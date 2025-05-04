Dakikalar içinde metinden yapay zeka video eğitimi oluşturun

Bir metin, slayt sunumu veya ekran kaydından başlayın ve HeyGen ile profesyonel eğitim videoları oluşturun. Ekiplerinizin kamera veya zaman çizelgesi düzenlemesine ihtiyaç duymadan eğitim, demo ve nasıl yapılır videolarını daha hızlı yayımlayabilmesi için seslendirmeleri, altyazıları, sahne sıralamasını ve platforma hazır dışa aktarımları otomatik olarak oluşturun.

129.158.675Oluşturulan videolar
103.408.112Oluşturulan avatarlar
17.753.207Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Hızlı çalışan işe alıştırma modülleri

Onboarding often creates scheduling and production bottlenecks. HeyGen transforms policy docs and slide decks into consistent onboarding lessons with narration, captions, and quick quizzes so new hires ramp faster and HR scales deliveries.

Ürün tanıtımları ve özellik eğitimleri

Product teams need frequent tutorial updates after releases. HeyGen converts release notes and screen captures into short explainers with clear step-by-step scenes, sample usage clips, and highlight overlays to speed adoption and reduce support load.

Müşteri eğitimi ve destek klipleri

Support teams can turn knowledge base articles into short troubleshooting videos. HeyGen produces searchable transcripts and timestamped scenes so customers find answers faster and teams reduce ticket volume.

Kurs modülleri ve e-öğrenme içerikleri

Educators and creators can generate full course modules from syllabi or slide decks. HeyGen creates lesson videos, assessment prompts, and downloadable assets to help scale monetized course catalogs with consistent production value.

Mikro öğrenme ve performans desteği

Need quick refreshers for busy teams? HeyGen crafts microlearning clips and one-step how-tos that learners consume on the job, improving retention with short, focused video lessons.

Çok dilli eğitim ve sertifikasyon

Global programs require localization. Use HeyGen’s video translator to regenerate voiceovers, captions, and timing for each language so certification materials remain synchronized and culturally appropriate without reshoots.

HeyGen neden en iyi YZ video eğitim oluşturucu?

HeyGen, komut dosyası tabanlı oluşturma, doğru anlatım ve öğretim tasarımı kalıplarını bir araya getirerek profesyonel eğitim videolarını hızla üretmenizi sağlar. Ders modüllerinden kısa açıklayıcı videolara kadar ekipler, eğitim içeriklerini ölçeklendirirken kaliteyi, markayı ve erişilebilirliği eğitim videosu oluşturucu ile tutarlı biçimde korur.

Hızlı ders üretimi

Metinleri veya slaytları dakikalar içinde derse hazır videolara dönüştürün. HeyGen sahne metinlerini yazar, anlatımı zamanlar ve görselleri bir araya getirir; böylece eğitim ekipleri kayıt seanslarını ve manuel kurguyu atlar.

Stüdyo olmadan stüdyo kalitesinde netlik

HeyGen, ışığı, kamera hareketini ve net seslendirmeleri otomatik olarak ayarlayarak eğitim videolarının sahada prodüksiyona gerek kalmadan profesyonel görünmesini ve duyulmasını sağlar.

Ölçeklenebilirlik ve yerelleştirme için tasarlandı

Birçok dersi toplu olarak oluşturun, video çeviriciyle metinleri çevirin ve dil bazlı seslendirmeler ile altyazılar çıkararak yeniden kayıt yapmadan eğitimlerinizi dünya çapında sunun.

Akıllı kurs metin yazımı ve segmentasyon

Bir ders taslağı sağlayın veya tam bir metni yapıştırın; HeyGen bunu otomatik olarak sahnelere, başlıklara ve zamanlama ipuçlarına göre yapılandırır. Sistem, öğrenme hedefleri önerir, içeriği kolay tüketilebilir mikro derslere böler ve her eğitimin kanıtlanmış pedagojik akışı izlemesi ve yayına hazır olması için quiz veya CTA işaretçileri ekler.

Doğal seslendirmeler ve senkronize altyazılar

Birçok dil ve aksanda insan sesine yakın anlatım oluşturun. HeyGen, ekrandaki sunucular kullanıldığında doğru dudak senkronizasyonu sağlar, otomatik altyazı oluşturur ve erişilebilirlik ile LMS uyumluluğu için SRT veya gömülü altyazı olarak dışa aktarır. Bu da öğrenenler için net ses iletimi ve aranabilir transkriptler sağlar.

Görsel kompozisyon ve akıllı b-roll

HeyGen, slaytları, ekran görüntülerini ve ürün kayıtlarını hareket, yakınlaştırmalar ve b-roll önerileriyle dinamik sahnelere dönüştürür. Platform, görselden videoya yumuşatma uygular, kod parçacıkları veya açıklama balonları bindirir ve anlatımın temposuna uyum sağlayarak ürün tanıtımlarının ve demo videolarının ilgi çekici ve kolay takip edilir kalmasını sağlar.

Toplu oluşturma, versiyonlama ve LMS dışa aktarımları

Toplu iş akışlarını kullanarak elektronik tablolarınızdan veya içerik kütüphanelerinizden yüzlerce ders varyantı oluşturup video oluşturma sürecinizi kolaylaştırın. HeyGen, marka setlerini, şablonları ve sürüm geçmişini saklar; SCORM, LTI, MP4 ve altyazı paketleri dışa aktararak video oluşturma yetenekleriyle LMS’lere kolay yükleme ve farklı platformlara dağıtım imkânı sunar.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı şekilde sahip olmasını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ video eğitim oluşturucuyu nasıl kullanabilirsiniz

İçerikten öğrenmeye hazır çıktılara kadar eksiksiz eğitim videolarını dört net adımda oluşturun.

Adım 1

İçeriğinizi yükleyin veya kısa bir metin yapıştırın

Slaytlar, ekran kayıtları, bir doküman veya kısa bir metin sağlayın. HeyGen yapıyı analiz eder, temel noktaları çıkarır ve bunlara göre bir ders taslağı oluşturur.

Adım 2

Stil, ses ve tempoyu seçin

Sunucu türünü, ses modelini, süreyi ve görsel temayı seçin. Her videoda doğru yazı tipleri, renkler ve bindirmeler kullanılsın diye marka kitinizi uygulayın.

3. adım

Önizleyin, düzenleyin ve etkileşim ekleyin

Oluşturulan taslakları gözden geçirin, metinleri düzenleyin, quizler veya öne çıkan notlar ekleyin ve alternatif çekimleri yeniden oluşturun. Düzenlemeler, zamandan tasarruf etmek için tüm varyantlara otomatik olarak yansır.

Adım 4

Video çalışmalarınızı dışa aktarın ve öğrenenlerle paylaşın.

SCORM, LTI, MP4 ve altyazı dosyalarını dışa aktarın veya doğrudan bir LMS'ye yayınlayın. Tüm kurs kütüphanelerini dağıtmak ve öğrenenlerin ilerlemesini takip etmek için toplu dışa aktarmayı kullanın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ video eğitimi nedir ve HeyGen bunları nasıl oluşturur?

Bir YZ video eğitimi, metin, slaytlar veya ekran görüntülerinden, otomatik senaryo yazımı, anlatım ve sahne kurgusu kullanılarak oluşturulan ders videosudurvideo oluşturucu. HeyGen, kaynak materyallerinizi alır, bir ders yapısı taslağı çıkarır, seslendirme ve altyazılar üretir ve gelişmiş video oluşturma teknikleriyle, manuel çekim gerektirmeden görselleri yayıma hazır eğitim videoları hâline getirir.

Eğitici videolar hazırlamak için kayıt becerilerine veya özel ekipmana ihtiyacım var mı?

Hayır. HeyGen, kamera veya ses kayıt stüdyosu olmadan profesyonel eğitim videoları oluşturur. İsterseniz kendi kayıtlarınızı yükleyebilirsiniz, ancak HeyGen’in metinden videoya ve görüntüden videoya iş akışları, mevcut içerikten video oluşturucusunu kullanarak özenle hazırlanmış dersler oluşturur.

Oluşturulan senaryolar ve anlatım ne kadar doğru?

Bir YZ aracı olan HeyGen, girdilerinize göre dönüşüm odaklı metin taslakları oluşturur ve birçok dilde doğal ses tonuna sahip seslendirmeler üretebilir. Metinler düzenlenebilir ve HeyGen, ses klonlama ile ton seçimini destekleyerek anlatımın eğitim tarzınıza tam olarak uymasını sağlar.

Eğitim videolarına sınavlar ve değerlendirmeler ekleyebilir miyim?

Evet, daha fazla iyileştirme için video düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. HeyGen, ders içeriğinden quiz soruları ve değerlendirme rubrikleri oluşturmayı destekler. Bunlar video akışına gömülebilir veya takip ve puanlama için LMS uyumlu öğeler olarak dışa aktarılabilir.

Hangi dışa aktarma formatları ve LMS entegrasyonları destekleniyor?

Dışa aktarma seçenekleri arasında MP4 video dosyaları, SRT/VTT altyazıları, SCORM paketleri ve LTI uyumlu dışa aktarımlar bulunur. HeyGen yaygın LMS platformlarıyla entegre olur ve geniş ders katalogları için toplu yüklemeleri destekler.

Çok dilli eğitim için yerelleştirme nasıl çalışır?

Kullanın video çevirmeni ile metinleri çevirin, hedef dillerde seslendirmeleri yeniden oluşturun ve senkronize altyazılar üretin. HeyGen, yerelleştirilmiş derslerin doğal hissettirmesi için uygun olduğunda zamanlamayı ve dudak senkronizasyonunu ayarlar.

Birçok eğitim videosu arasında marka tutarlılığını koruyabilir miyim?

Evet. Logolar, yazı tipleri ve renk paletlerinden oluşan bir marka seti yükleyin. HeyGen bunları otomatik olarak uygular ve şablonlar ile kilitli öğeleri destekleyerek ders görselleri ve mesajlaşmanın tutarlı kalmasını sağlar.

Bir eğitim videosu oluşturmak ne kadar sürer?

Basit mikro dersler birkaç dakika içinde oluşturulur; daha uzun, çok sahneli modüller ise süre ve karmaşıklığa bağlı olarak daha uzun sürebilir. Çok sayıda ders için toplu işler paralel olarak çalıştırılır, böylece büyük kataloglar verimli bir şekilde işlenir ve video içerik oluşturmayı kolaylaştırır.

Oluşturulan eğitim videoları sertifikasyon veya uyumluluk eğitimleri için uygun mu?

Evet. HeyGen, erişilebilirlik ve izlenebilirlik gereksinimlerini karşılayan altyazılı, versiyonlanmış ve dışa aktarılabilir dersler oluşturur. Sertifikasyon ve denetim gereksinimlerini desteklemek için dışa aktarma meta verilerini ve tamamlama takibini kullanın.

HeyGen ile oluşturulan içeriğin sahibi kimdir?

Oluşturduğunuz tüm videoların ve varlıkların mülkiyeti sizde kalır. HeyGen lisanslı kaynaklar kullanır ve oluşturulan çıktılar ticari ve eğitim amaçlı kullanım için sunulur. Yüklediğiniz üçüncü taraf içeriklerin, eğitim videosu oluşturucunuzda kullanılabilmesi için gerekli kullanım haklarına sahip olduğundan emin olun.

