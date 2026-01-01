Attention Grabbing Media® (AGM), gelir artışı sağlayan ve pazar varlığını genişleten yenilikçi stratejilerle işletmelerin büyümesine yardımcı olmaya adanmış, tam hizmet veren bir pazarlama ajansıdır. E-ticaret, sosyal medya ve e-posta pazarlaması alanlarında uzmanlaşan AGM, etkileyici bir başarı geçmişi oluşturmuştur. Öne çıkan başarılarından biri, Manuel Suarez ve babası Frank Suarez tarafından kurulan sağlık ve wellness markası NaturalSlim® ile yürüttüğü çalışmadır.



Marka, büyük ölçüde AGM’nin uzmanlığı sayesinde katlanarak büyümüş ve 10 milyondan fazla sosyal medya takipçisine ulaşmıştır. AGM, NaturalSlim’in erişimini yerleşik Latin Amerika kitlesinin ötesine taşımak için yerelleştirme zorluklarını aşmak, iş akışlarını kolaylaştırmak ve müşteri kampanyalarını güçlendirmek amacıyla HeyGen’in YZ video teknolojisine yönelmiştir.

Yerelleştirme engellerini aşmak

NaturalSlim’in Avrupa ve İngilizce konuşulan pazarlara erişimini genişletmek benzersiz bir zorluk oluşturdu. NaturalSlim’in yüzü olan Frank Suarez, sağlık ve metabolizma üzerine hazırladığı eğitici videolarıyla tanınıyordu. Bu videolar, hedef kitlenin güvenini oluşturmada kritik bir rol oynuyordu ancak ağırlıklı olarak İspanyolcaydı.

“Bir şeyi doğrudan kişinin kendi ağzından duymak—bu bambaşka. ‘Tanıma, sevme ve güven’ duygusu işte orada inşa edilir,” dedi AGM’de Kıdemli Kreatif Direktör olan Jimmy Stearns.

Metin bindirmeleri gibi geleneksel çeviri yöntemleri, yeni kitlelerle etkili şekilde etkileşim kurmak için gereken özgünlükten yoksundu. Google Translate ve ChatGPT gibi araçlar tutarsız sonuçlar veriyor, kapsamlı bir son okuma gerektiriyor ve bu da prodüksiyonu yavaşlatıyordu. “Sadece sekiz dakikalık bir videoyu yayına hazır hale getirmek bile üç günümüzü aldı,” dedi Jimmy.

Kusursuz çeviri ve etkileşim sağlama

AGM, bu zorlukların üstesinden gelmek için HeyGen’in YZ destekli video teknolojisini benimsedi. Başta yenilikçi avatarlarına ilgi duyan AGM, kısa sürede aslında platformun çığır açan özelliğinin çeviri yetenekleri olduğunu fark etti. Jimmy o anı şöyle hatırlıyor: “Manuel’e gösterdiğimde, potansiyeli hemen gördü ve ‘Hadi bunu incelemeye başlayalım’ dedi.”

HeyGen, AGM'nin NaturalSlim’in geniş içerik arşivini Rusça, Portekizce, Fransızca ve Almanca dahil 10’dan fazla yeni dile çevirmesini sağladı. Çeviriler, Frank Suarez’in sesini, tonunu ve görünümünü korudu; bu da mesajının özgünlüğünü muhafaza etmek açısından kritik öneme sahipti.

“Benzerliği, sesi ve hatta hareketli avatarlar da dahil olmak üzere her şeyi koruyabilme yeteneği, HeyGen'i diğerlerinden ayıran şey,” dedi Jimmy. “Bize, yapay zeka tarafından üretilmiş gibi değil de doğal hissettiren çeviri hizmetleriyle küresel erişim imkânı sağladı.”

Çevirilere ek olarak AGM, etkileyici sosyal medya içerikleri oluşturmak için HeyGen’in avatarlarını kullandı. Jimmy’nin “thumb-stoppers” adını verdiği bu içerikler, izleyicilerin dikkatini çekti ve etkileşimi artırdı. Çeviri ile dikkat çekici görsellerin bu birleşimi, AGM’nin NaturalSlim’i ve diğer müşterilerini, benzersiz marka kimliklerini koruyarak yeni küresel pazarlara tanıtmasına yardımcı oldu.

NaturalSlim’in erişimini genişletmek

HeyGen’in araçları, AGM’nin iş akışı verimliliğini ve müşteri sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirdi. Doğal sesli çeviriler, kapsamlı düzeltme ihtiyacını ve üçüncü taraf çevirmenlere bağımlılığı ortadan kaldırarak AGM’nin içeriği daha hızlı üretip yayımlamasını sağladı; video prodüksiyon süresini üç günden saatlere düşürdü.

Sonuçlar dönüştürücü nitelikteydi. NaturalSlim, Avrupa pazarlarına erişimini başarıyla genişleterek milyonlarca potansiyel müşteriyle bağlantı kurdu. Yerelleştirilmiş içerik, hedef kitleyle güçlü bir uyum yakalayarak güven oluşturdu ve etkileşimi artırdı. “Markalaşma gerçekten akıl almaz,” diye belirtti Jimmy, Frank Suarez’in eğitici videolarıyla yeni kitlelere ulaşmanın etkisini değerlendirirken. HeyGen’in araçlarının gelişmiş ölçeklenebilirliği, AGM’nin kaynaklarını artırmadan içeriği birden fazla dilde yeniden kullanmasına da imkân tanıdı.

AGM ile HeyGen arasındaki iş ortaklığı, küresel pazarlamada yapay zekanın gücünü ortaya koyuyor. HeyGen’in çeviri ve avatar araçlarından yararlanan AGM, önemli yerelleştirme zorluklarının üstesinden geldi, müşterilerinin erişimini genişletti ve iş akışlarını sadeleştirdi. AGM, HeyGen’in teknolojisi için yeni kullanım alanları keşfetmeye ve yenilik yapmaya devam ederken, ajans dijital pazarlamada yeni standartlar belirlemek ve müşterilerinin birbirine bağlı bir dünyada başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için güçlü bir konuma sahip.