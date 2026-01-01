Satışları artıran ürün lansman videoları oluşturun
Ürün lansmanlarını gelir getiren video içeriklerine dönüştürün. Instagram, LinkedIn, YouTube ve TikTok için dakikalar içinde profesyonel duyuru videoları oluşturun. Kamera, ekip veya kurgu becerisi gerekmez.
- Kredi kartı gerekmiyor
- Ürünler değiştiğinde içeriği anında güncelleyin
Pazarlama sorunu
Sizin gibi pazarlama ekiplerinin, yenilikçi bir metinden YZ videosu platformu ile içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Ürün lansmanındaki darboğaz
Ürününüz hazır. Lansman tarihiniz belli. Ancak duyuru videonuz hazır değil. Video prodüksiyonunu koordine etmek; oyuncu ayarlamak, ekipman kiralamak, montajlar için haftalarca beklemek demek. Videonuz onaylandığında ise rakipler çoktan pazarın dikkatini çekmiş oluyor.
Ürün portföyünüz genelinde ölçeklendirmek, bu sorunları katlıyor. Yirmi yeni SKU, her biri 5.000 $ maliyetli yirmi ayrı video çekimi demek. Ajanslar, video başına 4-6 hafta süre veriyor. Ürün yöneticileri bu kadar bekleyemez. Pazarlama bütçeleri bu kadar esneyemez. Üstelik lansmandan önce ürün özellikleri değiştiğinde, her şeye en baştan başlamak zorunda kalırsınız.
HeyGen çözümü
HeyGen'in ürün lansman videosu oluşturucusu ürün özetinizi birkaç dakika içinde profesyonel duyuru videolarına dönüştürür. Ürün açıklamanızı yazın, bir YZ avatar sunucu seçin ve kamera ya da stüdyoya ihtiyaç duymadan lansmana hazır içerik oluşturun. Videonuz her formatta otomatik olarak dışa aktarılır: Instagram ve TikTok için dikey, sosyal akışlar için kare, YouTube için yatay.
Elli ürün mü lansmana çıkıyor? Toplu oluşturma ile tek seferde elli video hazırlayın. Küresel lansman mı yapıyorsunuz? Duyuru videonuzu ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile 175’ten fazla dile çevirin. Ürün özellikleri mi değişti? Metninizi düzenleyin ve beş dakikada yeniden oluşturun. Lansman içerikleriniz, prodüksiyon gecikmeleri veya pahalı yeniden çekimler olmadan güncel kalır.
Pazarlama ekiplerinin ölçekli üretim için ihtiyaç duyduğu her şey
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi metinden YZ video platformuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Çoklu ürün lansmanı yeteneği
Tüm ürün kataloğunuzu video içerikle hayata geçirin. HeyGen'in toplu oluşturma özelliği, tek bir CSV yüklemesiyle sınırsız SKU için duyuru videoları oluşturur. Farklı ürün kategorileri, portföyünüz genelinde tutarlı marka kimliğini korurken farklı sunucularla gösterilir.
Platforma optimize edilmiş lansman videoları
Bir kez oluşturun, her yerde yayınlayın. Instagram ve TikTok için dikey 9:16, sosyal akışlar için kare 1:1, YouTube ve LinkedIn için yatay 16:9 olarak dışa aktarın. Elle yeniden boyutlandırmaya gerek yok. Her format, doğru kadrajla profesyonel kalitesini korur.
Çok dilli küresel lansmanlar
Tüm pazarlarda eş zamanlı olarak yayına alın. Duyuru videonuzu çevirin ve anadili gibi duyulan ses klonlama ile 175’ten fazla dile uyarlayın. Lip-sync teknolojisi, ağız hareketlerini çevrilmiş sesle eşleştirir. Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik gibi bölgesel ayrıntıları her pazar için özelleştirin.
YZ avatar ürün sunucuları
120'den fazla farklı YZ avatarı arasından seçim yapın veya fotoğraflardan özel avatarlar oluşturun. Yazılım lansmanları için teknolojiye hâkim sunucular. Tüketici ürünleri için samimi yüzler. B2B duyuruları için yönetici tarzı avatarlar. Avatarınız her zaman erişilebilir ve her seferinde kusursuz bir sunum yapar.
Hazır video şablonlarını başlatın
Yaygın ürün lansmanı senaryoları için önceden hazırlanmış şablonlar. Yazılım özelliği lansmanı. Yeni ürün serisi tanıtımı. Sınırlı sayıda üretilen özel seri. Sezonluk koleksiyon lansmanı. Bir şablon seçin, ürün detaylarını ekleyin, videoyu oluşturun.
Anında lansman güncellemeleri
Ürün özellikleri mi değişti? Fiyatlandırma mı güncellendi? Metni düzenleyin ve birkaç dakika içinde yeniden oluşturun. Yeniden çekim yok, prodüksiyon gecikmesi yok. Farklı mesajlaşma yaklaşımlarını test edin. Hangi ürün anlatısının hedef kitlenizle en iyi şekilde örtüştüğünü A/B testleriyle görün.
Briften yayında videoya 3 adımda
Ürün bilgilerini girin
Ürün açıklamanızı, temel özellikleri, fiyatlandırmayı ve stok durumunu yazın. Veya mevcut ürün özetlerini ya da basın bültenlerini yükleyin. Birden fazla ürün lansmanı için, toplu oluşturma yapmak üzere tüm SKU detaylarını içeren CSV dosyasını yükleyin.
Lansman videonuzu tasarlayın
Ürün kategorinize uygun YZ avatar sunucuyu seçin. Arka plan ayarını belirleyin. Ürün görselleri, logolar ve marka renklerini ekleyin. Duyuru videonuzun tam olarak nasıl görüneceğini önizleyin.
Oluşturun ve dağıtın
Oluştur’a tıklayın. Dakikalar içinde elinizde profesyonel bir pazarlama videosu olsun. Her kanal için her en-boy oranında dışa aktarın. Küresel erişime mi ihtiyacınız var? Tek tıkla istediğiniz dile çevirin. İçeriği pazarlama takviminizin hızında yayına alın.
Her türlü pazarlama ihtiyacı için tasarlandı
Yazılım ve SaaS ürün lansmanları
Yeni özellikleri, büyük güncellemeleri ve platform lansmanlarını, yenilikleri gösteren videolarla duyurun. Teknik ürünler, özelliklerin nasıl çalıştığını gösteren ekran kayıtlarıyla net bir şekilde açıklanır.
E-ticaret ve tüketici ürünü lansmanları
Yeni koleksiyonları, sezonluk ürünleri veya sınırlı sayıda üretilen serileri etkileyici ürün tanıtım videolarıyla piyasaya sunun. Her bir SKU için ayrı videolar ya da koleksiyon genelini tanıtan videolar oluşturun.
B2B çözüm ve kurumsal lansmanlar
Yeni B2B çözümlerinizi profesyonel duyuru videolarıyla konumlandırın. Yönetici tarzı avatarlar, değer önerilerinizi karar vericilere net bir şekilde sunar.
Mobil uygulama lansmanları
Öne çıkan özellikleri gösteren uygulama lansman videolarıyla indirme sayınızı artırın. App Store önizlemeleri, sosyal medya tanıtımları ve açılış sayfası videolarını tek bir oluşturma süreciyle hazırlayın.
Donanım ve fiziksel ürün lansmanları
YZ sunucusu ve ürün fotoğrafçılığını birleştiren videolarla fiziksel ürünlerinizi sergileyin. Özellikleri açıklayın ve kapsamlı ürün çekimlerine gerek kalmadan kullanım senaryolarını gösterin.
Sınırlı sayıda ve özel lansmanlar
Sınırlı sayıda üretilen ürünler etrafında aciliyet duygusu oluşturun. Lansman videoları kıtlığı vurgular, benzersiz unsurları öne çıkarır ve stoklar tükenmeden önce hemen aksiyon alınmasını sağlar.
Doğrulanmış sonuç: Vision Creative Labs, müşterilerinin yılda 1-2 videodan HeyGen ile günde 50-60 videoya çıkmasına yardımcı oldu.
G2'de en hızlı büyüyen ürün olmamızın bir nedeni var
Küresel eğitimlerden video reklamlara kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar. İşte müşterilerimizin en çok sevdiği avantajlardan bazıları:
Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Sorularınız mı var? Bizde cevaplar var
Ürün lansman videoları nedir?
Ürün lansman videoları, yeni ürünleri duyuran ve tanıtan pazarlama videolarıdır. Özellikleri gösterir, faydaları açıklar ve yeni sürümler etrafında heyecan yaratır. HeyGen, kameraya veya stüdyoya ihtiyaç duymadan yapay zeka avatarları ve ses sentezi kullanarak profesyonel duyuru videoları oluşturur.
Çekim yapmadan ürün lansman videosunu nasıl oluşturabilirim?
Ürün detaylarınızı HeyGen'e yazın. Bir YZ avatar sunucu seçin. Görsel stili belirleyin ve marka öğelerinizi ekleyin. Oluştur'a tıklayın; HeyGen birkaç dakika içinde hazır bir ürün duyuru videosu oluşturur. Kamera veya video düzenleme becerisi gerekmez.
Bir ürün lansman videosu ne kadar uzun olmalı?
Instagram ve TikTok: 15-45 saniye. LinkedIn: 45-90 saniye. YouTube: 60-180 saniye. Web sitesi: 60-90 saniye. Daha kısa videolar, sosyal platformlarda daha yüksek tamamlama oranları sağlar.
Ürün lansman videolarını küresel lansmanlar için çevirebilir miyim?
Evet. Videonuzu öncelikli dilinizde oluşturun, ardından 175’ten fazla dile çevirin ve ses klonlama ile dudak senkronizasyonu kullanın. Her pazarda aynı anda, yerel dilde içerikle yayına alın.
Ürün detayları lansmandan önce değişirse ne olur?
Güncellenmiş bilgilerle metni düzenleyin ve birkaç dakika içinde yeniden oluşturun. Yeniden çekim yapmanıza gerek yok. Birçok ürün ekibi, ilk videoları erken aşamada hazırlar, ardından lansmandan hemen önce son detaylarla günceller.
Videoda gerçek ürünümü gösterebilir miyim?
Evet. Ürün fotoğraflarınızı, ekran görüntülerinizi veya demo kayıtlarınızı yükleyin. Yapay zeka avatar sunucuyu ürün görsellerinizle birleştirerek eksiksiz bir ürün hikâyesi anlatımı oluşturun.
Videoları tek tek izleyicilere göre kişiselleştirebilir miyim?
Evet. HeyGen, isimler, şirketler ve özel detaylar için değişken alanlarla dinamik kişiselleştirmeyi destekler. Tek bir şablon oluşturun, ardından binlerce kişiselleştirilmiş versiyon üretin hesap bazlı pazarlama, satış erişimi veya müşteri etkileşimi kampanyaları için. Videoimagem, bu yaklaşımla AB InBev için 50.000’den fazla kişiselleştirilmiş video üretti.
Pazarlama videolarını ne kadar hızlı oluşturabilirim?
HeyGen, eğitim tasarımınıza uygun farklı uzunluklarda videoları destekler. Çoğu uyumluluk modülü, mikro öğrenme yaklaşımları için 3-10 dakikalık aralıkta iyi çalışır, ancak kapsamlı konular için daha uzun içerikler de oluşturabilirsiniz. Daha uzun eğitimler (20+ dakika) için, öğrenenlerin etkileşimini ve takibini iyileştirmek amacıyla içeriği bölümlere veya modüllere ayırmayı düşünün.
HeyGen, geleneksel video prodüksiyonu ile karşılaştırıldığında nasıl bir fark sunuyor?
Geleneksel pazarlama videosu prodüksiyonu; oyuncu ve ekip ayarlamaları, stüdyo rezervasyonları, çekim günleri ve post prodüksiyon montajı gerektirir — genellikle tamamlanmış bir video için 2-4 hafta ve 5.000-20.000+ $ maliyet anlamına gelir. HeyGen, benzer kalitede videoları dakikalar içinde ve maliyetin çok küçük bir kısmına oluşturmaya olanak tanır. Kampanyalar değiştiğinde veya içerik güncellenmesi gerektiğinde, yeniden çekim yapmak yerine videoyu yeniden oluşturursunuz. Pazarlama ekipleri, içerik oluşturma hızında 3 kat artış ve prodüksiyon maliyetlerinde ciddi düşüşler bildirmektedir.
HeyGen, bir video ajansı tutmaya kıyasla nasıl bir avantaj sağlar?
Geleneksel ajanslar, video başına 5.000-15.000 $ maliyetle ve 2-4 haftalık teslim süreleriyle çalışır. HeyGen, aynı kalitede videoları dakikalar içinde, maliyetin küçük bir kısmına, sınırsız video ve revizyon imkânıyla sunar.
YZ videosu hem pazarlama hem de eğitim için uygun mu?
Kesinlikle. Birçok kuruluş, hem dış pazarlama hem de iç öğrenme girişimleri için YZ videosu kullanıyor; buna farklı bölgelerdeki kitlelere ulaşmak için yerelleştirilmiş video kampanyaları da dahil.
Diğer çözümleri keşfedin
Use Cases
Tools
Müşteri hikayeleri
- Dikkat çeken medya: 3 kat daha hızlı prodüksiyon
- Vision Creative Labs: günde 50-60 video
- Videoimagem: 3 kat etkileşim
- HubSpot: Ölçeklenebilir YZ video
- Ogilvy: Kişiselleştirilmiş kampanyalar
- Publicis Groupe: Küresel ölçek
- Advantive: İçerik oluşturmayı %50 hızlandırdı
- Coursera: Video yerelleştirme
- Workday: Dakikalar içinde yerelleştirme
Pazarlama videolarınızı bugün oluşturmaya başlayın
Yarın yayına girmesi gereken içerik için haftalarca beklemeyi bırakın. Dakikalar içinde profesyonel pazarlama videoları oluşturun, küresel pazarlar için anında yerelleştirin ve ekibinizi ya da bütçenizi büyütmeden içerik üretiminizi ölçeklendirin. HubSpot, Ogilvy ve Publicis gibi içerik üretim süreçlerini dönüştüren pazarlama ekiplerine katılın.
- Kredi kartı gerekmiyor
- Prodüksiyon deneyimi gerekmez
- İstediğiniz zaman iptal edin