Videoya metin ekleyin

HeyGen’in YZ destekli araçlarıyla videolarınıza net ve ilgi çekici metin bindirmeleri ve altyazılar ekleyin. İçeriğinizi erişilebilir hale getirin, izleyici etkileşimini artırın ve karmaşık düzenleme işlemlerine gerek kalmadan arama görünürlüğünü iyileştirin.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Videolarınıza kolayca metin ve altyazı ekleyin

HeyGen'in YZ video araçlarıyla, içeriğinizi geliştirmek için altyazı ve çeviri altyazıları eklemek hızlı, basit ve uygun maliyetlidir. Bu yapay zeka video oluşturma aracı, metin açısından zengin videoları kolayca oluşturmanızı sağlar. Bu unsurları kullanarak videolarınızı öne çıkarabilir, daha geniş kitlelere ulaşabilir ve erişilebilirliği artırabilirsiniz.

Altyazı ve çeviri yazı kullanarak HeyGen, videoların sessizde izlendiğinde veya işitme güçlüğü yaşayan kişiler tarafından takip edildiğinde bile net olmasını sağlar. Birçok dilde sunulan altyazılar sayesinde, yüksek prodüksiyon maliyetlerine katlanmadan küresel ölçekte erişim sağlayabilir, farklı kitlelere ve bölgelere kolayca hitap edebilirsiniz.

Arama motorları metni okuyabilir ancak video içeriğini anlamakta zorlanır. HeyGen kullanarak altyazı ve transkript ekleyerek videolarınızı daha kolay bulunur hale getirirsiniz. Bu da videolarınızı daha erişilebilir kılar ve metinden YZ video oluşturma seçeneklerimizle hedef kitlenizi genişletmenizi sağlar.

Videolara metin ekleme için en iyi uygulamalar

Metin bindirmelerinizin etkisini en üst düzeye çıkarmak için şu en iyi uygulamaları izleyin:

  • Gerekirse doğru transkripsiyon için yüksek kaliteli ses kullanın.
  • YZ araçlarını etkili bir şekilde kullanarak orijinal tonu ve bağlamı koruyun.
  • Çevirileri, farklı kitlelerle daha iyi etkileşim kurabilmesi için kültürel nüanslar açısından gözden geçirip gerektiğinde uyarlayın.
Metinle zenginleştirilmiş videolarla etkileşimi artırma

YZ metinden videoya oluşturucumuzu kullanarak, metin eklemek etkileşimi önemli ölçüde artırabilir. İzleyiciler izlerken aynı anda okuyabildiğinde, içerikle daha güçlü bir bağ kurar. Bu da daha yüksek etkileşim oranlarına ve daha iyi izleyici tutma performansına yol açar. Çok dilli altyazılar içeren etkileyici videolar, farklı kültürel gruplar için kapsayıcı deneyimleryaratarak erişilebilirliği ve keyfi artırır.

HeyGen, YZ destekli video oluşturma alanında öncüdür ve kişiselleştirilmiş video çözümleriyle iletişimlerini güçlendirmek isteyen işletmeler tarafından dünya çapında güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır. İster medya, ister eğitim, ister kurumsal iletişim için olsun, yapay zeka video oluşturucumuz, geniş kitlelerle yankı uyandıran etkileyici içerikler hazırlamanızı sağlar.

Nasıl çalışır?

Videonuza Metin ve Altyazı Ekleyin: 4 Kolay Adım

Videolarınızı yapay zeka destekli stilli metin bindirmeleri, altyazılar ve çeviri altyazılarıyla zenginleştirin.

1. adım

Metninizi girin

Blog yazısı veya duyuru gibi içeriğinizi editöre yapıştırarak ücretsiz metinden videoya YZ oluşturucumuzla yolculuğunuza başlayın.

Adım 2

Bir YZ avatarı ve ses seçin

Geniş kütüphanemizden, tonunuz ve hedef kitlenizle uyumlu olacak 300'den fazla avatar ve sesi seçin. Bu yapay zeka video oluşturucu, oyuncu veya stüdyo ihtiyacını ortadan kaldırır.

Adım 3

Metin veya altyazı ekleyin

Videonuzun üzerine metin veya altyazı ekleyin. Mesajınız ve görsel stilinizle mükemmel uyum sağlayan çeşitli yazı tipleri, boyutlar, renkler ve altyazı tasarımları arasından seçim yapın. Video YZ oluşturucumuz, profesyonel kalitede videoları zahmetsizce oluşturmanızı sağlar.

Adım 4

Videonuzu oluşturun ve paylaşın

HeyGen'in videonuzu sorunsuz metin iyileştirmeleriyle işlemesine izin verin. İçeriğinizi indirmek ve yayımlamak sadece birkaç dakika sürer; videonuzun erişilebilirliğini ve etkileşimini artırmaya hazır olun.

Videoya Metin Ekleme Hakkında SSS

HeyGen Metin Ekle ve Videoya Dönüştür aracısı nedir?

HeyGen’in Videoya Metin Ekle aracı, tarayıcınız üzerinden doğrudan videolarınıza metin, altyazı ve başlıklar eklemenizi sağlar. Video düzenleme deneyiminiz olmasa bile basit ve etkili olacak şekilde tasarlanmıştır.

HeyGen kullanarak çevrimiçi bir videoya nasıl metin eklerim?

Videonuzu HeyGen platformuna yükleyin, metin seçeneğini seçin ve ardından yazı tipi, renk, boyut ve konumu özelleştirin. Birden fazla metin öğesi ekleyebilir, zamanlamalarını ayarlayabilir ve değişiklikleri anında önizleyebilirsiniz.

Metnim için farklı yazı tipleri ve stiller kullanabilir miyim?

Evet, HeyGen geniş bir yazı tipi, renk ve metin stili yelpazesi sunar. Ayrıca metninize animasyon ekleyebilir, hizalamayı ayarlayabilir ve metni ekranın istediğiniz yerine yerleştirebilirsiniz.

HeyGen ile videolara metin eklemek ücretsiz mi?

HeyGen hem ücretsiz hem de ücretli planlar sunar. Temel metin düzenleme özellikleri ücretsiz sürümde bulunabilirken, daha gelişmiş araçlar ve dışa aktarma seçenekleri ücretli planlara dahildir.

Videoyu dışa aktarmadan önce yaptığım değişiklikleri önizleyebilir miyim?

Kesinlikle. HeyGen, metnin yerleşimini ve stilini gerçek zamanlı olarak önizlemenize olanak tanır; böylece videonuzu sonlandırmadan önce gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

