Her pazarda karşılık bulan yerelleştirilmiş video kampanyaları

Bölgesel prodüksiyon ekiplerine veya çeviri gecikmelerine ihtiyaç duymadan, küresel pazarlarda çok dilli video kampanyaları başlatın. Tek bir video oluşturma süreci, doğal sesli ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile 175+ yerelleştirilmiş versiyona dönüşür. Bütçenizi artırmadan uluslararası pazarlamanızı ölçeklendirin.


  • Ürünler değiştiğinde içeriği anında güncelleyin
129.158.675Oluşturulan videolar
103.408.112Oluşturulan avatarlar
17.753.207Çevrilen videolar
Workday
coursera
miro
hubspot
bosch
Intel
komatsu
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Pazarlama sorunu

Sizin gibi pazarlama ekiplerinin, yenilikçi bir metinden YZ videosu platformu ile içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

HeyGen olmadan

Küresel pazarlama darboğazı

Ürününüz 15 ülkede satılıyor, ancak pazarlama kampanyalarınız yalnızca İngilizce başlatılıyor. Uluslararası pazarlardaki müşteriler, şanslılarsa altyazılı, genelleştirilmiş içerik görüyor. Ana dildeki içeriğin çok daha iyi performans gösterdiğini biliyorsunuz, ancak yerelleştirilmiş video kampanyaları oluşturmak, her pazar için ayrı prodüksiyon anlamına geliyor. Geleneksel video yerelleştirme, dil başına 3.000-8.000 $ tutuyor. 10 pazarı kapsayan bir kampanya, medya harcaması hariç 30.000-80.000 $ arasında maliyete ulaşıyor. Bölgesel ekipler, merkezin içerik üretmesi için aylarca, ardından çeviri için haftalarca bekliyor. İspanyolca kampanyanız yayına girdiğinde, İngilizce kampanyanız çoktan eskimiş oluyor. Dublaj yapay ve cansız geliyor. Altyazılar, sesi açık izlemeyi zorunlu kılıyor. Uluslararası kampanyalarınız, mesaj yanlış olduğu için değil, sunum yabancı ve uzak hissettirdiği için düşük performans gösteriyor.

HeyGen ile

HeyGen çözümü

HeyGen, tek bir video kampanyasını yerel aksana sahip ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile sınırsız yerelleştirilmiş versiyona dönüştürür. Kampanyanızı bir kez ana dilinizde oluşturun. Tek tıkla İspanyolca, Fransızca, Almanca, Japonca, Mandarin, Arapça ve 170’ten fazla dile çevirin. Avatarınız her pazarda yapay duran dublaj yerine akıcı, ana dil seviyesinde konuşur. Ses klonlama, sunucunuzun tonunu ve anlatım tarzını her dilde korur. Dudak senkronizasyonu, ağız hareketlerini çevrilmiş sesle eşleştirir. Her pazar için özelleştirin: bölgesel fiyatlandırma, yerel para birimi, pazara özel kampanyalar. Tüm pazarlarda aynı anda yayına alın. Kademeli lansman yok. Güncellemeler tüm pazarlara anında dağıtılır.

Ölçekli üretim için pazarlama ekiplerinin ihtiyaç duyduğu her şey

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi metinden YZ video platformuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

175+ dilde yerelleştirme

Dönüştürün video kampanyalarınızı herhangi bir küresel pazar için yerel dildeki versiyonlara. İspanyolca, Fransızca, Almanca, Portekizce, Japonca, Mandarin, Korece, Arapça, Hintçe ve 165+ dil daha. Doğal ses klonlama, robotik metinden sese değil. Kampanyanız her pazar için profesyonelce üretilmiş gibi duyulur. Bölgesel lehçe seçenekleri, pazar uyumunu garanti eder: Meksika için Latin Amerika İspanyolcası, İspanya için Avrupa İspanyolcası.

175+ dil ve bölgesel lehçe

Her dil için doğal ses sentezi

Duygu ve vurgu korunur

Bölgesel aksan seçimi

A software interface shows a text message from 'Jennifer' explaining easy AI video creation with custom voice, next to a video of a woman speaking.

Kültürel özgünlüğe sahip ses klonlama

Ses klonlama, sunucunuzun ses özelliklerini tüm dillerde korur. Aynı ton, aynı enerji, aynı marka kişiliği; her dile doğal biçimde uyarlanır. İspanyolca versiyon, ifadeyi ve duyguyu güçlü biçimde yansıtır. Japonca versiyon, iş dünyasının resmiyetine saygı gösterir. Fransızca versiyon, zarafet ve inceliği korur. Her yerelleştirme, bariz biçimde çevrilmiş değil, kültürel olarak özgün ve doğal hissettirir.

Tüm dillerde ses klonlama

Sunucu kişiliğini dünya genelinde koruyun

Sunumun kültürel uyarlanması

Her pazar için özgün yerel deneyim

Video sharing interface with 'Copy link' button and social media options, overlaying a video of a man speaking, with a pink cursor pointing to 'Copy link'.

Dudak senkronizasyonu teknolojisi

Gelişmiş dudak senkronizasyonu, her dilde avatarın ağız hareketlerini çevrilmiş sesle eşleştirir. İspanyolca kelimeler İspanyolca dudak hareketleriyle, Japonca ifadeler Japonca artikülasyonla uyumlu olur. İzleyiciler yapay duran bir dublaj uyumsuzluğu değil, doğal bir konuşma görür. Bu, izleyici güveni ve küresel ölçekte profesyonel bir sunum için kritik öneme sahiptir.

175+ dilin tamamında lip-sync

Her dil için doğal ağız hareketleri

Dublaj etkisini ortadan kaldırır

Dünya çapında profesyonel sunum

Video localization service showing a language selection menu with English highlighted, flanked by video clips of women speaking Spanish and Chinese.

Bölgesel özelleştirme

Yerelleştirme, çevirinin ötesine geçer. İçeriği her pazar için özelleştirin: bölgesel fiyatlandırma, yerel para birimi, pazara özel kampanyalar, bölgesel ofis lokasyonları, yerel iş ortaklıkları, uyumluluk gereksinimleri. ABD kampanyanız dolar fiyatlandırması ve New York ofisini gösterir. İspanyolca kampanyanız euro fiyatlandırması ve Madrid ofisini gösterir. Her pazar, kendisi için ilgili ve yerel olarak uygun içerik alır.

Bölgesel fiyatlandırma ve para birimi

Pazara özel teklifler

Yerel iletişim bilgileri

Kültürel etkinlik uyarlaması

Smiling woman with curly hair holds a black LIQUIA dropper bottle, with an inset image of the bottle in the top left.

Eşzamanlı çoklu pazar lansmanları

Tüm pazarlarda kampanyalarınızı aynı gün başlatın. Kademeli yayına son verin. Küresel ürün lansmanı mı yapıyorsunuz? Her pazarda, yerel dilde kampanyalarla eşzamanlı lansman yapın. Black Friday kampanyası mı? Tüm bölgeler aynı anda yayına girsin. Her pazarda hız açısından rekabet avantajı elde edin.

Aynı gün küresel lansmanlar

Bölgesel gecikmeler yok

Tüm pazarlarda eşzamanlı olarak

Küresel ivme kazanıyor

A digital interface displaying recruitment data with a video call, overlaid by a brand kit menu for fonts and colors.

Brief'ten yayında videoya 3 adımda

Adım 1

Ana kampanyanızı oluşturun

Video kampanyanızı kendi ana dilinizde geliştirin. Mesajınızı yazın, YZ avatarınızı seçin, görsel öğeleri tasarlayın, marka varlıklarınızı ekleyin. Bu, tüm yerelleştirilmiş sürümler için kaynak haline gelir. HeyGen'in yapay zekası, mesajlarınızı kültürel uyumluluk için yapılandırmanıza yardımcı olur.


A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
Adım 2

Hedef pazarlara uyarlayın

Hedef pazarları ve dilleri seçin. İspanya ve Latin Amerika için İspanyolca. Fransa ve Quebec için Fransızca. DACH bölgesi için Almanca. Brezilya için Portekizce. Japonca, Mandarin, Arapça ve 175+ dilin herhangi bir kombinasyonu. HeyGen, ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile yerel dilde sürümleri otomatik olarak oluşturur. Pazar bazlı özelleştirmeler ekleyin: bölgesel fiyatlandırma, yerel teklifler, iletişim bilgileri.


A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
3. adım

Küresel ölçekte başlatın ve optimize edin

Tüm pazarlarda aynı anda yerelleştirilmiş kampanyalar yayınlayın. Şuraya yükleyin: bölge bazında sosyal platformlar. Yerel dillerde ücretli reklam kampanyaları başlatın. Performansı pazar bazında takip edin. Pazar özelindeki verilere göre optimize edin. Gerektiğinde kampanyaları global ölçekte güncelleyin

A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

Her türlü pazarlama ihtiyacı için tasarlandı

Küresel ürün lansmanları

Ürünlerinizi tüm uluslararası pazarlarda aynı anda, yerel dilde hazırlanmış kampanyalarla piyasaya sunun. Hiçbir bölge aylarca beklemesin. Her pazar, ilk günden itibaren profesyonel ve yerel hissettiren kampanyalarla küresel bilinirliği artırarak lansmana çıksın.

Kullanım örneği: Bir SaaS şirketi, platform özelliğini küresel olarak kullanıma sunar. Birincil pazarları kapsayacak şekilde 12 dile lokalize eder. Tüm pazarlarda eşzamanlı lansman yapılır. Kademeli yayınlara kıyasla küresel benimseme 3 kat daha hızlı gerçekleşir.


Bölgesel pazara giriş

Yerelleştirilmiş referans videolarını kullanarak, ana dildeki müşteri hikâyeleriyle güven oluşturarak yeni bölgelere güvenilir bir şekilde açılın.

Kullanım örneği: Bir e-ticaret markası Avrupa pazarlarına açılıyor. İçeriklerini almanca, fransızca, italyanca ve ispanyolcaya yerelleştiriyor. Tüm Avrupa’da eş zamanlı lansman yapıyor. 6 ay içinde Avrupa geliri, ABD gelirinin %40’ına ulaşıyor.


Sezonluk ve bayram kampanyaları

Bölgesel tatiller ve kültürel etkinlikler için sezonluk kampanyalarınızı uyarlayın. ABD için Black Friday, Çin için Singles Day, Hindistan için Diwali. Her bölge, yerel tatillere ve kuzey/güney yarımküre mevsimlerine göre uyarlanmış, kültürel olarak ilgili sezonluk kampanyalar alır.

Kullanım örneği: Bir moda markası mevsimsel kampanyalar oluşturur. Bölgesel mevsimler, tatiller ve kültürel etkinlikler için yerelleştirir. Bölgesel olarak ilgili kampanyalar sayesinde küresel mevsimsel gelir %55 artar.

Doğrulanmış sonuç: E-ticaret markaları, yalnızca İngilizce sayfalara kıyasla yerelleştirilmiş video içerik kullandıklarında dönüşüm oranlarının %48 daha yüksek olduğunu bildiriyor.


E-ticaret ve perakende yerelleştirmesi

E-ticaret video pazarlamanızı uluslararası pazarlara ölçeklendirin. Her bölgeye göre yerelleştirilmiş ürün videolarıyla yerel fiyatlandırmayı, ödeme yöntemlerini ve kargo bilgilerini gösterin. Yerel olarak ilgili alışveriş bilgileriyle alıcı güvenini artırın.

Kullanım örneği: Bir tüketici elektroniği markası, ürün tanıtımlarını dünya genelindeki Amazon pazaryerlerini kapsayacak şekilde 15 dile yerelleştiriyor. Uluslararası gelir yıldan yıla %67 artıyor.


Pazarlarda ücretli reklamcılık

Yerelleştirilmiş video reklamlarla ücretli sosyal medya ve dijital reklamlarınızı uluslararası ölçekte büyütün. TikTok, Instagram, Facebook ve YouTube reklamlarını yerel dillerde yayınlayın. Reklam kreatiflerinizi farklı pazarlarda test edin. Başarılı reklamları bölgesel olarak ölçeklendirin.

Kullanım örneği: Bir DTC markası 10 pazarda reklam yayınlıyor. 5 konsept oluşturuyor, her birini 10 dile yerelleştiriyor. Reklamları tüm pazarlarda test ediyor. Uluslararası ROAS %40 artıyor, CAC %35 azalıyor.


G24.81.000+ değerlendirme

G2'de en hızlı büyüyen ürün olmamızın bir nedeni var

Küresel eğitimlerden video reklamlara kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin de) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar. İşte müşterilerimizin en çok sevdiği avantajlardan bazıları:

10 Katvideo prodüksiyon hızında artış
5Xvideo oluşturma artışı
%40 video izlenme süresinde artış
5Xreklam harcaması getirisi
Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin, pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Sorularınız mı var? Bizde cevaplar var

Pazarlama için yapay zeka video oluşturma nedir?

Yerelleştirilmiş video pazarlaması, video içeriğini belirli diller, bölgeler ve kültürlere uyarlamayı ifade eder. Sadece çeviriyle sınırlı kalmaz; kültürel nüansları, bölgesel özelleştirmeyi, ana dilde seslendirmeyi ve yerel bağlamda anlamlı olmayı da kapsar. Birçok marka, uluslararası ücretli kampanyalarda sonuç elde etmek için yerelleştirmeyi performans odaklı formatlarla, örneğin UGC video reklamları ile birleştirir.

Çok dilli kampanyalar nedir?

Çok dilli kampanyalar, aynı anda birden fazla dilde yürütülen pazarlama çalışmalarıdır. Yalnızca İngilizce pazarlama yapmak yerine, çok dilli kampanyalar farklı hedef kitlelere ana dillerinde içerik sunar. HeyGen, tek bir kaynak içerikten yararlanarak, her dilde doğal bir anlatım sağlamak için ses klonlama kullanarak çok dilli kampanya videoları oluşturur.

Kaç dile yerelleştirme yapabilirsiniz?

HeyGen, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Mandarin, Japonca, Korece, Arapça, Hintçe, Rusça, Türkçe ve 165’ten fazla dil dahil olmak üzere 175+ dili destekler. Bölgesel lehçe seçenekleri, hedef pazara uygun bir anlatım sağlar. Latin Amerika İspanyolcası, Avrupa İspanyolcasından farklıdır. Brezilya Portekizcesi, Avrupa Portekizcesinden farklıdır.


Ses klonlama tüm dillerde çalışıyor mu?

Evet. HeyGen'in ses klonlama özelliği, desteklenen 175+ dilin tamamında çalışır. Ses klonlama, sunucunun ses özelliklerini yakalar ve her hedef dile doğal biçimde uyum sağlar. Doğal, insan benzeri bir anlatımla kalite diller arasında tutarlı kalır.

Lip-sync nedir ve neden önemlidir?

Lip-sync, her dildeki konuşma sesine göre avatarın ağız hareketlerini senkronize eder. Doğru lip-sync, doğal bir izleme deneyimi sunar. Zayıf lip-sync ise düşük kaliteli dublaj izlenimi vererek güvenilirliği azaltır. HeyGen'in lip-sync özelliği, her dilde sesle birebir uyumlu doğal ağız hareketleri sağlar.


Tüm pazarlarda kampanyaları aynı anda başlatabilir misiniz?

Evet. HeyGen gerçek anlamda eşzamanlı küresel lansmanlar yapmanızı sağlar. Ana kampanyayı oluşturun. Aynı gün tüm hedef dillere yerelleştirin. Tüm pazarlarda birlikte yayına alın. Ürün lansmanları, sezonluk kampanyalar ve promosyon teklifleri aynı anda küresel olarak yayına girsin.


Sadece çeviri yapmanın ötesinde, kampanyaları pazara göre özelleştirebiliyor musunuz?

Evet. Bölgesel özelleştirme; yerel para biriminde fiyatlandırma, pazara özel kampanyalar, bölgesel ofis lokasyonları, yerel iş ortaklıklarına atıflar, yerel düzenlemelere uyumluluk, görsellerin kültürel olarak uyarlanması ve bölgesel etkinliklere referansları içerir.


Pazarlama videolarını ne kadar hızlı oluşturabilirim?

HeyGen, eğitim tasarımınıza uygun farklı uzunluklarda videoları destekler. Çoğu uyumluluk modülü, mikro öğrenme yaklaşımları için 3-10 dakikalık aralıkta iyi çalışır, ancak kapsamlı konular için daha uzun içerikler de oluşturabilirsiniz. Daha uzun eğitimler (20+ dakika) için, öğrenenlerin etkileşimini ve takibini iyileştirmek amacıyla içeriği bölümlere veya modüllere ayırmayı düşünün.

Bugün pazarlama videoları oluşturmaya başlayın

Yarın yayında olması gereken içerik için haftalarca beklemeyi bırakın. Dakikalar içinde profesyonel pazarlama videoları oluşturun, küresel pazarlar için anında yerelleştirin ve ekibinizi ya da bütçenizi büyütmeden içerik üretiminizi ölçeklendirin. HubSpot, Ogilvy ve Publicis gibi içerik üretim süreçlerini dönüştüren pazarlama ekiplerine katılın.

