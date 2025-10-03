Workday insanları, parayı ve ajanları yönetmek için tasarlanmış YZ platformudur. Workday platformu, müşterilerin insan kaynağını güçlendirmesine, işleri süper hızlandırmasına ve işlerini kalıcı olarak ileriye taşımasına yardımcı olmak için özünde yapay zeka ile inşa edilmiştir. Dünya genelinde ve farklı sektörlerde, orta ölçekli işletmelerden Fortune 500 listesindeki şirketlerin %60’ından fazlasına kadar 11.000’den fazla kuruluş tarafından kullanılmaktadır.
Küresel bir lider olarak Workday, büyük ve sürekli büyüyen bir multimedya içerik kütüphanesi üretiyor ve bu içeriklerin önemli bir kısmının farklı uluslararası kitleler için yerelleştirilmesi gerekiyor. 50’den fazla dili destekleyen ve paydaş taleplerinin genellikle proje başına 10 ila 15 dili kapsadığı bir ortamda, yerelleştirmenin ölçeği ve karmaşıklığı giderek artan zorluklar ortaya çıkardı.
"Pazarlama videoları, iç iletişim içerikleri, uzun formatlı web seminerleri gibi o kadar çok içerik üretiyorduk ki ve bunların hepsini bu farklı dillere aktarmamız gerekiyordu," dedi Workday Küreselleştirme Prodüksiyon Ekibi Program Yöneticisi Justin Meisinger. "Ancak bunu yapmanın eski yöntemi artık ölçeklenmiyordu."
Zorluk yalnızca ölçekle ilgili değildi. "Onlarca dille çalışırken her şeyi marka sesinizle uyumlu tutmak son derece zor. Mesele sadece kelimeleri çevirmek değil, tonu, niyeti ve açıklığı korumak." HeyGen'in devreye girmesi, Workday'in videoya yaklaşımını dönüştürdü.
Yerelleştirme iş akışını yeniden tasarlamak
HeyGen'den önce Workday tamamen manuel süreçlere güveniyordu; bu da üretimi yavaşlatıyor ve ekibin destekleyebileceği projeleri kısıtlıyordu. “Sadece pahalı olmakla kalmıyordu, iş birimlerine evet deme kapasitemizi de sınırlıyordu,” dedi Meisinger. “Sürekli olarak kapasiteyle talep arasında denge kurmaya çalışıyorduk.”
Geleneksel yerelleştirme iş akışı, insan çevirmenler, seslendirme sanatçıları ve post prodüksiyon uzmanları etrafında kuruluydu ve haftalar hatta aylar sürüyordu. Süreç; metinler üzerinde çalışan çevirmenleri, doğruluk kontrolü yapan gözden geçirenleri, ses stüdyolarında kayıt alan seslendirme yeteneklerini ve tüm parçaları bir araya getiren bir ekibi içeriyordu.
“Çok geniş bir içerik portföyümüz var ve bir şeyler değiştiğinde, genellikle yalnızca birkaç videoyu değiştirip bunları zamanında yayınlamamız için küçük bir zaman aralığımız oluyor,” dedi Workday'de Ürün Stratejisti olan Johanna Stussy.
Bu kaynak yoğun model aynı zamanda yüksek bir maliyetle geliyordu. “Yerelleştirme için yılda yüz binlerce dolar harcıyorduk,” dedi Meisinger. “Ve bazen projeleri geri çevirmek zorunda kalıyorduk, özellikle de webinar gibi uzun formatlı videoları, çünkü elimizdeki kaynaklarla bu projeleri gerçekleştirmek mümkün değildi.”
Yapay zeka videosuyla o sihirli anı yaratmak
HeyGen'in devreye girmesi çığır açan bir yenilik sundu. Workday, başlangıçta HeyGen'i ilk çeviri adımını hızlandırmanın bir yolu olarak keşfetti, ancak kısa sürede çok daha fazlasını yapabildiğini gördü. "HeyGen bizim için adeta sihirli oldu," diye paylaştı Meisinger. "Bir videoyu dakikalar içinde çevirebiliyor ve marka tonumuzu korumak için dilbilimcilerimizi doğrudan HeyGen'e getirip son okumayı yapmalarını ve küçük düzeltmeler eklemelerini sağlayabiliyoruz."
“Sihirli an kesinlikle özel avatarlar ve içeriği birkaç dakika içinde değiştirebilme imkânıydı,” dedi Johanna. “Benim elimde bir video olabilir, onlar bana bir video gönderebilir ve ben bunu, aynı gün gözden geçirebilmeleri için üç dilde render edebilirim.”
HeyGen'i seçmelerinin başlıca nedenlerinden biri, Workday’in önceden tanımlanmış ve onaylanmış anahtar terim çevirileriyle entegre olan terim tabanlı işlevselliğiydi. "Bu sayede terim tabanımızı yükleyebiliyoruz; böylece YZ içeriği çevirdiğinde, en baştan doğru dili kullanmış oluyor," dedi. "Bunu başka hiçbir yerde görmedik."
Bir diğer önemli tercih nedeni ise HeyGen’in gelişmiş ses özellikleriydi. Orijinal ses kanalları mevcut olmasa bile HeyGen, bir konuşmacının sesini arka plan müziğinden ayırıp başka bir dilde yeniden sentezleyebiliyordu; bu da normalde tüm bir prodüksiyon ekibi gerektirecek bir işlemdi.
"Benim için sihirli an, kendimin bir videosunu yükledikten birkaç dakika sonra HeyGen'in Almanca konuştuğum bir video üretmesiydi. O videoyu alıp Almanyalı iş arkadaşlarıma gösterdim ve bana, 'Almanca mı konuşuyorsun?' diye sordular. Bence bu, her şeyi gerçekten sihir gibi gösterdi," dedi Meisinger.
Sonuç olarak, HeyGen, yenilikçilik ve dürüstlük konusunda Workday’in değerlerini paylaşan bir iş ortağı olarak öne çıktı. "Biz de bir yapay zeka (YZ) şirketiyiz, bu yüzden etik YZ kullanımına derinden önem veriyoruz," diye vurguladı Meisinger. "HeyGen, ilkelerimizden ödün vermeden ihtiyaç duyduğumuz kontrolü ve esnekliği bize sağladı."
Workday ekibinin “Bunu ben yaptım” diyebilmesini sağlamak
HeyGen, Workday'in yerelleştirmeyi ele alış biçimini tamamen değiştirdi. "HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam" dedi Meisinger. "Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."
“Bir dersi çevirmek ortalama 4 ila 6 hafta sürerdi,” dedi Johanna. “Bugün bir dersimizin medya içeriklerini haftalar içinde, hatta projeye bağlı olarak bazen günler içinde çevirebiliyorum. Bu daha önce hiç görülmemiş bir şeydi.”
HeyGen'i yerelleştirme iş akışına entegre ederek Workday, küresel video stratejisini yeniden tanımladı; onu daha hızlı, daha akıllı ve daha etik hale getirdi. Ortaya, büyüyen uluslararası kitlenin taleplerini karşılamaya hazır, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli bir süreç çıktı.
- Hız ve ölçek: Yerelleştirme süresi haftalardan dakikalara indirildi; iki saatlik web seminerleri de dahil olmak üzere, video başına 10–15 dilde içerik sunulabiliyor.
- Maliyet verimliliği: Sabit fiyatlandırma ile önemli tasarruf; ek personel almadan kapasitede %100 artış.
- Marka bütünlüğü ve etik: Workday’in terminoloji standartları ve etik yapay zeka kullanımıyla tam uyumlu, lip-sync gibi yanıltıcı uygulamalardan kaçınan.
Deneyimi değerlendirirken Meisinger, yüksek kaliteli ve verimli bir iş ortaya koymanın getirdiği mesleki gururu vurguladı. "Bunu yapabiliyor olmak benim için profesyonel açıdan önemli. Sadece beni iyi gösterdiği için değil, günün sonunda eve gidip kaliteli bir ürün teslim ettiğimi ve kendimi daha verimli hale getirdiğimi hissedebildiğim için," diye paylaştı.
Yerelleştirme için yapay zekayı değerlendiren diğer ekipler için Workday’in basit bir mesajı var: "Sadece deneyin. Test etmek ücretsiz. İş akışınızı ne kadar iyileştirdiğine şaşırabilirsiniz."
“Üzerine gidin, test edin ve meraklı olun. Kesinlikle beklenmedik ama zaman kazandıran ve iş akışımıza değer katan bazı güzel şeyler buldum,” dedi Johanna.