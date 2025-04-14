HeyGen’in YZ destekli araçlarıyla videolarınıza net ve ilgi çekici metin bindirmeleri ve altyazılar ekleyin. İçeriğinizi erişilebilir hale getirin, izleyici etkileşimini artırın ve karmaşık düzenleme işlemlerine gerek kalmadan arama görünürlüğünü iyileştirin.
Videolarınıza kolayca metin ve altyazı ekleyin
HeyGen'in YZ video araçlarıyla, içeriğinizi geliştirmek için altyazı ve çeviri altyazıları eklemek hızlı, basit ve uygun maliyetlidir. Bu yapay zeka video oluşturma aracı, metin açısından zengin videoları kolayca oluşturmanızı sağlar. Bu unsurları kullanarak videolarınızı öne çıkarabilir, daha geniş kitlelere ulaşabilir ve erişilebilirliği artırabilirsiniz.
Altyazı ve çeviri yazı kullanarak HeyGen, videoların sessizde izlendiğinde veya işitme güçlüğü yaşayan kişiler tarafından takip edildiğinde bile net olmasını sağlar. Birçok dilde sunulan altyazılar sayesinde, yüksek prodüksiyon maliyetlerine katlanmadan küresel ölçekte erişim sağlayabilir, farklı kitlelere ve bölgelere kolayca hitap edebilirsiniz.
Arama motorları metni okuyabilir ancak video içeriğini anlamakta zorlanır. HeyGen kullanarak altyazı ve transkript ekleyerek videolarınızı daha kolay bulunur hale getirirsiniz. Bu da videolarınızı daha erişilebilir kılar ve metinden YZ video oluşturma seçeneklerimizle hedef kitlenizi genişletmenizi sağlar.
Videolara metin ekleme için en iyi uygulamalar
Metin bindirmelerinizin etkisini en üst düzeye çıkarmak için şu en iyi uygulamaları izleyin:
Metinle zenginleştirilmiş videolarla etkileşimi artırma
YZ metinden videoya oluşturucumuzu kullanarak, metin eklemek etkileşimi önemli ölçüde artırabilir. İzleyiciler izlerken aynı anda okuyabildiğinde, içerikle daha güçlü bir bağ kurar. Bu da daha yüksek etkileşim oranlarına ve daha iyi izleyici tutma performansına yol açar. Çok dilli altyazılar içeren etkileyici videolar, farklı kültürel gruplar için kapsayıcı deneyimleryaratarak erişilebilirliği ve keyfi artırır.
HeyGen, YZ destekli video oluşturma alanında öncüdür ve kişiselleştirilmiş video çözümleriyle iletişimlerini güçlendirmek isteyen işletmeler tarafından dünya çapında güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır. İster medya, ister eğitim, ister kurumsal iletişim için olsun, yapay zeka video oluşturucumuz, geniş kitlelerle yankı uyandıran etkileyici içerikler hazırlamanızı sağlar.
Videonuza Metin ve Altyazı Ekleyin: 4 Kolay Adım
Videolarınızı yapay zeka destekli stilli metin bindirmeleri, altyazılar ve çeviri altyazılarıyla zenginleştirin.
Blog yazısı veya duyuru gibi içeriğinizi editöre yapıştırarak ücretsiz metinden videoya YZ oluşturucumuzla yolculuğunuza başlayın.
Geniş kütüphanemizden, tonunuz ve hedef kitlenizle uyumlu olacak 300'den fazla avatar ve sesi seçin. Bu yapay zeka video oluşturucu, oyuncu veya stüdyo ihtiyacını ortadan kaldırır.
Videonuzun üzerine metin veya altyazı ekleyin. Mesajınız ve görsel stilinizle mükemmel uyum sağlayan çeşitli yazı tipleri, boyutlar, renkler ve altyazı tasarımları arasından seçim yapın. Video YZ oluşturucumuz, profesyonel kalitede videoları zahmetsizce oluşturmanızı sağlar.
HeyGen'in videonuzu sorunsuz metin iyileştirmeleriyle işlemesine izin verin. İçeriğinizi indirmek ve yayımlamak sadece birkaç dakika sürer; videonuzun erişilebilirliğini ve etkileşimini artırmaya hazır olun.
HeyGen’in Videoya Metin Ekle aracı, tarayıcınız üzerinden doğrudan videolarınıza metin, altyazı ve başlıklar eklemenizi sağlar. Video düzenleme deneyiminiz olmasa bile basit ve etkili olacak şekilde tasarlanmıştır.
Videonuzu HeyGen platformuna yükleyin, metin seçeneğini seçin ve ardından yazı tipi, renk, boyut ve konumu özelleştirin. Birden fazla metin öğesi ekleyebilir, zamanlamalarını ayarlayabilir ve değişiklikleri anında önizleyebilirsiniz.
Evet, HeyGen geniş bir yazı tipi, renk ve metin stili yelpazesi sunar. Ayrıca metninize animasyon ekleyebilir, hizalamayı ayarlayabilir ve metni ekranın istediğiniz yerine yerleştirebilirsiniz.
HeyGen hem ücretsiz hem de ücretli planlar sunar. Temel metin düzenleme özellikleri ücretsiz sürümde bulunabilirken, daha gelişmiş araçlar ve dışa aktarma seçenekleri ücretli planlara dahildir.
Kesinlikle. HeyGen, metnin yerleşimini ve stilini gerçek zamanlı olarak önizlemenize olanak tanır; böylece videonuzu sonlandırmadan önce gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.