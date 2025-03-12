background leftbackground right
Kişiselleştirilmiş videoPazarlamaAjans

Ogilvy, Gen Z'nin duyguları hakkında konuşmasını sağlamak için HeyGen'i nasıl kullandı

SEKTÖR:Ajans
DEPARTMAN:Pazarlama
KONUM:🌍 New York City, New York
HeyGen size hangi sonuçları getirebilir, görün.
Daha fazla bilgi

Söyleyemiyorsanız, şarkı olarak söyleyin

Dünyanın önde gelen reklam ajanslarından biri olan Ogilvy, 75 yılı aşkın süredir ikonik, kültürü dönüştüren ve markalara değer katan fikirlerle markalar için etki yaratıyor. En sevilen ve en tanınan çikolata markalarından biri olan Milka, duygularını paylaşmaktan rahatsızlık duyan Z kuşağının %48’ine odaklanan bir kampanya oluşturması için Ogilvy ile çalıştı.

Duygularını paylaşmalarına yardımcı olmak için Ogilvy ve Milka, eski bir Hollanda atasözünden ilham aldı: “Söyleyemiyorsan, şarkı söyle.” Bu yüzden Z kuşağının en sevilen Hollandalı rapçilerinden biri olan Snelle ile iş birliği yaparak “Bırak Snelle Senin Yerine Söylesin” kampanyasını hayata geçirdiler. Birkaç dakika içinde herkes, onun sesini, görünümünü ve kendine özgü yazım tarzını kullanarak kişiselleştirilmiş bir şarkı oluşturabiliyor. Tek yapmaları gereken bir Milka çikolatası almak, kodu taratmak ve duygularını yazmak.

Kampanyada üç YZ motoru kullanıldı. OpenAI, Snelle’in kendine özgü tarzında şarkı sözleri oluşturuyor, Uberduck sesini klonluyor ve HeyGen kusursuz dudak senkronizasyonuna sahip, gerçeğe çok yakın videolar üretiyor. Birlikte, hem ilgi çekici hem kişisel hem de duygusal bir deneyim sunuyorlar.

Önerilen müşteri hikayeleri

Resource Image
Avatar Video

Almanya’nın önde gelen bölgesel haber kanallarından STUDIO 47, HeyGen ile haber merkezini dönüştürerek içerik ölçeklerken üretim sürecini %80 hızlandırdı ve maliyetlerde %60 tasarruf sağladı.

Daha fazla bilgi
Resource Image
Video TranslationAvatar Video

The Economist'in, küresel erişimini genişletmek, çok dilli videolar oluşturmak ve her platformda editoryal kalitesini korumak için HeyGen'i nasıl kullandığını keşfedin.

Daha fazla bilgi
Resource Image
Avatar Video

Attention Grabbing Media'nın etkileyici video içerikler oluşturmak ve hedef kitleleriyle etkili şekilde etkileşim kurmak için HeyGen yapay zeka odaklı çözümlerini nasıl kullandığını keşfedin.

Daha fazla bilgi

AI ile video oluşturmaya başlayın

Sizinkine benzer işletmelerin en yenilikçi AI video ile içerik üretimini nasıl ölçeklendirip büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Toplantı planla
CTA background