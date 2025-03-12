Söyleyemiyorsanız, şarkı olarak söyleyin

Dünyanın önde gelen reklam ajanslarından biri olan Ogilvy, 75 yılı aşkın süredir ikonik, kültürü dönüştüren ve markalara değer katan fikirlerle markalar için etki yaratıyor. En sevilen ve en tanınan çikolata markalarından biri olan Milka, duygularını paylaşmaktan rahatsızlık duyan Z kuşağının %48’ine odaklanan bir kampanya oluşturması için Ogilvy ile çalıştı.

Duygularını paylaşmalarına yardımcı olmak için Ogilvy ve Milka, eski bir Hollanda atasözünden ilham aldı: “Söyleyemiyorsan, şarkı söyle.” Bu yüzden Z kuşağının en sevilen Hollandalı rapçilerinden biri olan Snelle ile iş birliği yaparak “Bırak Snelle Senin Yerine Söylesin” kampanyasını hayata geçirdiler. Birkaç dakika içinde herkes, onun sesini, görünümünü ve kendine özgü yazım tarzını kullanarak kişiselleştirilmiş bir şarkı oluşturabiliyor. Tek yapmaları gereken bir Milka çikolatası almak, kodu taratmak ve duygularını yazmak.

Kampanyada üç YZ motoru kullanıldı. OpenAI, Snelle’in kendine özgü tarzında şarkı sözleri oluşturuyor, Uberduck sesini klonluyor ve HeyGen kusursuz dudak senkronizasyonuna sahip, gerçeğe çok yakın videolar üretiyor. Birlikte, hem ilgi çekici hem kişisel hem de duygusal bir deneyim sunuyorlar.