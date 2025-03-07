Kırk yılı aşkın süredir Videoimagem Brezilya'da kurumsal video prodüksiyonunun ön saflarında yer alıyor. Ajans; eğitim, iç iletişim, ürün lansmanları ve kurumsal zirveler için yüksek kaliteli içerik oluşturma konusunda güçlü bir itibar kazandı. Müşteri beklentileri geliştikçe, Videoimagem daha kişiselleştirilmiş, etkileşimli ve ölçeklenebilir içeriklere yönelik artan bir talep olduğunu fark etti.

Başlangıçta ajans, kişiselleştirilmiş içerik oluşturmak için diğer YZ destekli video araçlarını kullandı ancak avatar kalitesi, ses gerçekçiliği ve ölçeklenebilirlik konusunda sınırlamalarla karşılaştı. Bu kısıtlamalar, müşterilerin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli ve ilgi çekici videoları sunmalarını engelliyordu.

Videoimagem, müşterilerine kesintisiz bir deneyim sunarken büyük ölçekli kişiselleştirilmiş video içerik üretmesi gerektiği için HeyGen'e yöneldi.

HeyGen ile AB InBev için kişiselleştirilmiş video kampanyaları başlatma

Videoimagem, AB InBev için kişiselleştirilmiş video kampanyaları başlatmak üzere HeyGen’in platformunu kullandı ve özellikle BEES ve Zé Delivery uygulamalarındaki müşterileri hedefledi. Bu kampanyalar, Brezilyalı ünlülerin yer aldığı kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici içeriklerle müşteri ilişkilerini derinleştirmeyi amaçladı.

Barlar ve süpermarketler gibi kurumsal müşterileri AB InBev’in BEES uygulamasıyla buluşturan platform için Videoimagem, 50.000’den fazla kişiselleştirilmiş video üretti. Bu videolarda, müşterilere isimleriyle hitap edildi ve satın alma geçmişleriyle ilgili, onlara özel hazırlanmış kampanya içerikleri gösterildi.

Bireysel tüketicileri hedefleyen Zé Delivery kampanyasında, Videoimagem Rio de Janeiro’nun önde gelen takımlarını temsil eden, ünlü eski futbolcuların avatarlarını kullandı. Bu kişiselleştirilmiş videolar, müşterilerin favori spor takımlarını öne çıkararak duygusal bir bağ kurdu. Mathias’ın aktardığına göre, “Onlardan duyduğumuza göre… kişiselleştirilmiş video olmayan duruma kıyasla etkileşim üç kattan fazla.” Başlangıçta 3.000’den fazla video üreten kampanya, ölçeklenme açısından çok büyük bir potansiyel gösterdi.

Videoimagem'in kişiselleştirilmiş video üretimini ölçeklendirmesini sağlamak

HeyGen’in gelişmiş video kişiselleştirme platformu mükemmel çözümü sundu. HeyGen’in API’ini entegre ederek, Videoimagem video prodüksiyonunu gerçekçi avatarlar ve son derece doğal ses klonlama yetenekleriyle güçlendirdi; bu özellikler, müşterilerinin talep ettiği yüksek etkileşim seviyelerine ulaşmak için kritik öneme sahipti. Videoimagem ortağı Mathias Eichbaum’un açıkladığı gibi, “Avatar kalitesi, şimdiye kadar kullandığımız veya gördüğümüz seçeneklerden çok daha iyi,” diyerek platformun üstün özelliklerinin altını çizdi.

HeyGen’in Eleven Labs gibi araçlarla API entegrasyonu, Videoimagem’in ses klonlama süreçlerini kolaylaştırmasına ve kaliteyi düşürmeden binlerce kişiselleştirilmiş video oluşturmasına olanak tanıdı; bu da onu büyük ölçekli kampanyalar için ideal bir seçenek haline getirdi. Videoimagem ile HeyGen arasındaki iş birliği, Videoimagem’in zorlukların üstesinden gelmesine ve platformu kendi özel ihtiyaçlarına göre optimize etmesine yardımcı olan hızlı ve bire bir destekle öne çıktı.

Etkileşimi ve müşteri bağlantılarını güçlendirmek

Kişiselleştirilmiş video kampanyalarından elde edilen sonuçlar etkileyiciydi. Videoların etkileşim oranları, kişiselleştirilmemiş kampanyalara kıyasla üç kattan fazla arttı. Müşteriler, kullanıcı etkileşimlerinde önemli iyileşmeler bildirdi ve bu da kişiselleştirilmiş içeriğin daha derin müşteri bağlantıları kurmada daha etkili olduğunu kanıtladı.

Mathias, kampanyaların kusursuz bir şekilde yürütülmesinden özellikle etkilendi ve şöyle dedi: “Gerçekten çok etkilendik… kesinlikle hiçbir sorun yoktu. Her şey iyiydi, hata ya da bug yoktu.” Avatarların kalitesi, doğal sesler ve platformun genel güvenilirliği, bu kampanyaların hedef kitleyle güçlü bir şekilde etkileşim kurmasında kilit rol oynadı.

Kişiselleştirilmiş videolar, müşteriler ve Videoimagem’in müşterileri tarafından çok iyi karşılandı; büyük ölçekli kampanyaları kaliteyi veya etkileşimi feda etmeden yürütebilme yeteneğini övdüler. HeyGen’in platformundan yararlanan Videoimagem, daha kişiselleştirilmiş ve etkili bir iletişim deneyimi sunarak video pazarlamasında yeni bir standart belirledi.

HeyGen ile kişiselleştirilmiş videonun geleceği

HeyGen’in son teknoloji yapay zeka (YZ) çözümleri, Videoimagem’in kişiselleştirilmiş video prodüksiyonuna yaklaşımını dönüştürerek, ölçeklenebilir şekilde son derece ilgi çekici içerikler sunmasına yardımcı oldu. Avatar kalitesi, ses gerçekçiliği ve ölçeklenebilirlik ile ilgili önceki zorlukların üstesinden gelerek, Videoimagem müşterilerinin kendi müşterileriyle çok daha derin ve kişisel bir düzeyde bağlantı kurmasını sağlayabildi.

İleriye dönük olarak Videoimagem, kişiselleştirilmiş video içerik üretiminde lider konumunu daha da sağlamlaştırmak için HeyGen’in platformunu kullanımını ölçeklendirerek çok daha geniş kitlelere ulaşmayı planlıyor. “HeyGen insanlara çok daha kişisel bir şekilde ulaşmamıza yardımcı oluyor ve bu da onlarla bağ kurmamızı sağlıyor,” dedi Mathias.

Bu iş birliği sayesinde Videoimagem yalnızca müşteri etkileşimini artırmakla kalmadı, aynı zamanda kişiselleştirilmiş video pazarlaması için yeni olanaklar açarak, dijital iletişimin geleceğinde HeyGen’in kilit bir oyuncu olarak konumunu sağlamlaştırdı.