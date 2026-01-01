Satışları artıran ürün lansman videoları oluşturun

Ürün lansmanlarını gelir getiren video içeriklerine dönüştürün. Instagram, LinkedIn, YouTube ve TikTok için dakikalar içinde profesyonel duyuru videoları oluşturun. Kamera, ekip veya kurgu becerisi gerekmez.

  • Kredi kartı gerekmiyor
  • Ürünler değiştiğinde içeriği anında güncelleyin
Ücretsiz oluşturmaya başlayın
129.158.675Oluşturulan videolar
103.408.112Oluşturulan avatarlar
17.753.207Çevrilen videolar
Workday
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
Workday
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
Workday
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Pazarlama sorunu

Sizin gibi pazarlama ekiplerinin, yenilikçi bir metinden YZ videosu platformu ile içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Ücretsiz başlayın
HeyGen olmadan

Ürün lansmanındaki darboğaz

Ürün lansmanındaki darboğaz

Ürününüz hazır. Lansman tarihiniz belli. Ancak duyuru videonuz hazır değil. Video prodüksiyonunu koordine etmek; oyuncu ayarlamak, ekipman kiralamak, montajlar için haftalarca beklemek demek. Videonuz onaylandığında ise rakipler çoktan pazarın dikkatini çekmiş oluyor.

Ürün portföyünüz genelinde ölçeklendirmek, bu sorunları katlıyor. Yirmi yeni SKU, her biri 5.000 $ maliyetli yirmi ayrı video çekimi demek. Ajanslar, video başına 4-6 hafta süre veriyor. Ürün yöneticileri bu kadar bekleyemez. Pazarlama bütçeleri bu kadar esneyemez. Üstelik lansmandan önce ürün özellikleri değiştiğinde, her şeye en baştan başlamak zorunda kalırsınız.


HeyGen ile

HeyGen çözümü

HeyGen çözümü

HeyGen'in ürün lansman videosu oluşturucusu ürün özetinizi birkaç dakika içinde profesyonel duyuru videolarına dönüştürür. Ürün açıklamanızı yazın, bir YZ avatar sunucu seçin ve kamera ya da stüdyoya ihtiyaç duymadan lansmana hazır içerik oluşturun. Videonuz her formatta otomatik olarak dışa aktarılır: Instagram ve TikTok için dikey, sosyal akışlar için kare, YouTube için yatay.

Elli ürün mü lansmana çıkıyor? Toplu oluşturma ile tek seferde elli video hazırlayın. Küresel lansman mı yapıyorsunuz? Duyuru videonuzu ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile 175’ten fazla dile çevirin. Ürün özellikleri mi değişti? Metninizi düzenleyin ve beş dakikada yeniden oluşturun. Lansman içerikleriniz, prodüksiyon gecikmeleri veya pahalı yeniden çekimler olmadan güncel kalır.

Pazarlama ekiplerinin ölçekli üretim için ihtiyaç duyduğu her şey

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi metinden YZ video platformuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Ücretsiz başlayın

Çoklu ürün lansmanı yeteneği

Tüm ürün kataloğunuzu video içerikle hayata geçirin. HeyGen'in toplu oluşturma özelliği, tek bir CSV yüklemesiyle sınırsız SKU için duyuru videoları oluşturur. Farklı ürün kategorileri, portföyünüz genelinde tutarlı marka kimliğini korurken farklı sunucularla gösterilir.


Ücretsiz başlayın →
A software interface shows a text message from 'Jennifer' explaining easy AI video creation with custom voice, next to a video of a woman speaking.

Platforma optimize edilmiş lansman videoları

Bir kez oluşturun, her yerde yayınlayın. Instagram ve TikTok için dikey 9:16, sosyal akışlar için kare 1:1, YouTube ve LinkedIn için yatay 16:9 olarak dışa aktarın. Elle yeniden boyutlandırmaya gerek yok. Her format, doğru kadrajla profesyonel kalitesini korur.

Ücretsiz başlayın →
Video sharing interface with 'Copy link' button and social media options, overlaying a video of a man speaking, with a pink cursor pointing to 'Copy link'.

Çok dilli küresel lansmanlar

Tüm pazarlarda eş zamanlı olarak yayına alın. Duyuru videonuzu çevirin ve anadili gibi duyulan ses klonlama ile 175’ten fazla dile uyarlayın. Lip-sync teknolojisi, ağız hareketlerini çevrilmiş sesle eşleştirir. Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik gibi bölgesel ayrıntıları her pazar için özelleştirin.


Ücretsiz başlayın →
Video localization service showing a language selection menu with English highlighted, flanked by video clips of women speaking Spanish and Chinese.

YZ avatar ürün sunucuları

120'den fazla farklı YZ avatarı arasından seçim yapın veya fotoğraflardan özel avatarlar oluşturun. Yazılım lansmanları için teknolojiye hâkim sunucular. Tüketici ürünleri için samimi yüzler. B2B duyuruları için yönetici tarzı avatarlar. Avatarınız her zaman erişilebilir ve her seferinde kusursuz bir sunum yapar.

Ücretsiz başlayın →
Smiling woman with curly hair holds a black LIQUIA dropper bottle, with an inset image of the bottle in the top left.

Hazır video şablonlarını başlatın

Yaygın ürün lansmanı senaryoları için önceden hazırlanmış şablonlar. Yazılım özelliği lansmanı. Yeni ürün serisi tanıtımı. Sınırlı sayıda üretilen özel seri. Sezonluk koleksiyon lansmanı. Bir şablon seçin, ürün detaylarını ekleyin, videoyu oluşturun.

Ücretsiz başlayın →
A digital interface displaying recruitment data with a video call, overlaid by a brand kit menu for fonts and colors.

Anında lansman güncellemeleri

Ürün özellikleri mi değişti? Fiyatlandırma mı güncellendi? Metni düzenleyin ve birkaç dakika içinde yeniden oluşturun. Yeniden çekim yok, prodüksiyon gecikmesi yok. Farklı mesajlaşma yaklaşımlarını test edin. Hangi ürün anlatısının hedef kitlenizle en iyi şekilde örtüştüğünü A/B testleriyle görün.


Ücretsiz Başlayın →
Generated text describing a joyful woman in an apron presenting an olive oil bottle in a bright modern kitchen with fresh vegetables and copper cookware, conveying a food blogger style. A blurred image of the described scene is in the background.

Briften yayında videoya 3 adımda

Ücretsiz başlayın
Adım 1

Ürün bilgilerini girin

Ürün açıklamanızı, temel özellikleri, fiyatlandırmayı ve stok durumunu yazın. Veya mevcut ürün özetlerini ya da basın bültenlerini yükleyin. Birden fazla ürün lansmanı için, toplu oluşturma yapmak üzere tüm SKU detaylarını içeren CSV dosyasını yükleyin.


Ücretsiz başlayın
A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
Adım 2

Lansman videonuzu tasarlayın

Ürün kategorinize uygun YZ avatar sunucuyu seçin. Arka plan ayarını belirleyin. Ürün görselleri, logolar ve marka renklerini ekleyin. Duyuru videonuzun tam olarak nasıl görüneceğini önizleyin.


Ücretsiz başlayın
A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
3. adım

Oluşturun ve dağıtın

Oluştur’a tıklayın. Dakikalar içinde elinizde profesyonel bir pazarlama videosu olsun. Her kanal için her en-boy oranında dışa aktarın. Küresel erişime mi ihtiyacınız var? Tek tıkla istediğiniz dile çevirin. İçeriği pazarlama takviminizin hızında yayına alın.

Ücretsiz başlayın
A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

Her türlü pazarlama ihtiyacı için tasarlandı

Ücretsiz başlayın
Yazılım ve SaaS ürün lansmanları

Yazılım ve SaaS ürün lansmanları

Yeni özellikleri, büyük güncellemeleri ve platform lansmanlarını, yenilikleri gösteren videolarla duyurun. Teknik ürünler, özelliklerin nasıl çalıştığını gösteren ekran kayıtlarıyla net bir şekilde açıklanır.


E-ticaret ve tüketici ürünü lansmanları

E-ticaret ve tüketici ürünü lansmanları

Yeni koleksiyonları, sezonluk ürünleri veya sınırlı sayıda üretilen serileri etkileyici ürün tanıtım videolarıyla piyasaya sunun. Her bir SKU için ayrı videolar ya da koleksiyon genelini tanıtan videolar oluşturun.

B2B çözüm ve kurumsal lansmanlar

B2B çözüm ve kurumsal lansmanlar

Yeni B2B çözümlerinizi profesyonel duyuru videolarıyla konumlandırın. Yönetici tarzı avatarlar, değer önerilerinizi karar vericilere net bir şekilde sunar.


Mobil uygulama lansmanları

Mobil uygulama lansmanları

Öne çıkan özellikleri gösteren uygulama lansman videolarıyla indirme sayınızı artırın. App Store önizlemeleri, sosyal medya tanıtımları ve açılış sayfası videolarını tek bir oluşturma süreciyle hazırlayın.


Donanım ve fiziksel ürün lansmanları

Donanım ve fiziksel ürün lansmanları

YZ sunucusu ve ürün fotoğrafçılığını birleştiren videolarla fiziksel ürünlerinizi sergileyin. Özellikleri açıklayın ve kapsamlı ürün çekimlerine gerek kalmadan kullanım senaryolarını gösterin.


Sınırlı sayıda ve özel lansmanlar

Sınırlı sayıda ve özel lansmanlar

Sınırlı sayıda üretilen ürünler etrafında aciliyet duygusu oluşturun. Lansman videoları kıtlığı vurgular, benzersiz unsurları öne çıkarır ve stoklar tükenmeden önce hemen aksiyon alınmasını sağlar.


Doğrulanmış sonuç: Vision Creative Labs, müşterilerinin yılda 1-2 videodan HeyGen ile günde 50-60 videoya çıkmasına yardımcı oldu.

G24.81.000+ değerlendirme

G2'de en hızlı büyüyen ürün olmamızın bir nedeni var

Küresel eğitimlerden video reklamlara kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar. İşte müşterilerimizin en çok sevdiği avantajlardan bazıları:

10 Katvideo prodüksiyon hızında artış
5Xvideo oluşturma artışı
%40 video izlenme süresinde artış
5Xreklam harcaması getirisi
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir program için artık şunu fark ettiğimiz andı: Bir senaryo yazıp gönderebiliyor ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmıyordum."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

Sorularınız mı var? Bizde cevaplar var

Ürün lansman videoları nedir?

Ürün lansman videoları, yeni ürünleri duyuran ve tanıtan pazarlama videolarıdır. Özellikleri gösterir, faydaları açıklar ve yeni sürümler etrafında heyecan yaratır. HeyGen, kameraya veya stüdyoya ihtiyaç duymadan yapay zeka avatarları ve ses sentezi kullanarak profesyonel duyuru videoları oluşturur.

Çekim yapmadan ürün lansman videosunu nasıl oluşturabilirim?

Ürün detaylarınızı HeyGen'e yazın. Bir YZ avatar sunucu seçin. Görsel stili belirleyin ve marka öğelerinizi ekleyin. Oluştur'a tıklayın; HeyGen birkaç dakika içinde hazır bir ürün duyuru videosu oluşturur. Kamera veya video düzenleme becerisi gerekmez.


Bir ürün lansman videosu ne kadar uzun olmalı?

Instagram ve TikTok: 15-45 saniye. LinkedIn: 45-90 saniye. YouTube: 60-180 saniye. Web sitesi: 60-90 saniye. Daha kısa videolar, sosyal platformlarda daha yüksek tamamlama oranları sağlar.



Ürün lansman videolarını küresel lansmanlar için çevirebilir miyim?

Evet. Videonuzu öncelikli dilinizde oluşturun, ardından 175’ten fazla dile çevirin ve ses klonlama ile dudak senkronizasyonu kullanın. Her pazarda aynı anda, yerel dilde içerikle yayına alın.


Ürün detayları lansmandan önce değişirse ne olur?

Güncellenmiş bilgilerle metni düzenleyin ve birkaç dakika içinde yeniden oluşturun. Yeniden çekim yapmanıza gerek yok. Birçok ürün ekibi, ilk videoları erken aşamada hazırlar, ardından lansmandan hemen önce son detaylarla günceller.


Videoda gerçek ürünümü gösterebilir miyim?

Evet. Ürün fotoğraflarınızı, ekran görüntülerinizi veya demo kayıtlarınızı yükleyin. Yapay zeka avatar sunucuyu ürün görsellerinizle birleştirerek eksiksiz bir ürün hikâyesi anlatımı oluşturun.


Videoları tek tek izleyicilere göre kişiselleştirebilir miyim?

Evet. HeyGen, isimler, şirketler ve özel detaylar için değişken alanlarla dinamik kişiselleştirmeyi destekler. Tek bir şablon oluşturun, ardından binlerce kişiselleştirilmiş versiyon üretin hesap bazlı pazarlama, satış erişimi veya müşteri etkileşimi kampanyaları için. Videoimagem, bu yaklaşımla AB InBev için 50.000’den fazla kişiselleştirilmiş video üretti.

Pazarlama videolarını ne kadar hızlı oluşturabilirim?

HeyGen, eğitim tasarımınıza uygun farklı uzunluklarda videoları destekler. Çoğu uyumluluk modülü, mikro öğrenme yaklaşımları için 3-10 dakikalık aralıkta iyi çalışır, ancak kapsamlı konular için daha uzun içerikler de oluşturabilirsiniz. Daha uzun eğitimler (20+ dakika) için, öğrenenlerin etkileşimini ve takibini iyileştirmek amacıyla içeriği bölümlere veya modüllere ayırmayı düşünün.

HeyGen, geleneksel video prodüksiyonu ile karşılaştırıldığında nasıl bir fark sunuyor?

Geleneksel pazarlama videosu prodüksiyonu; oyuncu ve ekip ayarlamaları, stüdyo rezervasyonları, çekim günleri ve post prodüksiyon montajı gerektirir — genellikle tamamlanmış bir video için 2-4 hafta ve 5.000-20.000+ $ maliyet anlamına gelir. HeyGen, benzer kalitede videoları dakikalar içinde ve maliyetin çok küçük bir kısmına oluşturmaya olanak tanır. Kampanyalar değiştiğinde veya içerik güncellenmesi gerektiğinde, yeniden çekim yapmak yerine videoyu yeniden oluşturursunuz. Pazarlama ekipleri, içerik oluşturma hızında 3 kat artış ve prodüksiyon maliyetlerinde ciddi düşüşler bildirmektedir.

HeyGen, bir video ajansı tutmaya kıyasla nasıl bir avantaj sağlar?

Geleneksel ajanslar, video başına 5.000-15.000 $ maliyetle ve 2-4 haftalık teslim süreleriyle çalışır. HeyGen, aynı kalitede videoları dakikalar içinde, maliyetin küçük bir kısmına, sınırsız video ve revizyon imkânıyla sunar.


YZ videosu hem pazarlama hem de eğitim için uygun mu?

Kesinlikle. Birçok kuruluş, hem dış pazarlama hem de iç öğrenme girişimleri için YZ videosu kullanıyor; buna farklı bölgelerdeki kitlelere ulaşmak için yerelleştirilmiş video kampanyaları da dahil.

Diğer çözümleri keşfedin

Use Cases

Tools

Müşteri hikayeleri

Pazarlama videolarınızı bugün oluşturmaya başlayın

Yarın yayına girmesi gereken içerik için haftalarca beklemeyi bırakın. Dakikalar içinde profesyonel pazarlama videoları oluşturun, küresel pazarlar için anında yerelleştirin ve ekibinizi ya da bütçenizi büyütmeden içerik üretiminizi ölçeklendirin. HubSpot, Ogilvy ve Publicis gibi içerik üretim süreçlerini dönüştüren pazarlama ekiplerine katılın.

Ücretsiz başlayın
  • Kredi kartı gerekmiyor
  • Prodüksiyon deneyimi gerekmez
  • İstediğiniz zaman iptal edin
CTA background