YZ sosyal medya videoları oluşturun
Fikirlerinizi dakikalar içinde ilgi çekici sosyal medya videolarına dönüştürün. Çekim yok, video düzenleme becerisi gerekmiyor. 175’ten fazla dilde konuşan YZ avatarlarıyla Instagram, TikTok, LinkedIn ve YouTube için profesyonel içerikler oluşturun. Daha çok paylaşın, daha az stres yaşayın.
- Kredi kartı gerekmiyor
- Ürünler değiştiğinde içeriği anında güncelleyin
Pazarlama sorunu
Sizin gibi pazarlama ekiplerinin, yenilikçi bir metinden YZ videosu platformu ile içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Sosyal medya içerik koşu bandı
Ölçek büyütmek, hızla kontrolden çıkan maliyetlerle daha fazla içerik üreticisi veya ajans işe almak anlamına geliyor. Küresel kitleler için çok dilli içerik mi istiyorsunuz? Bunun için ayrı çekimler ya da pahalı dublaj gerekiyor. Ekibiniz videonun sabit görsellere göre 10 kat daha fazla etkileşim sağladığını biliyor, ancak prodüksiyon darboğazı yüzünden grafik paylaşmaya mahkûm kalıyor ve en iyisini umuyorsunuz.
HeyGen çözümü
HeyGen'in social video maker dakikalar içinde metinleri akışı durduran içeriklere dönüştürür. Söylemek istediklerinizi yazın, markanıza uygun bir YZ avatarı seçin ve platforma hazır videolar oluşturun. Kamera, stüdyo veya montaj gerekmez. Aynı mesajı Instagram Reels, TikTok, LinkedIn ve YouTube Shorts için mi istiyorsunuz? Bir kez oluşturun, tüm formatlara otomatik olarak dışa aktarın.
Yeni pazarlara mı açılıyorsunuz? En iyi performans gösteren içeriklerinizi ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile 175+ dile çevirin. Avatarınız, yeniden kayıt almaya gerek kalmadan akıcı İspanyolca, Mandarin, Almanca ve Arapça konuşsun. Trendler değiştiğinde, ürünler yenilendiğinde veya kampanyalar yön değiştirdiğinde mesajınızı anında güncelleyin. Ekibinizin eskiden iki haftada yaptığı işi şimdi on dakikada tamamlayın.
Sosyal medya ekiplerinin ölçekli üretim için ihtiyaç duyduğu her şey
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi metinden YZ video platformuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Hızlı video prodüksiyonu
Kısa bir özetten tamamlanmış videoya haftalar değil, dakikalar içinde geçin. Stüdyo rezervasyonu yok, oyuncu/konuşmacı planlaması yok, post prodüksiyon sırası beklemek yok. Pazarlama ekibiniz, fikir aşamasından dışa aktarmaya kadar tüm iş akışını harici bağımlılıklar olmadan kontrol eder.
• Dakikalar içinde videolar oluşturun
• Stüdyo veya ekipmana gerek yok
• Tüm yaratıcı kontrol şirket içinde
YZ avatar sunucuları
Marka sesiniz, her videoda tutarlı bir şekilde sunulsun. Profesyonel, samimi, enerjik veya otoriter tarzlar da dahil olmak üzere, marka kişiliğinize uygun 120’den fazla farklı YZ avatarı arasından seçim yapın. Artık yetenek programlarını ayarlamak, kullanım haklarını müzakere etmek veya ekipten ayrılan sunucular için endişelenmek yok. Avatarınız her zaman erişilebilir, her zaman markaya uygun, her zaman kayda hazır.
• Farklı yaşlar, stiller ve etnik kökenler arasında 120+ çeşitli avatar
• Marka tutarlılığı için fotoğraflardan özel avatar oluşturma
• Farklı içerik türleri veya hedef kitleler için birden fazla avatar
Ses klonlama ve çeviri
Çok dilli içerik üreticileri işe almadan küresel kitlelere ulaşın. Videonuzu İngilizce oluşturun, ardından İspanyolca, Portekizce, Hintçe, Japonca veya 175+ dilden herhangi birine, dublaj gibi değil ana dili gibi duyulan ses klonlama ile çevirin. Lip-sync teknolojisi, ağız hareketlerini çevrilmiş sesle eşleştirir; böylece avatarınız her dilde doğal bir şekilde konuşur. Tek video, sınırsız pazar.
Bu çok dilli yetenekler, sosyal medya pazarlamasının ötesine uzanır. Kuruluşlar ayrıca HeyGen'in çeviri teknolojisini çok dilli eğitim videoları için de kullanarak, küresel şirketlerin çalışanlarını kendi ana dillerinde eğitirken dünya genelinde tutarlı marka mesajlaşmasını sürdürmesini sağlar.
• Doğal ses senteziyle 175+ dil
• Ses klonlama, markanızın ses tonunu tüm dillerde korur
• Her pazarda doğal bir anlatım için dudak senkronizasyonu
Script'ten videoya oluşturma
Video düzenleme deneyiminiz yok mu? Sorun değil. Metninizi veya konuşma notlarınızı yazın, gerisini HeyGen halleder. Yapay zeka (YZ) otomatik olarak tempoyu ayarlar, uygun duraklamalar ekler ve mesajınızı kusursuz şekilde zamanlar. Instagram için fazla mı uzun? Platform optimize edici düzenleme önerilerinde bulunur. İlk 3 saniyede dikkat çekecek bir açılışa mı ihtiyacınız var? Dahili şablonlar neyin işe yaradığını gösterir.
• YZ destekli metin zamanlaması ve ritmi
• Platforma özel senaryo önerileri
• Ses vurgusu ve duygu kontrolleri
Marka kiti entegrasyonu
Görsel kimliğinizi tüm sosyal videolarınızda güvence altına alın. Logonuzu, marka renklerinizi, yazı tiplerinizi ve onaylı görsellerinizi bir kez yükleyin; ardından her video otomatik olarak tutarlılığını korusun. Brand Glossary, ürün adlarının, şirket terimlerinin ve kilit ifadelerin her seferinde doğru telaffuz edilmesini sağlar. Stajyerinizin ilk videosu bile kreatif direktörünüzün videosu kadar profesyonel görünür.
• Tüm ekip için merkezi marka varlıkları
• Otomatik logo ve renk uygulaması
• Marka terimleri için telaffuz kontrolü
Toplu video oluşturma
50 ürün için kampanya mı başlatacaksınız? 50 video oluşturun. Metinlerinizi HeyGen'in toplu işleyicisine bırakın ve tek seferde tüm içerik takviminizi oluşturun. Farklı avatarlar, farklı arka planlar, 50 gün prodüksiyonda harcamadan aynı profesyonel kalite. İçerik üretiminizi ekip büyüklüğünüze değil, hedeflerinize göre ölçeklendirin.
• CSV veya toplu yükleme ile birden fazla video oluşturun
• Avatarları, arka planları ve stilleri dilediğiniz gibi bir araya getirin
• Zamanlamaya hazır şekilde tüm kampanyaları dışa aktarın
Briften yayında videoya 3 adımda
Metninizi yazın
Ne söylemek istediğinizi yazın veya YZ içeriği oluştursun — ürün özetinizden, blog yazınızdan ya da kampanya hedeflerinizden yola çıkarak. Ne teleprompter, ne de ezberlenecek metinler. Sadece hedef kitlenizin duymasını istediğiniz mesaj. HeyGen'in senaryo optimize edicisi, platformların en iyi uygulamalarına göre daha yüksek etkileşim için düzenleme önerilerinde bulunur.
Görünümünüzü seçin
İçeriğinize uygun bir YZ avatarı seçin. Düşünce liderliği için profesyonel, ürün tanıtımları için enerjik, marka hikâyeleştirmesi için samimi avatarlar kullanın. Bir arka plan seçin (stüdyo, ofis, dış mekân veya özel) ve logonuzu ekleyin. Videonuzu oluşturmadan önce tam olarak nasıl görüneceğini görmek için gerçek zamanlı önizleme yapın.
Oluşturun ve paylaşın
Oluştur'a tıklayın. 2-5 dakika içinde, ihtiyacınız olan her platform için optimize edilmiş hazır bir videonuz olsun. Aynı kaynaktan Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts ve Facebook için indirin. Sosyal medya aracınızda zamanlayın veya hemen paylaşın. Artık içerik takviminizi doldurmak çok daha kolay.
Her türlü pazarlama ihtiyacı için tasarlandı
Ürün lansman videoları
Ürününüzü piyasaya sürdüğünüz ilk günde içerik yayınlayın, otuzuncu günde değil. Ürün videoları özellikleri açıklayan, değeri gösteren ve benimsemeyi artıran videoları haftalar değil, saatler içinde oluşturun. Özellikler değiştiğinde anında güncelleyin.
Kullanım alanı: Lansman gününde web sitesi, e-posta ve sosyal medya için ürün duyuru videolarını aynı anda oluşturun.
Sosyal medya içeriği
Ekibinizi yıpratmadan algoritmayı besleyin. TikTok, Instagram, LinkedIn ve YouTube genelinde günlük sosyal içerik—tutarlı kalite, üretim süresinin çok küçük bir kısmında.
Kullanım alanı: Tek bir öğleden sonra oturumunda bir haftalık sosyal medya videosu oluşturun.
Reklam kreatifi
Daha fazla konsepti test edin, kazananları daha hızlı bulun. reklam varyasyonları oluşturun ve her bir yaratıcı için ayrı çekimler yapmadan A/B testi gerçekleştirin. Farklı açılış cümleleri, farklı avatarlar, farklı açılar—hepsi tek bir iş akışından.
Kullanım örneği: Tek bir geleneksel reklam filmi üretmek için harcadığınız sürede yaratıcı testler için 10 farklı reklam varyasyonu oluşturun.
Doğrulanmış sonuç: Attention Grabbing Media, 3 günlük prodüksiyon süresini saatlere indirirken 10'dan fazla yeni dile genişledi.
Müşteri referansları
Ölçeklenebilir sosyal kanıt. Müşteri programlarını ayarlamak ve çekim lojistiğiyle uğraşmak zorunda kalmadan güven oluşturan referans tarzı içerikler oluşturun.
Kullanım alanı: Farklı sektörlerdeki kullanım senaryolarını ve elde edilen sonuçları öne çıkaran müşteri hikâyesi videoları oluşturun.
Açıklayıcı ve nasıl yapılır içerikleri
Müşterilerin ürününüzü daha iyi anlamasını sağlayın: eğitici videolar ve açıklayıcı içerikler kullanın. Ürününüz değiştiğinde anında güncelleyin—yeniden çekim yapmanıza gerek yok.
Kullanım alanı: Her ürün güncellemesiyle güncel kalan özellik açıklama videolarından oluşan bir kütüphane oluşturun.
Küresel pazarlama kampanyaları
Aynı kampanya, her pazarda. Her bölge için ayrı prodüksiyon bütçelerine gerek kalmadan, yaratıcı içeriğinizi uluslararası kitleler için yerelleştirin.
Kullanım örneği: Ürününüzün kampanyalarını 12 pazarda aynı anda, yerel dilli video içeriklerle başlatın.
Doğrulanmış sonuç: Vision Creative Labs, müşterilerinin HeyGen ile yılda 1-2 videodan günde 50-60 videoya çıkmasına yardımcı oldu.
G2'de en hızlı büyüyen ürün olmamızın bir nedeni var
Küresel eğitimlerden video reklamlara kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin de) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar. İşte müşterilerimizin en çok sevdiği avantajlardan bazıları:
Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor
Sizin gibi işletmelerin, pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır
YZ sosyal medya videoları nedir?
YZ sosyal medya videoları, YZ avatarları (dijital sunucular) ve sentetik sesler içeren video içeriklerini oluşturmak için yapay zekadan yararlanır. Kamera, ekipman ve insan oyuncularla çekim yapmak yerine bir metin yazarsınız ve yapay zeka, mesajınızı ileten bir sunucuyla birlikte bitmiş videoyu oluşturur. HeyGen'in sosyal video oluşturucusu, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube ve diğer platformlar için optimize edilmiş, düzenleme gerektirmeden paylaşmaya hazır içerikler üretir.
Instagram, TikTok ve LinkedIn için tek bir araçla video oluşturabilir miyim?
Evet, HeyGen tam olarak bunun için tasarlandı. Videonuzu bir kez oluşturun, ardından aynı anda birden fazla formatta dışa aktarın: Instagram Reels ve TikTok için dikey 9:16, Instagram akışı için kare 1:1, YouTube ve LinkedIn için yatay 16:9. Her dışa aktarma, ilgili platformun gereksinimlerine göre optimize edilir; doğru boyutlar, dosya boyutu ve altyazı stili dahil. Elle yeniden biçimlendirme veya yeniden boyutlandırma yapmanıza gerek yok.
Bir sosyal medya videosu oluşturmak ne kadar sürer?
Çoğu sosyal medya videosu, uzunluğuna ve karmaşıklığına bağlı olarak 2-5 dakika içinde oluşturulur. 60 saniyelik bir Instagram Reels videosu genellikle 2-3 dakikada oluşturulur. Metninizi yazmanız 5-10 dakika sürebilir. Fikir aşamasından paylaşmaya hazır bitmiş videoya kadar toplam süre: 15 dakikanın altında. Bunu geleneksel video prodüksiyonu (günler veya haftalar) ya da kendi başınıza yaptığınız düzenleme ile (video başına 1-2 saat) karşılaştırın.
Küresel kitleler için birden fazla dilde video oluşturabilir miyim?
Evet. HeyGen, ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile 175’ten fazla dili destekler. Videonuzu kendi ana dilinizde (ingilizce, ispanyolca vb.) oluşturun, ardından çevir’e tıklayarak fransızca, almanca, japonca, arapça, hintçe, portekizce ve 170’ten fazla başka dilde sürümler oluşturun.Ses klonlamaher dilin yapay değil, doğal ve akıcı duyulmasını sağlar. Dudak senkronizasyonu, ağız hareketlerini çevrilmiş sesle eşleştirir; böylece avatarınız her dilde gerçekçi bir şekilde konuşur.
YZ avatarlarını markamla uyumlu olacak şekilde özelleştirebilir miyim?
Evet. 120'den fazla mevcut, çeşitli avatar arasından seçim yapın veya özel bir avatar oluşturun ve markanızın özgün görünümüne tam uyan fotoğraflardan yararlanın. İstediğiniz stil, etnik köken, yaş aralığı ve cinsiyeti gösteren görselleri yükleyin. HeyGen, yalnızca sizin kullanımınıza özel benzersiz bir avatar oluşturur. En üst düzey marka tutarlılığı için, kendinizi veya bir ekip üyenizi klonlayarak tüm sosyal içeriklerinizde şirketinizi temsil eden bir dijital ikiz yaratın.
Videolar yapay zeka ile oluşturulmuş veya sahte mi görünüyor?
HeyGen'in en yeni avatarları, doğal hareketler, mimikler ve çoğu izleyicinin gerçek çekimden ayırt edemediği dudak senkronizasyonu ile fotogerçekçi bir kalite sunar. Ancak birçok marka, YZ estetiğini benimsemeyi tercih ediyor. Bu stil, ayırt edici, tutarlı ve yapay zeka ile oluşturulduğu konusunda açık ve samimidir. İster hiper-gerçekçi ister stilize avatarlar isteyin, her iki seçenek de kullanılabilir ve her ikisi de sosyal platformlarda güçlü performans gösterir.
Altyazılar ve çeviri yazılar nasıl çalışır?
Otomatik altyazılar, videonuzu oluşturduğunuzda kendiliğinden oluşturulur. Altyazılar sesle mükemmel şekilde senkronize olur, doğru noktalama işaretlerini içerir ve vurgulamak için anahtar kelimeleri öne çıkarır. Platformun en iyi uygulamalarına veya marka yönergelerinize uyacak şekilde yazı tipi, boyut, renk, konum ve animasyon dahil altyazı stilini özelleştirebilirsiniz. Altyazılar, çevrilmiş videolar için desteklenen 175+ dilin tamamında kullanılabilir.
Pazarlama videolarını ne kadar hızlı oluşturabilirim?
HeyGen, eğitim tasarımınıza uygun olacak şekilde farklı uzunluklarda videoları destekler. Çoğu uyumluluk modülü, mikro öğrenme yaklaşımları için 3-10 dakikalık aralıkta iyi çalışır, ancak kapsamlı konular için daha uzun içerikler de oluşturabilirsiniz. Daha uzun eğitimler (20+ dakika) için, öğrenenlerin etkileşimini ve takibini iyileştirmek amacıyla içeriği bölümlere veya modüllere ayırmayı düşünün.
HeyGen, geleneksel video prodüksiyonu ile karşılaştırıldığında nasıl bir fark sunuyor?
Geleneksel pazarlama videosu prodüksiyonu; oyuncu ve ekip koordinasyonu, stüdyo rezervasyonları, çekim günleri ve post prodüksiyon montajı gerektirir — genellikle tamamlanmış bir video için 2-4 hafta ve video başına 5.000-20.000+ $ maliyet anlamına gelir. HeyGen, benzer kalitede videoları dakikalar içinde ve maliyetin çok küçük bir kısmına oluşturur. Kampanyalar değiştiğinde veya içerik güncellenmesi gerektiğinde, yeniden çekim yapmak yerine videoyu yeniden oluşturursunuz. Pazarlama ekipleri, içerik oluşturma hızında 3 kat artış ve prodüksiyon maliyetlerinde ciddi düşüşler bildirmektedir.
Birden fazla ekip üyesi sosyal medya videoları üzerinde birlikte çalışabilir mi?
Evet. HeyGen for Business sosyal medya ekibinizin, tasarımcılarınızın ve içerik üreticilerinizin birlikte çalışabileceği ekip çalışma alanları içerir. Paylaşılan varlık kütüphaneleri, onaylı avatarları, marka öğelerini, metinleri ve şablonları herkes için erişilebilir tutar. Yönetici kontrolleri, izinleri yönetmenize, içerikleri paylaşılmadan önce gözden geçirmenize ve hangi ekip üyesinin hangi videoları oluşturduğunu takip etmenize olanak tanır.
HeyGen'i çalışan eğitim videoları için kullanabilir miyim?
Evet. HeyGen dikkat çekici sosyal medya içerikleri oluşturmada öne çıksa da, birçok kurum platformu aynı zamanda kurum içi eğitim videoları için de kullanıyor. Aynı YZ avatarları, çok dilli yetenekler ve hızlı oluşturma süreci hem dış pazarlama hem de kurum içi öğrenme ve gelişim (L&D) ihtiyaçları için işe yarar.
Müzik, ses efektleri veya kendi sesimi ekleyebilir miyim?
Üçü için de evet. HeyGen, sosyal medya videolarında ticari kullanım için lisanslı arka plan müzik parçalarından oluşan bir kütüphane sunar. Ayrıca marka müzik altyapıları, ses efektleri veya ses kayıtları dahil kendi ses dosyalarınızı da yükleyebilirsiniz. Bazı kullanıcılar hibrit videolar oluşturuyor: görsel sunum için YZ avatar, ancak ses için kendi ses kayıtlarını kullanıyorlar. Ya da ana içerik için yapay zekayı kullanıp, marka tutarlılığı için kendi müziğinizi üzerine ekleyebilirsiniz.
Diğer çözümleri keşfedin
Use Cases
Tools
Müşteri hikayeleri
- Dikkat çeken medya: 3 kat daha hızlı prodüksiyon
- Vision Creative Labs: günde 50-60 video
- Videoimagem: 3 kat etkileşim
- HubSpot: Ölçeklenebilir YZ video
- Ogilvy: Kişiselleştirilmiş kampanyalar
- Publicis Groupe: Küresel ölçek
- Advantive: İçerik oluşturmayı %50 hızlandırın
- Coursera: Video yerelleştirme
- Workday: Dakikalar içinde yerelleştirme
Pazarlama videolarınızı bugün oluşturmaya başlayın
Yarın yayında olması gereken içerik için haftalarca beklemeyi bırakın. Dakikalar içinde profesyonel pazarlama videoları oluşturun, küresel pazarlar için anında yerelleştirin ve ekibinizi ya da bütçenizi büyütmeden içerik üretiminizi ölçeklendirin. HubSpot, Ogilvy ve Publicis gibi içerik üretim süreçlerini dönüştüren pazarlama ekiplerine katılın.
- Kredi kartı gerekmiyor
- Prodüksiyon deneyimi gerekmez
- İstediğiniz zaman iptal edin