, n8n ve daha fazlasına bağlanın. Mevcut iş akışlarınız içinde video oluşturun.

Rolleri, izinleri ve paylaşılan varlıkları kontrol ederek tüm ekiplerin uyumlu ve marka doğrultusunda kalmasını sağlayın.

Öncelikli işleme ile daha hızlı video oluşturma. Kurumsal kullanıcılar sırada en öne alınır.

Bireysel planlardan çok daha yüksek aylık oluşturma kapasitesi edinin. Sınırlarla karşılaşmadan ölçekli şekilde içerik oluşturun.

60 dakikaya kadar videolar oluşturun ve çevirin. Uzun format eğitimler, web seminerleri ve sunumlar desteklenir.

İşletmelerin sevdiği temel yetenekler

Sizin gibi işletmelerin en yenilikçi YZ video platformuyla video oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Herhangi bir ekip üyesini ölçeklenebilir bir sunucuya dönüştürün. Tek bir kayıtla, sınırsız sayıda videoda görünebilen bir avatar oluşturun.

Gerçek sesinizi yüksek doğrulukla eşleştirin. Tüm videolarda ton ve enerji tutarlılığını korumak için, yeniden kayıt yapmadan bir cümleyi düzenleyin veya bir paragrafı güncelleyin.

Metni düzenleyin, bir ekranı değiştirin ve oluştur’a tıklayın. Yeni çekim yok, gecikme yok. İçeriği güncel tutun, böylece her zaman elinizin altında en iyi videolar olsun.

Ekiplerin videoları inceleyip yorumlayabildiği ve geliştirebildiği paylaşılan çalışma alanlarında birlikte çalışın. Uzun geri bildirim döngülerine gerek kalmadan daha hızlı üretin ve her zaman uyum içinde kalın.

Net ve erişilebilir izleme için otomatik olarak doğru altyazılar ve açıklamalı altyazılar ekleyin. Küresel, sessize alınmış veya çok kanallı içerikler için idealdir.

Marka öğelerinizi yükleyerek her videonun tutarlı kalmasını sağlayın. Renkleri, yazı tiplerini ve logoları tüm kullanıcılar için tüm kitaplığınız genelinde uyumlu tutun.

Önde gelen işletmeler tarafından kullanılıyor video prodüksiyonunu ölçeklendirmek için

Ekibinize gizlilik, yönetişim ve güvenliğin yerleşik olduğu HeyGen'in tüm gücünü sunun. Esnek koltuklar, krediler ve yönetici kontrolleriyle çalışma alanınızı kolayca ölçeklendirin.

Miro

"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarına geldiğinde benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyini süreç boyunca yakalayabilmelerini sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı

Her ekip için tasarlanmış HeyGen for Business

Pazarlama, Satış, Öğrenme ve Gelişim, Ürün ve Müşteri Başarısı ekiplerinin büyüme ve etkileşimi artırmak için HeyGen'i nasıl kullandığını keşfedin.

Sorularınız mı var? Yanıtlarımız hazır

HeyGen for Business nedir?

HeyGen for Business, güvenli iş birliği, paylaşımlı kullanım ve ölçeklenebilir video oluşturma ihtiyacı olan kurumlar için tasarlanmış, ekip odaklı bir YZ video platformudur. Ortak kredi havuzu, yönetici kontrolleri, SSO ve bireysel planlarda bulunmayan yönetişim özelliklerini içerir. Ayrıca, küresel ekipler için özel olarak geliştirilmiş, iş odaklı güçlü bir yapay zeka video oluşturma çözümü sunar.

Business plan diğer planlardan nasıl farklıdır?

Bireysel planlar, kişisel video oluşturma için tasarlanmıştır. Business plan ise ekipler için geliştirilmiştir; paylaşılan çalışma alanları, ortak kredi havuzu, daha düşük maliyetli koltuklar, merkezi faturalandırma, özel roller ve kurumsal düzeyde kimlik doğrulama ile güvenlik sunar.

Havuzlanmış krediler nasıl çalışır?

Her Business çalışma alanı, tüm kullanıcıların paylaştığı aylık bir üretici kredi havuzu alır. Koltuk sayısını artırmak havuzu büyütmez, ancak yöneticiler, öngörülebilir ölçekleme için otomatik tamamlama veya ek paketler aracılığıyla kullanım ekleyebilir.

Ekibim HeyGen içinde birlikte çalışabilir mi?

Evet. Ekipler, paylaşılan çalışma alanlarında birlikte çalışarak videoları gözden geçirebilir, yorum yapabilir ve birlikte geliştirebilir. Paylaşılan varlıklar, şablonlar, avatarlar ve marka setleri herkesin uyum içinde kalmasına yardımcı olur.

HeyGen çeviri ve yerelleştirmeyi destekliyor mu?

Kesinlikle. Herhangi bir videoyu doğal dudak senkronizasyonu ve yerleşik düzeltme özelliğiyle 175’ten fazla dil ve lehçeye çevirebilirsiniz. Bu sayede küresel iletişim ve eğitim hızlı, tutarlı ve maliyet açısından verimli hale gelir.

HeyGen for Business güvenli mi?

Evet. HeyGen for Business, SSO, role tabanlı erişim ve kurumsal düzeyde güvenlik içerir. HeyGen; SOC 2 Type II, GDPR, CCPA ve Data Privacy Framework ile uyumludur ve verilerinizi korumak için sıkı kontroller uygular.

HeyGen büyük ölçekli organizasyonlar için uygun mu?

Evet. Business plan, 100 ile 100.000 çalışanı olan şirketler için tasarlanmıştır. Ekiplerin yapay zeka videosunu hızlıca benimsemesine; basit kurulum, esnek koltuk yönetimi ve hazır olduklarında Enterprise planlara geçiş imkânı ile yardımcı olur.

Ekibim hangi tür videolar oluşturabilir?

Ekipler eğitim, işe alıştırma, ürün tanıtım videoları, iç iletişim içerikleri, pazarlama videoları, satış erişim videoları, müşteri destek eğitimleri ve çok daha fazlası gibi her tür videoyu oluşturabilir. İşletmeler için en iyi YZ video oluşturucu ile videoları dakikalar içinde oluşturabilir, güncelleyebilir ve yerelleştirebilirsiniz.

Yapay zeka ile video oluşturmaya başlayın

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi YZ videosuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

