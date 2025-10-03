Workday insanları, parayı ve ajanları yönetmek için tasarlanmış YZ platformudur. Workday platformu, müşterilerin insan kaynağını güçlendirmesine, işleri süper hızlandırmasına ve işlerini kalıcı olarak ileriye taşımasına yardımcı olmak için özünde yapay zeka ile inşa edilmiştir. Dünya genelinde ve farklı sektörlerde, orta ölçekli işletmelerden Fortune 500 listesindeki şirketlerin %60’ından fazlasına kadar 11.000’den fazla kuruluş tarafından kullanılmaktadır.

Küresel bir lider olarak Workday, büyük ve sürekli büyüyen bir multimedya içerik kütüphanesi üretiyor ve bu içeriklerin önemli bir kısmının farklı uluslararası kitleler için yerelleştirilmesi gerekiyor. 50’den fazla dili destekleyen ve paydaş taleplerinin genellikle proje başına 10 ila 15 dili kapsadığı bir ortamda, yerelleştirmenin ölçeği ve karmaşıklığı giderek artan zorluklar ortaya çıkardı.

"Pazarlama videoları, iç iletişim içerikleri, uzun formatlı web seminerleri gibi o kadar çok içerik üretiyorduk ki ve bunların hepsini bu farklı dillere aktarmamız gerekiyordu," dedi Workday Küreselleştirme Prodüksiyon Ekibi Program Yöneticisi Justin Meisinger. "Ancak bunu yapmanın eski yöntemi artık ölçeklenmiyordu."

Zorluk yalnızca ölçekle ilgili değildi. "Onlarca dille çalışırken her şeyi marka sesinizle uyumlu tutmak son derece zor. Mesele sadece kelimeleri çevirmek değil, tonu, niyeti ve açıklığı korumak." HeyGen'in devreye girmesi, Workday'in videoya yaklaşımını dönüştürdü.

Yerelleştirme iş akışını yeniden tasarlamak

HeyGen'den önce Workday tamamen manuel süreçlere güveniyordu; bu da üretimi yavaşlatıyor ve ekibin destekleyebileceği projeleri kısıtlıyordu. “Sadece pahalı olmakla kalmıyordu, iş birimlerine evet deme kapasitemizi de sınırlıyordu,” dedi Meisinger. “Sürekli olarak kapasiteyle talep arasında denge kurmaya çalışıyorduk.”

Geleneksel yerelleştirme iş akışı, insan çevirmenler, seslendirme sanatçıları ve post prodüksiyon uzmanları etrafında kuruluydu ve haftalar hatta aylar sürüyordu. Süreç; metinler üzerinde çalışan çevirmenleri, doğruluk kontrolü yapan gözden geçirenleri, ses stüdyolarında kayıt alan seslendirme yeteneklerini ve tüm parçaları bir araya getiren bir ekibi içeriyordu.

“Çok geniş bir içerik portföyümüz var ve bir şeyler değiştiğinde, genellikle yalnızca birkaç videoyu değiştirip bunları zamanında yayınlamamız için küçük bir zaman aralığımız oluyor,” dedi Workday'de Ürün Stratejisti olan Johanna Stussy.

Bu kaynak yoğun model aynı zamanda yüksek bir maliyetle geliyordu. “Yerelleştirme için yılda yüz binlerce dolar harcıyorduk,” dedi Meisinger. “Ve bazen projeleri geri çevirmek zorunda kalıyorduk, özellikle de webinar gibi uzun formatlı videoları, çünkü elimizdeki kaynaklarla bu projeleri gerçekleştirmek mümkün değildi.”