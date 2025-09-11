Coursera dünyanın önde gelen çevrimiçi öğrenme platformlarından biridir ve dünya standartlarında eğitime evrensel erişim sunmaya kendini adamıştır. 100 milyondan fazla öğrenen, 7.000+ kurs ve 300’den fazla önde gelen üniversite ve şirketle yaptığı iş ortaklıklarıyla Coursera, dijital çağda insanların öğrenme biçimini yeniden tanımlamıştır.

Ancak platform küresel ölçekte genişledikçe kritik bir zorluk ortaya çıktı: özgünlükten ödün vermeden veya sürdürülemez üretim maliyetlerine katlanmadan, farklı dil ve kültürlerdeki öğrenciler için gerçekten yerelleştirilmiş ve duygusal olarak etkileyici öğrenme deneyimleri nasıl sunulabilirdi?

Coursera'nın CTO'su olan Mustafa Furniturewala, Coursera'nın mühendislik ekibini ve YZ çalışmalarını yönetiyor. Çalışmaları, üretken yapay zeka araçları (YZ dublaj, ses klonlama, dudak senkronizasyonu vb.) geliştirmeye ve teknolojik ilerlemelerin, herkes için her yerde kişiselleştirilmiş, erişilebilir ve etkili eğitim sunma şeklindeki temel misyona hizmet etmesini sağlamaya odaklanıyor.

“Coursera, dünya çapında ölçeklenebilir öğrenme deneyimleri sunma misyonunda,” dedi Mustafa. “Bunu etkili bir şekilde yapabilmek için dil engellerini ortadan kaldırmamız, öğrenmeyi kişiselleştirmemiz ve orijinal eğitimin kalitesini ve amacını korumamız gerekiyor. İşte bu noktada üretken yapay zeka ve özellikle HeyGen, dönüştürücü bir rol oynadı.”

Etkileyici, eğitmen liderliğinde deneyimler sunmak

HeyGen'i kullanmadan önce Coursera, metin ve ses çevirilerini ölçeklendirmek için yapay zekayı başarıyla devreye almıştı. Ancak video yerelleştirme hâlâ ciddi bir engel olarak duruyordu.

“Metinle başladık,” dedi Mustafa. “Bu yönetilebilirdi, ancak iş eğitmenin tonunu, duygusunu ve dudaklarının yeni dile senkronize olduğu video içeriğini çevirmeye gelince, bu hiç mümkün değildi. Ölçekli bir şekilde yapmak için hem çok pahalıydı hem de çok karmaşıktı.”

Çığır açan gelişme, Mustafa ve ekibinin özellikle ses klonlama ve dudak senkronizasyonu özellikleriyle HeyGen’i keşfetmesiyle geldi. Coursera, eğitmenlerin anlattığı videoların Fransızca, İspanyolca, Almanca ve diğer dillerde yerelleştirilmiş versiyonlarını oluşturmak için HeyGen’i uygulamaya aldı; böylece yalnızca ne söylendiğini değil, nasıl söylendiğini de korudu.

“En çok şaşırtan şey, ne kadar doğal hissettirdiğiydi,” dedi Mustafa. “İngilizce konuşan bir eğitmenin videosunu alıp, tonunu, ritmini ve duygusal ifadesini koruyarak sanki ispanyolca konuşuyormuş gibi hissettirmeyi başardık.”

Bu özgünlük Coursera için tartışmaya açık değildi. Ekip, her zaman yapay ve kopuk hissedilen YZ ile oluşturulmuş içeriklere karşı temkinliydi. Mustafa şöyle açıkladı: “Biz sadece bilgi aktarmıyoruz. Sürükleyici, eğitmen liderliğinde deneyimler oluşturuyoruz. Duygu kaybolursa, öğrenme de zarar görür.”

HeyGen’in duyguyu veya eğitmen varlığını feda etmeden ölçeklenebilir şekilde yüksek kalite sunabilme yeteneği, Coursera’nın uzun süredir beklediği şeydi.

HeyGen ile “sihirli anı” yakalamak

Mustafa, eskiden büyük yatırımlar ve zaman gerektiren şeylerin artık ne kadar çevik bir şekilde gerçekleştiğini düşündü. “Her zaman, ölçekli video çevirisinin prodüksiyon ya da teknoloji tarafında çok büyük yatırımlar gerektireceğini sanıyorduk,” dedi. “Ekip bunu sadece birkaç sprint ya da hafta içinde hayata geçirebildiğinde, bu ölçekte bir işe ne kadar hızlı ulaşabildiğimize şaşırdık.”

Eğitmenler için, çevrilmiş videolarda kendi seslerini ve duygularını korunmuş görmek çok etkileyiciydi. “Onlar gibiydi,” dedi Mustafa. “Çevrilmiş videolar hâlâ öğretmenlerimize benziyor ve onlar gibi ses çıkarıyordu, sadece başka bir dilde.”

Teknik başarı, duygusal tepkiyle aynı düzeydeydi. “Bizim için sihirli an, mükemmel dudak senkronizasyonuna ve korunmuş duyguya sahip bir dublajlı video gördüğümüz andı,” diye hatırlıyor Mustafa. “İşte o zaman bunun sadece bir araç değil, öğrenmeyi insanî yönünü kaybetmeden ölçeklendirmeye yarayan bir platform olduğunu fark ettik.”

HeyGen yalnızca lojistiği iyileştirmekle kalmadı, yeni yaratıcı ve operasyonel olanakların da kilidini açtı. Coursera’nın mühendisleri ve içerik üreticileri artık “Bunu ben yaptım” diyebiliyor; sadece eğitim materyalini hazırladıkları için değil, aynı zamanda üçüncü taraf yardıma ihtiyaç duymadan bizzat kendileri çevirip yerelleştirdikleri için.

“Bu gerçekten şaşırtıcıydı,” dedi Mustafa. “Video tamamen farklı bir dildeydi ama yine de orijinalinin bağlamını, duygusunu ve öğretici açıklığını koruyordu. Doğal hissettirdi.”

İzlenme sürelerini ve tamamlama oranlarını artırma

HeyGen'i kullanmaya başladığından beri Coursera, öğrenen etkileşimi, platform erişilebilirliği ve eğitim çıktılarında ölçülebilir artışlar elde etti.

Temel sonuçlar:

Video izlenme süresinde %40 artış – Latin Amerika gibi bölgelerde, yerelleştirilmiş video içerikleri toplam izlenme süresini önemli ölçüde artırdı.

%25 oranında kurs tamamlama oranlarında artış – Video içerik ana dillerinde sunulduğunda öğrencilerin kursları tamamlama olasılığı daha yüksekti.

Ölçeklenebilir, gerçekçi yerelleştirme – Coursera artık maliyetli yeniden çekimlere gerek kalmadan birden fazla format ve dilde çevrilmiş video içerik sunuyor.

Mustafa diğer ekipleri küçük adımlarla başlamaya teşvik ediyor. “Biz bir video ile başladık. Etkisini görmek için bu kadarı yeterliydi,” diyor. “Bunu bir kez deneyimlediğinizde, nelerin önünü açabileceği çok net oluyor.”

Ayrıca yapay zeka teknolojisinin, özellikle de HeyGen’in, ne kadar hızlı geliştiğini vurguladı. “Bu alan çok hızlı ilerliyor. Eğer şu anda denemeler yapmıyorsanız, ileride geride kalacaksınız. HeyGen altyapımızın kritik bir parçası haline geldi.”