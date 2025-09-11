Vision Creative Labs küresel ölçekte avatar videosu oluşturma alanında liderdir ve finans şirketlerinin video ile ölçekli şekilde iletişim kurmasını, daha yüksek etkileşim sağlamasını ve yatırım getirisini (ROI) artırmasını mümkün kılar. Kurucu Ortak Roger Hirst, finansal iletişimde temel bir sorun gördü: video içerik üreticileri ile finans sektörü arasında bir kopukluk. Roger şöyle diyor: “Finans profesyonelleri video istiyor, ancak çoğu zaman nasıl yapacaklarını bilmiyor. Öte yandan kreatif ekipler ise çoğu zaman finansı anlamıyor.”

Finansal ve merkeziyetsiz finans şirketleri için ölçeklenebilir, ilgi çekici içerik üretmeye odaklanan Roger ve Kurucu Ortağı Damien Horner, pazar anlayışı ve yaratıcı vizyon konusundaki uzmanlıklarını birleştirdi. Birlikte, kuru ve veri yüklü konuları hem profesyonellerle hem de günlük izleyicilerle bağ kuran anlatılara dönüştürerek finansal video hikâye anlatımını bir üst seviyeye taşımayı hedeflediler.

Ancak bu içeriği ölçekli şekilde oluşturmak ciddi bir zorluk oluşturuyordu. Müşterilerin her yıl yüzlerce, hatta bazen binlerce videoya ihtiyacı vardı; üstelik bunların çoğu kişiselleştirilmiş veya yerelleştirilmiş olmalı ve çok hızlı teslim edilmeliydi. HeyGen oyunun kurallarını değiştirdi.

Kaliteden ödün vermeden ölçeği artırmak

HeyGen'den önce Vision Creative Labs temel bir darboğazla karşı karşıyaydı: müşterileri daha fazla video içeriği istiyordu, ancak yüksek prodüksiyon maliyetleri bunu imkânsız hâle getiriyordu. Birçoğu, bütçelerini aşmadan mesajlarını ölçekleyemediği için çıktısını yılda sadece bir ya da iki video ile sınırlamak zorunda kalıyordu. "Yapay zekanın en güzel yanı, video prodüksiyonunu ölçeklendirme imkânı sunması," dedi Roger.

HeyGen, Vision Creative Labs için yeni bir esneklik düzeyi sağladı; araştırma raporları, PDF’ler ve hatta dahili e-postalar gibi müşteri materyallerini etkileyici video içeriklerine dönüştürmelerine imkân tanıdı. Asıl çığır açan nokta, bunun ne kadar kolay ve verimli bir şekilde yapılabilmesiydi. Müşteriler, kendi ürünlerinin sesi hâline gelerek, geleneksel zaman ve maliyet yükleri olmadan özgün ve profesyonel videolar sunabildi. “HeyGen’den önce, bu kadar büyük prodüksiyon ekipleri ve maliyetler olmadan böyle bir şey mümkün değildi,” dedi Roger.

HeyGen'in sadeliği ve hızı bir satış argümanına dönüştü. Minimum çabayla Vision Creative Labs artık tek bir çekimden günde onlarca yüksek kaliteli video üretebiliyordu. Bu ölçeklenebilirlik, videoyu daha önce çok fazla kaynak gerektirdiğini düşünen müşteriler için uygulanabilir, günlük bir iletişim aracına dönüştürdü.

Öne çıkan anlardan biri, Roger'ın HeyGen kullanarak kendisinin dijital ikizini oluşturduğu andı. "'The Man from Macro' adlı bir serimiz vardı ve bu bölümleri her yerden yapmaya devam edebileceğimi fark ettim—bir sahilde, elimde tekila varken bile. İşte o an sihirli andı."

HeyGen’in çeviri yetenekleri yeni küresel fırsatların kapısını açtı. Vision Creative Labs, ilk kez tek bir video senaryosunu alıp bunu birden fazla bölgeye etkili bir şekilde ulaştırabildi. Bu sayede müşteriler, araştırmalarının ve içgörülerinin erişimini, yeniden kayıt almaya veya manuel çeviri yapmaya gerek kalmadan en üst düzeye çıkarabildi.

Maliyetleri düşürmek, verimliliği artırmak ve yaratıcı enerjiyi açığa çıkarmak

HeyGen'i kullanmaya başladığından beri Vision Creative Labs, kalite veya kontrolden ödün vermeden çıktı miktarını önemli ölçüde artırdı.

Ölçeklenebilir içerik : Müşterilerin avatarlar ve senaryolu içerik kullanarak yılda 1–2 video üretmekten günde 50–60 video üretmeye geçmesini sağladı.

: Müşterilerin avatarlar ve senaryolu içerik kullanarak yılda 1–2 video üretmekten günde 50–60 video üretmeye geçmesini sağladı. Çok dilli erişim : Tek bir kaynaktan küresel kitlelere ulaşmak için HeyGen’in çeviri özelliğinden yararlanıldı.

: Tek bir kaynaktan küresel kitlelere ulaşmak için HeyGen’in çeviri özelliğinden yararlanıldı. Yaratıcı verimlilik: Lojistik prodüksiyon engellerini ortadan kaldırarak stratejik hikaye anlatımı için zaman kazandırdı.

Müşterilerden ve meslektaşlardan gelen tepki son derece olumlu oldu. "Arkadaşlarıma bir video gösterip, ‘Bu benim avatarım’ dedim. Şaşırdılar. ‘Bunu sen çekmedin mi?’ diye sordular. İşte o zaman imkanların ne kadar büyük olduğunu fark ettiler."

En önemlisi, platform yaratıcı enerjiyi açığa çıkardı. Üretim engelleri ortadan kalkınca Roger, nerede olursa olsun tamamen ilgi çekici pazar anlatıları kurgulamaya odaklanabildi. Eskiden tam donanımlı bir stüdyo gerektiren işler artık bir arabadan, bir sahilden veya dünyanın herhangi bir yerinden gerçekleştirilebiliyor ve benzersiz bir yaratıcı özgürlük sunuyor.

Yeni başlayanlara tavsiyesi mi? "Her şeyi deneyin. Kendinizin basit bir fotoğrafıyla başlayın, çeviri fonksiyonunu kullanın ve arkadaşlarınıza gösterin. Tepki her zaman aynı oluyor; 'Bu gerçekten sen misin?'"

HeyGen, Vision Creative Labs'in akıllı bir şekilde ölçeklenmesini, dünya çapında müşterilere hizmet vermesini ve her finansal mesajın merkezinde hikâye anlatımını canlı tutmasını sağlıyor.