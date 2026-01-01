Temel fark, otomasyon ile ayrıntılı kontrol arasındaki dengenin nasıl kurulduğunda yatar.

The Video Agent API tek bir metin prompt'u alır ve avatar oluşturma, senaryo yazımı ile görsel varlıkların ve yerleşimlerin oluşturulmasını otonom bir şekilde orkestre eder. Hem tam kapsamlı, hassas kontrol sunar hem de sınırsız yaratıcı özgürlük sağlar. Geniş ölçekli içerik keşfi, kurum içi video oluşturma ve otomasyon için idealdir. Tüm sektörde gerçekten benzersiz bir çözümdür.

Karşılaştırıldığında, Standart Video Oluşturma API'leri 2 ana bölümden oluşur: 1) Avatar Video Oluşturma ve 2) Şablon Video Oluşturma. Geliştiriciler, HeyGen’in web platformunu kullanarak avatarlar ve video şablonları oluşturur; bu şablonlar daha sonra API tarafından kullanılabilir. Daha fazla kurulum gerektirse de, bu API'ler marka tutarlılığı yüksek ve prodüksiyon kalitesi güçlü varlıklar için gereken hassas kontrolü sağlar. Kurumsal müşteriler, içerik iş akışlarını otomatikleştirmek için bu API'ler aracılığıyla milyonlarca video oluşturdu.