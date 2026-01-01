HeyGen API ile ölçeklenebilir video altyapısı oluşturun

Üretim maliyetlerini ve süresini %95 azaltın; 175+ dil ve lehçede videoları oluşturun, çevirin ve ölçeklendirin.

110M+

Oluşturulan toplam video sayısı

15M+

Çevrilen toplam video

175+

Diller

%99,8

API çalışma süresi

Ölçeklenebilirlik, güvenlik ve hız için Fortune 100 şirketlerinin %80'i tarafından tercih ediliyor

%100

video kapasitesinde artış

%40

video izlenme süresinde artış

4 kat

daha hızlı değer elde etme süresi

< 3

özel şarkı oluşturmak için dakikalar

30

çevirilen diller

60

günde oluşturulan video sayısı

The world's leading companies trust HeyGen
Öne çıkan çözümler

Kurumsal düzeyde video zekası

Ölçek, otomasyon ve küresel erişim için tasarlanmış kurumsal API ve YZ yetenekleriyle güçlü video altyapıları oluşturun.

Düzeltme API'si

Videonuzu çevirmeden önce, mesajınızın doğru ve net olması için metni hızlıca gözden geçirip düzenleyin.

Video Çeviri API'si

Eğitimleri ve ürün lansmanlarını 175+ dil ve lehçede, %99 dudak senkronizasyonu doğruluğuyla yerelleştirin.

Video Agent API

İç wiki’nizi veya bilgi tabanınızı YZ destekli metinden videoya teknolojisiyle ilgi çekici, etkileyici videolara dönüştürün.

Video oluşturma API'si

Avatar odaklı işe alıştırma ve L&D videolarının oluşturulmasını kameraya, stüdyoya veya prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan otomatikleştirin.

Metinden Konuşmaya API'si

En iyi tutarlılık, düşük gecikme ve duygusal kontrol sunan SOTA metinden sese API'si.

Şablon API'si

HeyGen’in esnek, düzenlenebilir şablonlarını kullanarak ölçeklenebilir şekilde kişiselleştirilmiş videolar oluşturun.

Geliştiriciler için basit. Ekiplerin hızlı teslim etmesi için ideal

Sezgisel REST API'mizle videonuzu dakikalar içinde oluşturun.

curl--request POST \
     --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \
     --header 'accept: application/json' \
     --header 'content-type: application/json' \
     --header 'x-api-key: <your-api-key>' \
     --data '
{
  "translate_audio_only":"false",
  "keep_the_same_format":"false",
  "mode":"precision"
}
'
Kullanım alanları

Her departman için, sizin işleyişinize göre tasarlanmış programatik video

Ekiplerin HeyGen’in küresel video zekâ altyapısı üzerinde ölçeklenebilir video iş akışları nasıl oluşturduğunu görün.

Öğrenme ve Gelişim

Öğrenme ve Gelişim

Çok dilli eğitim videolarını daha hızlı oluşturun ve içeriği dünya genelinde tutarlı tutun.

Satış etkinleştirme

Satış etkinleştirme

Kişiselleştirilmiş erişim ve hesap bazlı videoları ölçekli olarak oluşturun.

Pazarlama

Pazarlama

İş akışlarını yeniden kurmak zorunda kalmadan yerelleştirilmiş kampanya varlıkları oluşturun.

Eğitim ve destek

Eğitim ve destek

Tekrarlanabilir bilgiyi ölçeklenebilir video deneyimlerine dönüştürün.

Neden HeyGen

Kurumsal API güvenliği, güvenilirliği ve kontrolü

HeyGen, kurumsal şirketlere, küresel ekiplerin ihtiyaç duyduğu güvenlik, çalışma süresi ve kontrol seviyeleriyle ölçeklenebilir YZ video için tasarlanmış, güvenli ve güvenilir bir video altyapısı sunar.

Güvenlik

SOC 2 Type II ve GDPR

Veri güvenliğiniz bizim için en yüksek önceliktir. HeyGen, SOC 2 Type II ve GDPR uyumluluğu için bağımsız olarak denetlenmiş ve sertifikalandırılmıştır; böylece bilgilerinizin mümkün olan en yüksek standartlarda korunduğundan emin olabilirsiniz.

Güvenilirlik

%99,8 çalışma süresi

HeyGen, %99,8 API çalışma süresiyle güvenilir performans için tasarlanmıştır; böylece video altyapınız erişilebilir kalır ve otomatikleştirilmiş video iş akışlarınız kesintisiz çalışır.

Destek

Adanmış destek

Kurumsal müşteriler, sorunsuz kurulumlar, hızlı sorun çözümü ve ölçeklenebilir, güvenilir video operasyonları için destek sağlayan özel destek mühendislerine doğrudan erişim elde eder.

Kontrol

Rol tabanlı erişim kontrolü

Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) ile izinleri yönetin; ekiplerin erişimi güvenli bir şekilde atamasını, yönetişimi sürdürmesini ve video iş akışlarının nasıl oluşturulup yönetileceğini kontrol etmesini sağlayın.

HeyGen Skills: YZ ajanınıza HeyGen API ve MCP'yi kullanmak için en iyi uygulamaları öğretin

YZ video oluşturmayı içerik üreticilerinin iş akışlarına entegre edin

Kurumsal API entegrasyonumuz, yapay zeka videosunun avantajlarını doğrudan içerik üretim iş akışlarınıza taşıyarak, araçlar arasında geçiş yapma zahmeti olmadan, yüksek kaliteli videoları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmanın kolaylığından yararlanmanızı sağlar.

GDPR
SOC 2 TYPE II
CCPA
AI ACT
DPF

Certified to meet global security and compliance standards

Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır

Temel fark, otomasyon ile ayrıntılı kontrol arasındaki dengenin nasıl kurulduğunda yatar.

The Video Agent API tek bir metin prompt'u alır ve avatar oluşturma, senaryo yazımı ile görsel varlıkların ve yerleşimlerin oluşturulmasını otonom bir şekilde orkestre eder. Hem tam kapsamlı, hassas kontrol sunar hem de sınırsız yaratıcı özgürlük sağlar. Geniş ölçekli içerik keşfi, kurum içi video oluşturma ve otomasyon için idealdir. Tüm sektörde gerçekten benzersiz bir çözümdür.

Karşılaştırıldığında, Standart Video Oluşturma API'leri 2 ana bölümden oluşur: 1) Avatar Video Oluşturma ve 2) Şablon Video Oluşturma. Geliştiriciler, HeyGen’in web platformunu kullanarak avatarlar ve video şablonları oluşturur; bu şablonlar daha sonra API tarafından kullanılabilir. Daha fazla kurulum gerektirse de, bu API'ler marka tutarlılığı yüksek ve prodüksiyon kalitesi güçlü varlıklar için gereken hassas kontrolü sağlar. Kurumsal müşteriler, içerik iş akışlarını otomatikleştirmek için bu API'ler aracılığıyla milyonlarca video oluşturdu.

Evet, Photo Avatar API'sini kullanmak için adımlar şunlardır

  1. Mevcut fotoğrafları yükleyin (Upload Asset API'si aracılığıyla)
  2. Avatar Grubu oluşturun: Aynı kişiye ait fotoğrafları gruplayarak bir Avatar Grubu oluşturun.
  3. (isteğe bağlı) Avatar Grubunu eğitin: Avatar Grubunuz oluşturulduktan sonra, modelin konunun kendine özgü özelliklerini, mimiklerini ve diğer unsurlarını tanımasını sağlayarak gerçekçi avatarlar oluşturmasını sağlamak için modeli eğitebilirsiniz.
  4. Eğer Ölçekli Şablon Video Oluşturma özelliğini kullanarak “kişiselleştirilmiş” videolar oluşturmak istiyorsanız, bu kılavuzu izleyerek avatarı kullanabilir veya değiştirebilirsiniz.

Avatar Video Oluşturma özelliğini kullanmak istiyorsanız, bu avatardan yararlanmak / bu avatarı entegre etmek için şu adımları izleyebilirsiniz: kılavuz.

Evet, API, harici görsel varlıklara olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapılandırılmış bir tanımlayıcı çerçeve üzerinden yalnızca metinden avatara oluşturmayı destekler. Yaş, cinsiyet, etnik köken ve stil dahil olmak üzere sekiz zorunlu alanda belirli parametreler sağladığınızda, YZ benzersiz, yüksek çözünürlüklü bir persona sentezler. Örneğin, "Doğu Asyalı" etnik kökenini, "Profesyonel" stilini ve "Sinematik" ışıklandırmayı seçmeniz, motorun size benzersiz avatarlar ve görünümlerden oluşan bir seçenek seti sunmasını sağlar; böylece işletmeler, gerçek dünyada var olmayan çeşitli oyuncu kadrosu kütüphanelerini ölçeklendirebilir.

Prompt-to-avatar için buradaki kılavuzu takip edebilirsiniz.

Şablon sistemi, ana yerleşimin dinamik veriler için bir kap görevi gördüğü, yüksek verimliliğe sahip "mail-merge" tarzı video üretimi için tasarlanmıştır. Kullanıcılar önce Panel veya API üzerinden bir şablon oluşturur ya da seçer, ardından metin, görsel veya ses için belirli yer tutucuları tanımlar. Şablonun generate uç noktasına değişkenlerden oluşan bir JSON yüküyle tek bir POST isteği gönderildiğinde, sistem her alıcı için otomatik olarak benzersiz video dosyaları oluşturur ve bu da onu, ölçekli kişiselleştirilmiş satış iletişimi ve özelleştirilmiş müşteri işe alımı (onboarding) için sektör standardı haline getirir.

En yüksek gerçekçilik ve dudak senkronizasyonu doğruluğunu sağlamak için önerilen "Altın Yol", belirli bir avatarla ilişkili default_voice_id değerini programatik olarak alıp kullanmaktır. Bu yöntem, cinsiyet, ton ve bölgesel aksan gibi ses özelliklerinin avatarın görsel kişiliğine göre zaten optimize edilmiş olmasını garanti eder ve "tekinsiz vadi" etkisi riskini önemli ölçüde azaltır. Özel bir ses gerektiğinde, geliştiriciler her zaman v2/voices listesini avatarın meta verileriyle eşleşecek şekilde filtreleyerek görsel-işitsel tutarlılığı korumalıdır.

Yüksek doğrulukta YZ video oluşturma, birkaç dakika sürebilen ve yoğun kaynak gerektiren bir işlem olduğundan, API Webhook'lar aracılığıyla asenkron, olay odaklı bir mimariyle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Zaman aşımlarına yol açan açık bağlantı tutmak yerine, uygulamanız avatar_video.success olayı tetiklendiğinde otomatik bir "push" bildirimi almak için bir webhook URL'si kaydetmelidir. Bu sayede arka ucunuz, yalnızca sağlanan video_url üzerinden video kullanılabilir hale geldiği anda işleyerek performansını korur.

API, dünya çapında geniş bir erişim sunarak 40'tan fazla dili ve 300'den fazla farklı sesi destekler; böylece kesintisiz sınır ötesi iletişim sağlar. Farklı dillerde yalnızca basit metinden sese dönüştürmenin ötesine geçerek, platform mevcut bir videoyu alıp sesini çeviren ve aynı anda avatarın dudak hareketlerini yeni dile yeniden senkronize eden "Video Çevirisi" özellikleri sunar. Bu sayede görsel performans, İspanyolca veya Japonca'da da orijinal İngilizce kayıttaki kadar doğal ve inandırıcı kalır.

HeyGen Video Translation, 175 dili ve lehçeyi destekleyebilir (buradaki bilgilere göre).

